Своих кадровых военных россияне берегут. Мобилизованных и заключенных используют как "пушечное мясо", - Центр нацсопротивления

Руководство армии РФ использует российские мобилизованных и заключенных для массированных штурмов украинских позиций.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от подполья, личный состав оккупантов ненадлежаще укомплектован и подготовлен для таких операций. Лишь после того, как командование может увидеть успех такого штурма - применяются кадровые военные", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что такие методы россияне используют вдоль всей линии фронта.

"Военное руководство врага не учитывает большие потери, ведь на осень планируется новая волна мобилизации в РФ", - добавили в Центре.

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Там также отметили, что единственный способ для оккупантов остаться в живых - это безопасно сдаться в плен Силам обороны. Инструкцию, как это правильно сделать, можно прочесть здесь.