РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7754 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 935 2
армия РФ (15394) война (46939) Центр национального сопротивления (240)

Своих кадровых военных россияне берегут. Мобилизованных и заключенных используют как "пушечное мясо", - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,шпиталь,армія

Руководство армии РФ использует российские мобилизованных и заключенных для массированных штурмов украинских позиций.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от подполья, личный состав оккупантов ненадлежаще укомплектован и подготовлен для таких операций. Лишь после того, как командование может увидеть успех такого штурма - применяются кадровые военные", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что такие методы россияне используют вдоль всей линии фронта.

"Военное руководство врага не учитывает большие потери, ведь на осень планируется новая волна мобилизации в РФ", - добавили в Центре.

Читайте: ВСУ успешно отразили атаки противника на окраинах Клещиевки, - Генштаб

Там также отметили, что единственный способ для оккупантов остаться в живых - это безопасно сдаться в плен Силам обороны. Инструкцию, как это правильно сделать, можно прочесть здесь.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...ищите,недалеко от удобрения всегда есть рег.части мокшанских болот...Эти падлы ждут до опр.времени когда напасть...
показать весь комментарий
09.08.2023 08:52 Ответить
Знайома практика.
показать весь комментарий
09.08.2023 08:59 Ответить
 
 