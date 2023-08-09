За прошедшие сутки обстрелян 21 населенный пункт Запорожской области, один человек получил ранения

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"От 87 артиллерийских обстрелов пострадала территория Новоалександровки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Красного, Белогорья, Левадного, Щербаков, Малой Токмачки, Затишье, Каменского, Степного, Пятихаток и Лобкового. 4 обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке, Темировке и Степному, 4 БПЛА-атаки - по Новодаровке, Каменскому и Лукьяновке, 3 авиационных удара военные РФ нанесли по Орехову и Новодаровке", - говорится в сообщении

В результате коварного удара врага по Орехову ранение получил 63-летний мужчина, он доставлен в лечебное учреждение.

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