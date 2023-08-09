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обстрел (20241) Запорожская область (2246)

За прошедшие сутки обстрелян 21 населенный пункт Запорожской области, один человек получил ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,запорізька

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"От 87 артиллерийских обстрелов пострадала территория Новоалександровки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Красного, Белогорья, Левадного, Щербаков, Малой Токмачки, Затишье, Каменского, Степного, Пятихаток и Лобкового. 4 обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке, Темировке и Степному, 4 БПЛА-атаки - по Новодаровке, Каменскому и Лукьяновке, 3 авиационных удара военные РФ нанесли по Орехову и Новодаровке", - говорится в сообщении

В результате коварного удара врага по Орехову ранение получил 63-летний мужчина, он доставлен в лечебное учреждение.

Читайте: Россия начала подготовку к "выборам" на оккупированной части Запорожской области, - Генштаб
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Читаю від карти, що ЗСУ на окраїнах Урожайне, а це 24 км від Роботине. Пишуть,що втратили бойову машину, Урожайне добре замінювали, зайти в село важко. Читаю дані Штабу ЗСУ, ні слова про це. Це добре було б ,якби були уже під Урожайне, але навіщо DEEP MAP брехати. Чи є інше Урожайне на лінії Роботине?
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09.08.2023 08:58 Ответить
 
 