Запад не торопится с F-16 для Украины из-за страха перед РФ, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подготовка к тренировкам украинских военных на истребителях F-16 замедляется из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Россию.
Об этом в интервью Голосу Америки заявил бывший Верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав, сообщает Цензор.НЕТ.
"Многие страны готовы, наши европейские союзники готовы, они поделились своими планами и готовы начинать. Я думаю, что основное замедление этого процесса происходит внутри моей страны (в США. – Ред.), в нашей столице. Есть сдержанность по поводу быстрых действий из-за опасений, что господин Путин может повлечь за собой определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 – это как раз тот случай", – отметил генерал.
Бридлав считает, что в вопросе предоставления Украине истребителей, российская политика устрашения Запада показала незаурядную эффективность.
"Сухопутные войска Путина подводят его на поле. Но путинская война устрашения, его война по сдерживанию Запада имеет безумный успех. И это то, над чем он (Путин) упорно трудится. Это устрашение привело к сдерживанию, и замедлило такие вещи, как отправка F-16", - добавил бывший глава сил НАТО в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Якщо рашисти будуть смикатись в бік країн НАТО, не думаю, що поляки, країни Балтії, Канада просто піднімуть руки перед ху@лом.
Це як боятись дохлого БАБАЙКУ - просто відмазка.
Президент США Джо Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16. У Пентагоні наголосили, що процес навчання очолюють Данія і Нідерланди.
Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує "Укрінформ"
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Опять - Мы не против, но всем рулят Дания с Голландией, к ним и обращайтесь.
Їх застосування в такому форматі означатиме пряму участь США і сил НАТО у війні України з рашистською пітьмою з відповідними наслідками.
Якщо ж застосовувати F-16 без вищевказаних опцій, тоді майже всі переваги цього літака над рашистськими сушками і мігами нівелюються і ворог відновить паритет в повітрі просто своєю кількістю.
Більше схоже на договорняки.
Цели ВОЕННОЙ ПОБЕДЫ (в полном понимании этого термина) над запоребриком у союзников НЕТ, от этого и идет вся свистопляска, а раз этого нет - то резину можно тянуть столько на сколько хватит мобресурса при такой мясорубке.Обещать рассмотреть ракеты, самолеты.....потом,через годик.Сидят крупные шишки и такую куету городят что уже за...ли, цели нет, весь мир делает бабки - на войне, на закупках у запоребрика по минимальным ценам, на всем. У кремля просадка 2% ввп за год на войне всего, сша себя нормально чувствовали с просадкой 20+%.
путін попередив ізраїльтян , що надасть ракети хамасу , якщо українці отримають американські літаки.
Я думаю, що основне уповільнення цього процесу відбувається всередині моєї країни (у США. - Ред.), в нашій столиці.
штатівський "козачок" з білого дому з руками по плечі в крові українців старається догодити своєму дорогому кремлівському партнеру.
Не дарма ж воно скакало і зустріч в Женеві організовувало: добре домовилося про здачу України.
І сектанти-віруни заляпані цією кров'ю також.
Ти, гнида деменційна, гнитимеш по шматках.