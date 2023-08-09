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Запад не торопится с F-16 для Украины из-за страха перед РФ, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16

Подготовка к тренировкам украинских военных на истребителях F-16 замедляется из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Россию.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил бывший Верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав, сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие страны готовы, наши европейские союзники готовы, они поделились своими планами и готовы начинать. Я думаю, что основное замедление этого процесса происходит внутри моей страны (в США. – Ред.), в нашей столице. Есть сдержанность по поводу быстрых действий из-за опасений, что господин Путин может повлечь за собой определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 – это как раз тот случай", – отметил генерал.

Читайте: США поддерживают подготовку украинских пилотов на F-16, но этим процессом руководят Дания и Нидерланды, - представитель Пентагона Сингх

Бридлав считает, что в вопросе предоставления Украине истребителей, российская политика устрашения Запада показала незаурядную эффективность.

"Сухопутные войска Путина подводят его на поле. Но путинская война устрашения, его война по сдерживанию Запада имеет безумный успех. И это то, над чем он (Путин) упорно трудится. Это устрашение привело к сдерживанию, и замедлило такие вещи, как отправка F-16", - добавил бывший глава сил НАТО в Европе.

Также читайте: Нидерланды могут стать лидерами по F-16 для Украины, - Зеленский
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Топ комментарии
+17
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09.08.2023 09:02
+17
чим може загрожувати бункерне ***** країні яка знаходиться через океан ? країни Балтії не бояться ***** зате американці аж тремтять .
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09.08.2023 09:06
+11
Україна товче кацапню як тільки може, а озброєний до зубів захід дзюрить від кацапів. Сміх та й годі. Хоча нам не смішно..
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09.08.2023 09:14
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09.08.2023 09:02 Ответить
"... на нашем бєрєґу... " - трінаццатий бєрєґа попутал. 😁
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09.08.2023 09:24 Ответить
Напіші ***** пісьмєцо трінадцатий. Нє стєсьняйся. Помянут тєбя в узком кругу за рюмкой фронтових))
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09.08.2023 09:28 Ответить
А еще, самолеты дают тем, кому верят. Кому не верят - самолеты не дают.
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09.08.2023 09:03 Ответить
чим може загрожувати бункерне ***** країні яка знаходиться через океан ? країни Балтії не бояться ***** зате американці аж тремтять .
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09.08.2023 09:06 Ответить
Скоріше, там агенти кремля. Саліван - це американський Ърмак.
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09.08.2023 09:09 Ответить
хер з тим Саліваном . американські генерали розуміють що без ударів по кацапії , без Атакамс і літаків з малою кількістю снарядів і танків війну не виграти . всі знали про наступ а Абрамсів досі немає бо їх збирають по металобрухту Америки самі старі і не робочі . тож повторюю нас ведуть до кривавої нічиєї .
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09.08.2023 09:25 Ответить
І шо? Піднімати вже лапки? Україна зараз в такому становищі, що відступати нікуди.
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09.08.2023 10:03 Ответить
я цього не сказав . запускати нарешті своє виробництво зброї в першу чергу ракет якими можно дістати прикордоння кацапіїї . більше працювати з тими союзниками хто не боїться .
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09.08.2023 10:15 Ответить
Скоріш за все це все брехня. Скоріш за все існують якийсь домовленості з рашкою
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09.08.2023 09:40 Ответить
я теж так думаю . хтось вже писав в фейсбуці США союзник на два фронти . коли кацапи наступали нам допомогли , тепер коли ми наступаємо нас обмежують в зброї . стріляти по кацапії табу .
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09.08.2023 09:47 Ответить
Не союзник, а поплічник х**а.
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09.08.2023 20:47 Ответить
Татаров,Баканов,,єрмак, міністр оборони, це причини нерішучості ,а не кацапія. Уже давали багато,а оп про наступ на усіх напрямках, тепер мінні поля. Сага про літаки, а орки уже нові танки зібрали до купи. Може закрить марафони,відкрити заводи і посадити вище названих, то літаки закриють небо України
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09.08.2023 09:07 Ответить
F-16 це збиті над рашею бомбери які зараз безкарно швиряються КАБами.
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09.08.2023 09:07 Ответить
От всі сміються з дімона-апокаліпсиса, а він таки свою справу робить. Достатньо йому один-два рази на місяць написати якусь лякалку у телеграмі і всі західні лідери одразу починають активно гальмувати допомогу Україні. Парадокс: на полі бою нічого продемонструвати не можуть, але у інформаційній війні перемагають...
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09.08.2023 09:07 Ответить
Та не всі західні партнери бояться пуйла. Але то коаліція і всі дії записано на папері. Якщо хоч один буде проти, то проти вся коаліція. Думаю, що Вам не потрібно пояснювати, що завди проти за гроші в крові українських дітей буде Угорщина? США все робить щоб не допустити обстрілів своїх партнерів, яких взяли під парасольку НАТО і нічого і нікого вони не бояться, просто мають розум.
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09.08.2023 09:20 Ответить
дірява парасолька бо в Польщі літають ракети і гвинтокрили . гинуть польські селяни.
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09.08.2023 09:28 Ответить
Чудова робота на користь України - Брідлав підзадорює НАТО. Тепер втихаря пошольцювати не вийде. Що, яструби - 3асцяли? Та - ні, там ми любого нашого ворога і АТАСАМсами і F-16... - звісно саме такою буде реакція, бо інакше вже світ засумнівається а чи дійсно у НАТО круті хлопці, чого після таких заяв вони не зможуть вже дозволити.
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09.08.2023 09:10 Ответить
Голос Америки на українській мові? Ви дайте джерело,а не статтю для українців. Що за маніпуляція і пропаганда.
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09.08.2023 09:11 Ответить
НАТО - только на бумаге, в реале ссыкуны. США - бздлы , могут только с воздуха бомбить по Югославии и Ираку, во Вьетнаме отгребли по полной, с Афганистана слиняли перед талибами, позорно поджав хвосты. Воины-говноины, перед руснёй 100% обосрутся. что собственно и демонстрируют.
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09.08.2023 09:12 Ответить
Во В'єтнамі, Афгані та й в Іраку воювало НАТО?
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09.08.2023 09:30 Ответить
давайте будемо чесними, США це майже і є все нато, ну ще може британія, всі інші, це взагалі ніщо
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09.08.2023 09:35 Ответить
Британія воювала у згаданих країнах?
Якщо рашисти будуть смикатись в бік країн НАТО, не думаю, що поляки, країни Балтії, Канада просто піднімуть руки перед ху@лом.
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09.08.2023 10:24 Ответить
Да, воевала, ещё как. Будете в курсе, что там воевала целая коалиция стран, а не только США.
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09.08.2023 13:03 Ответить
Канада вірує, що за них впишуться штатівці. І їхня армія далеко не сильно боєздатна.
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09.08.2023 20:49 Ответить
Україна товче кацапню як тільки може, а озброєний до зубів захід дзюрить від кацапів. Сміх та й годі. Хоча нам не смішно..
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09.08.2023 09:14 Ответить
Яка ганьба🤦
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09.08.2023 09:22 Ответить
Ой бл*дь...
Це як боятись дохлого БАБАЙКУ - просто відмазка.
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09.08.2023 09:32 Ответить
Підготовка до тренувань українських військових на винищувачах F-16 уповільнюється через те, що США бояться провокувати Росію(не виключена підкилимна домовленість байди з СШАі рашистського куйла...?)))
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09.08.2023 09:35 Ответить
Не даем потому мы слишком прекрасные и розумные. Ох уж этот праативный "пан Путін". Хаха.
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09.08.2023 09:41 Ответить
Жаль что F-16 не британский. Уже б давно дали.
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09.08.2023 09:43 Ответить
Тогда почему не дают истребители Тайфун? Он на 20 лет младше F-16. Их у Великобритании пара сотен.
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09.08.2023 09:56 Ответить
По той же причине - сцут.
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09.08.2023 10:01 Ответить
А Украина их просила? Достоинство F-16 относительная простота как пилотирования, так и обслуживания. Как с этим обстоит дело у Тайфуна?
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09.08.2023 10:33 Ответить
Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 - Пентагон.

Президент США Джо Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16. У Пентагоні наголосили, що процес навчання очолюють Данія і Нідерланди.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує "Укрінформ"
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Опять - Мы не против, но всем рулят Дания с Голландией, к ним и обращайтесь.
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09.08.2023 10:22 Ответить
Щоб зрозуміти причину остраху США щодо надання Україні літаків F-16 потрібно врахувпту ту обставину, що це не просто військові літаки, а літаючі платформи з доставки засобів враження в потрібну точку із технічною можливістю супроводження всіх повітряних цілей завдяки роботі американської системи дальнього локаційного спостереження Авакс.
Їх застосування в такому форматі означатиме пряму участь США і сил НАТО у війні України з рашистською пітьмою з відповідними наслідками.
Якщо ж застосовувати F-16 без вищевказаних опцій, тоді майже всі переваги цього літака над рашистськими сушками і мігами нівелюються і ворог відновить паритет в повітрі просто своєю кількістю.
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09.08.2023 09:59 Ответить
Досить вже брехати. Вони просто бояться що їх будуть збивати.
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09.08.2023 10:03 Ответить
Який страх, що рашка м"ясом закидає? А поставки в/т комплектуючих на болота теж від страху?
Більше схоже на договорняки.
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09.08.2023 10:15 Ответить
боятся то,боятся се, каждый день новая порция чуши для хомячков.
Цели ВОЕННОЙ ПОБЕДЫ (в полном понимании этого термина) над запоребриком у союзников НЕТ, от этого и идет вся свистопляска, а раз этого нет - то резину можно тянуть столько на сколько хватит мобресурса при такой мясорубке.Обещать рассмотреть ракеты, самолеты.....потом,через годик.Сидят крупные шишки и такую куету городят что уже за...ли, цели нет, весь мир делает бабки - на войне, на закупках у запоребрика по минимальным ценам, на всем. У кремля просадка 2% ввп за год на войне всего, сша себя нормально чувствовали с просадкой 20+%.
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09.08.2023 10:17 Ответить
Та вже не раз повідомлялось , що Ізраїль просить США не надавати літаки Україні.
путін попередив ізраїльтян , що надасть ракети хамасу , якщо українці отримають американські літаки.
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09.08.2023 10:43 Ответить
Як варіант, США ніяк не можуть придумати як обмежити дальність ураження штатного озброєння ф-16. Які ракету не підвісиш - все залітає в кацапію, а США цього дуже не хочеться.
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09.08.2023 10:52 Ответить
НАТА настільки ганебно себе поводить, що навіть на F-35 буде ссятись проти кацапсинського "кукурузника", тоді як ЗСУ з такими можливостями давно б зрівняли улус і особливо Кучково із землею. І Сирію б давно вичистила від Асада і кацапні, і потягнула б через звільнену Сирію нафто- і газопроводи до Європи, обрушивши весь нафтопродаж улуса
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09.08.2023 10:56 Ответить
Чего же вы генералы НАТО такие серливые на службе, и такие смелые в отставке? Похоже кацапов бздите от души и давно.
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09.08.2023 11:02 Ответить
Добре, що ексів нічого не стримує і вони можуть дозволити собі говорити правду.

Я думаю, що основне уповільнення цього процесу відбувається всередині моєї країни (у США. - Ред.), в нашій столиці.

штатівський "козачок" з білого дому з руками по плечі в крові українців старається догодити своєму дорогому кремлівському партнеру.

Не дарма ж воно скакало і зустріч в Женеві організовувало: добре домовилося про здачу України.

І сектанти-віруни заляпані цією кров'ю також.

Ти, гнида деменційна, гнитимеш по шматках.
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09.08.2023 20:46 Ответить
 
 