Если Украина признает Косово, то "в один день потеряет все", – президент Сербии Вучич

Сербский президент Александар Вучич резко прокомментировал перспективы признания Украиной Косово после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Письмо, которое подписали главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более полусотни депутатов разных парламентов, призывает усилить давление на Сербию и отойти от попыток баланса по отношению к ней и Косово.

Инициатором письма стала британская депутат Алисия Кернс, присоединился к нему и главы комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

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Комментируя письмо, Вучич заявил, что он направлен против Сербии и якобы делает его "виновным за помощь людям в Республике Сербской", а еще - направлен на "провоцирование конфликта".

"Украина - дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Мережко. Потому что представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день", - добавил президент Сербии, не уточнив, что имеет в виду.

Он добавил, что всегда будет отстаивать "либертарианский подход" и право Сербии принимать свои решения.

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Как известно, Украина официально не признает Косово - страну, провозгласившую независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.