РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7907 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 466 11
Великобритания (4267) Черное море (1334) внешняя разведка (226) дроны (2129)

Атаки надводными дронами могут быть направлены против самых слабых звеньев России в Черном море, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

горняк,оленегорский

Операции надводных беспилотников становятся основным компонентом современной военно-морской войны.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что 4 августа вблизи Керченского пролива был атакован российский нефтяной танкер SIG, вероятно, надводным дроном.

"Это произошло через день после подобной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после, очевидно, сорванной атаки на российские патрульные катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно "Спарта IV"", - говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что, хотя SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, они уже давно заключили контракты на перевозку топлива и военных грузов между Россией и Сирией.

С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, из-за чего российские военные силы в Сирии и Средиземном море сильно зависят от Sig, Sparta IV и нескольких других гражданских судов. Атаки показывают, что операции надводных беспилотников все больше становятся основным компонентом современной военно-морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России", - подытожили там.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дрончики хороши)))
показать весь комментарий
09.08.2023 09:29 Ответить
плохо танкеры не тонут
показать весь комментарий
09.08.2023 09:37 Ответить
З власного досвіду скажу, що значне пошкодження судна чи корабля, яке призводить до затоплення машинного відділення, не набагато краще аніж затоплення корабля і навіть при НЕГАЙНОМУ початку ремонту виводить його з ладу щонайменше на рік. Тож результат атак був більш ніж ефективним. До того ж навіть не знаю як швидко зможуть рашисти полагодити ці плаводиниці враховуючи що з дієвими СРЗ у роССійських нацистів на Чорному морі все не дуже добре, потужності замалі та не дуже якісні для ремонту того ж БДК!!!
показать весь комментарий
09.08.2023 09:44 Ответить
Ну а те що на обох суднах буде потрібно замінювати двигуни та електричні мережи із розподільчими пристроями - однозначно, бо після впливу морської води це вже мотлох. А оцінювати їх заміну, не кажучи про потребу зрізати надбудови для заміни двигунів, можливо у десятки мільйонів баксів!!!
показать весь комментарий
09.08.2023 09:47 Ответить
не думаю що для заміни прийдеться зрізати надбудову, хіба що вирізати у палубі вікно, бо 6L20 "Wartsila" не такі вже і габаритні, він в довжину біля 3,5 метра і в ширину біля 1,5 метра. Ае справа не в тому, не думаю, що він власнику вже нахєр не треба буде, бо власнику вистачіть того флоту, що в нього залишився при таких санкціях на нафтову галузь.
показать весь комментарий
09.08.2023 10:07 Ответить
Машини в морській воді... а силові щитові... це капець...
показать весь комментарий
09.08.2023 10:02 Ответить
Повинен сказати що нова модель морських дронів MAGURA V5 набагато ефективніша ніж попередні моделі що мали набагато менший боєзаряд. Ну а слабкість будь якої ланки важко зрозуміти поки не спробуєш її атакувати, тож тут без якісної розвідки, і можливо саме боєм, ніяк не обійтись. Побажаєм захисникам України успіхів у атаках по рашистах!!!
показать весь комментарий
09.08.2023 09:40 Ответить
там у кацапів плавають ще чотири підсанкційних корита ("Язь", "Трувор", "Паллада" і ТО-#### номер не пам'ятаю), які США дозволяють нам вїбати, і нам за це нічого не буде )
показать весь комментарий
09.08.2023 09:48 Ответить
ще пару таких атак і зухвалі кацапвиходи з угоди про коридор будуть не актуальні... море стане вільним для кораблів... і від кацапів.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:18 Ответить
Раніше такого не було. Вони летять. Роєм. На північ. У всіх надпис "Байден з повагою Вові". Мужики у нас почали скидати по гривні. Ні, не на горілку. А на дрони. Мене просять, щоб я написав "Вова, третім будеш ?"
показать весь комментарий
09.08.2023 13:29 Ответить
 
 