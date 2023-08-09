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Россияне пытаются прорвать украинскую оборону на востоке, ВСУ в Запорожской области имеют локальные успехи, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Силы обороны продолжают наступательные операции по трем направлениям фронта - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому. В Запорожской области, в направлении Урожайного, Приютного и Вербового, ВСУ

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оккупационные войска в свою очередь вели наступательные действия в Донецкой области, а именно в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского, которое недавно освободили ВСУ. Попытки врага были безуспешными.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы", - сказал спикер Генштаба.

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На Бахмутском направлении украинские воины продолжают атаковать южнее Бахмута. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево. Идут тяжелые бои", - добавил Ковалев.
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Зайцеве? Так це просто супер.
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09.08.2023 09:31 Ответить
Двічі супер, бо це вже йде звільнення території, яка була окупована до 2022 року.
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09.08.2023 09:49 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.08.2023 09:36 Ответить
Нічого не зрозуміло! У ранковому повідомленні того ж Генштабу було відзначено, що на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки ЗСУ стримують чисельні атаки рашистів! А через три години - вже атакують, наступають?
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09.08.2023 10:00 Ответить
Все вірно. Спочатку ЗСУ відбили контратаку орків, а потім пішли в наступ
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09.08.2023 20:22 Ответить
 
 