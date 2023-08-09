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Новости За рубежом
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коррупция (8390) Марченко Сергей (279)

Международные партнеры готовы принять, что у нас может быть коррупция, быстро ее преодолеть невозможно, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

марченко,сергій

Каждый коррупционный скандал в Украине будет означать большее количество проверок международными донорами.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Те явления коррупционные, которые возникают, конечно, нам не добавляют, как говорится, дополнительных аргументов. Но партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить так: мы сказали, что у нас нет коррупции – ее нет. Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласку, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ и других дают свой эффект. С определенным опозданием эффект. Потому это нормально. И партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что у нас война, и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны", – объяснил глава Минфина.

По словам Марченко, каждый коррупционный скандал в Украине будет означать большее количество проверок со стороны международных доноров Украины.

"Я же работаю с финансистами. Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее, что вы будете отчитываться вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще, и это значит, что ваши слова будут проверяться вдвое тщательнее" , – сказал он.

Марченко также заявил, что по его личным ощущениям уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, а "коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом".

Также читайте: Украина призывает партнеров поддержать четырехлетнее обязательство ЕС на сумму 50 млрд евро
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Топ комментарии
+69
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09.08.2023 10:04
+68
так один дурачьок казав що корупції в Україні вже немає ?
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09.08.2023 09:51
+56
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09.08.2023 10:06
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Вони взагалі в ЄС заздрять тому і не приймають ні в ЄС ні в НАТО, хоча мріють що колись і в них буде корупція і вони зможуть брати хабарі !
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09.08.2023 11:36 Ответить
Кадри вирішують усе.
Альтруїст-дипломат на посаді президента і альтруїст-технар на посаді прем'єра.
Але цього ніколи не буде.
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09.08.2023 11:39 Ответить
этот чувак министр или под кальфом ??? такой бред ,от госслужащего,можно услышать только у нас,одно слово -дурдом,продолжаем воровать дальше !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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09.08.2023 21:33 Ответить
у прислуг урода інших немає
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10.08.2023 07:45 Ответить
Підняти рівень життя та знищити корупцію дуже легко. Достатньо прийняти закон, що дозволяє нашим міжнародним партнерам вибрати нам суддів та прокурорів щоб не було кругової поруки як зараз. Зараз кожен президент та кожна парламентська більшість назначає генеральним прокурором та на інші керуючи органи особисто відданих людей, щоб була можливість безкарно красти.
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09.08.2023 11:41 Ответить
Та вже 32 роки обирають гідних. Зі мною в Штатах працює татарин-москвич, бувший професор МДУ. Він мені розповідав, що ще у 2012-му коли їздив у Москву і розмовляв з товаришем який є помічником депутата Думи про корупцію в Кацапії, то цей сказав йому так:"Так, у нас є корупція і крадуть,але це нуль в порівнянні до України. Там таке твориться, що нікому в голову не приходить, що так може бути.Ця країна - країна рабів та терпил. Я дивуюсь що вона ще існує". І піднімає рівень життя, чи не піднімай нічого не зміниться. З проститутки монашку не зробиш. В Кацапії ліліпут навів порядок з цим, а в Україні - "демократія по-українськи" (вседозволеність)
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09.08.2023 15:33 Ответить
В мене немає ніяких "чаяній". Просто сказав, що мені товариш розповів. Якщо в Україні "все пучком", то я тільки і радий буду. Я там не був з1990-го. Дай Боже, щоби там було усе ОК.
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09.08.2023 17:31 Ответить
Товариш из Расеи вам еще и не такое расскажет.

Пусть он вам расскажет о дворцах лилипута
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10.08.2023 02:51 Ответить
А хто з ваших президентів не коруціонер? Ви їх маєте аж 6. Назвіть.
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10.08.2023 15:27 Ответить
https://www.facebook.com/100000291652927/videos/253283764120512/ Yuri, на этом видео показаны наши перспективы, они не утешительны
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09.08.2023 17:32 Ответить
Чому ж цей любитель-пи..добол не на фронті? Якщо Україна впаде, його теорія коту під хвіст. Хай іде на фронт, щоби його теорія оправдалась. Добре воювати чужими дітьми і пи..діти в телевізорі.
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09.08.2023 22:36 Ответить
Он говорит о любви к ближнему, а это, по-моему, утопия. А, если мы научимся уважать друг друга, то может быть что-то в лучшую сторону и получится. Кстати говоря, когда я был в Новом Орлеане, мне повезло побывать на проповеди пастора. Это был афроамериканец. То, как он говорил с нами, чувствовалась любовь, сродни любви к детям. Никогда ни до, ни после я не видел такой душевности от пастора( попа). Наши попы не идут ни а какое сравнение.
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10.08.2023 14:44 Ответить
Поїдь в Гарлем, що в Нью Йорк Ситі, там і відчуєш любов до ближнього, що цей чорний проповідував (особливо коли ти білий а не чорний)
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10.08.2023 15:33 Ответить
Это было в миссии для моряков - Flying Angel.
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10.08.2023 18:24 Ответить
З чим ліліпут навів порядок в кацапії? З корупцією? Не смішіть. В кацаів корупція - на порядок більше ніж у нас. Бо є з чого красти. х..лу рязом з кооперативом озеро приписують 2 трлн долл незкорумпованого. Ще до війни. Тому наші можновладці (ну може окрім пороха) так хочуть в кацапію. Бо хочуть шоб було так як у них. РФ-ія як та помийка - розповсюджує гниль корупції кругом де тільки достане. Янукович, зе-бидло - просто не прийшло б до влади якби не допомого Х...ла. Тому можна смлтво казати що 2\ укрокорупції мають кацапську природу.
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09.08.2023 17:57 Ответить
Так так. Саме так як ти кажеш. В кацапії все дуже погано, тому й українці їздили туди на заробітки з початку 90-х аж до початку війни (поли кацапи не почали їх "пресувати"). А так,то ти "правий".
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09.08.2023 18:22 Ответить
Так, українці їздили. На заробітки. В основному будували маєтки чиновникам. Рівень життя московських чиновників - так набагато кращий ніж наших.. Бо було з чого красти - більший бюджет, більше бізнесу. Але для рф путіна характерно те що корупція насаджується згори . в першу чергу самим пуйлом. Утриматися у владі - щоб не красти в РФ неможливо. немає ніякої відкритоїї преси, немає опозиції. населення рф сприймає корупцію як цілком нормальне явище. В україні ситуація трохи інша. 1).По перше - реальна конкуренція між декількома олігархічними групами. Одна група - прийшла до влади, краде, але приходиться оглядатись на інших, *слуг* в яких слюни капають на черзі до корита. теж обмеження.
2). Є якась відкрита критика корупції у владі. За це хоча б не убивають. Поки що.
3).Більша залежність укр-влади від міжнародної підтримки. Завжди наші можновладці крали - але приходилось оглядатись на захід. (історія з лазаренком , наприклад).
4). Наше населення - його активна частина до корупції відноситься все таки як до негативного явища. Майдани - тому підтвердження.
5). Ну і головне - більші доходи в державах але які залежать від якогось одного джерела (в першу чергу - нафта, газ, та ін) - приводять до більшої централізації влади а отже до більшої корупції. (це думка якогось економіста - зараз не пригадаю - але здається мені досить обгрунтованою).
Хоча я звичайно свічку не тримав - хто скільки вкрав, московські чиновники більше чи київські, але так, чисто візуально, навскидку - те що мають наші олгархи, чиновники, судді та ін - ну це просто дитячий садочок в порівнянні з друзями путіна. Іхні можливості просто космічні. ці палаци за кордоном, бізнеси, розкіш - для нашої корупціо-еліти - це просто недосяжна мрія. Десь так.
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09.08.2023 19:14 Ответить
Чоловіче, ти говориш про якусь іншу Україну... Бо ту з якої емігрували млн.українців все розікрали...ВСЕ ! В армії залишилися лише генерали і адмірали...без флоту..без авіації...без ні чо го. З 14- го року йде війна...а патрону зробити неможуть....
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09.08.2023 20:59 Ответить
Makss: "Наше населення - його активна частина до корупції відноситься все таки як до негативного явища. Майдани - тому підтвердження."

Я також так думав,а потім зрозумів, що всі ці майдани були використані "розумними людьми" для переділу майна. А "босота" як була "босотою" так і залишилась, проте була вигідно використана "розумними людьми". Ось і вам Майдан.
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09.08.2023 22:22 Ответить
Makss:"Янукович, зе-бидло - просто не прийшло б до влади якби не допомого Х...ла."

А можливо допомога Ющенка? Ти береги не переплутав?
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09.08.2023 18:24 Ответить
ні не переплутав. янук - креатура ахметова. який в свою чергу є наглядачем активів рос. олгірхів на донбасі. а те що юща поставили раком і заставили поставити бдляччя януковича прем'єром - то це не значить що він (ющ) був головним у цьому процесі. все це хоч і було досить давненько але хто притомний - пам'ятає.
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09.08.2023 18:41 Ответить
Нічого поганого прищавий не зробив, він просто агітував за яника, бо ненавидів Юльку, бо остання не подобалась Катьці прищавого. А по суті, Юлька зробила цю прищаву мямлю президентом. Вона розмовляла з нородом, а "чисті руки, що нічого не крали" тільки соплі жував, коли Юлька робила усю агітаційну роботу.
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09.08.2023 22:29 Ответить
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[12].

У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроєктами, що послаблювали владу президента Ющенка[13]. У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів[13].
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10.08.2023 07:23 Ответить
При чім тут парламент? Ющ за кого агітував у 2-му турі президентських виборів?
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10.08.2023 15:40 Ответить
"В Кацапії ліліпут навів порядок з цим, а в Україні"

Вы это серьезно? Да этот лилипут сам коррупционер №1
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10.08.2023 02:18 Ответить
Салтыков-Щедрин

«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют...»

«Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства»

«Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?»
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10.08.2023 02:37 Ответить
РФ на уровне Мали, Эстония почти как ФРГ.

Доклад о коррупции
По данным Генпрокуратуры РФ, за первую половину 2021 года было зафиксировано 24,5 тысячи коррупционных преступлений.


Это рекордный показатель за последние 8 лет.

Около половины случаев коррупции - это взяточничество (12,1 тысячи случаев).

Ранее российская Генпрокуратура представила данные, согласно которым сотрудники правоохранительных органов чаще других чиновников совершают преступления, связанные с коррупцией. Следом за ними идут чиновники из Минобороны России.

https://www.dw.com/ru/rossija-na-urovne-mali-jestonija-pochti-na-ravnyh-c-frg-doklad-ti-o-korrupcii/a-60539344
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10.08.2023 02:48 Ответить
Ну і про що це? А про це, що так з корупцією там борються. В Україні також борються, тільки з антикорупціонерами. Смішно? Так.
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10.08.2023 15:48 Ответить
ага, таварісч, татарін, прахвєсар, із мацкви, бугага, на кацапії корупції немає
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10.08.2023 07:47 Ответить
Громадянам дати амністію на складення вироків і виконання рішень, щодо виродків поліцейських, що відбирали житло та землі у громадян, чиновників та суддів, що переслідували громадян. Суддя Логвіна , вали з країни поки не пізно.
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09.08.2023 21:55 Ответить
а що в асашай поганий рівень життя?
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10.08.2023 07:46 Ответить
Та ні, не поганий і корупція також тут існує, тільки більш прикрита голосними назвами, типу "Фонд Катерини Ющенко для лікарні для дітей" і т.д. Ні лікарні і ні дітей в цій лікарні.
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10.08.2023 15:52 Ответить
Скоро почнуть переконувати лохторат, що жити з корупціонерами у владі це навіть прикольно і нам заздрять всі навколо. Гнид потрібно чавити.
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09.08.2023 11:44 Ответить
в Україні нема корупції, а є лобіювання, як в сша чи єс. Просто нормативно-правова база ще не встигла догнати реальність лобійованої економіки в Україні!
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09.08.2023 11:53 Ответить
Не бреши р0ма, лобіїзм в США і ЄС регулюється законодавством і є прозорим, це різновид бізнесової реклами. Державні чиновники не мають права мати якусь особисту вигоду від лобіїзму.
Тому хабарі за "правильні" рішення, такі як державні закупівлі за в 2-3 рази дорожчими від ринкових цінами з "відкатами" для чиновників це не "лобіювання", це злочини, за які і в США і в ЄС злочинців саджають в тюрму.
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09.08.2023 16:07 Ответить
який ти наївний....

видно ти не в курсі з найсвіжішими скандалами з купівлями акцій на основі інсайдерської інформації американськими депутатами. Почитай наскільки багатшою стала така собі Ненсі Пелосі під час свого депутатства! і ця пелосі - це тільки вершина айсбергу!!!

Якщо коротко, то депутати спочатку купляли акції фірм на біржі, а потім затверджували закони, які сприяли росту акцій цих фірм на біржі і.... депутати ставали багатшими! НАБАГАТО БАГАТШИМИ!!!
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09.08.2023 19:42 Ответить
Допустимо, що усі статки Ненсі Пелосі вкрадені нею на хабарях у Конгресі, членкинею якого є з 1987 року. Статки, як вказує Гугл, 88 млн доларів. За 36 років!
А кохана керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка і співвласниця Будінвест Інжиніринг отримала 1,5 млрд на утримання доріг області.
Цитата:

"З березня до кінця жовтня 2022 року Дніпропетровська область витратила на ремонт доріг рекордні 2 млрд 314 млн грн. Це більше ніж за цей же час використали Київська, Харківська, Сумська та Одеська області разом узяті (включно зі столицею та обласними центрами)."

Ще цитата:

"При цьому ключові субпідрядники, з якими співпрацює фірма Будінвест Інжиніринг (ТОВ БНМ, ТОВ ДЗМК, ТОВ Максі-буд плюс) - за документами не закуповують стільки матеріалів для дорожних робіт, скільки вони начебто продали Будінвесту. Наприклад, БНМ зі статутним капіталом у 5 тис. грн, за весь 2022 рік купила у своїх контрагентів 1300 тонн піску, щебеню та щебнево-піщаної суміші. А продала цих же будматеріалів майже в сто разів більше - загалом понад 100 тис. тонн."

1,5 млрд / 38(хоча на початку війни курс був суттєво інший) = 39,5 млн доларів.

Резніченко за неповний рік злив коханій майже половину того, що дуже хитра Пелосі нібито за 36 років накрала.
Як писав тут хтось, "і ця кохана голови ОВА - це тільки вершина айсбергу!!!"
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09.08.2023 22:02 Ответить
р0ма, наївний ти, якщо віриш такій маячні рівня "теорій змов".
Переконати більшість депутатів двопалатного американського парламенту, який досить різношерстний, прийняти якийсь закон - це не по дзвінку з ОПи президента.
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10.08.2023 00:27 Ответить
Ну ти ***...зрівняв піську з пальцем ...
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09.08.2023 21:01 Ответить
Міжнародні партнери готові прийняти, що у нас може бути корупція, швидко її подолати неможливо, - Марченко Джерело: https://censor.net/ua/n3436270

Вова зеленський і його влада нагадують знахабнілих дітей які сумками обкрадають кондитерську в той час коли їх батьки гасять пожежу
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09.08.2023 12:26 Ответить
За всю историю Украины с 1991г. самая большая (я бы сказал потрясающая) политическая коррупция однозначно стала при приходе к власти Зеленского и слуг народа.Политическая,но не финансовая, которая стремительно развивалась при Кучме и достигла апогея при янике и регионалах.
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09.08.2023 12:36 Ответить
Поэтому они с коррупционеров превратились утверждёнными законнами в элементарных воров-воришек.
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09.08.2023 12:44 Ответить
ваВка ВАзельонскій** і його зєШАПІТА, скоріше схожі на шпану що ганяє ХУТСПУ.
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09.08.2023 13:00 Ответить
Ще 30 років треба щоб побороти корупцію
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09.08.2023 13:02 Ответить
300
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09.08.2023 13:18 Ответить
Cтоліть, можливо?
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09.08.2023 15:10 Ответить
Ото позорище. Відкрито каже що влада плює на всіх
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09.08.2023 13:04 Ответить
знаємо спосіб.. ліки від доктора Гійотена ...
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09.08.2023 13:15 Ответить
Мне не нравится, а очень нравится. Но мы, к сожалению, уже это проходили.
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09.08.2023 16:54 Ответить
Не зле. Але в такому випадку Україна залишиться без керівництва від найменшого села до Києва включно. Тобто все начальство буде обезголовлено і не тільки начальство, лікарі, правоохоронці, адвокати, військові, бізнесмени і пересічні громадяни. В кінці кінців 60-70% населення порубано у пень. А ще війна. Я преспективи?
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09.08.2023 20:41 Ответить
Не потрібно пересмикувати. В кожному місті прилюдно стратити всього ОДНОГО.. достатньо. Бо за всі роки незалежності...жодного топ-корупціонера так і не посадили...
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09.08.2023 21:06 Ответить
подолати неможливо, можна очолити
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09.08.2023 13:33 Ответить
так, бо система сильна. підгрібає усих.
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09.08.2023 17:32 Ответить
Он шо...дебіл?
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09.08.2023 13:34 Ответить
Так.
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09.08.2023 15:12 Ответить
Мммда, швидко не подолати.. то сказано щоб всі розслабились і не заважали. Тобто ми боремось- боремось-боремось, але швидко ніяк не виходить, але ми боремось-, і то так важко-важко, нам дають гроші ті корупціонери, ми їх берем, але ми все одно боремось бо ми герої!
І далі так буде: нам ті брудні гроші будуть давати, ми їх будемо брати, але і боротися будемо, а як? На все треба час!⁷
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09.08.2023 13:44 Ответить
А українці, що вмирають за батьківщіну, готові прийняти цю корупцію? Чи їхня думка не має значення, коли великі цабе заробляють гроші?
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09.08.2023 14:47 Ответить
Мабуть дійсно пора вішати корупціонерів. Бо ж жити не дають.
От хто гарантує, що всі оці держиморди не переметнуться до ворога, якщо він запропонує більше бабла ? Корупція це ворог нашої держави такий же я *********. Власне це агентура та посібники *********.
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09.08.2023 15:05 Ответить
Може бути? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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09.08.2023 15:09 Ответить
За словами Марченка, кожний корупційний скандал в Україні означатиме більше перевірок з боку міжнародних донорів України.

Висновок: корупційних скандалів вже більше не буде, а розкривачів скандалів "на нари" тому що вони "вороги" України
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09.08.2023 15:20 Ответить
брешеш курва, проблема в тому, що "команда" ЗЕ, його ОПа, яка по факту сконцентрувала всю владу в країні, тепер очолює цю корупцію і тому абсолютно не зацікавлена в боротьбі з нею.
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09.08.2023 15:31 Ответить
а чи то вони взагалі свої дії бачать як корупцію: з дитячого садочка це покоління бачило, як рішаються діла.
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09.08.2023 17:35 Ответить
це не міністр. просто іноземними коштами затулюють дірки. так зможе працювати більшість в "його" міністерстві. всі заяви, інтерв'ю - це зашквар.
темою корупції Президента Зєленського "дрочили"(вибачте) вже давно. без успіху. однак після чергових перемовин з Байденом цього року я побачив зміни: президент почав (нарешті ) ставити незручні питання виконавцям. Патріоти, фахівці, громадяни давно вже порушили багато питань. Тепер вони повернулися до Зєленського. на рівні Байдена: Вова! нахєра?
Звичайно я не маю допуску до такої інформації. Але бачу - щось відбувається.
Вектор від магічного пєнделя Байдена. Виконання, звичайно недолуге: влазити в будь - яке питання на рівні "цар". А чому не можна делегувати повноваження своїй команді видно через скандали кожного дня/ тижня.
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09.08.2023 15:50 Ответить
НІЧОГО В ЗЕ не відбувається. Зе прийшов красти і продовжує цим займатися. Здадуть шісток або цапів-відбувайлів. Або Пороха почнуть тягати. Не важливо- за діло чи без. ... Я мав надію що пслчя початку війни щось у голові зе і його шайки поміняється. Були мразью і запроданцями і видно, такими ж і здохнуть. Хотілося б пошвидше.
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09.08.2023 18:02 Ответить
ми висловили думки. а час покаже. що ж буде реалізовано. уявляєте ЄС - ******* "римська бездушна машина права". Стосовно єкспрезидента Порошенка.. а що хіба є підстави до наступних позовів? Стосовно Вашої надії - щось таке відбувається (зміни чи "здохнути"). час все визначить.
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09.08.2023 18:33 Ответить
Ну усьо,через деякий час будем чути його списочек вілл,хатинок,квартирок,земельки,да багато їм в зад залазить.
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09.08.2023 16:08 Ответить
Народний військово-польовий суд ім.Лінча впорається за тиждень.
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09.08.2023 16:09 Ответить
Хай краще Україна пропаде, чим годівниця для влади - коррупція, тим паче що міжнародні партнери з цим згодні вже 30 років, а на громадян України наплювати , тому що це не демократія по факту, а клептократія яка була на раннй стадії путінского режиму, який перейшла в рашизм,і це не дивує , тому що Україну занесли в сіру зону на відміну країн східної Европи, як країну третього Світу, сировинний придаток в якій не повинно не чого розвиватися так щей з пануванням корупції і вивозом всіх цінних ресурсів так ще й через офшори не зважаючі що Україна знищила третій ядерний потенціал бувшого СРСР націленого на Захід.
Звісно що вони не проти, тому що борги за ядерну зброю потрібно віддавати і вчасно і запропонувати не корупцію з офшорами для влади, а план Маршала для народу України, який захищає не тільки себе , а і Тайвань, Ізраїль тому що як би не Україна Іран вже отримав СУ-35 та і всю Европу, так звісно нам допомагають, але не зробили ще-й половини що зробила Україна по Будапештському меморандуму не враховуючи сьогоднішні трагічні події.
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09.08.2023 16:31 Ответить
Сколько на этом заработал кучмо? Не было бы будапешского придумали бы другой!
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09.08.2023 17:09 Ответить
+++
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09.08.2023 18:33 Ответить
Та які борги ?!)).. смішний..Україна за 200 млн гривень кацапам віддала стратегічну авіацію...і сотні ракет, які от зараз получає взад...
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09.08.2023 21:27 Ответить
Так дійсно 2 тис. ядерних радянських боєзарядів разом з балістичними ракетами і шахтами нацлених на Захід які Україна знишила ні коштує і виєденногот яйця , аж смішно, для тебе, тому що ти сидиш в Іспанії.
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09.08.2023 21:43 Ответить
уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий...
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Уровень и масштабы коррупции в Украине шокируют, по правде говоря... Практически каждый день в ваших новостях читаю об очередном таком скандале. И это в то время, когда идет война и гибнут люди! О чём тут можно думать и говорить?!
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09.08.2023 16:44 Ответить
Марченко также заявил, что по его личным ощущениям уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, а "коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом".


Кто сказал , что 95 квартал разучился шутить?!
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09.08.2023 16:45 Ответить
Хоть сс...ы в глаза, всё божья роса. Ну, вот на кого это рассчитано?
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09.08.2023 17:05 Ответить
На тех, кто привык утираться....
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10.08.2023 12:09 Ответить
Корупція? У нас? Ні, ні-і-і-і.
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09.08.2023 16:51 Ответить
То 73% подобається корупція,бо за це голосували.
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09.08.2023 19:28 Ответить
Шо он вэрзэ??????? В ОТСТАВКУ!!!
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09.08.2023 20:57 Ответить
Отак вже краще!👏Всіх заспокоїл! Це дуже добре, якщо вони зрозуміли що є корупція, на наступному етапі вони зрозуміють, що без неї в Україні не можливо і ми можемо навіть і такі в поважному суспільстві бути прийняті.

Ми - влада, можемо і далі красти, а ви - умний нарід повинні нам давати можливість!
І не якої боротьби з корупцією!!
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09.08.2023 21:11 Ответить
Анекдот можно переписать.

- Здравствуйте, бесплатный финансовый доктор!
- Здравствуйте, неизлечимый коррупцией больной!
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09.08.2023 21:20 Ответить
Вернется ВСУ, разгонит всех деток депутатов и прокуроров из потешных конторок призванных бороться с коррупцией, типа НАБУ, САПов, ШМАПОВ...
Сделают ночь Длинных Ножей и коррупция в Украине закончится за одну ночь. Думайте!
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09.08.2023 21:28 Ответить
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09.08.2023 23:00 Ответить
"Ми трошки крадем і не можем ніяк остановиться, нільзя так зразу припинити крадівництво- можуть бути тяжелєйші послєдствія для всього механізму державного управління." Приблизно так можна зрозуміти цього вилупка Марченка. Ну що ж , так виглядає що цю країну врятує тільки хунта. Бо апетити наших корупціонерів вже давно переплюнули бюджет країни, на черзі бюджети США, Великобританії, Євросоюзу)
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09.08.2023 23:49 Ответить
Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF.

Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).

Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.

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10.08.2023 02:25 Ответить
ДОВБЕНЬ!!! Ось і все...
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10.08.2023 00:13 Ответить
Transparency International: Коррупция насквозь пропитала Чехию

В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.

Взятки в Чехии - обычное дело

В ежегодном рейтинге восприятия коррупции международной организации Transparency International Чехия занимает 53 строчку. Такие страны как Ботсвана или Бруней занимают в этом списке более почетные места. Не подмажешь - не поедешь, убеждены многие чехи.
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10.08.2023 02:26 Ответить
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.

Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.

Есть убеждение, что коррупции в США мало или практически нет. И это действительно правда для бытовой коррупции.

уги, которые должно предоставлять государство, не дают взяток.
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10.08.2023 02:28 Ответить
Коррупция представляет собой значительную проблему в современной России, затрагивающую функционирование органов государственной власти,

правоохранительных органов,

систем здравоохранения и образования,

и других сфер и областей жизнедеятельности.

ФЕНОМЕН КОРРУПЦИИ ИСТОРИЧЕСКИ

ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/коррупция_в_ России
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10.08.2023 02:57 Ответить
Это я для тех, которые нам тут навевают, что вот расеюшка , не то что Украина.

Украина , которая десятилетия была в Рассее(СССР) нахваталась от нее всех пороков.

Некоторые здесь не столько волнуются о коррупции в Украине, а хотят доказать, что Украине не выжить. Давят на нас психологически со всех сторон. Это ИПСО.

Я согласен, что коррупция у нас процветает, особенно она расцвела при зеленой власти. И с этим надо что-то делать.

Но это надо делать не подпадая под влияние расейских шептунов.
Мы должны разбираться с этим сами.
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10.08.2023 03:06 Ответить
не гуманними методами корупція долається на протязі тижня
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10.08.2023 06:42 Ответить
Так дибільний марченко має собі затямити - що ми не готові,і рано чи пізно він буде відповідати....і не втече цей плюшивий синок з кольоровими годинниками купленими за крадені гроші...своєю безвідповідальністю і цинічністю самі собі гільйотину на голову надягають...очі захід закриває тому- що знає що корея наближається ...і уже в повітрі...а от потім може і майданчик запахнути...
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10.08.2023 07:32 Ответить
Корупція була і буде навіть в Китаї де суворі методи покарання а корупція існує. Бо від грошей важко відмовитись .
Це таким в Україні успадкований менталітет від СРСР красти-брати
Чомусь всі говорять про верхівку влади що вона корумпована а хто в цьому винен? Хто привів і дав такий поштовх займатися корупцією?
Бо самі люди такі
Те що за радянський часів дехто виносив із заводу гайки матерію в ітд грабували в колгоспах про це народ не бачить але коли влада грабує то це не можна це ж наше
В першу чергу народ повинен перестати грабувати бо навіть і зараз народ такий де працює там і краде
То із супермаркета товар винесуть
А ціни закладені в грабіж тому так і дорого
Із заводу виносять
І не треба розповідати що зараз камери ніхто не виносить
Виносять особливо коли є гарні зв'язки з охороною тоді камера нічого не побачить
Тому в СРСР корупція була поголовною але ніхто не знав що вона була бо було приховано
А зараз кожного дня про корупцію розповідають
Подолати корупцію неможливо
Зізнайтеся кожний хоче взяти хабаря і дати хабаря
Наприклад людина не хоче працювати дасть лікарю хабаря в він випише фальшиву довідку ось і все
Ми звикли до цього не зможемо без цього
Якби не було корупції людина працювати не хоче тоді не зможе зробити довідку .
Народ боїться щоб Україна перестала бути корумпованою
Я наприклад звик до цього
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10.08.2023 07:43 Ответить
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже майже рік знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а указу досі ще не немає про зняття санкцій з заводу. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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10.08.2023 10:57 Ответить
Мені пос…ть, є на росіі корупція чи немає, але чиновницька бидлота має знати що ціна корупції в Україні - кров і життя наших ЗАХИСНИКІВ!!! Дуже сподіваюсь що трупи корупціонерів відсмердять своє незабаром
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10.08.2023 17:30 Ответить
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