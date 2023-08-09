Международные партнеры готовы принять, что у нас может быть коррупция, быстро ее преодолеть невозможно, - Марченко

Каждый коррупционный скандал в Украине будет означать большее количество проверок международными донорами.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Те явления коррупционные, которые возникают, конечно, нам не добавляют, как говорится, дополнительных аргументов. Но партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить так: мы сказали, что у нас нет коррупции – ее нет. Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласку, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ и других дают свой эффект. С определенным опозданием эффект. Потому это нормально. И партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что у нас война, и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны", – объяснил глава Минфина.

По словам Марченко, каждый коррупционный скандал в Украине будет означать большее количество проверок со стороны международных доноров Украины.

"Я же работаю с финансистами. Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее, что вы будете отчитываться вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще, и это значит, что ваши слова будут проверяться вдвое тщательнее" , – сказал он.

Марченко также заявил, что по его личным ощущениям уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, а "коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом".

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