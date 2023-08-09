Международные партнеры готовы принять, что у нас может быть коррупция, быстро ее преодолеть невозможно, - Марченко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Каждый коррупционный скандал в Украине будет означать большее количество проверок международными донорами.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Те явления коррупционные, которые возникают, конечно, нам не добавляют, как говорится, дополнительных аргументов. Но партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить так: мы сказали, что у нас нет коррупции – ее нет. Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласку, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ и других дают свой эффект. С определенным опозданием эффект. Потому это нормально. И партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что у нас война, и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны", – объяснил глава Минфина.
По словам Марченко, каждый коррупционный скандал в Украине будет означать большее количество проверок со стороны международных доноров Украины.
"Я же работаю с финансистами. Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее, что вы будете отчитываться вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще, и это значит, что ваши слова будут проверяться вдвое тщательнее" , – сказал он.
Марченко также заявил, что по его личным ощущениям уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, а "коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом".
Пожалуйста, подождите...
Альтруїст-дипломат на посаді президента і альтруїст-технар на посаді прем'єра.
Але цього ніколи не буде.
Пусть он вам расскажет о дворцах лилипута
2). Є якась відкрита критика корупції у владі. За це хоча б не убивають. Поки що.
3).Більша залежність укр-влади від міжнародної підтримки. Завжди наші можновладці крали - але приходилось оглядатись на захід. (історія з лазаренком , наприклад).
4). Наше населення - його активна частина до корупції відноситься все таки як до негативного явища. Майдани - тому підтвердження.
5). Ну і головне - більші доходи в державах але які залежать від якогось одного джерела (в першу чергу - нафта, газ, та ін) - приводять до більшої централізації влади а отже до більшої корупції. (це думка якогось економіста - зараз не пригадаю - але здається мені досить обгрунтованою).
Хоча я звичайно свічку не тримав - хто скільки вкрав, московські чиновники більше чи київські, але так, чисто візуально, навскидку - те що мають наші олгархи, чиновники, судді та ін - ну це просто дитячий садочок в порівнянні з друзями путіна. Іхні можливості просто космічні. ці палаци за кордоном, бізнеси, розкіш - для нашої корупціо-еліти - це просто недосяжна мрія. Десь так.
Я також так думав,а потім зрозумів, що всі ці майдани були використані "розумними людьми" для переділу майна. А "босота" як була "босотою" так і залишилась, проте була вигідно використана "розумними людьми". Ось і вам Майдан.
А можливо допомога Ющенка? Ти береги не переплутав?
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроєктами, що послаблювали владу президента Ющенка[13]. У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів[13].
Вы это серьезно? Да этот лилипут сам коррупционер №1
«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют...»
«Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства»
«Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?»
Доклад о коррупции
По данным Генпрокуратуры РФ, за первую половину 2021 года было зафиксировано 24,5 тысячи коррупционных преступлений.
Это рекордный показатель за последние 8 лет.
Около половины случаев коррупции - это взяточничество (12,1 тысячи случаев).
Ранее российская Генпрокуратура представила данные, согласно которым сотрудники правоохранительных органов чаще других чиновников совершают преступления, связанные с коррупцией. Следом за ними идут чиновники из Минобороны России.
https://www.dw.com/ru/rossija-na-urovne-mali-jestonija-pochti-na-ravnyh-c-frg-doklad-ti-o-korrupcii/a-60539344
Тому хабарі за "правильні" рішення, такі як державні закупівлі за в 2-3 рази дорожчими від ринкових цінами з "відкатами" для чиновників це не "лобіювання", це злочини, за які і в США і в ЄС злочинців саджають в тюрму.
видно ти не в курсі з найсвіжішими скандалами з купівлями акцій на основі інсайдерської інформації американськими депутатами. Почитай наскільки багатшою стала така собі Ненсі Пелосі під час свого депутатства! і ця пелосі - це тільки вершина айсбергу!!!
Якщо коротко, то депутати спочатку купляли акції фірм на біржі, а потім затверджували закони, які сприяли росту акцій цих фірм на біржі і.... депутати ставали багатшими! НАБАГАТО БАГАТШИМИ!!!
А кохана керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка і співвласниця Будінвест Інжиніринг отримала 1,5 млрд на утримання доріг області.
Цитата:
"З березня до кінця жовтня 2022 року Дніпропетровська область витратила на ремонт доріг рекордні 2 млрд 314 млн грн. Це більше ніж за цей же час використали Київська, Харківська, Сумська та Одеська області разом узяті (включно зі столицею та обласними центрами)."
Ще цитата:
"При цьому ключові субпідрядники, з якими співпрацює фірма Будінвест Інжиніринг (ТОВ БНМ, ТОВ ДЗМК, ТОВ Максі-буд плюс) - за документами не закуповують стільки матеріалів для дорожних робіт, скільки вони начебто продали Будінвесту. Наприклад, БНМ зі статутним капіталом у 5 тис. грн, за весь 2022 рік купила у своїх контрагентів 1300 тонн піску, щебеню та щебнево-піщаної суміші. А продала цих же будматеріалів майже в сто разів більше - загалом понад 100 тис. тонн."
1,5 млрд / 38(хоча на початку війни курс був суттєво інший) = 39,5 млн доларів.
Резніченко за неповний рік злив коханій майже половину того, що дуже хитра Пелосі нібито за 36 років накрала.
Як писав тут хтось, "і ця кохана голови ОВА - це тільки вершина айсбергу!!!"
Переконати більшість депутатів двопалатного американського парламенту, який досить різношерстний, прийняти якийсь закон - це не по дзвінку з ОПи президента.
Вова зеленський і його влада нагадують знахабнілих дітей які сумками обкрадають кондитерську в той час коли їх батьки гасять пожежу
І далі так буде: нам ті брудні гроші будуть давати, ми їх будемо брати, але і боротися будемо, а як? На все треба час!⁷
От хто гарантує, що всі оці держиморди не переметнуться до ворога, якщо він запропонує більше бабла ? Корупція це ворог нашої держави такий же я *********. Власне це агентура та посібники *********.
Висновок: корупційних скандалів вже більше не буде, а розкривачів скандалів "на нари" тому що вони "вороги" України
темою корупції Президента Зєленського "дрочили"(вибачте) вже давно. без успіху. однак після чергових перемовин з Байденом цього року я побачив зміни: президент почав (нарешті ) ставити незручні питання виконавцям. Патріоти, фахівці, громадяни давно вже порушили багато питань. Тепер вони повернулися до Зєленського. на рівні Байдена: Вова! нахєра?
Звичайно я не маю допуску до такої інформації. Але бачу - щось відбувається.
Вектор від магічного пєнделя Байдена. Виконання, звичайно недолуге: влазити в будь - яке питання на рівні "цар". А чому не можна делегувати повноваження своїй команді видно через скандали кожного дня/ тижня.
Звісно що вони не проти, тому що борги за ядерну зброю потрібно віддавати і вчасно і запропонувати не корупцію з офшорами для влади, а план Маршала для народу України, який захищає не тільки себе , а і Тайвань, Ізраїль тому що як би не Україна Іран вже отримав СУ-35 та і всю Европу, так звісно нам допомагають, але не зробили ще-й половини що зробила Україна по Будапештському меморандуму не враховуючи сьогоднішні трагічні події.
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Уровень и масштабы коррупции в Украине шокируют, по правде говоря... Практически каждый день в ваших новостях читаю об очередном таком скандале. И это в то время, когда идет война и гибнут люди! О чём тут можно думать и говорить?!
Кто сказал , что 95 квартал разучился шутить?!
Ми - влада, можемо і далі красти, а ви - умний нарід повинні нам давати можливість!
І не якої боротьби з корупцією!!
- Здравствуйте, бесплатный финансовый доктор!
- Здравствуйте, неизлечимый коррупцией больной!
Сделают ночь Длинных Ножей и коррупция в Украине закончится за одну ночь. Думайте!
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
Взятки в Чехии - обычное дело
В ежегодном рейтинге восприятия коррупции международной организации Transparency International Чехия занимает 53 строчку. Такие страны как Ботсвана или Бруней занимают в этом списке более почетные места. Не подмажешь - не поедешь, убеждены многие чехи.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.
Есть убеждение, что коррупции в США мало или практически нет. И это действительно правда для бытовой коррупции.
уги, которые должно предоставлять государство, не дают взяток.
правоохранительных органов,
систем здравоохранения и образования,
и других сфер и областей жизнедеятельности.
ФЕНОМЕН КОРРУПЦИИ ИСТОРИЧЕСКИ
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/коррупция_в_ России
Украина , которая десятилетия была в Рассее(СССР) нахваталась от нее всех пороков.
Некоторые здесь не столько волнуются о коррупции в Украине, а хотят доказать, что Украине не выжить. Давят на нас психологически со всех сторон. Это ИПСО.
Я согласен, что коррупция у нас процветает, особенно она расцвела при зеленой власти. И с этим надо что-то делать.
Но это надо делать не подпадая под влияние расейских шептунов.
Мы должны разбираться с этим сами.
Це таким в Україні успадкований менталітет від СРСР красти-брати
Чомусь всі говорять про верхівку влади що вона корумпована а хто в цьому винен? Хто привів і дав такий поштовх займатися корупцією?
Бо самі люди такі
Те що за радянський часів дехто виносив із заводу гайки матерію в ітд грабували в колгоспах про це народ не бачить але коли влада грабує то це не можна це ж наше
В першу чергу народ повинен перестати грабувати бо навіть і зараз народ такий де працює там і краде
То із супермаркета товар винесуть
А ціни закладені в грабіж тому так і дорого
Із заводу виносять
І не треба розповідати що зараз камери ніхто не виносить
Виносять особливо коли є гарні зв'язки з охороною тоді камера нічого не побачить
Тому в СРСР корупція була поголовною але ніхто не знав що вона була бо було приховано
А зараз кожного дня про корупцію розповідають
Подолати корупцію неможливо
Зізнайтеся кожний хоче взяти хабаря і дати хабаря
Наприклад людина не хоче працювати дасть лікарю хабаря в він випише фальшиву довідку ось і все
Ми звикли до цього не зможемо без цього
Якби не було корупції людина працювати не хоче тоді не зможе зробити довідку .
Народ боїться щоб Україна перестала бути корумпованою
Я наприклад звик до цього
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже майже рік знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а указу досі ще не немає про зняття санкцій з заводу. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!