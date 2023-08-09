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Россия и Китай все больше расходятся во взглядах касательно войны в Украине, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и директором канцелярии ЦК по иностранным делам КПК Ван I после участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что Китай все больше расходится с Россией по поводу решений о прекращении войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом своде Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в официальных сообщениях МИД РФ и Китая по-разному изложено содержание разговора Лаврова и Ван И.

Читайте: Япония ввела новые санкции против России

МИД России сообщил, что Лавров и Ван "затронули ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", тогда как МИД Китая сообщил, что российская и китайская стороны "обменялись мнениями" о войне.

Аналитики ISW считают, что это "может свидетельствовать, что Россия все больше недовольна результатами усилий Китая по продвижению его "мирного плана" на международных форумах".

По их мнению, это согласуется с гипотезой, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, которого хочет добиться Кремль.

Также читайте: Участие Китая в переговорах по Украине в Саудовской Аравии было продуктивным, - Госдепартамент США
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Топ комментарии
+12
Нахіба КНР узгоджувати свої погляди із кацапами, яких китайські вожді рахують за сировинний придаток, а кацапів - за лайно.
Проковтне Китай мовчки рфію та й потому...
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09.08.2023 09:54
+8
Китай і так на стороні добра - добра для себе.
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09.08.2023 09:55
+7
Китайці вичікують....усе вирішують ЗСУ
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09.08.2023 09:55
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Правила форума Совет форумчан
хто зна, можливо з часом китай прийме сторону добра
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09.08.2023 09:52 Ответить
Китай і так на стороні добра - добра для себе.
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09.08.2023 09:55 Ответить
ойй, який же ви розумний
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09.08.2023 10:19 Ответить
"Рускій с кітайцем братья навєк"
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09.08.2023 09:53 Ответить
У 1918-1919 роках у більшовиків не було людського ресурсу, щоби окупувати Україну.
Більшовики тоді як справжні кацапські терористи мобілізували до лав червоної армії десятки тисяч китайців, які як робітники та будівельники приїхали до тодішньої московії на заробітки, надали цим уродам зброю та відправили на східну, центральну та південні частини ******** України.
Саме ці @обані мобілізовані китайці тоді катували та знищували українців так жорстоко, що навіть більшовицькі кацапи дивувалися, що так можна було.
Брати @обані мля...
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09.08.2023 09:59 Ответить
вперше чую! а де про це можна почитати?
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09.08.2023 10:14 Ответить
https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/kitajtsi-posobniki-rosijskikh-bilshovikiv-ta-kati-ukrajinskoho-narodu-predtechi-vahnerivtsiv-910575.html
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09.08.2023 10:32 Ответить
Не-не-не... Как минимум статья в научном издании. И с сылками на первоисточники. Лучше если написанная к.и.н и с рецензией. Монография тоже подойдет.
А этот непонятный высер нужно запихнуть автору и рас Відправити пространителям в зад.
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09.08.2023 11:53 Ответить
Вірити чи ні - Ваша особиста справа
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09.08.2023 12:06 Ответить
Верить или нет - да, моя личная.
А вот предупреждать обман и оболванивание населения - общественная. И причем важная.
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09.08.2023 12:10 Ответить
Вам ніхто не забороняє доводити обман, аргументуйте
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09.08.2023 12:16 Ответить
По старинной философской традиции доказывать должен тот кто утверждает. Применительно к данному случаю, это значит, что доказывать должен автор статьи или тот, кто на нее ссылается.
ПС. Статья без "правильно" написанных тезисов и их доказательств считается как минимум манипулятивной. Но в данном случае это просто наглый обман.
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09.08.2023 12:29 Ответить
Той факт, що путін @уйло та міжнародний воєнний злочинець визнаєте?
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09.08.2023 15:10 Ответить
Ги...ги. Конечно. Я вообще-то тоже в Дарнице живу.
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09.08.2023 15:21 Ответить
Дайте, будь ласка, посилання на наукові статті із рецензіями кандидатів наук (як мінімум) із посиланням на першоджерела, у яких доведено, що @уйло то є @уйло.
Щодо того, що @уйло є міжнародний воєнний злочинець прошу надати мені посилання на рішення суду (бажано з ЄДРСР України чи визнаних в Україні міжнародних судових установ), яке у встановленому законом порядку набуло юридичної сили, у якому @уйла визнано міжнародним воєнним злочинцем.
До речі, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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09.08.2023 15:27 Ответить
Ну очевидно, для начала нужно найти определение что такое "*****", правильно?))) Хотя и слова то такого нету. Потом провести єкспертизу Путина на принадлежность к єтому подвиду/породе/расе. И только потом можно говорить, что єто научній факт.

ПС. Не нужно путать научность и наукообразность.
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09.08.2023 15:47 Ответить
Тобто, наукових тверджень про те, що @уйло то є @уйло немає.
Вироку суду, яким @уйло визнаний міжнародним воєнним злочинцем теж немає.
Тоді ваш допис про те, що ви в ці факти вірите викликає великі сумніви.
Не вірити фактам та не знати історії власної нації - сум.
Вірити у кацапську пропаганду - дурість або зрада.
Не вірити у власну Українську націю та не знати обставин її угнітання московитами - громадянський злочин.
Без фактів обсирати людей в тернеті - тупість на межі із дебилізмом.
От вам посилання з Музею Голодомору на участь китайців у катуванні українців.

https://www.facebook.com/HolodomorResearchInstitute/posts/486620982245164/


Любіть Україну, не підтримуйте зрадників та не хаміть людям в тернеті.
Хасмство - основна риса кацапського рашиста
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09.08.2023 16:12 Ответить
Че это за поток сознания?
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09.08.2023 18:17 Ответить
Не треба вводити в оману людей, використовуйте факти. Поводьтеся чемно
Живете у Києві? То відвідайте Музей Голодомору - там усе детально із фактами, ілюстраціями, свідченнями очевидців про катування червоними китайцями українців в Україні. Це якщо вам цікаво, а не від того, щоби писати дурню в тернеті
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09.08.2023 18:25 Ответить
У нищих слуг нет. Запишись в библиотеку и будет тебе счастье.
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09.08.2023 12:28 Ответить
Да это бред собачий. Войска УНР тогда был не противник выигравшей войну с белыми Красной армии. Ни по числу, ни по опыту. Никаких китайцев не нужно было.
Более того, на территории східної і південної территории сегодняшней Украины уже существовали Донецко-Криворожская и Одесская советские республики. УНР и территории на которые она претендовала уже была лоскутным одеялом, взять её не составляло труда.
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09.08.2023 12:57 Ответить
Посилання

https://www.facebook.com/HolodomorResearchInstitute/posts/486620982245164/
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09.08.2023 16:16 Ответить
До того, що давав раніше про катування китайцями українців

https://www.facebook.com/HolodomorResearchInstitute/posts/486620982245164/

До речі, у Музею Голодомору у Києві є свідчення очевидців, фото та інші матеріали, у тому числі з архівів НКВС та КДБ
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09.08.2023 16:13 Ответить
Нахіба КНР узгоджувати свої погляди із кацапами, яких китайські вожді рахують за сировинний придаток, а кацапів - за лайно.
Проковтне Китай мовчки рфію та й потому...
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09.08.2023 09:54 Ответить
Там пів росії вже тих кітайчат. Вони мовчки тихесенько асімілюють її землі. По ящмку передачу аоказували, так мокшанські самки на них моляться - не бухають, не палять, все гроші відлають на господарство.

Так що від московії один кремль на болотах скоро залишиться, все інше - то китайці будуть.
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09.08.2023 09:59 Ответить
Китайські очі... Показуєш одне, а вони бачать інше...
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09.08.2023 09:54 Ответить
Китайці вичікують....усе вирішують ЗСУ
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09.08.2023 09:55 Ответить
Але це ніяк не впливає на постачання БПЛА.
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09.08.2023 09:55 Ответить
Нема ніякого постачання. Кацапи на Алвекспресс купують.
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09.08.2023 09:58 Ответить
А на Аліекспрес звідки з'являється?
Китайці погрожують перекрити експорт БПЛА (але не до рашки).
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09.08.2023 10:01 Ответить
Аліекспрес - це роздрібна та дрібнооптова торгівля. Коли йде мова про закупівлі в промислових масштабах, без волі на те компартії Китаю справа не піде. Не рівняйте онлайн-магазинчик дяді Хунвейбіна на Аліекспрес із велетенськими оптовими складами в Гуаньчжоу, які представляють державні інтереси.
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09.08.2023 10:31 Ответить
А что у нас когда то были общие взгляды? И дураку уже давно было понятно что Китай хочет вытолкнуть рашку в Европу а самому занять территорию рашки. А потом после того как рашисты уничтожат и Европу, Китай и сюда прилезет
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09.08.2023 10:01 Ответить
Погляди різні, а ціль одна.
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09.08.2023 10:02 Ответить
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09.08.2023 10:03 Ответить
Вважаю що стосунки з Китаєм потрібно зменшувати до "критично необхідного мінімуму", як і з усіма хитродупими диктаторськими режимами які є союзниками *****.
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09.08.2023 10:04 Ответить
Не вийде зменшувати, бо економіка США напряму залежить від Китая, а Китай залежить від США та Західної Європи, куди постачає майже усі вироблені ним товари. Змінити цей світовий економічний порядок неможливо через його глобальні масштаби.
Політика США стосовно КНР зводиться до того, щоби його витягнути з внутрішньої політичної ізоляції, залучити до глобальних політичних світових процесів, у яких домінує США із Західними партнерами.
Китай дуже хоче бути учасником цих світових політичних дій, проте із позицією лідера, від якого залежить прийняття ключових рішень.
У цьому і є основа проблем у відносинах КНР із глобальним Заходом
Обмеження та ізоляція призведуть до "бродіння гівна у банці" та можуть мати непередбачувані наслідки для світу, бо КНР, окрім значних природних, матеріальних та людських ресурсів має великий арсенал ЯЗ та повністю контролює КНДР - ще одного розпорядника ЯЗ.
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09.08.2023 10:17 Ответить
Китай сьогодні в стані глибокої економічної кризи. Потенціал планової диктаторської економіки повністю вичерпано. У Китаю лише два шляхи - застій та регрес або демократичні реформи. Ми бачимо лише регрес, тобто посилення авторитарних методів та збільшення репресій всередині країни. Китай вже "відрізають" від нано-технологій і позбавили доступу до ******** технологічних досягнень. Достатньо припинити постачання в Китай новітніх технологій і китайці втратять світові ринки.
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09.08.2023 10:30 Ответить
Як наслідок - США та Захід втратить китайські товари - компютерна, електронна, побутова техніка, автомобілі, господарча техніка.
Був у Китаї у 2011 році, запитав у сертифікованому магазині Apple за смартфон та планшет, але не китайського виробництва. Мені уповноважений представник відповів, що не китайського продукту Apple у природі не існує взагалі.
Після цього мав зустріч в Україні із американським колегою. Запитав у нього про походження його техніки та гаджетів, які він придбав у США. Усі його гаджети (Айфон, Айпад, Макбук, смарт-годинник, наушники та навіть смарт-ліхтарик) були виключно китайського виробництва.
Наразі у США на ринку стрімко збільшується частка електромобілів, які дуже ********** американці, виготовлених у КНР та за своїми опціями та "зарядженістю" вони не поступаються виготовленим у США Теслам, які є дорожчими. Американці гроші рахують, тому купують переважно китайські автомобілі (розповідав знайомий дилер).
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09.08.2023 10:43 Ответить
А чому китайські електроавтівки дешевші у вас не виникали запитання - а може тому що уряд Китаю субсидує своїх виробників . І ще дещо - китайці мали фору у 600-700 років перед європейцями у розвитку вогнепальної зброї , але відсутність конкуренції в Китаї призвела до тотального відставання китайців у сфері вогнепальної зброї - а в Китаї так і ніщо ( кардинально - Тайвань до уваги не беремо ) і не змінилося.
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09.08.2023 10:54 Ответить
У КНР близько 30 АЕС (ще радянського зразка) - дуже дешева електрика. При цьому запитував за контроль стосовно цих АЕС - китайці лише хитро мені посміхнулися.
У Шанхаї по річці (абсолютна мертва, жодної рослинності, жодного очеретика) - в обидва боки один за одним суховантажі на дестяки кілометрів із рудою, металом, пальним, продукцією, причому 24/7.
Людський ресурс необмежений, а оплата праці на кілька порядків нижча за США та Західні країни.
На моє питання скільки було вбито студентів у 1989 році на площі Тянь ан мень у Пекіні, китайський колега (високого рангу) хитро посміхнувся та відповів по російські: "Ночь была, темно, дождь шел... Не смогли посчитать. Да и зачем тебе это?". Ніхто із біоресурсом, саме біоресурсом - так сказали мені китайці, ніколи не рахувався та не рахується.
Сировинний ресурс, пальне за рахунок низької собівартості є значно більш конкурентноздатним у порівнянні із західними.
До речі, майже уся сира нафта та газ до КНР надходить з рфії за дуже-дуже низькими цінами, значно нижчими за світові та ринкові у Європі.
У промисловій частині КНР десятки тисяч НПЗ, як наслідок - ціна на енергоносії значно нижча за європейську.
Уряд КНР субсидує усе, повязане із китайським виробництвом та підтримує.
До речі у КНР до початку 2010-х років дозволялося мати одну дитину у сімі (перенаселення), якщо народжувалася друга - платиш за неї як за нове авто, за третю - як за добрячий будиночок.
Дуже велика кількість таких народжених не зареєстровані взагалі, виконують усіляку чорну роботу за копійки та не вчаться взагалі.
Якщо виїхав з КНР, то можеш заводити дітей необмежену кількість. За кожну народжену за кордоном дитину, яка залишається за кордоном - КНР доплачує батькам.
Порсадовець-китаєць, із яким я спілкувався, народився у Комсомольську-на-Амурі. Коли завів свою сімю там на раші, то отримав як допомогу від КНР 10 тис. доларів США підйомних. Якби жив у КНР - то такого не було б. Ще багато чого можна розповісти, не вистачить обєму памяті на ресурсі.
Наразі у КНР криза перевиробництва, яка загрожує крахом його економіці.
Саме тому КНР наразі починає дослухатися до США та Західних партнерів, хоче врятувати економіку
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09.08.2023 11:11 Ответить
"десятки тисяч НПЗ" - ти диви на Заході не додумались таким чином потиснути конкурентів зате китайці догадалися ( а японці з корейцями взагалі лохи яких світ не бачив ).
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09.08.2023 11:19 Ответить
Китайці не будували та не будують НПЗ за звичними нам розмірами.
Усі НПЗ у КНР - це маленькі виробництва на кілька десятків робітників, займають не більше гектара-двох. Ідеальна логістика, мінімальна кількість складів продукції на заводі. Після виробництва усе відразу вивозиться на велдичезні термінали, звідки здійснюється реалізація.
Коли представники КНР по обміну досвідом відвідували нашу нафтопереробку, то дивувалися нахіба таке велике та для чого склади на території НПЗ - це ж небезпечно.
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09.08.2023 11:29 Ответить
Основа дешевого пального у КНР - дешева електрика, дешева робоча сила, а саме головне - необмежена кільксть кацапської сирої нафту за дуже халявними цінами.
Європі такого не світить
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09.08.2023 11:31 Ответить
"необмежена кільксть кацапської сирої нафту" - звісно бож кацапи відкрили безкінечне джерело нафти. "Ідеальна логістика, мінімальна кількість складів продукції на заводі." - і китайці це самі придумали ( а те що подібне масово почали робити японці то таке ).
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09.08.2023 11:36 Ответить
У японців немає труб із дешевою кацапською нафтою. Японці при придбанні нафти дотримуються світових правил і цін.
До того ж японці дуже злі та відверто ненавидять кацапів, що і є одним із головних факторів того, чому у них немає труби із халявною кацапською нафтою. Пальне у Японії дороге, як і земля.
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09.08.2023 11:42 Ответить
До речі не підкажете яка глибинна переробки нафти на цих міні НПЗ - і ще хотілося би знати чи на них виробляють високооктановий бензин ?
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09.08.2023 11:53 Ответить
Не підкажу, бо на самих заводах не був, а от ціни на високооктанове пальне на заправках тоді було близько 2-2,5 юань, а долар США коштував трохи більше 6 китайських юань (бачив цінник на стелах особисто)
Дешевший бензин (якщо не помиляюся 80) - 1,5 - 2 юаня за літр
Літр дизеля до 2 юань за літр
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09.08.2023 12:11 Ответить
Тоді до речі було піднято ціни на пальне у КНР та китайці дуже обурювалися, як так, 90 років Компартії КНР, таке велике свято, а ціни на пальне підняли, то і виросли ціни на продукти.
Ціни назвав вже підвищені
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09.08.2023 12:13 Ответить
До речі, Ви праві, китайці ніколи нічого не придумали свого - усе завжди крали та копіювали. Як і вкарли у японців НПЗ ще до першої світової.
Коли я був у КНР, то мене здивувала величезна кількість Мерсів, БМВ, Фольксвагенів, Ауді на дорогах Шанхая та Пекіна, а у аеропортах цих міст - купа Боінгів китайськихї авіаліній. Китайці мені пояснили, що усі авто та літаки - виключно китайського виробництва, двигуни в авто - текстоліт, а не метал - два роки і викидай. Усе скопіювали, передрали, здешевили, щоправда заборонено постачання до країн Заходу, тільки китайський ринок.
Китайці мені сказали, що у них улюблений жарт - маєш костюм від армані, то увечері віддай його кравцю, а зранку у тебе буде два однакових армані.
Китайці усе крадуть по всьому світу та копіюють (технології, алгоритми, секрети виробництва).
Кредитування у КНР: на авто 3% річних, на нерухомість - 3% річних, таких ставок немає ніде у світі.
Японці із китайцями у цьому відношенні і близько не стояли.
Для японця вкрасти щось у кого - смертний позор. Це мені розповідав корінний японець
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09.08.2023 11:50 Ответить
"Як і вкарли у японців НПЗ ще до першої світової." - це як ? Може у американців та хоч у галичан вкрали в кінці кінців .
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09.08.2023 11:56 Ответить
Китайці крали і у американців, і у українців
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09.08.2023 12:01 Ответить
В українців китайці крали життя, знищуючи їх за те, що вони українці

https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/kitajtsi-posobniki-rosijskikh-bilshovikiv-ta-kati-ukrajinskoho-narodu-predtechi-vahnerivtsiv-910575.html
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09.08.2023 12:03 Ответить
"двигуни в авто - текстоліт" - цікаво і скільки хвилин циліндри в такому двигуні кхм так скажемо деформуються ( ну там тіпу тиск тіпу температура - а текстоліт якщо я нічого не путаю використовують для виробництва плат для електроніки , текстоліт це бавовна просякнута смолою - ось цікаво вона горить чи ні?).
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09.08.2023 12:30 Ответить
Китайські виробники у себе дають гарантію на 1 рік. Реально авто виїжджає 2 роки та вмирає.
Вартість у автосалоні китайської Ауді А-6 у повній комплектації у перерахунку на долари США - до 30 тис. доларів США, на ринку у Китаї через рік таку Ауді можна придбати за ціною до 10 тис. доларів США.
БМВ Х-6 (китайського виробництва) у максимальній комплектації у автосалоні - до 35 тис. доларів США.
Економія при виробництві авто на усьому - на двигуні та паливній системі, на системах кондиціонування, на систах активної та пасивної безпеки, на оздобленні салоні, навіть на планшетах та спідометрах.
Такі автомобілі заборонені у Китаї для експорту.
Наші дипломати, щоби придбати до себе авто та одяг, їздили тоді у Тайвань, бо там не було підробок, а товари, у т.ч. авто належної якості, правда у ціні дорожчі.
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09.08.2023 13:02 Ответить
Шановний а давайте включимо трохи логіку - якщо в Китаї енергоресурси матеріали і робоча сила дешевші ніж на Заході відповідно автівки у виробництві будуть дешевшими без зниження їхнюї якості ( а те що хтось захоче ще додатково заробити зекономивши на чомусь - поки подібне відставимо в сторону).
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09.08.2023 13:16 Ответить
Шановний я вам за факти і за те, що бачив на власні очі. Наші посольські відкривали капот у придбаних у Китаї службових авто (дипмісія має купувати авто у краіні перебування) та показували мені ці двигуни. І при цьому матюкалися на ненадійність китайських авто та необхідність відвідувати автосервіс кілька разів на місяць через їхню низьку якість, у тому числі двигунів, за причини я розповів вище
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09.08.2023 13:20 Ответить
До слова, Китай сьогодні виробляє найбільшу кількість легкових авто концерну VAG (маю на увазі бензинових та дизелних). Проте їх немає на ринках США та Західної Європи. Немає їх (заборонено ввезення) саме через їхню низьку якість та недотримання протоколів безпеки.
Електричні авто цього концерну Китай виробляє за стандартами Заходу, тому вони дорожчі та присутні на американському і європейському ринках, хоча за рахунок дешевих ресурсів та сировини вони відповідно дешевші за американські електрокари
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09.08.2023 13:26 Ответить
До речі, я про текстолітові двигуни почув від наших дипломатів та запитав у китайця, а як же він витримує режим роботи ДВЗ. Китаєць розповів, що це виключно бензинові двигуни, де нема дуже високого тиску та температура робоча менша, у основі матеріалу - металева пилюка (метал - суміш).
Як пояснили китайці це значно дешевше, аніж металевий двигун, зокрема із сплаву алюміню, в утилізації (переробці) він значно простіший, але дійсно ціна питання - довговічність.
У такий спосіб Китай стимулює своїх громадян кожні 3-5 років купувати нові авто, дає під них кредити із низькими відсотками, забирає та утилізує старі авто, чим підтримує та розвиває автовиробництво.
Китаєць мені пояснив, що Китаю не вигідно, щоби виробленим товаром користувались довго, зокрема авто, повинен бути постійний товарообіг, тоді це підтримуватиме економіку
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09.08.2023 13:12 Ответить
"Китаєць розповів" - зрозуміло а ось гугл нічого подібного не видає і кому я маю вірити китайцю чи гуглу?
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09.08.2023 13:23 Ответить
Китай стосовно себе у Гуглі намагається нічого не розміщувати. Інформаційно закрита країна з точки зору промисловості, оборони, соціальних процесів. Китайці це вважають своєю внутрішньою історією. За точну кількість вбитих студентів у 1989 році теж не знайдете
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09.08.2023 13:29 Ответить
Все зрозуміло - тільки є але це гребане але КНР це КНДР . Якщо про двигуни з текстоліту знає хтось з ніком Дарниця Київ то про ці двигуни мають знати і купа інших ніків - а якщо не знають то тоді ви або брешете або вас н******** або ви не так зрозуміли ( може там не про текстоліт йшлося а про склопластик в кінці кінців - склопластик міцніший за текстоліт з нього принаймі деталі кузова автівок робили ) або ви троляка .
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09.08.2023 13:46 Ответить
"але КНР це КНДР" - має бути так "але КНР це не КНДР".
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09.08.2023 13:47 Ответить
Запитайте у гугла про кількість аварій на китайських АЕС за останні десять років (японці та південні корейці постійно фіксують у себе радіаційні викиди), вжитиі заходи з їх ліквідації, загиблих та постраждалих у Китаї від цих аварій, та навіть про реальну кількість цих станцій та робочих атомних блоків на них, їхні характеристики та обслуговування; про реальну кількість вироблених та використовуваних китаєм вантажних та псажирських боінгів, їхні реальні ттх у порівнянні із оригінальними, а також про кількість та обставини авіакатастроф у Китаї із цими бортами, кількість загиблих, травмованих, знмищеного майна, та нарешті про двигуни на цих літаках (виробництво, обслуговування, ресурс); про китайську швидкісну залізницю (зі швидкістю до 400 км/год), технологію якої китайці скомуниздили у Франції та Великої Британії (Пекін - Шанхай найбільш відомий маршрут), про кількість аварій на цій залізниці та наслідки (за тиждень мого перебування у Китаї я бачив на власні очі наслідки двох таких аварій, проте жодної згадки в тернеті чи то у доступних нам - європейцям ЗМІ); про воєнну промисловисть, зокрема ракетну галузь та системи ппо, деталі, характеристики, порівняння із аналогічними зразками радянсько/кацапської зброї: та хоча пошукайте ттх китайського БМВ Х-5 (зокрема його двигунів та матеріалів, з якого вони виробляються, ресурсу), комплектацій, безпеки у порівнянні із виробленими такими ж моделями у Спартанбурзі (порівняйте їх за допомогою гуглу), а до речі у Китаї цих авто випускається значно більше, ніж у США; пошукайте у тернеті скільки легкових авто зареєстровано у Пекіні, чи то Шанхаї, а скільки не зареєстровано та їздять (а таких там майже третина).
Гугл в допомогу нік смалевілшорт! Не треба ля-ля та вводити користувачів в оману.
Будете в Китаї, побачите на власні очі текстолитові двигуни, а до речі пошукайте у тернеті технології утилізації автомобільних електричних батарей, мені дуже цікаво, що ви знайдете.
А китайці їх везуть до себе з усього світу та утилізують і розкажуть у тернеті вам, зараз, так само як і за утилізацію відпрацьовного ядерного пального.
КНДР у порівнянні із КНР малі діти. КНР є куратором та фактичним господарем КНДР, зокрема з питань ракетних технологій та ракетної промисловості, почитайте про це у тернеті, багато чого для себе зрозумієте і не буде брехати та вводити людей в оману.
Китайцям привіт
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09.08.2023 15:06 Ответить
"Будете в Китаї, побачите на власні очі текстолитові двигуни" - кхм добре ще перед тим заїду в Австралію і подивлюсь на качкоцюба і полечу на Сонце перевірю чи дісно там 6000 градусів а може там тільки 5900 градусів. Вибачайте але з тими текстолітовими двигунами ви несете повну хрінь - якщо ці двигуни такі дешеві їх би гнали до куя і трохи в Африку тай в нас охочих "зекономити" знайшлося всього нічого, хоча вибачайте цеж китайський секрет - такий секрет що його показують всім охочим . Якщо хочете щоб люди частіше міняли автівки зараз це можна зробити простіше простого - в бортове програмне забезпечення вшивається дата "критичної поломку" і вуаля автівку на звалище , хоча почекайте яке звалище - автівку в салон з перебитим ВІНОМ і вуаля китайці випустили "нову автівку". Ну так як це Китай хрін ти доведеш що тебе розвели як останнього довбня .
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09.08.2023 16:28 Ответить
У Китаї на Китайські стіні (неподалік від Пекіна) дуже цікаво - варто приїхати та подивитися.
Ніякого секрету щодо текстолітових двигунів у КНР немає. Вони їх виробляють та не експортують, використовують у власному автопромі, експорт якого заборонено.
Чому країни Африки їх не купують та не використовують - запитайте у африканців, ви людина мудра, любите логічно мислити та писати усіляку маячню, тому я впевнений, що африканцям ваш високий мудрий стиль буде до вподоби.
Стосовно рекламних акцій таких двигунів та іншої гімняної китайської продукції - нахіба Китаю розповсюджувати новини про них, якщо сам Китай знає, що це гімно, яке не варте уваги та тому його не рекламує, а використовує у власних економічних інтересах.
До речі однією з претензій Тайваню щодо повного економічного поглинання Китаєм серед інших претензій щодо якості китайських товарів також висловлено про низьку якість китайського автопрому, зокрема використання полімерних матеріалів (пластику) при виробництві двигунів внутрішнього згоряння, що не забезпечує якості авто та тривалого ресурсу його роботи.
За те, що мене цитуєте - подяка, дуже приємно.
У Китаї ти ніколи нічого нікому не доведеш, це точно. Там тебе просто не будуть слухати
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09.08.2023 17:42 Ответить
ці автомобілі не є китайськими, як китайськими не є і ті айфони, айпади, макбуки, смарт-годинники та інше, вони виготовлені у Кітаї. але власники тих виробництв та технологій - американські та європейські корпорації. і ці корпорації вже не просто налаштовані на вивід виробництва з Китаю, а почали виводити. і китайські таваріщі з цього приводу дуже і дуже хвилюються, настільки, що починають віддаляти від себе *****.
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09.08.2023 11:09 Ответить
100%
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09.08.2023 11:13 Ответить
Зменшення експорту з Китаю в ЄС та США вже на рівні в середньому 20%, що відбувається швидше прогнозованого. Захід субсидіює та дає інші плюшки власному виробнику, відбувається заміщення.

У Китаю проблеми в економіці, банківському секторі, його відрізають від технологій як зазначено вище, а тепер ще й масовий голод назріває через повінь. У Китаю змінюється риторика в останній місяць-два. Більше того, за наслідками нещодавного форуму, що пройшов без участі рф, найімовірніше обговорювалися поставки саудитами нафти в країни азії, в т.ч. китай, можливо за суттєво зниженими цінами, навіть порівняно з рф, бо саудити хочуть захопити ринок і не приховують цього, вони вже не раз робили спроби турнути рашку і в найближчий час - найкращий момент.
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09.08.2023 11:12 Ответить
Якби КНР припинив купувати сиру нафту та газ у рфії, тоді останній настане пі@да.
Доходи від продажу сирої нафти та газу до КНР утримують парашу на плаву, інших джерел доходів у кацапів вже немає.
Із саудитами питання. Китай, Індія, Саудівська Аравія є між собою політичними, економічними та військовими конкурентами.
Один впливовий китайський посадовець на моє запитання, чому КНР не відмовится від кацапської нафти і газу і не почне купувати у саудитів, відповів мені, що я погано розбираюсь у світовій політиці та КН ніколи не купувати нафту у Саудівської Аравії. Щоправда це було понад 10 років тому. Дай Боже, щоби змінилося, і тоді гаплик рфії.
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09.08.2023 11:17 Ответить
Все можливо. Читав десь, що в Китаї кадрові зміни відбулися і ті, хто відповідав за зв'язки з рф на найвищому рівні, зараз вже поза грою. Взагалі багато можна говорити про різні деталі і знаки, навіть на поверхні, як, наприклад, тиск фбр на базі розголошення інфи про ковід. Звісно можемо тільки здогадуватися, але якщо запустити гелікоптер вью, то загальна картина виглядає такою, що явно змінюється в стримано-позитивному ключі.
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09.08.2023 11:27 Ответить
Дапй Боже. На це і надія.
Головне для США - зорієнтувати КНР на себе та Західних партнерів та зробити усе, щоби китайці припинили купувати сиру нафту і газ у рашки
Для нас це буде ідеально - рфія просто здохне
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09.08.2023 11:34 Ответить
Когда вы узнаете какие там цены на бытовые товары вы будете думать только об одном - как организовать доставку в Украину.
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09.08.2023 11:55 Ответить
США не считают угрозой совместное патрулирование кораблей России и Китая у Аляски, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Вооруженные силы США активно следят за российским и китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана. Эти учения остаются в международных водах и не считаются угрозой. Такова оценка Министерства обороны», - сказала она.
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09.08.2023 10:04 Ответить
международных водах
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09.08.2023 12:01 Ответить
Это про то как всё плохо между русскими и китайцами, если себе это вместе позволяют.
Но в Китае не простая ситуация.

Потребительский сектор Китая впал в дефляцию, а отпускные цены продолжили снижаться в июле. Вторая по величине экономика мира изо всех сил пытается оживить спрос. Усиливается давление на Пекин с целью введения более прямых бюджетно-финансовых стимулов.

Растет беспокойство по поводу того, что Китай вступает в эпоху гораздо более медленного экономического роста, сродни периоду "потерянных десятилетий" в Японии, когда потребительские цены и заработная плата стагнировали в течение целого поколения, что резко контрастирует с быстрой инфляцией, наблюдаемой в других странах.

Восстановление Китая после пандемии замедлилось после оживленного старта в первом квартале, поскольку спрос внутри страны и за рубежом ослаб, а шквал мер по поддержке экономики не смог поддержать активность.
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09.08.2023 12:12 Ответить
Як би не спільники не любили расєю-матушку, але багаті західні ринки їм дорожчі. Тому будуть топити х#йла навіть друзі як Герасим Муму, бо світом правлять гроші, а Дядя Сем найбагатший і без нього ні як як не крути, але він поставив усіх перед чітким вибором і доведеться всім його таки зробити, проронивши сльозу, бо яка ж дружба була
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09.08.2023 10:05 Ответить
Китаю самое время атаковать кацапов с востока. Если пойдут отбирать у кремляди Сибирь и дальний восток, рашке вообще нечем ответить будет, у неё все силы против Украины брошены. Рашку сейчас можно брать голыми руками на любом фронте, кроме украинского. Неужели такая мысль не приходит китайцам в голову? Кремлядь не отважится применить свою ржавую ядерку, ведь это быстро станет концом русской истории.
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09.08.2023 10:05 Ответить
Я тоже этого не понимаю,особенно Японию.Щас у кацапов можно отжать не только Курилы.
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09.08.2023 10:10 Ответить
Ядерка. Що тут розуміти?
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09.08.2023 12:03 Ответить
Там і атакувати не треба. Китайці давно там сім'ї завели, й свої артелі організували. Там тільки референдум залишилось провести.
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09.08.2023 10:11 Ответить
читал их телегу, как жёны писали с Владивостока , Приморско. 155 бригада. Если на нас нападут нас уже некому защищать. Может ***** специально земли зачищает для Китайцев. Тихо заселят, и всё
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09.08.2023 12:15 Ответить
А еще лучше что бы они по Сибири разошлись.
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09.08.2023 10:13 Ответить
> Росія та Китай дедалі більше розходяться у поглядах щодо війни в Україні
> На їхню думку, це узгоджується з гіпотезою, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, якого хоче досягти Кремль.

Не зрозуміло, де ISW (позаштатна працівниця Наталя Бугаєва) побачила "дедалі більше розходяться у поглядах" ?

Бо на сайті мзс параші обмін думками описаний більш яскраво, ніж на сайті мзс чайни?

От коли китай прикриє лавочку для росії (безпілотники, броня, тепловізори, електроніка), тоді повірю, що погляди у них почали розходитись...
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09.08.2023 10:16 Ответить
та це класичне висвітлення політики, типу Санта-Барбари... Китай поїхав на зустріч без жінки Росії, отже їх стосунки стали холодніше, і давай це різними словами мусолити... нудно мавпам живеться на Землі.
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09.08.2023 12:05 Ответить
І в чому ж косоокі партнери розходяться з лаптєрейхом? В ціні комплектуючих для БПЛА? Чи вартості оренди землі орків для азіатських виродків?
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09.08.2023 10:24 Ответить
От давай без расизму, будь-ласка! Всі ми люди, якщо доктор розріже "азіатського виродка", то серце буде на місці, а не в сраці, нервова система, всі органи, дві руки, дві ноги, одна голова, статеві ознаки - все як і у нас.
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09.08.2023 12:08 Ответить
 
 