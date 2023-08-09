Россия и Китай все больше расходятся во взглядах касательно войны в Украине, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и директором канцелярии ЦК по иностранным делам КПК Ван I после участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что Китай все больше расходится с Россией по поводу решений о прекращении войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом своде Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что в официальных сообщениях МИД РФ и Китая по-разному изложено содержание разговора Лаврова и Ван И.
МИД России сообщил, что Лавров и Ван "затронули ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", тогда как МИД Китая сообщил, что российская и китайская стороны "обменялись мнениями" о войне.
Аналитики ISW считают, что это "может свидетельствовать, что Россия все больше недовольна результатами усилий Китая по продвижению его "мирного плана" на международных форумах".
По их мнению, это согласуется с гипотезой, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, которого хочет добиться Кремль.
Пожалуйста, подождите...
Більшовики тоді як справжні кацапські терористи мобілізували до лав червоної армії десятки тисяч китайців, які як робітники та будівельники приїхали до тодішньої московії на заробітки, надали цим уродам зброю та відправили на східну, центральну та південні частини ******** України.
Саме ці @обані мобілізовані китайці тоді катували та знищували українців так жорстоко, що навіть більшовицькі кацапи дивувалися, що так можна було.
Брати @обані мля...
А этот непонятный высер нужно запихнуть автору и рас Відправити пространителям в зад.
А вот предупреждать обман и оболванивание населения - общественная. И причем важная.
ПС. Статья без "правильно" написанных тезисов и их доказательств считается как минимум манипулятивной. Но в данном случае это просто наглый обман.
Щодо того, що @уйло є міжнародний воєнний злочинець прошу надати мені посилання на рішення суду (бажано з ЄДРСР України чи визнаних в Україні міжнародних судових установ), яке у встановленому законом порядку набуло юридичної сили, у якому @уйла визнано міжнародним воєнним злочинцем.
До речі, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Хотя и слова то такого нету.Потом провести єкспертизу Путина на принадлежность к єтому подвиду/породе/расе. И только потом можно говорить, что єто научній факт.
ПС. Не нужно путать научность и наукообразность.
Вироку суду, яким @уйло визнаний міжнародним воєнним злочинцем теж немає.
Тоді ваш допис про те, що ви в ці факти вірите викликає великі сумніви.
Не вірити фактам та не знати історії власної нації - сум.
Вірити у кацапську пропаганду - дурість або зрада.
Не вірити у власну Українську націю та не знати обставин її угнітання московитами - громадянський злочин.
Без фактів обсирати людей в тернеті - тупість на межі із дебилізмом.
От вам посилання з Музею Голодомору на участь китайців у катуванні українців.
https://www.facebook.com/HolodomorResearchInstitute/posts/486620982245164/
Любіть Україну, не підтримуйте зрадників та не хаміть людям в тернеті.
Хасмство - основна риса кацапського рашиста
Живете у Києві? То відвідайте Музей Голодомору - там усе детально із фактами, ілюстраціями, свідченнями очевидців про катування червоними китайцями українців в Україні. Це якщо вам цікаво, а не від того, щоби писати дурню в тернеті
Более того, на территории східної і південної территории сегодняшней Украины уже существовали Донецко-Криворожская и Одесская советские республики. УНР и территории на которые она претендовала уже была лоскутным одеялом, взять её не составляло труда.
https://www.facebook.com/HolodomorResearchInstitute/posts/486620982245164/
https://www.facebook.com/HolodomorResearchInstitute/posts/486620982245164/
До речі, у Музею Голодомору у Києві є свідчення очевидців, фото та інші матеріали, у тому числі з архівів НКВС та КДБ
Проковтне Китай мовчки рфію та й потому...
Так що від московії один кремль на болотах скоро залишиться, все інше - то китайці будуть.
Китайці погрожують перекрити експорт БПЛА (але не до рашки).
Політика США стосовно КНР зводиться до того, щоби його витягнути з внутрішньої політичної ізоляції, залучити до глобальних політичних світових процесів, у яких домінує США із Західними партнерами.
Китай дуже хоче бути учасником цих світових політичних дій, проте із позицією лідера, від якого залежить прийняття ключових рішень.
У цьому і є основа проблем у відносинах КНР із глобальним Заходом
Обмеження та ізоляція призведуть до "бродіння гівна у банці" та можуть мати непередбачувані наслідки для світу, бо КНР, окрім значних природних, матеріальних та людських ресурсів має великий арсенал ЯЗ та повністю контролює КНДР - ще одного розпорядника ЯЗ.
Був у Китаї у 2011 році, запитав у сертифікованому магазині Apple за смартфон та планшет, але не китайського виробництва. Мені уповноважений представник відповів, що не китайського продукту Apple у природі не існує взагалі.
Після цього мав зустріч в Україні із американським колегою. Запитав у нього про походження його техніки та гаджетів, які він придбав у США. Усі його гаджети (Айфон, Айпад, Макбук, смарт-годинник, наушники та навіть смарт-ліхтарик) були виключно китайського виробництва.
Наразі у США на ринку стрімко збільшується частка електромобілів, які дуже ********** американці, виготовлених у КНР та за своїми опціями та "зарядженістю" вони не поступаються виготовленим у США Теслам, які є дорожчими. Американці гроші рахують, тому купують переважно китайські автомобілі (розповідав знайомий дилер).
У Шанхаї по річці (абсолютна мертва, жодної рослинності, жодного очеретика) - в обидва боки один за одним суховантажі на дестяки кілометрів із рудою, металом, пальним, продукцією, причому 24/7.
Людський ресурс необмежений, а оплата праці на кілька порядків нижча за США та Західні країни.
На моє питання скільки було вбито студентів у 1989 році на площі Тянь ан мень у Пекіні, китайський колега (високого рангу) хитро посміхнувся та відповів по російські: "Ночь была, темно, дождь шел... Не смогли посчитать. Да и зачем тебе это?". Ніхто із біоресурсом, саме біоресурсом - так сказали мені китайці, ніколи не рахувався та не рахується.
Сировинний ресурс, пальне за рахунок низької собівартості є значно більш конкурентноздатним у порівнянні із західними.
До речі, майже уся сира нафта та газ до КНР надходить з рфії за дуже-дуже низькими цінами, значно нижчими за світові та ринкові у Європі.
У промисловій частині КНР десятки тисяч НПЗ, як наслідок - ціна на енергоносії значно нижча за європейську.
Уряд КНР субсидує усе, повязане із китайським виробництвом та підтримує.
До речі у КНР до початку 2010-х років дозволялося мати одну дитину у сімі (перенаселення), якщо народжувалася друга - платиш за неї як за нове авто, за третю - як за добрячий будиночок.
Дуже велика кількість таких народжених не зареєстровані взагалі, виконують усіляку чорну роботу за копійки та не вчаться взагалі.
Якщо виїхав з КНР, то можеш заводити дітей необмежену кількість. За кожну народжену за кордоном дитину, яка залишається за кордоном - КНР доплачує батькам.
Порсадовець-китаєць, із яким я спілкувався, народився у Комсомольську-на-Амурі. Коли завів свою сімю там на раші, то отримав як допомогу від КНР 10 тис. доларів США підйомних. Якби жив у КНР - то такого не було б. Ще багато чого можна розповісти, не вистачить обєму памяті на ресурсі.
Наразі у КНР криза перевиробництва, яка загрожує крахом його економіці.
Саме тому КНР наразі починає дослухатися до США та Західних партнерів, хоче врятувати економіку
Усі НПЗ у КНР - це маленькі виробництва на кілька десятків робітників, займають не більше гектара-двох. Ідеальна логістика, мінімальна кількість складів продукції на заводі. Після виробництва усе відразу вивозиться на велдичезні термінали, звідки здійснюється реалізація.
Коли представники КНР по обміну досвідом відвідували нашу нафтопереробку, то дивувалися нахіба таке велике та для чого склади на території НПЗ - це ж небезпечно.
Європі такого не світить
До того ж японці дуже злі та відверто ненавидять кацапів, що і є одним із головних факторів того, чому у них немає труби із халявною кацапською нафтою. Пальне у Японії дороге, як і земля.
Дешевший бензин (якщо не помиляюся 80) - 1,5 - 2 юаня за літр
Літр дизеля до 2 юань за літр
Ціни назвав вже підвищені
Коли я був у КНР, то мене здивувала величезна кількість Мерсів, БМВ, Фольксвагенів, Ауді на дорогах Шанхая та Пекіна, а у аеропортах цих міст - купа Боінгів китайськихї авіаліній. Китайці мені пояснили, що усі авто та літаки - виключно китайського виробництва, двигуни в авто - текстоліт, а не метал - два роки і викидай. Усе скопіювали, передрали, здешевили, щоправда заборонено постачання до країн Заходу, тільки китайський ринок.
Китайці мені сказали, що у них улюблений жарт - маєш костюм від армані, то увечері віддай його кравцю, а зранку у тебе буде два однакових армані.
Китайці усе крадуть по всьому світу та копіюють (технології, алгоритми, секрети виробництва).
Кредитування у КНР: на авто 3% річних, на нерухомість - 3% річних, таких ставок немає ніде у світі.
Японці із китайцями у цьому відношенні і близько не стояли.
Для японця вкрасти щось у кого - смертний позор. Це мені розповідав корінний японець
https://glavcom.ua/columns/mikhalchishin/kitajtsi-posobniki-rosijskikh-bilshovikiv-ta-kati-ukrajinskoho-narodu-predtechi-vahnerivtsiv-910575.html
Вартість у автосалоні китайської Ауді А-6 у повній комплектації у перерахунку на долари США - до 30 тис. доларів США, на ринку у Китаї через рік таку Ауді можна придбати за ціною до 10 тис. доларів США.
БМВ Х-6 (китайського виробництва) у максимальній комплектації у автосалоні - до 35 тис. доларів США.
Економія при виробництві авто на усьому - на двигуні та паливній системі, на системах кондиціонування, на систах активної та пасивної безпеки, на оздобленні салоні, навіть на планшетах та спідометрах.
Такі автомобілі заборонені у Китаї для експорту.
Наші дипломати, щоби придбати до себе авто та одяг, їздили тоді у Тайвань, бо там не було підробок, а товари, у т.ч. авто належної якості, правда у ціні дорожчі.
Електричні авто цього концерну Китай виробляє за стандартами Заходу, тому вони дорожчі та присутні на американському і європейському ринках, хоча за рахунок дешевих ресурсів та сировини вони відповідно дешевші за американські електрокари
Як пояснили китайці це значно дешевше, аніж металевий двигун, зокрема із сплаву алюміню, в утилізації (переробці) він значно простіший, але дійсно ціна питання - довговічність.
У такий спосіб Китай стимулює своїх громадян кожні 3-5 років купувати нові авто, дає під них кредити із низькими відсотками, забирає та утилізує старі авто, чим підтримує та розвиває автовиробництво.
Китаєць мені пояснив, що Китаю не вигідно, щоби виробленим товаром користувались довго, зокрема авто, повинен бути постійний товарообіг, тоді це підтримуватиме економіку
Гугл в допомогу нік смалевілшорт! Не треба ля-ля та вводити користувачів в оману.
Будете в Китаї, побачите на власні очі текстолитові двигуни, а до речі пошукайте у тернеті технології утилізації автомобільних електричних батарей, мені дуже цікаво, що ви знайдете.
А китайці їх везуть до себе з усього світу та утилізують і розкажуть у тернеті вам, зараз, так само як і за утилізацію відпрацьовного ядерного пального.
КНДР у порівнянні із КНР малі діти. КНР є куратором та фактичним господарем КНДР, зокрема з питань ракетних технологій та ракетної промисловості, почитайте про це у тернеті, багато чого для себе зрозумієте і не буде брехати та вводити людей в оману.
Китайцям привіт
Ніякого секрету щодо текстолітових двигунів у КНР немає. Вони їх виробляють та не експортують, використовують у власному автопромі, експорт якого заборонено.
Чому країни Африки їх не купують та не використовують - запитайте у африканців, ви людина мудра, любите логічно мислити та писати усіляку маячню, тому я впевнений, що африканцям ваш високий мудрий стиль буде до вподоби.
Стосовно рекламних акцій таких двигунів та іншої гімняної китайської продукції - нахіба Китаю розповсюджувати новини про них, якщо сам Китай знає, що це гімно, яке не варте уваги та тому його не рекламує, а використовує у власних економічних інтересах.
До речі однією з претензій Тайваню щодо повного економічного поглинання Китаєм серед інших претензій щодо якості китайських товарів також висловлено про низьку якість китайського автопрому, зокрема використання полімерних матеріалів (пластику) при виробництві двигунів внутрішнього згоряння, що не забезпечує якості авто та тривалого ресурсу його роботи.
За те, що мене цитуєте - подяка, дуже приємно.
У Китаї ти ніколи нічого нікому не доведеш, це точно. Там тебе просто не будуть слухати
У Китаю проблеми в економіці, банківському секторі, його відрізають від технологій як зазначено вище, а тепер ще й масовий голод назріває через повінь. У Китаю змінюється риторика в останній місяць-два. Більше того, за наслідками нещодавного форуму, що пройшов без участі рф, найімовірніше обговорювалися поставки саудитами нафти в країни азії, в т.ч. китай, можливо за суттєво зниженими цінами, навіть порівняно з рф, бо саудити хочуть захопити ринок і не приховують цього, вони вже не раз робили спроби турнути рашку і в найближчий час - найкращий момент.
Доходи від продажу сирої нафти та газу до КНР утримують парашу на плаву, інших джерел доходів у кацапів вже немає.
Із саудитами питання. Китай, Індія, Саудівська Аравія є між собою політичними, економічними та військовими конкурентами.
Один впливовий китайський посадовець на моє запитання, чому КНР не відмовится від кацапської нафти і газу і не почне купувати у саудитів, відповів мені, що я погано розбираюсь у світовій політиці та КН ніколи не купувати нафту у Саудівської Аравії. Щоправда це було понад 10 років тому. Дай Боже, щоби змінилося, і тоді гаплик рфії.
Головне для США - зорієнтувати КНР на себе та Західних партнерів та зробити усе, щоби китайці припинили купувати сиру нафту і газ у рашки
Для нас це буде ідеально - рфія просто здохне
«Вооруженные силы США активно следят за российским и китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана. Эти учения остаются в международных водах и не считаются угрозой. Такова оценка Министерства обороны», - сказала она.
Но в Китае не простая ситуация.
Потребительский сектор Китая впал в дефляцию, а отпускные цены продолжили снижаться в июле. Вторая по величине экономика мира изо всех сил пытается оживить спрос. Усиливается давление на Пекин с целью введения более прямых бюджетно-финансовых стимулов.
Растет беспокойство по поводу того, что Китай вступает в эпоху гораздо более медленного экономического роста, сродни периоду "потерянных десятилетий" в Японии, когда потребительские цены и заработная плата стагнировали в течение целого поколения, что резко контрастирует с быстрой инфляцией, наблюдаемой в других странах.
Восстановление Китая после пандемии замедлилось после оживленного старта в первом квартале, поскольку спрос внутри страны и за рубежом ослаб, а шквал мер по поддержке экономики не смог поддержать активность.
> На їхню думку, це узгоджується з гіпотезою, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, якого хоче досягти Кремль.
Не зрозуміло, де ISW (позаштатна працівниця Наталя Бугаєва) побачила "дедалі більше розходяться у поглядах" ?
Бо на сайті мзс параші обмін думками описаний більш яскраво, ніж на сайті мзс чайни?
От коли китай прикриє лавочку для росії (безпілотники, броня, тепловізори, електроніка), тоді повірю, що погляди у них почали розходитись...