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Женщина собирала разведданные о ремонтных базах ВСУ в Житомирской области, чтобы передать их россиянам, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Женщина в Житомирской области собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ и передавала их спецслужбам РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины. Для этого стала активной участницей различных групп в запрещенной соцсети "Одноклассники", где она выкладывала антиукраинские посты", – говорится в сообщении.

Во время общения в сети незнакомец, оказавшийся представителем российской военной разведки, предложил женщине негласное сотрудничество в пользу РФ.

Читайте: Атака на инфраструктурный объект в Житомирской области: ситуация локализована, жертв и пострадавших нет

"В случае успешного выполнения вражеских задач он обещал своей приспешнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в РФ. В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако, впоследствии российский "куратор" перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты", – рассказали в Службе безопасности.

Предательницу задержали за несколько дней до ее попытки выезда в РФ через третьи страны. Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Кассетные боеприпасы помогли ВСУ ускорить продвижение при контрнаступлении, - WSJ
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Топ комментарии
+28
Це не жінка. Ватосамка.
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09.08.2023 10:13
+16
листья винограда во дворе ее не радовали. теперь ее будут радовать решетки на окнах. Впрочем, это дело вкуса.
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09.08.2023 10:15
+11
таких випадків море - а потім переселенці з південного сходу пишуть у соц.мережах що "западенці" не приймають їх як своїх рідних і змушують вивчати мову👇

"За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3436278
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09.08.2023 10:19
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Правила форума Совет форумчан
Це не жінка. Ватосамка.
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09.08.2023 10:13 Ответить
Бачу по хвігурі мила з неї можна наварити кілограма три а то й штири
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09.08.2023 10:13 Ответить
Практикуєш це "Сергій", багато наварив?! Для кого стараєшся публікуючи ТАКІ пости?! Потім скріншоти йдуть з подібними висловами задля рашистськох пропаганди про "українських нацистів"???!!!
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09.08.2023 10:19 Ответить
Так а шо, цій курві премію виписати?
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09.08.2023 10:35 Ответить
За їх пропаганду можна не перейматись.
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09.08.2023 10:46 Ответить
Це як?
Саме пропаганда і розрахована на формування ненавісті до України в россупільстві.
А ця ненавість- приток мотивованих солдатів на фронті.
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09.08.2023 12:26 Ответить
Якщо їм буде потрібно показати що українці хочуть їсти їх дітей то вони і фейкові коментарі створять і сторінку сайту фейкову. Насправді вони вже давно вийшли на плато, і більше ненависті в процентному відношені до населення пропаганда уже створити не здатна. Її робота всього лиш підтримувати цей процент. Бо вся ця ненависть побудована на лицемірстві люжини по відношенню до себе самої.
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09.08.2023 12:40 Ответить
Навіть якщо так( хоча це нетак), який конструктив у подібних коментарях?
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09.08.2023 12:43 Ответить
Сумніваєтесь що Скобеєва може показати на весь екран фейкову переписку? Згадайте розпятого хлопчика і закрийте цю тему для себе. Нешукайте конструктив в емоційних коментарях, може москалі вбили когось з родини коментатора, може знищили дім. Може він бот. Може кацапський бот.
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09.08.2023 13:00 Ответить
і що тепер з постами.., ніззя? путлєр нападе?
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09.08.2023 10:58 Ответить
з жиру тушки можна ще й свічки робити...
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09.08.2023 10:55 Ответить
Зразу видно, що ви - господар.
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10.08.2023 00:26 Ответить
дякую
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22.08.2023 12:10 Ответить
листья винограда во дворе ее не радовали. теперь ее будут радовать решетки на окнах. Впрочем, это дело вкуса.
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09.08.2023 10:15 Ответить
таких випадків море - а потім переселенці з південного сходу пишуть у соц.мережах що "западенці" не приймають їх як своїх рідних і змушують вивчати мову👇

"За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3436278
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09.08.2023 10:19 Ответить
А серед корінних "западенців" запроданців "не має"???!!! Жителя Тернопільщини затримали за співпрацю з ФСБ РФ. І подібного більш ніж достатньо серед мешканців УСІЄЇ України. На щастя іх меншість, але щоб творити зло достатньо!!!
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09.08.2023 10:26 Ответить
є звичайно сволота і серед "западенців" тільки ці западенці на південний схід не їздять і не наводять ракети на місцевих у Дніпрі, Харкові та Одесі - вловив нюанс?
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09.08.2023 10:31 Ответить
Від цього легше, що МІСЦЕВІ наводять по МІСЦЕВИХ?! Ню, ню!
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09.08.2023 10:42 Ответить
ти адвокат диявола
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09.08.2023 10:45 Ответить
ти тільки забув додати, як він став ЖИТЕЛЕМ тернопільщини!!!! це або кацапорилий війсковий пенс, або кацап який раніше прописався(до 2022)пріхажанін МПЦ!!!!серед спред корінних бындэр(так по вашому?) , агентів або ще не виявили, або - oneinmillion!!!!
Не треба захищати кацапів і кацапорилів з укр. паспортами!!!! 😡😡І розказувати мантри про "узкагаваящіх украЫнцев" на фронті!! В ЗСУ іх теж пакують щодня!!
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09.08.2023 10:47 Ответить
Поміж затриманих на заході країни немало етнічних каZапів або старих совків.

Березень 2022.

"СБУ затримала зрадника, який здав ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром.
Ним виявився відомий волинський авіалюбитель Ілля Сметанін."

https://www.volynnews.com/news/all/spiymaly-zradnyka-iakyy-zdav-vorohu-pid-obstril-lutskyy-viyskovyy-aerodrom/
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09.08.2023 10:48 Ответить
а розкажи що таке "південий схід"? бо я тільки російською раніше чув такий вислів
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09.08.2023 10:32 Ответить
Південь та Схід - я не філолог з української мови - змушений це визнати
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09.08.2023 10:34 Ответить
ну якщо ти не філолог у питаннях географії, то може не слід поширювати кацапські нарративи?
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09.08.2023 10:40 Ответить
звичайно не слід - тому я хочу найняти Вас на роботу, не за всі гроші Світу переглядати мої записи на Цензорі та коригувати їх.
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09.08.2023 10:45 Ответить
ти впевенений що потягнеш к.е.н. з двома "вишами" та власним бізнесом? Тут навіть дурень дасть правильну відповідь .Давай ти просто візмеш мою безкоштовну пораду як керівництво до дії і не будеш поширювати кацапські нарративи
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09.08.2023 10:49 Ответить
У мене три вищі та кілька бізнесів так що із завтрашнього дня можете приступати до роботи

- ще, прохання із завтрашнього дня до мене на Ви

Бувайте
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09.08.2023 10:54 Ответить
молодець що швидки зрозуміЛИ
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09.08.2023 11:15 Ответить
Ви правильно написали, згідно правил української граматики.

Південний схід (Пд-Сх, SE від англ. Southeast) - проміжний напрямок між сторонами світу Південь і Схід. Окремий напрям на компасі, азимутальний кут 135°.

Найближчі напрямки, що відхиляються від напрямку SE на 22,5°: південь-південний схід (SSE), схід-південний схід (ESE).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4
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09.08.2023 10:55 Ответить
👍
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09.08.2023 10:56 Ответить
тут мова не про правила граматики чи географії, тут мова що нема ніякого "югавастока"! Якими мовами не перекладай
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09.08.2023 10:59 Ответить
Це ваша версія написаного ІНШОЮ людиною.
І ви намагаєтесь довести, що такий вираз не вживається в українській мові.
Це неправда.

"Контрнаступ ЗСУ, що триває вже майже два місяці, зосереджений на південному сході країни.
Там здебільшого воюють українські воїни, які проходили навчання на Заході."

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20230727-golovnyj-udar-kontrnastupu-zsu-prypadaye-na-pivdennyj-shid-nyt/

"РФ активізувала авіацію на південному сході України - британська розвідка."

https://suspilne.media/224666-rf-aktivizuvala-aviaciu-na-pivdennomu-shodi-ukraini-britanska-rozvidka/
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09.08.2023 11:06 Ответить
маніпуляція це річ притамана кацапам. Тож повернемось до суті, а саме "переселенці з південного сходу"... і повторимо: нема ніякого "югавастока"! Є жителі областей і міст України!
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09.08.2023 11:14 Ответить
"югавастока" немає, а південний схід є.
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09.08.2023 11:17 Ответить
Алла, ви притомна людина хоч і дуже емоційна. Тому я продовжую цей діалог і поясняю. Що в географічному сенсі і, як наслідок, військовому, саме те що я бачу в вашій аргументації, таке поняттія дійсно існує, в соціально-політичному, яке використовується кацапською пропагандою і наразі використано дописувачем НІ(!) До того ж мені, мешканцю Миколаєва, огидні такі маніпуляції. Є єдина Україна і її адміністративно-територіальний устрій!
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09.08.2023 11:25 Ответить
Але ж якимось чином потрібно пояснювати розміщення міст на мапі України. Якесь на півночі, якесь на південному сході. То чого вас так тіпає.
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09.08.2023 11:27 Ответить
Дуже емоційна? В чому це проявляється, в тому, що я навожу факти? )
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09.08.2023 11:36 Ответить
А як українською потрібно писати про території, які знаходяться на південному сході України?
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09.08.2023 10:52 Ответить
Географічне поняття. А що дивного? Може бути і Північний Схід.
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09.08.2023 11:26 Ответить
2 монтажних пінки.. краще 3
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09.08.2023 10:19 Ответить
Вирішив нагадати один з фейків кремлядей?! Це рашисти використовують піну не за призначенням, а в Україні виключно для ремонту та будівництва осель та інших будівель!!!
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09.08.2023 10:28 Ответить
І що за болото між нами існує?
Здороваєшся, а воно тебе здасть ні за цапову душу. Бо ти АТОшнік.
Занадто високий відсоток Іуд у нашому суспільстві.
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09.08.2023 10:21 Ответить
Відсоток не великий, але й ложки дьогтю достатньо, щоб зіпсувати бочку з медом!!!
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09.08.2023 10:29 Ответить
Цитата: "Украина продает России титан для производства крылатых ракет., которыми Россия бомбит Украину"
посилання: https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/08/08/121770/ukraina-prodaet-rossii-titan-dlya-proizvodstva-krylatykh-raket--kotorymi-rossiya-bombit-ukrainu.shtml
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09.08.2023 10:28 Ответить
Знов за рибу гроші: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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09.08.2023 10:38 Ответить
@У матеріалі «РБК-Україна» зокрема йдеться, що торік у липні, серпні та вересні ОГХК поставила тисячі тонн концентрату угорській компанії Sic Luceat Lux KFT.

Видання писало, що основними контрагентами цієї компанії з Угорщини та вантажоодержувачами у 2021-2022 роках були підприємства «Редметконцентрат» (Москва), «Нерудна компанія», «Мінко Рус» (Бєлгород) та інші російські компанії.

В ОГХК відповіли, що з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну ця компанія припинила співпрацю з країною-агресором, і після низки перевірок встановлено, що серед кінцевих споживачів контрагенти, які були пов'язані з рф, у компанії відсутні."

*
І що угорський покупець робить із тисячами тон титану, купленого в державного ОГХК?
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09.08.2023 11:55 Ответить
За базар відповідаєш "Тор", чи ти як усі прихильники "руССкого мира" бажаєш щоб рашистів в Україні підтримувало стільки, скільки вони мріяли розпочинаючи свою війну проти України у 2014-му та повномасштабний наступ у 2022-му?! Дурні думкою багатіють а ти дуже можливо із ними співпрацюєш!
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09.08.2023 10:41 Ответить
Кацап , ти кінчений дЕбіл .)))
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09.08.2023 18:15 Ответить
А серед не довбаних?
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09.08.2023 10:53 Ответить
А серед недовбаних трішки менше)))
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09.08.2023 11:55 Ответить
Це барило на зоні усіх зечок поїсть. Во мордяку наїло.
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09.08.2023 10:31 Ответить
От же ж су..а!
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09.08.2023 10:33 Ответить
"Сурове" покарання, билять.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України. За матеріалами СБУ, суд призначив одному із зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом - 8 років".
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09.08.2023 10:36 Ответить
Монтажну піну їй у всі отвєрстія!
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09.08.2023 11:01 Ответить
а скільки ще не впіймали...
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09.08.2023 11:02 Ответить
домбасятина... є домбасятина... замість мозку кацап-гівно, потрібго бути обережними з тими тваринами.
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09.08.2023 11:12 Ответить
От же ж курва падлюча, га !

Приїхала скотина, її прийняли, допомогли, а воно на ворога працює.

Хай би її тихенько прибили - нещасний випадок -, і все, бо тепер гроші платників податків на таке гидоття ще витрачай.
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10.08.2023 00:31 Ответить
 
 