Женщина собирала разведданные о ремонтных базах ВСУ в Житомирской области, чтобы передать их россиянам, - СБУ

Женщина в Житомирской области собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ и передавала их спецслужбам РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины. Для этого стала активной участницей различных групп в запрещенной соцсети "Одноклассники", где она выкладывала антиукраинские посты", – говорится в сообщении.

Во время общения в сети незнакомец, оказавшийся представителем российской военной разведки, предложил женщине негласное сотрудничество в пользу РФ.

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"В случае успешного выполнения вражеских задач он обещал своей приспешнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в РФ. В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако, впоследствии российский "куратор" перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты", – рассказали в Службе безопасности.

Предательницу задержали за несколько дней до ее попытки выезда в РФ через третьи страны. Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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