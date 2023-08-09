Женщина собирала разведданные о ремонтных базах ВСУ в Житомирской области, чтобы передать их россиянам, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Женщина в Житомирской области собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ и передавала их спецслужбам РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины. Для этого стала активной участницей различных групп в запрещенной соцсети "Одноклассники", где она выкладывала антиукраинские посты", – говорится в сообщении.
Во время общения в сети незнакомец, оказавшийся представителем российской военной разведки, предложил женщине негласное сотрудничество в пользу РФ.
"В случае успешного выполнения вражеских задач он обещал своей приспешнице беспрепятственно оформить ей российский паспорт и помочь с переездом в РФ. В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако, впоследствии российский "куратор" перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты", – рассказали в Службе безопасности.
Предательницу задержали за несколько дней до ее попытки выезда в РФ через третьи страны. Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Саме пропаганда і розрахована на формування ненавісті до України в россупільстві.
А ця ненавість- приток мотивованих солдатів на фронті.
"За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3436278
Не треба захищати кацапів і кацапорилів з укр. паспортами!!!! 😡😡І розказувати мантри про "узкагаваящіх украЫнцев" на фронті!! В ЗСУ іх теж пакують щодня!!
Березень 2022.
"СБУ затримала зрадника, який здав ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром.
Ним виявився відомий волинський авіалюбитель Ілля Сметанін."
https://www.volynnews.com/news/all/spiymaly-zradnyka-iakyy-zdav-vorohu-pid-obstril-lutskyy-viyskovyy-aerodrom/
- ще, прохання із завтрашнього дня до мене на Ви
Бувайте
Південний схід (Пд-Сх, SE від англ. Southeast) - проміжний напрямок між сторонами світу Південь і Схід. Окремий напрям на компасі, азимутальний кут 135°.
Найближчі напрямки, що відхиляються від напрямку SE на 22,5°: південь-південний схід (SSE), схід-південний схід (ESE).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4
І ви намагаєтесь довести, що такий вираз не вживається в українській мові.
Це неправда.
"Контрнаступ ЗСУ, що триває вже майже два місяці, зосереджений на південному сході країни.
Там здебільшого воюють українські воїни, які проходили навчання на Заході."
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20230727-golovnyj-udar-kontrnastupu-zsu-prypadaye-na-pivdennyj-shid-nyt/
"РФ активізувала авіацію на південному сході України - британська розвідка."
https://suspilne.media/224666-rf-aktivizuvala-aviaciu-na-pivdennomu-shodi-ukraini-britanska-rozvidka/
Здороваєшся, а воно тебе здасть ні за цапову душу. Бо ти АТОшнік.
Занадто високий відсоток Іуд у нашому суспільстві.
посилання: https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/08/08/121770/ukraina-prodaet-rossii-titan-dlya-proizvodstva-krylatykh-raket--kotorymi-rossiya-bombit-ukrainu.shtml
Видання писало, що основними контрагентами цієї компанії з Угорщини та вантажоодержувачами у 2021-2022 роках були підприємства «Редметконцентрат» (Москва), «Нерудна компанія», «Мінко Рус» (Бєлгород) та інші російські компанії.
В ОГХК відповіли, що з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну ця компанія припинила співпрацю з країною-агресором, і після низки перевірок встановлено, що серед кінцевих споживачів контрагенти, які були пов'язані з рф, у компанії відсутні."
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І що угорський покупець робить із тисячами тон титану, купленого в державного ОГХК?
Джерело: СБУ
Дослівно: "Співробітники української спецслужби затримали зловмисників під час контрдиверсійних заходів у столиці та прифронтових регіонах України. За матеріалами СБУ, суд призначив одному із зловмисників 9 років позбавлення волі, іншим трьом - 8 років".
Приїхала скотина, її прийняли, допомогли, а воно на ворога працює.
Хай би її тихенько прибили - нещасний випадок -, і все, бо тепер гроші платників податків на таке гидоття ще витрачай.