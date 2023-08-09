Удар по Покровску свидетельствует, что Россия отказывается от мирных переговоров, - Госдеп

Спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер прокомментировал ракетные удары по Покровску Донецкой области.

Об этом пишет Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, считают ли в Госдепе, что таким образом РФ реагирует на мирный саммит, который состоялся в выходные, он отметил, что "россияне уже давно обстреливают гражданскую инфраструктуру" Украины.

"Они делают это последовательно с начала войны. Поэтому я бы не стал складывать два и два вместе и говорить, что это был ответ на переговоры по обеспечению справедливого и длительного мира", – добавил Миллер.

В то же время, по его словам, "это отражение отказа России участвовать в настоящих мирных переговорах".

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Напомним, 7 августа 2023 около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 9 человек, 73 - получили ранения. Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 82, повреждено 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.