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Силы обороны деоккупировали более 40 тыс. кв. км от начала полномасштабного вторжения РФ, - СтратКом ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Украинские защитники деоккупировали более 40 тыс. квадратных километров территории, которую оккупировали российские захватчики с 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.

"Свыше 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года. Это больше, чем территория Молдовы. Чуть меньше двух Израилей. И около 15 таких городов, как Москва", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении оккупированных территорий, - Госдеп США

Силы обороны деоккупировали более 40 тыс. кв. км от начала полномасштабного вторжения РФ, - СтратКом ВСУ 01
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А хто розмінував Чонгар?
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09.08.2023 10:40 Ответить
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09.08.2023 10:47 Ответить
Сили оборони деокупували понад 40 тис. кв. км від початку повномасштабного вторгнення РФ, З 24 лютого 2022 року.?

Якісь не переконливі цифри. Без розшифрування. Без бою здали південь України...
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09.08.2023 10:49 Ответить
За останні півроку скількі?
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09.08.2023 13:52 Ответить
 
 