Силы обороны деоккупировали более 40 тыс. кв. км от начала полномасштабного вторжения РФ, - СтратКом ВСУ

Украинские защитники деоккупировали более 40 тыс. квадратных километров территории, которую оккупировали российские захватчики с 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стратком ВСУ.

"Свыше 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года. Это больше, чем территория Молдовы. Чуть меньше двух Израилей. И около 15 таких городов, как Москва", - говорится в сообщении.

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