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обстрел (20241) Донецкая область (7152)

За прошедшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 6 населенных пунктов Донецкой области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Богоявленка, Красногоровка, Екатериновка Николаевка, Плещеевка, Ямполь Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

8 августа россияне обстреляли из Градов Богоявления Угледарской громады, также зафиксированы обстрелы Красногоровки и Екатериновки Марьинской громады.

За прошедшие сутки в результате обстрелов получили ранения два человека: в Николаевке Константиновской громады и Ямполе Лиманской громады.

В Плещеевке Ильиновской громады повреждены 5 домов и складское помещение.

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