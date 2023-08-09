Данилов о "вагнеровцах" в Беларуси: "Эти террористы рано или поздно будут задействованы"

Наемники ЧВК "Вагнер" являются профессиональными террористами, продолжающими выполнять задачи РФ, поэтому за их действиями нужно очень внимательно наблюдать.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "вагнеровцы" в Беларуси являются вызовом.

"Так называемая Группа "Вагнера" – это профессиональные террористы. Убийцы. Они могут готовиться к тем или иным событиям, где они могут совершать провокации", - отметил Данилов.

В то же время, секретарь СНБО не считает, что их активность может отвлечь внимание партнеров от Украины, поскольку сегодня все сконцентрированы и консолидированы. Однако наемников Пригожина могут использовать "для других вещей".

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"Если Путин примет решение, что ему нужно идти ва-банк, тогда он может использовать эту террористическую группировку, чтобы провоцировать НАТО и смотреть, как они будут реагировать и будут ли применять 5 статью", - добавил Данилов.

По его словам, то, что сегодня Россия пытается открещиваться от этой группировки, это абсурд.

Эти люди воевали на стороне Российской Федерации. Они продолжают выполнять задачи Российской Федерации. Поэтому еще раз подчеркиваю: это большая игра, за которой надо очень внимательно следить и понимать, что рано или поздно эти террористы будут задействованы. Как и на каком направлении – увидим ", – заметил он.

По его словам, не может такое количество людей находиться условно без работы длительное время. "Это же не пансионат для отдыха. Они получают ежемесячно немалые средства. Они мобильны. Они подготовлены. К ним нужно относиться серьезно", – подытожил Данилов.

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