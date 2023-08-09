РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7978 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 165 13
Беларусь (7527) Данилов (1057) ЧВК Вагнера (1281)

Данилов о "вагнеровцах" в Беларуси: "Эти террористы рано или поздно будут задействованы"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагнер

Наемники ЧВК "Вагнер" являются профессиональными террористами, продолжающими выполнять задачи РФ, поэтому за их действиями нужно очень внимательно наблюдать.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "вагнеровцы" в Беларуси являются вызовом.

"Так называемая Группа "Вагнера" – это профессиональные террористы. Убийцы. Они могут готовиться к тем или иным событиям, где они могут совершать провокации", - отметил Данилов.

В то же время, секретарь СНБО не считает, что их активность может отвлечь внимание партнеров от Украины, поскольку сегодня все сконцентрированы и консолидированы. Однако наемников Пригожина могут использовать "для других вещей".

Читайте: Мятеж Пригожина – это спецоперация, которую согласовал Путин, - Данилов

"Если Путин примет решение, что ему нужно идти ва-банк, тогда он может использовать эту террористическую группировку, чтобы провоцировать НАТО и смотреть, как они будут реагировать и будут ли применять 5 статью", - добавил Данилов.

По его словам, то, что сегодня Россия пытается открещиваться от этой группировки, это абсурд.

Эти люди воевали на стороне Российской Федерации. Они продолжают выполнять задачи Российской Федерации. Поэтому еще раз подчеркиваю: это большая игра, за которой надо очень внимательно следить и понимать, что рано или поздно эти террористы будут задействованы. Как и на каком направлении – увидим ", – заметил он.

По его словам, не может такое количество людей находиться условно без работы длительное время. "Это же не пансионат для отдыха. Они получают ежемесячно немалые средства. Они мобильны. Они подготовлены. К ним нужно относиться серьезно", – подытожил Данилов.

Читайте также: "Вагнеровцев" могут применить для имитации подрывной деятельности на границе с Украиной, - Центр нацсопротивления
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
09.08.2023 11:07
+4
А теперь власть всячески пытается изъять легендарного Марчелло из героической защиты Николаева, Южноукраинска и Одессы. Забыть как и не было. Он же для власти заклятый "порохобот".
показать весь комментарий
09.08.2023 11:20
+2
Вже всім відомо, що ти виключно «спостерігач». Ну… і пи*дун )))
показать весь комментарий
09.08.2023 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.08.2023 11:07 Ответить
А теперь власть всячески пытается изъять легендарного Марчелло из героической защиты Николаева, Южноукраинска и Одессы. Забыть как и не было. Он же для власти заклятый "порохобот".
показать весь комментарий
09.08.2023 11:20 Ответить
Говорят, что если одеть черные трусы и накатить грамм этак с 200, то вагнеровцы не полезут. Правда Данилыч?
показать весь комментарий
09.08.2023 11:08 Ответить
а закусывать шашлыком
показать весь комментарий
09.08.2023 11:10 Ответить
Так! Чорні тактичні труси - чудово впораються з деякими «неприємностями» - цю хитрість данілов давно опанував)))
показать весь комментарий
09.08.2023 11:12 Ответить
Вже всім відомо, що ти виключно «спостерігач». Ну… і пи*дун )))
показать весь комментарий
09.08.2023 11:10 Ответить
Брехун. Навіть, якщо транзитом рашистів пропустити, вони у нату не підуть. Орду женуть знищувати саме українців.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:15 Ответить
Платити бабло і не використовувати ? Данілов! Ти - найрозумніший …3.14здун!
показать весь комментарий
09.08.2023 11:18 Ответить
у йо-біщье в чьорном.
показать весь комментарий
09.08.2023 11:18 Ответить
Хто-небудь може згадати хоч одну обіцянку Данилова, яку було виконано? Хоч ОДИН прогноз, який справдився?
показать весь комментарий
09.08.2023 11:28 Ответить
конечно будут и не против польши
показать весь комментарий
09.08.2023 11:38 Ответить
Та вже б визначився.То ніякої загрози від вагнеру немає,то є загроза...
Я так думаю,їх лука на збирання картоплі запросив😅😅😅
показать весь комментарий
09.08.2023 11:47 Ответить
щось дуже багато всякої дичини, від наших "керманичей".
забили всі ефіри.
від нас щось скривають, чи готуються зробити щось дуже паскудне?
показать весь комментарий
09.08.2023 12:01 Ответить
 
 