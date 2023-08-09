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ВСУ (5163) Александр Сырский (191) Купянск (341)

На Купянском направлении враг пытался рассечь группировку ВСУ ударом во фланг, но оборона крепкая, - Сырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирський

Россияне создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов "Шторм-Z" с целью прорвать оборону ВСУ и выйти в Купянск. Идут интенсивные бои – некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки. Украинские защитники отбивают удар противника.

Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в комментарии "Украинской Правде", передает Цензор.НЕТ.

"Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки".

По его словам, одновременно враг наступлением из района Новоселовское предпринимал попытку рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но безуспешно.

Смотрите: Принимаем все необходимые оперативные решения, - Сырский о ситуации на Купянском направлении. ФОТО

"Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед", – подчеркнул командующий.

Также Сырский сообщил, что побывав на этом направлении обороны вместе с командирами, обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников.

Как следствие были приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома". В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами.

Смотрите: Ударные дроны 77 ОАБр уничтожили разведывательные станции врага в Бахмуте. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
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09.08.2023 11:38
+5
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09.08.2023 11:36
+5
Дай Бог! Молимося за наших хлопців.
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09.08.2023 11:37
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09.08.2023 11:36 Ответить
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09.08.2023 11:38 Ответить
Зеліон Боневтік І
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09.08.2023 12:08 Ответить
Цікаво, як у нас на тому напрямку з мінними полями? Хтось тут писав, що ніби з минулої осені велись роботи.
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09.08.2023 11:36 Ответить
По карті це зона окупації, а це означає,що ЗСУ таки дають перцю там.
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09.08.2023 11:55 Ответить
Дай Бог! Молимося за наших хлопців.
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09.08.2023 11:37 Ответить
В Сирського багато бойових нагород.Герой........Понятно буде дуже важко.Так говорят,реально те кто воюет,без пафоса.Таким я верю.....Но заметил,очень много бойцов,в модных мультикамах,с бородами от барбершопа....говорят типо подоляк с чашечкой кохфе на любимом месте ялты.....что всё нормально и по плану,при этом не вылазя с марафона и ютуба....
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09.08.2023 11:42 Ответить
Ті, хто реально воюють, кажуть, що там пекло.
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09.08.2023 12:22 Ответить
...чтото мне подсказывает что план был слит...
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09.08.2023 12:05 Ответить
За пів року росіяни збудували 6- 8 ліній оборони на Півдні.
Бутусов часто задає питання- чому наші війскові адміністрації нічого не роблять у плані побудови укріплень, дослівно "ескаваторів і бетону не вистачає"?
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09.08.2023 12:21 Ответить
Pocti vse VDV kacapov 85%broseni na ucastok gde otvecajet general Sirski,elitnyje tankovyje takze.Nesmotria na eto kacapi otgrebajet izza umelix deistviji vojenix.Manevrinaja s kantratakami gde kacapi sovsem ******.Ocen xorosoje jest ciutjio gde imeno udarit kacapam,pri kontroatakax
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09.08.2023 12:56 Ответить
Там населення вже нема,тому наші мусіли б щедро москалів касетними засипати.
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09.08.2023 13:01 Ответить
,,выйти в Купянск,, Это нам так мозги дешево засирают, или совсем в школе не учились стратеги или кто заметочку наваял? Зайти в Купянск. Так так и печатайте. Ясно ведь и так что керосином запахло. А там прямая дорога на Харьков. И автомобильная и железнодорожная. И местность ровная. И земля сухая. И танки к декабрю прибудут. Грозные очень.
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09.08.2023 14:15 Ответить
 
 