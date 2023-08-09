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Новости ЭкономикаОбщество
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компенсации (469) Тарифы на отопление (691) отопительный сезон (475) Ассоциация городов Украины (6)

Под угрозой теплоснабжение для 11,5 млн украинцев - органы самоуправления настаивают на компенсации разницы в тарифах на тепло

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

опалення

Органы самоуправления из разных областей Украины продолжают обращаться к правительству о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения. Если не решить эту проблему, зимой без тепла могут остаться около 11,5 млн человек.

Об этом говорится в cообщении на сайте Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

"До нового отопительного сезона осталось всего 10 недель, и на сегодня уже 66 громад, в которых проживают около 11,5 млн жителей, обратились к Правительству Украины по поводу обеспечения компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения. Подготовка к отопительному сезону 2023/2024 и его прохождение в целом сейчас находятся под угрозой", - говорится в сообщении.


Предприятия теплоснабжения не имеют возможности должным образом подготовиться к зиме и гарантировать стабильное прохождение отопительного периода из-за целого ряда обстоятельств. Это и отсутствие компенсации разницы в тарифах, и принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения, и убытки в результате полномасштабной агрессии рф, и низкий уровень расчетов населения за услуги и т.д.

Для предотвращения катастрофы местные советы, их исполкомы и военные администрации из разных областей направляют обращения в Кабмин о выплате компенсации предприятиям ТКЭ.

"Ассоциация городов Украины делает все, чтобы предприятия теплокоммунэнерго имели возможность подготовиться к следующему отопительному сезону. Неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы, в том числе путем принятия изменений к закону "О Государственном бюджете Украины на  2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода", которые предусматривают выделение из Государственного бюджета Украины 36 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах", – сообщают в АГУ.

По состоянию на 9 августа обращения к правительству приняли уже 15 областных центров и более полусотни других громад практически со всех областей Украины, в которых проживают около 11,5 млн жителей.


Ранее сообщалось, что Правление Ассоциации городов Украины обсуждало проблемы подготовки к зиме на заседании 25 июля, в котором принял участие заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Бутенко.


В АГУ отметили, что для предотвращения катастрофы парламент и правительство должны предпринять срочные шаги. В частности, компенсировать предприятиям ТКЭ разницу в тарифах, ограничить списание средств с их счетов в пользу поставщиков газа и продлить режим ПСО во избежание значительного роста тарифов на тепло.
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Топ комментарии
+9
Ти дивись, чим ближче до зими, тим апетити олігархів виростають.
Поістрєпалісь в Монако за літо, охламони?
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09.08.2023 11:42
+4
шо ахмєткє всьо мало?
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09.08.2023 11:44
+3
Ну ведь предупредили же,что зима будет сложной,а содержание ахметкиных яхт дороже.Мудрый нарид один плюс один сложить не может?
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09.08.2023 11:51
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Ти дивись, чим ближче до зими, тим апетити олігархів виростають.
Поістрєпалісь в Монако за літо, охламони?
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09.08.2023 11:42 Ответить
А ведь действительно, на биржах Европы цена на газ упала с 2000$ до 385$ за тыс. куб.
Причем уже сравнительно давно.
Но у нас тарифы расчитаны из расчета, что газ покупался по 1000$
И еще эти тарифы нам правительство преподносит как льготные!
Типа, мы сохранили по предыдущему отопительному сезону, но газ тогда покупался по цене около, плюс-минус 1000$ за тыс. куб.
Это как стоимость топлива на заправках.
Курс доллара повысился - цена поднялась, курс доллара понизился, а цена топлива осталась прежней, когда был повышенный курс.
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09.08.2023 12:11 Ответить
Шліть цього кремлівського уйобка на *** - він вас обманює. Не рахує що треба відновлювати те що путлєр ррозфігачів (а це практично всі ТЕС-ТЕЦ України, газові родовища в Харківськой області).. Брехун путлєровський не згадує, що паливо подорожчало, матеріали, інфляція.. Не ведиться на таких підарів - війна це дорого і халява тут на 2 метри під землею.. Мешканцям Бахмута опалення непотрібне..
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09.08.2023 12:43 Ответить
шо ахмєткє всьо мало?
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09.08.2023 11:44 Ответить
Да не тільки ахмєдкє, коломєдкє, кучмєткє з усім його виводком.
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09.08.2023 12:08 Ответить
Та ти все дешевше зробиш - йди в Міненерго .. Не йдеш - так не *****.. муділо..
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09.08.2023 12:44 Ответить
Ну ведь предупредили же,что зима будет сложной,а содержание ахметкиных яхт дороже.Мудрый нарид один плюс один сложить не может?
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09.08.2023 11:51 Ответить
нєнє. не один плюс один, а ге+ге.
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09.08.2023 12:16 Ответить
Что за предприятия,почему за них говорят местные власти от имени мешканцив,кто хозяин теплопостачальникив,назовите их фамилии,спросите у них про их офшорные накопления и вилли по всему миру.
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09.08.2023 11:53 Ответить
Просто Ринат дуже сором"язливий.
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09.08.2023 12:16 Ответить
В моєму місті "Теплоенерго" належить громаді .
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09.08.2023 12:48 Ответить
Пошли в разнос...
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09.08.2023 11:59 Ответить
Зато ***** кличко по всему Киеву ремонтирует дороги и меняет покрытие тротуаров !
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09.08.2023 12:00 Ответить
чудо зелене вилізло
правильно робить, що ремонтує, бо то гроші європейських донорів виділені на ремонт доріг
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09.08.2023 12:06 Ответить
Да, надо было за Пальчевского голосовать
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09.08.2023 12:39 Ответить
Міністр фінанасів Сергій Марченко: "Рівень корупції в Україні зараз найменший, який є за останні 20 років. Міжнародні партнери ставляться з розумінням до хабарництва"
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09.08.2023 12:04 Ответить
кто бы сомневался, эл. подняли ,а тепло мимо думали пройдет? Компенсацией дело не обойдется - ждем повышения, хотя уже хз как за эти тарифы платить, у людей долги уже перевалили за 20-30тис в среднем.
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09.08.2023 12:09 Ответить
Як мобілізують - вас будуть турбувати окопні свічки, а якщо ні - рашисти вас вб'ють і вам тепло непотрібно буде. АМова йде про виживання, а ви тарифи рахуєте..
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09.08.2023 12:38 Ответить
Якщо "клієнт" мовчить і платить, мовчить і платить, то чому олігархам не продовжувати доїти тєрпіл?
Вони ж не ідіоти! І ви б доїли стадо, якке мовчить і платить.
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09.08.2023 12:09 Ответить
Це звісно засланий кремлє бот.. він не згадує ні слова про знищення нашої енергетичної і газової інфраструктури - це путлєровська наволочь..
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09.08.2023 12:37 Ответить
Правящий кагал использует олигархов-энергетиков, как таран в борьбе с "непокорным" самоуправлением. Такая простенькая двуходовочка из методички путлера - как он любит.
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09.08.2023 12:12 Ответить
А что было бы, если бы такие тарифы ввели, например, во Франции или в Румынии?
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09.08.2023 12:14 Ответить
У румунії війни нема.. у румунії Путлер не знищує кожнго тиждня по підстанції та по ТЕЦ.. Мізками думай а не жопою..
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09.08.2023 12:35 Ответить
А причем тут война?
Тарифы зависят от закупочной цены на газ и наличия олигархов в стране.
Сколько их в Румынии? То-то...
А во Франции стоило только повысить стоимость топлива, как весь Париж и страна были погружены на несколько недель в погромы и в черный дым от горевших покрышек и столкновений с полицией.

2018 год
Правительство Франции вводит мораторий на рост налога на топливо на шесть месяцев. Об этом объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Также будут заморожены цены на электроэнергию и на газ, передает Франс пресс.

Введение моратория на повышение цен на бензин и дизельное топливо было одним из главных требований участников акций протеста, которые уже три недели продолжаются во Франции.

Что, кацапстан бомбит Францию?
Ты что, с утра уже выпил самогон? И своей жопой, лежа на полу, вещаешь всякую хрень?
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09.08.2023 13:28 Ответить
Ти довбойоб?! Країна нічого не виробляє.. зерно не може вивезти, металл також.. У твою тупу макітру ні яких цифр не поступає?! Ми **** воюємо на смерть - або ми живі, або рашисти дохлі.. Ну є щє третій варіант - слуги уроду і ти що шекелі рахує..
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09.08.2023 13:36 Ответить
когда уже все эти облэнерго.водоканалы газовиков идругие шараги которые только умеют тарифы составлять.которые работают в убыток но виллы за границей неплохо имеют.когда ихвозьмут за жопу
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09.08.2023 12:18 Ответить
Коли опалення і тепла у твоїй норі не буде - поїдеш до лондону протестувати до Ажмєтова, Каломойського.. а товя родинга почекає при - 20 градусів.. Довбойоб -необхідно до зими готуватися з вдарами путлєра по підстанціям ТЕС і ТЕЦ..
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09.08.2023 12:34 Ответить
Так,буде важко,холодно,але ж треба потерпіти бо війна в країні.Заради наших хлопців треба потерпіти,ви егоїсти ,тільки за себе думаєте,а думати як доводиться важко нашим хлопцям в Монако,ви не хочете?!
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09.08.2023 12:20 Ответить
прогнозована проблема - ціни на газ зросли, на паливо і матеріали зросли.. де взяти гроші на зарплати і матеріали.. Хай Зє черчіль думає.. бо йому на серіали не вистачає..
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09.08.2023 12:31 Ответить
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09.08.2023 12:32 Ответить
Читаєш ленту - таке враження що або боти путлєра, або тупо довбойоби пишуть.. Які тарифи?! Ви **** *********? Зимою 2023-24 путлєр і далі буде фігачити ракетами так щоб ви без електрики, газу, тепла і води були.. Готуйтися довбойоби - війна іде а не тарифна війна.. Коли бути мерзнути або подихати з голоду без води - вам начхати буде на тарифи. А столиця Петріотами захищена, але не всі українці мешкають в Києві..
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09.08.2023 12:51 Ответить
"... взимку без тепла можуть залишитись близько 11,5 млн людей."

Це всі, що залишилися в Україні?
Київ не рахую, бо там теплопостачання буде в будь якому випадку.
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09.08.2023 12:52 Ответить
Компенсація різниці тарифів на тепло - це пряма функція 95 кварталу, якого довбойоби у владу обрали - хай працюють адепти великого крадівництва, закупівельники барабанів до бомбосховищ..
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09.08.2023 12:54 Ответить
Ви суки про тарифи розповідайте мешканцям - Бахмуту, Часів Яру, Вугледару та іншім селищам і містам, які вже рік без води, світла, газу і под постійними обстрілами рашистів по підвалах..
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09.08.2023 13:41 Ответить
Логічно, коли державна влада затверджує тарифи на державному рівні, то саме державна влада має подбати за компенсацію різниці між реальними тарифами і затвердженими.... Бо популістично можна взагалі тарифи скасувати, але реально це не пройде, бо витратити на утримання мереж і собівартість природніх ресурсів обов'язково присутня!
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09.08.2023 15:17 Ответить
 
 