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ВСУ раз в сутки перемещают Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP. Прикрывают Patriot, - Bild

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су-24

Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа для защиты от ударов россиян.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Журналисты пишут, что оккупанты несколько недель атаковали авиабазы на западе Украины, где, по их мнению, базируются Су-24 с западными ракетами.

Несмотря на удары по аэродромам, удары Storm Shadow и SCALP по тылам россиян продолжаются практически ежедневно.

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По информации издания, Украина перемещает самолеты раз в сутки на разные авиабазы — для этого были восстановлены все аэродромы советских времен, также используются новые секретные взлетно-посадочные полосы на шоссе.

Украинское командование развернуло несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и IRIS-T для защиты Су-24.

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Су-24 — советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1972 году был принят на вооружение СССР. Выпущено около 1200 самолетов в разных модификациях. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в частности, на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Су-24М – основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ.

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Франко-британская Storm Shadow/SCALP EG — это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг. Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.
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Топ комментарии
+30
ви ще опублікуйте графік і маршрут !
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09.08.2023 11:47
+17
Я розумію, що ця інформація може бути і "триндєжом". Але... ви б ще геолокації скидали, а то не достатньо зрозуміло куди там і що переміщують.
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09.08.2023 11:47
+10
Це правильно. Не зайбуваймо переміщувати і фанерні сушки. Особисто для Конашенкова. Чим частіше, тим краще. Шоу маст гоу он.
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09.08.2023 11:48
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ви ще опублікуйте графік і маршрут !
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09.08.2023 11:47 Ответить
Та шо там публікувати, все ж зрозуміло і так. Злетіли під час тривоги - сіли після на один і той самий, патріоти стаціонарно розгорнуті, прикривають.
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09.08.2023 11:53 Ответить
Капець, придурки.
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09.08.2023 20:29 Ответить
Я розумію, що ця інформація може бути і "триндєжом". Але... ви б ще геолокації скидали, а то не достатньо зрозуміло куди там і що переміщують.
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09.08.2023 11:47 Ответить
Тут нюанс не в геолокаціях, які відомі росіянам і так, а в тому, що у росіян нема шансів пробити Патріот.
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09.08.2023 11:50 Ответить
Крайні ракетні удари кацапів по Хмельниччині та Рівненщині та потім їхній скульож при знищення обманок свідчать, що із геолокацією пташок у кацапів не все "альо".
Щоправда рашисти згадували у пабліках за повідомлення якихось там своїх "агентів".
Цікаво, а СБУ вже знайшли цих кацапських агентів?
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09.08.2023 11:56 Ответить
"Їх число - незліченність."
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09.08.2023 12:08 Ответить
А що їх шукати? На них і СБУ,і зезиденту пальцем вказують!
А воно "Ні! З ним прийшов,з ним і піду!".
Хоч агент "жму руку" після міжнародного скандалу на рашу здриснув,і ого випустили!
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09.08.2023 12:19 Ответить
Як мене винервовує це кацапське "крайній" в значенні останній !

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%87%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9&rlz=1C1GCEB_enCA844CA844&oq=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%B9+&gs_lcrp=****************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Але насправді, головне значення слова "останній" - це той, що закінчує собою ряд предметів, явищ чи дій. А "крайній" - це той, що скраю

ОСТАННІ удари. ОСТАННІ.

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09.08.2023 20:32 Ответить
Нехай буде...
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10.08.2023 10:14 Ответить
Поки інфа з ОПи після ставки дійде,вже встигають перемістити.
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09.08.2023 12:22 Ответить
Так ***** ж казало,що вся авіація України знищена за 3 дні. Він що, обманював?))
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09.08.2023 11:48 Ответить
Як ви можете - ***** найчесніша людиноподібна істота всіх часів і Всесвітів (паралельних).
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09.08.2023 11:59 Ответить
воно не пам'ятає що хвилину тому казало, кожне слово з п'ятого заходу вимовляє і без телефону у вухах не спілкується....
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09.08.2023 12:04 Ответить
На Су-24 можна ще закидувати морські дрони на 150-200 км від берега,
щоб збільшити запас по дальності... підводні особливо, бо вони на батареях...
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09.08.2023 11:48 Ответить
Ну так ну так - Су 24 цеж ще і крутоліти , а в Криму в кацапів не має ППО .
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09.08.2023 12:02 Ответить
Іх швидкість дозволяє уникнути перехвату...
Для них робили торпеди...
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09.08.2023 12:10 Ответить
Для них робили торпеди - власне торпеди які напевно були пристосованні для подібного використання , щоб було зрозуміліше - ви ніколи не падали пузом в воду з висоти так метрів 2 або 3 (відчуття настільки прекрасні що аж співати хочеться - сарказм якщо що ).
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09.08.2023 12:23 Ответить
Все правильно... СУ-24 може летіти на мінімальній швидкості досить стабільно... 200км на годину..
Дрон має бути з тормозним парашутом, парашут має бути з грузом для затоплення, щоб не було слідів... я ж інженер, всеж)))
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09.08.2023 13:52 Ответить
Ну то чого це ми сидимо на цензорі - бігом проект розробляти в якійсь з систем проектування і з кресленнями в Генштаб , виж інженерс вжеж .
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09.08.2023 13:58 Ответить
Я і пишу резюме... не помітив?))
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09.08.2023 14:02 Ответить
1400 то достатня швидкість?!
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09.08.2023 12:50 Ответить
На висоті 100-200 метрів!
Тактика була така - вихід в точку скиду торпеди на границі діі ППО...
і зразу відхід на надзвуковій швидкості не набираючи висоти...
Такі трюки доступні тільки літакам зі змінною стріловидністью...
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09.08.2023 12:56 Ответить
Навіть зараз будь-яке ППО по швидкосній та маневруючій цілі не дістає більше 20-30км..
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09.08.2023 13:09 Ответить
Ви ше тут - бігом проектуванням займатися виж інженерс вжеж .
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09.08.2023 14:02 Ответить
В принципі можливо. Це ж дрон, а не торпеда, тому близько заходити немає потреби. Але все ж таки це море, там немає ні перешкод ні рельєфу для скритного підходу.
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09.08.2023 14:33 Ответить
Це теж врахував... ворог знає що дрони вийшли... починає метушитись, робитии помилки...
Тут є і елемент психології..
Та і дрони можна лише візуально знайти... за годину до сутінок скинути... з холодними двигунами...
Пару годин подрейфують та підуть на цілі...
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09.08.2023 14:40 Ответить
Я мав на увазі інше - ворог може не боячись патрулювати повітрям над своїм районом і світити радаром у активному режимі. І на фоні морської поверхні така ціль як 24-й зі своїм ЕПР буде видно за сотні кілометрів.
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09.08.2023 15:57 Ответить
Ну, так буде... але що з того...
Якщо потрібно скинути дрони десь між Зміїнним та Севастополем...
Навіть якщо піднімуть винищувачі на перехват, то вони не встигнуть...

Але згоден, ідея сировата... возні багато...
Більш простіше - це зварити з бочок катамаран - дві ямахи на радіокеруванні, а в середіні дрон...
Такий собі челнок-доставщик... пройде 150-200км, відпустить дрон та повернеться за наступним...)))
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09.08.2023 16:34 Ответить
Якщо потрібно скинути дрони десь між Зміїнним та Севастополем...
Навіть якщо піднімуть винищувачі на перехват, то вони не встигнуть...

Це спрацює один раз, а на далі сам такий факт буде вже працювати як попередження для орків, Ага! Літак десь маячив біля такої то точки - жди дрон.. а з другої сторони такими польотами можна робити і хибні тривоги)) Вийшли ворожі ракетносці в район запуску - а тут і літак наш десь шмиганув, а ви думайте - скинів він щось там чи ні)). Ось пишу це а лунає тривога із-за Саваслеки.Це ж схожий сценарій того, що ми зараз обговорюємо.

взагалі ідея нормальна.
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09.08.2023 17:43 Ответить
головне самім у пастку-засідку не потрапити.
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09.08.2023 17:45 Ответить
Порився трохи...
Десантируемая спасательная лодка проекта 347/1 «Фрегат» (9,3м, 4,5т, 35л. с" 7,5уз)
Все вже придумали до нас)))
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09.08.2023 20:58 Ответить
Фантазер
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09.08.2023 12:06 Ответить
Це правильно. Не зайбуваймо переміщувати і фанерні сушки. Особисто для Конашенкова. Чим частіше, тим краще. Шоу маст гоу он.
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09.08.2023 11:48 Ответить
Це секрет Полішинеля.
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09.08.2023 11:54 Ответить
Це ви до Bild?
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09.08.2023 11:54 Ответить
Що не так? Десь вказана загальна кількість бортів? Кількість адаптованих під скальпи? Може названо аеродроми, на які перебазовують фехтувальників, чи ділянки автошляхів, які використовуються як ЗПС? Де таємниця???
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09.08.2023 11:55 Ответить
З крайніх кацапських ракетних ударів по Хмельниччині та Рівненщині вбачається, що рашисти були упевнені, що пташки саме там. Про їхнє переміщення кацапи не знали.
А переміщення і є таємниця, як і тактика ведення бойових дій Повітряними силами та ППО ЗСУ
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09.08.2023 12:00 Ответить
Проблема в том что до полной системы ПВО не хватает самолетов перехватчиков.
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09.08.2023 11:54 Ответить
ВСУшные МиГ-29 вполне себе перехватчики.
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09.08.2023 11:55 Ответить
Це не новина, про це з 24.02.2022 відомо...
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09.08.2023 12:01 Ответить
Что за полумеры ? Только периодичность . А места , маршруты ?
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09.08.2023 11:57 Ответить
Проблема ресурсу двигунів.
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09.08.2023 11:57 Ответить
Там такое же двигло, как на Миг-23 и Су-17, а этого добра по всей планете в достатке.
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09.08.2023 12:08 Ответить
Якщо копнути глибше, то двигун на Су-24, це радянська піратська копія того двигуна, що стояв на американському "Фантомі" F-4.
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09.08.2023 14:16 Ответить
Гадаю, що із Старокостянитівкою у каців та ж засада, шо і у фріців з "хозяйством Семібаба" з відомого фільму.
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09.08.2023 12:00 Ответить
Це для кацапів не секрет.
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09.08.2023 12:01 Ответить
На такі теми думати не можна, не те що писати.
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09.08.2023 12:01 Ответить
...язык враг....
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09.08.2023 12:03 Ответить
занадто емоційні коментатори, "не дмухайте вже на молоко"..
- ця інформація очевидна навіть для кацапів, тому в них розпач і паніка..
чи ви з секти Найвеличнівшивого?: - якщо цього нема у ЗМІ-ТБ, то цього - нема, чи, принаймні, ніхто не зна?
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09.08.2023 12:05 Ответить
Якщо баби на лавочках у під'їзду шось **********, це не означає, що журналіст має право писати про все на світі, включаючи і теми ********** баб у під'їзду.
Інакше кажучи, одне діло це плітки, і зовсім інше - коли начебто воєнні таємниці розповсюджує ********* журнашлюх на весь світ.
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09.08.2023 13:29 Ответить
Просто запитання: "Нахрена оце писати?"
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09.08.2023 12:07 Ответить
кто вас спрашивает?????
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09.08.2023 12:09 Ответить
ПНХ усі !
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09.08.2023 12:28 Ответить
Найнадійніше переміщувати одразу кацапам на голову на визначені цілі.
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09.08.2023 12:26 Ответить
Ну так, переміщаємо! Тільки на раз на добу - а раз на хвилину! Так що викуси - Білд!!
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09.08.2023 12:54 Ответить
- Доклад окончен! - Доклад принят. Вопрос: А у нас точно война?
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09.08.2023 13:16 Ответить
Болтун -находка для шпиона...
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09.08.2023 13:43 Ответить
То й так зрозуміло. Ми ж не кацапи, щоб все в одну Чорнобаївку постягувати 😂
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09.08.2023 14:18 Ответить
 
 