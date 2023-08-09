ВСУ раз в сутки перемещают Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP. Прикрывают Patriot, - Bild
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушные силы перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и SCALP каждые 24 часа для защиты от ударов россиян.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Журналисты пишут, что оккупанты несколько недель атаковали авиабазы на западе Украины, где, по их мнению, базируются Су-24 с западными ракетами.
Несмотря на удары по аэродромам, удары Storm Shadow и SCALP по тылам россиян продолжаются практически ежедневно.
По информации издания, Украина перемещает самолеты раз в сутки на разные авиабазы — для этого были восстановлены все аэродромы советских времен, также используются новые секретные взлетно-посадочные полосы на шоссе.
Украинское командование развернуло несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и IRIS-T для защиты Су-24.
Су-24 — советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1972 году был принят на вооружение СССР. Выпущено около 1200 самолетов в разных модификациях. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в частности, на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Су-24М – основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ.
Франко-британская Storm Shadow/SCALP EG — это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг. Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.
Пожалуйста, подождите...
Щоправда рашисти згадували у пабліках за повідомлення якихось там своїх "агентів".
Цікаво, а СБУ вже знайшли цих кацапських агентів?
А воно "Ні! З ним прийшов,з ним і піду!".
Хоч агент "жму руку" після міжнародного скандалу на рашу здриснув,і ого випустили!
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%87%D0%B8+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9&rlz=1C1GCEB_enCA844CA844&oq=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%B9+&gs_lcrp=****************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Але насправді, головне значення слова "останній" - це той, що закінчує собою ряд предметів, явищ чи дій. А "крайній" - це той, що скраю
ОСТАННІ удари. ОСТАННІ.
щоб збільшити запас по дальності... підводні особливо, бо вони на батареях...
Для них робили торпеди...
Дрон має бути з тормозним парашутом, парашут має бути з грузом для затоплення, щоб не було слідів... я ж інженер, всеж)))
Тактика була така - вихід в точку скиду торпеди на границі діі ППО...
і зразу відхід на надзвуковій швидкості не набираючи висоти...
Такі трюки доступні тільки літакам зі змінною стріловидністью...
Тут є і елемент психології..
Та і дрони можна лише візуально знайти... за годину до сутінок скинути... з холодними двигунами...
Пару годин подрейфують та підуть на цілі...
Якщо потрібно скинути дрони десь між Зміїнним та Севастополем...
Навіть якщо піднімуть винищувачі на перехват, то вони не встигнуть...
Але згоден, ідея сировата... возні багато...
Більш простіше - це зварити з бочок катамаран - дві ямахи на радіокеруванні, а в середіні дрон...
Такий собі челнок-доставщик... пройде 150-200км, відпустить дрон та повернеться за наступним...)))
Навіть якщо піднімуть винищувачі на перехват, то вони не встигнуть...
Це спрацює один раз, а на далі сам такий факт буде вже працювати як попередження для орків, Ага! Літак десь маячив біля такої то точки - жди дрон.. а з другої сторони такими польотами можна робити і хибні тривоги)) Вийшли ворожі ракетносці в район запуску - а тут і літак наш десь шмиганув, а ви думайте - скинів він щось там чи ні)). Ось пишу це а лунає тривога із-за Саваслеки.Це ж схожий сценарій того, що ми зараз обговорюємо.
взагалі ідея нормальна.
Десантируемая спасательная лодка проекта 347/1 «Фрегат» (9,3м, 4,5т, 35л. с" 7,5уз)
Все вже придумали до нас)))
А переміщення і є таємниця, як і тактика ведення бойових дій Повітряними силами та ППО ЗСУ
- ця інформація очевидна навіть для кацапів, тому в них розпач і паніка..
чи ви з секти Найвеличнівшивого?: - якщо цього нема у ЗМІ-ТБ, то цього - нема, чи, принаймні, ніхто не зна?
Інакше кажучи, одне діло це плітки, і зовсім інше - коли начебто воєнні таємниці розповсюджує ********* журнашлюх на весь світ.
кацапам на головуна визначені цілі.