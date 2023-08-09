Генштаб не подтверждает форсирование Днепра и высадку ВСУ на левом берегу Херсонщины, - Маляр
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Генеральный штаб на данный момент не подтверждает информацию о форсировании Днепра Силами обороны и о высадке украинских защитников на левом берегу в Херсонской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вооруженные силы и Генштаб не подтверждают информацию по состоянию на данный момент, и мы просим, и обращаемся ко всем в очередной раз: доверять только официальным источникам. Важно понимать, что любая информация, связанная с зоной боевых действий - это не просто информация , не просто новость, она может влиять на ход боевых действий. Поэтому все, что представляют Генштаб и Министерство обороны, - это информация, которая безопасна для ведения наших боевых действий", - подчеркнула Маляр.
Маляр также обратила внимание, что первыми информацию о высадке украинских войск на левом берегу обнародовали россияне.
"Первоисточником этой информации были россияне и уже дальше эта информация ушла в жизнь. Это законы развития социальных сетей. Но по состоянию на данный момент Генеральный штаб это не подтвердил. Как только подтвердит Генеральный штаб, мы обязательно скажем", - заверила Маляр.
В то же время, она подтвердила, что отдельные операции на левом берегу Днепра, о которых накануне сообщало Главное управление разведки, действительно состоялись.
Ранее институт изучения войны (ISW) проинформировал, что украинские Вооруженные силы, вероятно, совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу в Херсонской области.
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