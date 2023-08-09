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Генштаб не подтверждает форсирование Днепра и высадку ВСУ на левом берегу Херсонщины, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Генеральный штаб на данный момент не подтверждает информацию о форсировании Днепра Силами обороны и о высадке украинских защитников на левом берегу в Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вооруженные силы и Генштаб не подтверждают информацию по состоянию на данный момент, и мы просим, и обращаемся ко всем в очередной раз: доверять только официальным источникам. Важно понимать, что любая информация, связанная с зоной боевых действий - это не просто информация , не просто новость, она может влиять на ход боевых действий. Поэтому все, что представляют Генштаб и Министерство обороны, - это информация, которая безопасна для ведения наших боевых действий", - подчеркнула Маляр.

Также читайте: ВСУ осуществили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левобережье Херсонской области, - ISW

Маляр также обратила внимание, что первыми информацию о высадке украинских войск на левом берегу обнародовали россияне.

"Первоисточником этой информации были россияне и уже дальше эта информация ушла в жизнь. Это законы развития социальных сетей. Но по состоянию на данный момент Генеральный штаб это не подтвердил. Как только подтвердит Генеральный штаб, мы обязательно скажем", - заверила Маляр.

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В то же время, она подтвердила, что отдельные операции на левом берегу Днепра, о которых накануне сообщало Главное управление разведки, действительно состоялись.

Ранее институт изучения войны (ISW) проинформировал, что украинские Вооруженные силы, вероятно, совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу в Херсонской области.
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Топ комментарии
+7
Правильно, нас там немає...
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09.08.2023 11:55
+7
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09.08.2023 12:29
+5
Путлер може образитись! Домовлялись в Омані що Лівоберіжжя оркам.
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09.08.2023 12:25
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Правильно, нас там немає...
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09.08.2023 11:55 Ответить
Можна і потролити кацапню.
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09.08.2023 12:10 Ответить
Путлер може образитись! Домовлялись в Омані що Лівоберіжжя оркам.
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09.08.2023 12:25 Ответить
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09.08.2023 12:29 Ответить
Один на болотах вже писав пісьма вєрховному. Сидить у буцигарні)
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09.08.2023 12:59 Ответить
це не просто інформація, не просто новина, вона може впливати на хід бойових дій Джерело: https://censor.net/ua/n3436305

Соромлюся запитати: А як саме "може впливати"? Герасимов починає ранок із перевірки новин українських ЗМІ?

А те, що "Генштаб не підтверджує" - це зрозуміло. "Плацдарм" протримався кілька годин і був зметений артилерією супротивника. Можливо в цьому і був задум - виявити позиції артилерії супротивника.
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09.08.2023 12:30 Ответить
дурня, зараз е дрони і супутники а так "виявляли" артелерію в першу світову. просто не вдалось втриматись і орки закидали нас снарядами і тепер ************* баба за цей провал
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09.08.2023 12:36 Ответить
Не факт що стояло завдання плацдарм утримувати.
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09.08.2023 13:06 Ответить
Дрони збиваються та гасяться РЕБ. Супутників ми не маємо. Що, та з якою оперативністю ми можемо отримати від "союзників" - велике питання. Крім того, виявляються ще й дії противника: звідки, як і скільки сил, противник кидає на знищення плацдарму. Ці дані будуть враховані під час планування наступних дій.
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09.08.2023 13:55 Ответить
Маляр, сама вчера это заявление сделала. У тебя что **** тупая вообще растройство личности? *** нами правят шизофреники. Тебе тварь еще эвакуацию Азова вспоним, ******* тупая.
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09.08.2023 12:37 Ответить
за такі спростування цю тупу пи...ду можуть й звільнити, адже посполититі мають знати - кава на набережній ялти вже стигне.
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09.08.2023 14:30 Ответить
Знову марення старої вафельниці...
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09.08.2023 15:13 Ответить
А чому всі думають що відразу всю інформацію з фронту повинні знати?
Є військові таємниці які через деякий час стануть доступними
І ніколи не треба робити власні висновки щодо бойових дій і поспішати теж не треба бо багато людей десь поспішають а куди?
Контрнаступ це не те що ви думаєте він може і півроку відбуватися і тільки через деякий час буде результат
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10.08.2023 00:09 Ответить
 
 