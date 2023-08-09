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Оккупанты пытаются имитировать уход из временно оккупированных населенных пунктов, чтобы переориентировать Силы обороны, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Уходом из Новой Каховки россияне пытаются отвлечь внимание ВСУ. Такую тактику они используют не в первый раз.

Об этом в комментарии 24 канала рассказала пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Это шаги гибридной войны, они пытаются переориентировать Силы обороны на те направления, которые считают для себя более надежными и более укрепленными, чтобы именно там проводить свои операции. Но мы очень хорошо разбираемся в этих уловках и в том, к каким маневрам прибегают оккупанты", – отметила Гуменюк.

Раньше они уже имитировали уход из Олешек, а потом неожиданно туда возвращались.

Читайте: В Новой Каховке оккупанты массово выселяют местных, проживающих вдоль Днепра, - Генштаб ВСУ
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Тренируються до жестів.
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09.08.2023 12:17 Ответить
Повна маячня. Орки здійснюють звичайну ротацію, бо вони мають для цього резерви.
Аби щось ляпнути...
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09.08.2023 12:23 Ответить
Ну і що тут сенсаційного, що заважає ЗСУ у відповідь таким же чином імітувати наступ, а потім, коли кацапи підуть ваааазвращать терріторіі нашій артилерії влупити по місцях із заздалегідь визначеними і пристріляними координатами, де військ ЗСУ вже не буде, а кацапам дамо шанс іраічєскі паааагібнуць 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪 Новина ні про що, думай головою Афффтар, а то ти геть мізки відсидів на редакційному дивані і досить витріщатися на дупу секретарші, там підказки для написання гарної статті не знайдеш, хіба що видаш перл про те, що вороги будуть ось-ось в дупі, як кажуть "що віжу, то пою" 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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09.08.2023 13:07 Ответить
Вже шостий раз відходять !
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09.08.2023 15:07 Ответить
 
 