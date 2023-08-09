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Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) командиру роты батальона "Свобода" Андрею Бахтову

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахтов

На сайте Офиса Президента обнародована петиция с призывом присвоить звание Героя Украины (посмертно) командиру роты батальона "Свобода" Андрею Бахтову.

Об этом батальон "Свобода" сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 10 августа, годовщина со дня гибели Андрея Бахтова "Тихий". Он очень короткое время был командиром роты, но оставил след в сердце каждого, кто с ним воевал. За плечами воина - батальон "Миротворец", выход из Иловайска, преподавание в Академии внутренних дел, рота батальона "Свобода". И погиб он, как герой, спасая своих собратьев", - говорится в сообщении.

В батальоне призывают подписать петицию по присвоению государственной награды "Герой Украины" (посмертно) Андрею Бахтову.

До конца сбора подписей осталось 10 дней.

Андрей Бахтов добровольцем с первых дней российской агрессии в 2014 году стал на защиту Родины и погиб за ее свободу 10 августа 2022 г. под н.п. Зайцево на востоке Украины. У него остались трое детей.

Читайте: Создана петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) воину Николаю Нечаю
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Бойцам на переднем крае ,по современному штурмовикам или просто пехоте надо давать Героев Украины еще при жизни.
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09.08.2023 12:40 Ответить
Як на мене, всі, хто захищає Україну - всі Герої України, беззаперечні.
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09.08.2023 12:45 Ответить
Звісно, всі Герої, але чи всі варті звання - Герой України? в критерії присвоєння Звання вписуються одиниці... тільки не спекулювати й не вихолощувати Звання. Доброволець з перших днів, троє дітей, це геройство, але на Героя України не тягне... не потрібно плутати обов,язок, відповідальність, патріотизм з високим званням.
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09.08.2023 15:33 Ответить
Український СВОБОДІВЕЦЬ, життя героїчно поклав за Україну!!
Командування ОК мабуть, не чекає команди від якогось завгоспу йормака!
Зрадники України, так і живуть уже 10 років хєроями від кучм-якунОвочів… Герега та екс керовник Мотор-Січ, можуть це підтвердити.
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09.08.2023 13:03 Ответить
Свободівець ?! Це для зелі звучить як бандеревіць ! Ні !
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09.08.2023 13:10 Ответить
Петиція №22/193348-еп Петиція щодо присвоєння державної нагороди «Герой України» (посмертно) Бахтову Андрію Григоровичу
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09.08.2023 13:46 Ответить
 
 