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Новости Война в Украине
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На Купянском направлении враг пытается прорвать оборону ВСУ и выйти в Купянск. У Бахмута - вернуть утраченные позиции, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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На востоке основным направлением наступления врага остается Купянское направление.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ. 

На Купянском направлении оперативная ситуация остается сложной, но контролируемой. Силы обороны Украины мужественно сдерживают наступление врага.

"Противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Цель врага на Купянском направлении - прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока. По некоторым позициям бывает несколько изменений положения за день", - отметила Маляр.

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На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут, закрепляться на достигнутых рубежах. Враг постоянными штурмами делает попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево.  
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нафига копипастить одно и то же.
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09.08.2023 12:51 Ответить
Площадку для концертов кабздона нужно срочно расширять
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09.08.2023 12:52 Ответить
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09.08.2023 12:54 Ответить
 
 