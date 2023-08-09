На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ продолжают наступление и имеют частичный успех, - Минобороны

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское. Наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций.

"И на Востоке, и на Юге враг сейчас терпит значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни очень существенно снизили наступательный и оборонный потенциал врага и не дают ему реализовать планы", - отметила Маляр.

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