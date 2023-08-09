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Зеленский провел заседание ставки в специальном формате: Самый узкий круг людей, максимальное внимание к наступлению
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, обсудили контрнаступление Сил обороны Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшняя Ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.
Доклады: Главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+30 MrStepanovM
показать весь комментарий09.08.2023 13:19
+30 Zemer
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+22 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий09.08.2023 13:20
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https://youtu.be/LNLsoPfD5U4
Можливо прагнуть щось поміняти.
Для Історії ж потрібно...
Я ж не просто так питаю!
Хоть би нікого з ухилянтів не було.
Слава Україні!,
це зе!лідор ********** з ермаком в холодній душовій нерозпарену мівіну доїли?