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Зеленский провел заседание ставки в специальном формате: Самый узкий круг людей, максимальное внимание к наступлению

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

володимир,зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, обсудили контрнаступление Сил обороны Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя Ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.

Доклады: Главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты пытаются имитировать уход из временно оккупированных населенных пунктов, чтобы переориентировать Силы обороны, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+30
якщо дєрьмак дізнається, то "вузість" кола не допоможе
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09.08.2023 13:19
+30
Найвужче коло: Коломойський, Єрмак, Татаров
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09.08.2023 13:20
+22
Слухачі: зєля, д'Єрьмак (ГРУ рф).
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09.08.2023 13:20
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якщо дєрьмак дізнається, то "вузість" кола не допоможе
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09.08.2023 13:19 Ответить
Думаєте він не входить у вузьку кількість? Сумніваюсь
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09.08.2023 13:31 Ответить
На Зеленского и Ермака дали показания, статья 111 - государственная измена (ссылка-пруф в описании)

https://youtu.be/LNLsoPfD5U4
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09.08.2023 14:10 Ответить
ВСЕ пипец , ТЕПЕРЬ ПОПРЕМ !!!
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09.08.2023 15:55 Ответить
Слухачі: зєля, д'Єрьмак (ГРУ рф).
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09.08.2023 13:20 Ответить
В найвужчому колу кремлівських кротів.
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09.08.2023 13:20 Ответить
Найвужче коло: Коломойський, Єрмак, Татаров
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09.08.2023 13:20 Ответить
Обычно держится за нос, начал принимать орально?
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09.08.2023 13:21 Ответить
А может и ректально
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09.08.2023 13:23 Ответить
Хлопці, а ви ще ті проказники, і давно ТАКІ зміни з вами відбулись, чи з народження?!
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09.08.2023 13:47 Ответить
Вони ж кацапи. А в них все навколо заднього проходу крутиться. Підараси, одним словом.
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09.08.2023 13:56 Ответить
Наступ давно буксує.
Можливо прагнуть щось поміняти.
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09.08.2023 13:22 Ответить
Про буксування ти, мабуть, дізнався від путіна. А я тобі розкрию страшну таємницю мальчіша-кібальчиша: коли забаюкані путінською пропагандою николайвлади сядуть попити водички за труди праведні, отут і покаже себе "забуксований" оптикомеханічний наступ небаченої сили. Якщо залишаться зім'яті пляшки від "спасітєлєй", то й хрін з ними. Настрогаєш новий плач "спасітєлєй-нєубієнних".
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09.08.2023 14:39 Ответить
Секретарша стенографію вела?

Для Історії ж потрібно...
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09.08.2023 13:22 Ответить
Така зе-секретність не передбачає навіть Нікіфорова - тільки особисте донесення до слухачів-глядачів-інтересантів. Віртуальна стенографістка завжди на свому місці - важливість моменту не допускає іншого.
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09.08.2023 14:43 Ответить
Знаємо ми про ЗЕ-секретність, і про присутність секретарши без будь-яких допусків на засіданнях РНБО, а можливо навіть і Ставки.

Я ж не просто так питаю!
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09.08.2023 16:21 Ответить
Невже без отого з Оманщини і усі мали відповідну форму допуска до ТАЄМНИЦІ!?? А бананів іван, як пройшовши екстерном курси адвокатів, теж був??
Хоть би нікого з ухилянтів не було.
Слава Україні!,
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09.08.2023 13:23 Ответить
а він дізнається
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09.08.2023 14:09 Ответить
Мы пахали, я и трактор.
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09.08.2023 13:25 Ответить
Там є люди які зроблять це коло дуже широким.
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09.08.2023 13:29 Ответить
Це ти "кен" про засідання у Кремлі котрий у Москві?! У статті ж написано - Зеленський, а це у Києві, тож не вигадуй!
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09.08.2023 13:40 Ответить
Пшел нах, кацап.
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09.08.2023 13:52 Ответить
Просто "кен" явно не громадянин України та не читає новин про загиблих діячів культури, бізнесменів, спортсменів.... та не ознайомлюється з інтерв'ю або відеозаписами з лінії фронту які надають письменники, відомі музиканти, спортсмени, режисери, журналісти, бізнесмени, вчені, депутати...... котрі пішли воювати у складі ЗСУ та добровольчих батальйонів!!!
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09.08.2023 14:00 Ответить
Якщо був д'єрмак то ''найвужче'' розшириться до фсб.
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09.08.2023 13:31 Ответить
Только за сегодня: - Бавовна во Владивостоке, - Беспилотники в Подмосковье, - Бавовна в Махачкале, - Бавовна в Сергиевом Посаде, - Бавовна в Новой Каховке, - Задымление в Севастопольской бухте, - Взрывы в Джанкойском районе.
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09.08.2023 13:32 Ответить
А по Владивостоку американці з Аляски шарахнули ?
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09.08.2023 13:36 Ответить
Навіщо, для цього є агент СБУ під кодовим ім'ям КРЖ, яке рашистського походження, але працює на Україну!
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09.08.2023 13:42 Ответить
пан генерал батько залужний так і сказав. що йому насрати на заборони. він перенесе війну у запердольє.
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09.08.2023 14:09 Ответить
Як відмітили деякі дописувачі наявність Єрмака зробить будь яку інформацію з кола будь якої "вузкості" доступною для рашистів якщо він буде серед присутніх або отримає ідані від будь кого з присутніх, наприклад від Зеленського!!!
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09.08.2023 13:37 Ответить
Тіко він, Дєрьмак та Залужний. Дуже вузько бл...
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09.08.2023 13:46 Ответить
Це прізвища протилежних по усім ознакам людей, тож прошу їх поряд не застосовувати, бо несумісні!
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09.08.2023 13:49 Ответить
І от в якому становищі знаходиться Залужний ? Знаючи хто такий Єрмак оманський? Що він може пропонувати ?
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09.08.2023 13:47 Ответить
Протилежне тому що буде робити, а вже ПОТІМ пояснювати, що довелось "виправляти" ситуацію виходячи зі "змін факторів"! Тобто діяти як у будь якій шпигунській війні шляхом дезінформації ворога!
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09.08.2023 13:52 Ответить
Це засідання в «вузькому форматі» передається наживо в кабінети російського ГРУ.
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09.08.2023 13:50 Ответить
Ні, тільки у запису, бо на Московії (т.з. "роССії") прямий ефір за фактом заборонено, хоча значок в углу екрана може брехливо свідчити про протилежне!
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09.08.2023 13:54 Ответить
"Найвужче коло людей"?
це зе!лідор ********** з ермаком в холодній душовій нерозпарену мівіну доїли?
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09.08.2023 14:06 Ответить
воно гнида відриває людей від роботи... нема кому толкнуть речь.. зеленій гівняр
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09.08.2023 14:09 Ответить
Я навіть знаю, хто в тому вузькому колі зайвий 😂
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09.08.2023 14:11 Ответить
Шо то мутит.
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09.08.2023 14:12 Ответить
....шо за треш...що за популізм....чи почалася предвиборча компанія ....ЯКЩО КОЛО НАЙВУЖЧЕ ДО ДО ЧОГО ЦЕ ПИСАТИ В НОВИНАХ....ЛОГІКИ НОЛЬ...ЯК І ВІД ПРАВЛІННЯ КУКЛИ АХМЕТОВСЬКО-БОЙКІВСЬКОГО КЛАНУ...З БЄНЬОЮ В ГОЛОВІ БАНДИ...
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09.08.2023 14:18 Ответить
......ВЛАДА...з янелохом.. НА ЧОЛІ АХМЕТОВА ...який в свій час вкладав гроші і в кучму і в януковича а тепер поставив на ставку повний контроль всього що має прибуток..а особливо всі енергоресурси...та ще й з реконструкцією за рахунок держави....ВІДЧУВАЄ ВТРАТУ КОНТРОЛЯ НАД 73 ВІДСОТКАИИ БАРАНІВ В СТАЙНІ ЯКІ НЕ МАЮТЬ НЕ ПРАВ НЕ СВОБОД І МАБУТЬ ДЕМОКРАТІЯ ПІД ПИТАННЯМ..ТОМУ ЩО ВІЙНА З 14 А ВИБОРИ ПРОВОДИТИ НЕМОЖЛИВО У 23 РОЦІ БО ОЛЕГАРХИ ВТРАЧАЮТЬ ВЛАДУ А ЗЕЛЕНОБОБИ КОНТРОЛЬ...ТОМУ І КІПІШ...ЯКЩО ТАКЕ ОБМЕЖЕНЕ КОЛО ДО ДО ЧОГО ЦЯ НОВИНА...
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09.08.2023 14:26 Ответить
Як що на ставці був дермак, то це вузьке коло розширюється до Майдану Незалежності. Не смішіть УКРАЇНСЬКИЙ народ. Запрасіть на ставку ще путлера. ПО СЕКРЕТУ.
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09.08.2023 14:30 Ответить
Якщо там є сірський з ярмаком, то ніякого секрету від орків немає.
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09.08.2023 14:53 Ответить
Прямо «спецоперація»(вузьке коло для Кремля.
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09.08.2023 14:55 Ответить
Как перестать смеяться?))
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09.08.2023 15:02 Ответить
Найвужче коло на засіданні Ставки - лише генерали і Зеленський, без Єрмака?" Коло" в першому варіанті - добре, в другому - жах, гірше в сотні разів від "вагнергейту." Невже Зеленський такий тупий?
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09.08.2023 15:06 Ответить
щоб єрмозелу ніхто не заважав складати доповідну...
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09.08.2023 15:07 Ответить
Написано ж чітко "Доповіді: Головком Залужний, командувачі Сирський і Тарнавський, начальник ГУР Буданов". Коло вузьке, доповідь приймав преЗердент на Єрмак.
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09.08.2023 16:57 Ответить
 
 