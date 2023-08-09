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Эрдоган стремится договориться с Россией о расширении "зернового соглашения" как шага к миру в Украине, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится "оживить" Черноморскую зерновую инициативу в "расширенном формате". Он призывает западные страны помочь сделать эту инициативу основой достижения мира между Россией и Украиной.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Эрдоган отметил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным он имел возможность узнать требования и ожидания России. Он добавил, что оба лидера разделяют "чувствительность" вопроса доставки зерна в Африку.

По словам лидера Турции, возобновление соглашения в "расширенном охвате" зависит от того, выполнят ли западные страны свои обязательства. В то же время, он не уточнил, какие именно обязательства были нарушены.

Читайте: Эрдоган о визите Путина в Турцию: Даты еще нет, но надеюсь, что в этом месяце

Президент Турции выразил недовольство тем, что в предыдущий период не было сделано достаточно дипломатических шагов для превращения позитивной атмосферы, созданной Черноморской инициативой, в мирное урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что необходимо создать "настоящие коридоры солидарности, которые будут способствовать мирному сосуществованию".

На прошлой неделе Эрдоган и Путин обсудили по телефону планируемый визит российского лидера в Турцию.

В ходе предыдущего соглашения, которое завершилось в июле, Россия выдвигала требования по улучшению условий торговли продовольствием и удобрениями, включая возобновление работы аммиакопровода, проходящего через Украину, и повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, добавляет агентство.

Также читайте: Эрдоган - единственный человек, который может вернуть Путина к "зерновому соглашению", - Кулеба
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Топ комментарии
+5
Шаг к миру в Украине- это перекрыть Босфор всем судам, идущим в парашные порты или из них независимо от их флага и от того, в грузу они, или в балласте. И в оккупированные парашей порты Украины- тоже. Да и насчёт Грузии тоже пора подумать об аналогичном шаге.
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09.08.2023 13:24
+4
Вот единственный путь к миру
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09.08.2023 13:24
+2
О Ердоган вирішив хабібі потанцювати перед ******? Ну то не забудь або хрестик (півмісяць) зняти або труселя надіти
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09.08.2023 13:24
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Вот единственный путь к миру
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09.08.2023 13:24 Ответить
Пожежу проковтнув?

Забули- проїхали?
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09.08.2023 16:18 Ответить
О Ердоган вирішив хабібі потанцювати перед ******? Ну то не забудь або хрестик (півмісяць) зняти або труселя надіти
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09.08.2023 13:24 Ответить
Шаг к миру в Украине- это перекрыть Босфор всем судам, идущим в парашные порты или из них независимо от их флага и от того, в грузу они, или в балласте. И в оккупированные парашей порты Украины- тоже. Да и насчёт Грузии тоже пора подумать об аналогичном шаге.
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09.08.2023 13:24 Ответить
Читаю про Ердогана, а думки мимоволі перескакують на слизняків, шо заполони мій город. Чого?
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09.08.2023 13:32 Ответить
Ерлогану не треба домовлятись. Діяти треба рішуче. Викликати на ковер посла московії і попередити. "Не буде зернової угоди - не буде Босфора!"
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09.08.2023 13:37 Ответить
А ще хай пояснить, як у Середземному морі опинились 9 російських кораблів з 76 ракетами "Калібр".
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09.08.2023 13:46 Ответить
так они от туда и не выходили
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09.08.2023 14:00 Ответить
Росія продовжує порушувати Паризький мирний договір 1856 року, по якому їй заборонено мати військовий флот у Чорному морі. Самі ж підписали!
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09.08.2023 15:26 Ответить
"Що стосується конкретних вказівок на потенційні проблеми, такі як банки, перевезення і так далі, ми зробили все, щоб переконатися, що ці питання вирішені. Я особисто написав листи до американських банків і пояснив, що Вашингтон "абсолютно" підтримує експорт російського зерна. "Не повинно бути побоювань щодо санкцій, з-під дії яких виведено російське зерно, перевезення, страхування тощо"(свіже інтерв"ю держсекретаря Блінкена RFI).
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09.08.2023 13:41 Ответить
Наслідки «бавовни» під Москвою. Видео
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09.08.2023 14:05 Ответить
Есть международное морское право. И не дано многое там менять, решать. Кстати чтоб знали, именно это право соблюдается наиболее чётко всеми странами. А Эрдоган молодец в целом, позицию держит, что то делает, многое получается и нам на пользу тоже. В отличие от других дедушек. И клоунов тоже.
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09.08.2023 14:07 Ответить
А взрыв в турецком порту обсуждали ?
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09.08.2023 14:25 Ответить
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне "і рибку зїсти і на рашистський пісюн сісти, хоча на ньому він кайфує вже давненько (ще з часів окупації українського Криму
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09.08.2023 14:57 Ответить
Це ж з яких часів вовки людську мову вивчили? АРХ М
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09.08.2023 16:10 Ответить
 
 