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За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 18 оккупантов, 4 хранилища с боеприпасами, 33 БпЛА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 18 оккупантов, 4 хранилища с боеприпасами, 1 единица прицепной артиллерии, 2 единицы автомобильной техники и 33 квадрокоптера", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 18 оккупантов, 4 хранилища с боеприпасами, 33 БпЛА 01
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Честь і хвала нашим захисникам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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