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За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 18 оккупантов, 4 хранилища с боеприпасами, 33 БпЛА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Входящие в состав группировок военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.
"За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины уничтожены 18 оккупантов, 4 хранилища с боеприпасами, 1 единица прицепной артиллерии, 2 единицы автомобильной техники и 33 квадрокоптера", - говорится в сообщении.
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Amber
показать весь комментарий09.08.2023 13:59 Ответить Мне нравится 1
Smith ca3de1b9
показать весь комментарий09.08.2023 14:06 Ответить Мне нравится 0
Smith ca3de1b9
показать весь комментарий09.08.2023 14:10 Ответить Мне нравится 0
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