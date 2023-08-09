Митрополит ПЦУ Даниил сказал, что власть "придумывает войну". В церкви говорят, он ошибся
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Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной Церкви Украины Даниил (Михаил Ковальчук) в обращении к верующим заявил, что "власть придумывает войну". В ПЦУ предполагают, что он мог ошибиться из-за возраста и стилистики языка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Hromadske.
"Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то придумывает войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище", — сказал он в речи верующим.
В пресс-службе ПЦУ нам объяснили, что митрополит Даниил в своей речи имел в виду официально установленный запрет проводить массовые паломничества, введенный из-за войны.
"Но этот запрет на практике не выполняется повсюду одинаково: когда речь идет о мероприятиях, которые организует московский патриархат, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов в Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила", — сказал спикер Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря).
В ПЦУ заверили, что их позиция по поводу войны, развязанной россией, "ясная, однозначная и многократно засвидетельствована в документах и заявлениях".
"...определение "вымышленная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение Церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. […] Совершенно очевидно, что он (митрополит – ред.) совершенно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно. Возможно, это произошло из-за его стилистики языка и возраста (74 года)", — отметил спикер.
Он считает, что учитывая чувствительность темы, широкий резонанс и негативное впечатление от употребления таких слов митрополит Даниил должен дать разъяснения и извиниться за ошибочно сформулированное мнение.
Пожалуйста, подождите...
При чому тут вік, він не обмовився, а систематично промиває людям мізки, разом з цією ********* сектою, прикриваючись вірою і Богом 🤦🤦
********** російські наративи, ця ******** секта має бути заборонено, а попи пройти перевірку, бо там 99% це агентура.
Як там один підер відповідав на питання російського "журналіста"? - Так точно 😡🤦🤦🤦
Але журналісти,щоби "підігріти" , жваво розкрутили тему.
Амнам цього і потрібно, будемо хейтити до нового пришесття
я взагалі агностик, не знаю що мало змусити з певного моменту спричинити Великий Вибух, і звідки для цього виникла маса Всесвіту,
але живу земними інтересами, якщо є почвари, що закликають "дорогих братів і сестер" до винищення українства, таке попівство має бути покаране, можливо не нигішньою корумпованою суддівською владою, а ле сподіваюсь раніше, ніж пізніше такі гандони отримають належне
Можна навести приклади походів на Почаїв". В Києві, на серці України, в столиці, на Печерських пагорбах на другому році війни...
А тут такий гармидер навколо того того що пожила людина оговорилася - він же не читав з паперу, не використовував фонограму.
Така вже традиція: замість справжньої боротьби проти зла, вишукують подібне. Так поліція кошмарить бабусь на ринках...
Михайло Степанович Ковальчук нар. 15 травня 1949, с.Голинь, Івано-Франківська область)
1963 закінчив восьмирічну школу, вчився у вечірній школі (11 класів), працюючи водночас у Калуському ремонтно-дорожному відділі Брошнівського деревообробного комбінату.
1970 вступив на денне відділення Московської Духовної Семінарії.
Після прийняття сану 1972 перейшов на заочну форму навчання, закінчивши семінарію 1976.
До 1990 служив кліриком в Івано-Франківській єпархії РПЦ МП.(W)
Ато боюсь його за такі "помилки" скоро і сердечний удар накриє...
Лопатою!