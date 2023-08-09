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Новости Общество
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Черновицкая область (854) война (46939) Евстратий (Зоря) (95) ПЦУ (773)

Митрополит ПЦУ Даниил сказал, что власть "придумывает войну". В церкви говорят, он ошибся

Новости Цензор.НЕТ Общество

митрополит,данило,буковинський

Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной Церкви Украины Даниил (Михаил Ковальчук) в обращении к верующим заявил, что "власть придумывает войну". В ПЦУ предполагают, что он мог ошибиться из-за возраста и стилистики языка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Hromadske.

"Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то придумывает войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище", — сказал он в речи верующим.

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В пресс-службе ПЦУ нам объяснили, что митрополит Даниил в своей речи имел в виду официально установленный запрет проводить массовые паломничества, введенный из-за войны.

"Но этот запрет на практике не выполняется повсюду одинаково: когда речь идет о мероприятиях, которые организует московский патриархат, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов в Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила", — сказал спикер Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря).

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В ПЦУ заверили, что их позиция по поводу войны, развязанной россией, "ясная, однозначная и многократно засвидетельствована в документах и заявлениях".

"...определение "вымышленная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение Церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. […] Совершенно очевидно, что он (митрополит – ред.) совершенно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно. Возможно, это произошло из-за его стилистики языка и возраста (74 года)", — отметил спикер.

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Он считает, что учитывая чувствительность темы, широкий резонанс и негативное впечатление от употребления таких слов митрополит Даниил должен дать разъяснения и извиниться за ошибочно сформулированное мнение.
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Топ комментарии
+18
Чи не з УПЦ МП цей хрукт разом з нерухомістю перебіг?
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09.08.2023 14:08
+16
гнати в шію таку консерву
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09.08.2023 14:07
+16
******* ету тварь молотком по башке и скажите что ему показалось
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09.08.2023 14:09
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гнати в шію таку консерву
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09.08.2023 14:07 Ответить
- Я пошутил, - забормотал он, - я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!..
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09.08.2023 14:15 Ответить
Таки так!!! ... "Релігія - опіум для народу"
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09.08.2023 14:52 Ответить
Чи не з УПЦ МП цей хрукт разом з нерухомістю перебіг?
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09.08.2023 14:08 Ответить
******* ету тварь молотком по башке и скажите что ему показалось
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09.08.2023 14:09 Ответить
Так може молотком по голові 13 з лишком міліонів які проголосуВали за зе.
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09.08.2023 16:01 Ответить
Тю, ви що діалектів української мови не розумієте? Вигадує війну = використовує війну, як привід для заборони паломництва.
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09.08.2023 14:10 Ответить
тю, про те, як тебе зрозуміють, треба думати перед тим, як ляпать.
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10.08.2023 09:40 Ответить
вигадує і використовує - аж зовсім не синоніми.
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10.08.2023 09:43 Ответить
Мається на увазі вигадує причини для заборони, якось так...
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10.08.2023 10:07 Ответить
так, так теж. але він то не зумів правильно подати. тому має зараз геморой
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10.08.2023 10:32 Ответить
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09.08.2023 14:10 Ответить
Такие новости говорят об одном - у рашистов все очень плохо.
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09.08.2023 14:16 Ответить
Цей Поярков - епатажна особистість. Тобто велика імовірність, що видає бажане за дійсне.
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09.08.2023 14:16 Ответить
а я думаю, що він справді неправильно висловився, а насправді говорив про те, що влада прикривається війною коли треба заборонити якесь масове зібрання - навіть релігійне і безпечному, найдальшому від лінії фронту регіоні
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09.08.2023 14:12 Ответить
Насправді, він звичайний бізнесмен, якого дратують дії влади для зменшення кількості його клієнтів. Був би я при владі, ці бізнесмени платили би податки в держ казну, і не 20%, а відсотків 50. Трутні
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09.08.2023 14:17 Ответить
"Ольга" та "Давід", ви часом не послідовники РПЦ (т.з. УПЦ МП), бо інакше не розумію навіщо щось вигадувати вам на захист цього відвертого покидька?! Може й Лавров каже "правду" що Московія (т.з. "роССія") "ні на кого не нападала", і Захарова - що рашисти "ніколи не стріляли по мирним будинкам та містам"?! А може історія про "розіп'ятого хлопчика" то "правда" просто ми тут усі "не так зрозуміли"???!!!
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09.08.2023 14:25 Ответить
Де ти побачив, що я його захищаю???! Була б моя воля, я б знищив усі церкви. Бо це не має ніякого відношення до віри! Це просто бізнес!
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09.08.2023 14:28 Ответить
👍
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09.08.2023 14:35 Ответить
Ну так навіщо відкладати таке благе діло?!
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09.08.2023 14:48 Ответить
то ти у нас спец по вірі, в що ти віриш?
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09.08.2023 21:07 Ответить
синку, ти тут вже такого понаписував, що тому попу за тобою і не вгнатися. Не будь таким завіреним. Без фанатизму давай
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09.08.2023 14:45 Ответить
"Синку" 57 років, тож надивився цих попів настільки, що вже переконаний, що церкви як і секти взагалі не мають ніякого відношення до ВІРИ, а є виключно комерційними підприємствами для розводу лохов які вважають себе прихожанами як лошар на гроші нічим не краще аніж це роблять будь які шахраї, та служать пропагандистською машиною для різних політичних сил, або держав на чиєму боці вони виступають! А для спілкування із Богом, якщо ви дійсно вірити у його існування, ПОСЕРЕДНИКИ НЕ ПОТРІБНІ!!! З огляду ж на те що церкви ще й обіцяють за злочини прощення за якісь там гроші або подарунки для церков, то це взагалі вже злочин. Не церквам гріхи відпускати, Господь сам розбереться хто заслуговує на це, а хто ні!!!
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09.08.2023 14:55 Ответить
А стосовно "помилковості" висловлювань цього попа - не має сумнівів що він казав саме те чого бажав, бо навчився цьому за багато років, і не дивлячись на перехід до іншої церкви приніс у неї той устав по котрому жив, а він, цей устав, каже - що все що у інтересах України та українців, це "помилка", а усе що влаштовує Кремль та РПЦ - є "істина"!!!
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09.08.2023 15:10 Ответить
я атеістка. Як і моя мама і бабуся. Так склалося - фіг зна, добре це чи погано. Але моя бабуся, чиє дитинство прийшлося на "революцію" і "громадянську війну", яка такого надивилася,що вірити ні в що не могла, пояснювала, щоо не треба засуджувати віруючих людей. Бо хтось і сам може жити, долаючи незгоди, але більшість - люди слабкі і не можуть боротись без відчуття, що є якась вища сила, що все одно стане на сторону добра. А засуджувати людину, що вона слабка - це якось негарно. І так, я а-теістка, але не анти-теістка. Треба комусь церкву - то й добре, я в людські душі не лізу, бо це невихованість.
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09.08.2023 15:14 Ответить
Бабуля, на формуах немає різності віку, запони це. якщо ти намагаєшся аргументувати своїм віком, то це означає лише одне - ти колхозна кошелка.
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10.08.2023 10:14 Ответить
добре, не буду віком давити. Звернусь до тебе як заслуговуєш: дурбецало, не тямиш - не лізь
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10.08.2023 10:53 Ответить
хаха, давай демонструй свою кошолковість! мене дуже забавляє курятник такий як ти!
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10.08.2023 13:21 Ответить
та мені шо, я б демонструвала... але ти мене щораз перемагаєш
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10.08.2023 13:57 Ответить
ага, шо тобі безмозглій - наляпала як корова на асфальт, зато виговорилася.
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10.08.2023 14:17 Ответить
а можна в дрібниця, що саме я не тямлю?
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10.08.2023 13:22 Ответить
Віталіку, а ти такий самий недалекий як і піп: я не бачу там захищання попа, я бачу дискусію на тему "підбора слів для промови, для донесення вірної інформації". це те, чому у школі вчать. у попа вийшло не "а рядом бежала собачка испанской породьі", а "рядом бежала собачка из панской породьі"
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10.08.2023 10:13 Ответить
ну це вже інша пісня, не буду сперечатися. Але мова в новині саме про вислів того священника
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09.08.2023 14:25 Ответить
в них ще скидка на електрику крута
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10.08.2023 08:54 Ответить
Думаю, що саме це він і мав на увазі, бо влада дійсно часто просто прикривається війною.
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09.08.2023 14:50 Ответить
Особенно когда надо шота спи*дить.
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09.08.2023 15:58 Ответить
так, але не зумів подати свою думку доступно для загалу.
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10.08.2023 09:44 Ответить
Це вже якась секта. Зовсім нездорова річь, бо їх прихожане як у лаврі зовсім неадеквати, бо інакше люди самі такіх покидьків здихались
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09.08.2023 14:12 Ответить
Якщо війна вигадана, то цей "святий" може повести всіх свої прихильників в "крєсний ход" в поля між Старомайорським і Старомлинівкою на запоріжжі наприклад. Нехай добре там походять і "ваздадут малітви кірілушкє". Якщо війна вигадана, значить там і міни бутофорські і "ініє братья мацковскиє" стріляють не із справжньої зброї, а водяними пісталетиками із святою водою.
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09.08.2023 14:16 Ответить
Навіщо щось цьому колаборанту пояснювати, просто привезти його у окопи в найгарячішу точку фронту (без засобів зв'язку зрозуміло, щоб не здав нікого), та тримати там поки не разгляне те що на його думку "вигадка", або поки від неї не помре!!!
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09.08.2023 14:18 Ответить
Розпалювання міжнаціональної ворожнечі, держзраді і т.д.
При чому тут вік, він не обмовився, а систематично промиває людям мізки, разом з цією ********* сектою, прикриваючись вірою і Богом 🤦🤦
********** російські наративи, ця ******** секта має бути заборонено, а попи пройти перевірку, бо там 99% це агентура.
Як там один підер відповідав на питання російського "журналіста"? - Так точно 😡🤦🤦🤦
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09.08.2023 14:21 Ответить
У дедушкі амнезія,альцгеймера і псіхіческіє отклоненія,пов'язані з ізмененієм сознанія...
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09.08.2023 14:24 Ответить
Не вигадуй, бо тоді 80% населення Московії (т.з. "роССії"), 70% попів т.з. "УПЦ МП" повинні отримати такий діагноз. Все набагато простіше - ця "хвороба" РАШИЗ, і подібною страждало 80% німців під назвою НІМЕЦЬКИЙ НАЦИЗМ!!!
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09.08.2023 14:29 Ответить
Тю, блін... якщо він такий вже старий... то винесіть його, та внесіть нового молодшого
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09.08.2023 14:47 Ответить
Він помилився! Але колись так і було !
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09.08.2023 14:55 Ответить
Неважливо, яка це церква. це просто совдепівський клуб. Люди, які не хочуть читати та критично ставитися до Біблії, йдуть туди, щоб проковтнути її тлумачення попа. Україна має стати світською державою, як Франція. Досить темних віків.
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09.08.2023 14:30 Ответить
В нас церквою ще з минулої каденції займаються особисто президенти. Яка може бути світська держава?
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09.08.2023 15:54 Ответить
Дослівно священники сказав-"вигадує" війну, тобто прикривається війною, щоби заборонити паломництво.
Але журналісти,щоби "підігріти" , жваво розкрутили тему.
Амнам цього і потрібно, будемо хейтити до нового пришесття
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09.08.2023 14:33 Ответить
тобто цей підар приєднався раніше з москалів до ПЦУ вже український піп?
я взагалі агностик, не знаю що мало змусити з певного моменту спричинити Великий Вибух, і звідки для цього виникла маса Всесвіту,
але живу земними інтересами, якщо є почвари, що закликають "дорогих братів і сестер" до винищення українства, таке попівство має бути покаране, можливо не нигішньою корумпованою суддівською владою, а ле сподіваюсь раніше, ніж пізніше такі гандони отримають належне
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09.08.2023 14:34 Ответить
Да всё правильно он понял. И знаем это мы и кто что то стал из церковных бормотать что мол стилистика не та. Мы не поняли---он один понял! В стране война за свободу и независимость. Кто не с нами---тот против нас! Главный закон войны. Соблюдайте все!
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09.08.2023 14:35 Ответить
То питання до влади, чому сектантам дозволили прийти в Почаїв, а ПЦУшникам забороняли, придумавши причину-війну. В минулому році не дозволяли УГКЦ пройшти в Зарваницю, а в цей час УПЦМП організувала табун сектантів в Почаїв. Не можна такими бути, якщо заборона, то заборона, а так влада дає антиукраїнським силам піаритись.
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10.08.2023 11:00 Ответить
Та пофіг, що каже ПЦУ. Тільки медична експертиза встановлює, чи той митрополит в ясному розумі чи ні. Якщо встановила, що так, то за грати. Закони для кого писані?
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09.08.2023 14:39 Ответить
Главный посыл московского порхата " мы все православные братья во Христе... поэтому надо капитулировать". Я не знаю каким кретином надо быть чтоб этих полупокеров слушать.
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09.08.2023 14:40 Ответить
Та це не московського патріархату піп. І вигадує війну тут вжито в значенні прикривається війною, щоб заборонити релігійні акції, хоча московські попи влаштовують їх майже безперешкодно. Почитайте статтю повністю або подивіться відео
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09.08.2023 15:14 Ответить
Хоча говорить сумбурно, так зразу й не зрозумієш, про що мова.
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09.08.2023 15:20 Ответить
Сьогодні побачив маленьке відео опитування рашистського військовопоненого котрий збирав разом з іншими в'язнями святкові пакети. Коли в нього спитали чому він пішов воювати в Україну відповів - Боротися з "українським нацизмом"?! В нього спитали чи добро з ним поводяться у полоні, на що він відповів що ДОБРЕ?! Після цього спитали чи він досі вірить в "українських нацистів", на що була його відповідь - ТАК! А на питання як це може бути, бо добре нацисти поводитись із полоненими не можуть він спокійно так відповів - А ВИ ЦИВІЛІЗОВАНІ НАЦИСТИ! Тож чи є взагалі будь яка можливість якось виправити мізки цим зомбі котрі УСЕ можуть вивернути так, щоб воно співпадало із їх зламаним пропагандою розумом та хворобливими фантазіями???!!! Не впевнений, бо самі психіатри кажуть що шизофренія, а це схоже на неї, - то не виліковно!!!
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09.08.2023 14:47 Ответить
Московській церкві в Україні все дозволяють і все прощають : офіційно встановлена заборона проводити масові паломництва, яку було запроваджено через війну ніби не стосується РПЦ МП в Україні - "Але ця заборона на практиці не виконується всюди однаково: коли йдеться про заходи, які організовує московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони.

Можна навести приклади походів на Почаїв". В Києві, на серці України, в столиці, на Печерських пагорбах на другому році війни...

А тут такий гармидер навколо того того що пожила людина оговорилася - він же не читав з паперу, не використовував фонограму.

Така вже традиція: замість справжньої боротьби проти зла, вишукують подібне. Так поліція кошмарить бабусь на ринках...
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09.08.2023 14:54 Ответить
Та тут більшість далі заголовка не читає, а зразу коментує.
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09.08.2023 15:16 Ответить
Пане Нагорняк,а це,на хвилиночку,не старенький дідусь з паличкою,а цілий митрополит.Воно що не знає що в Україні війна?Та влада все вигадує,лякає.Він як *****-кацапи ,ви попадете в рай,а всі інші-в пекло...Оминають ракетні обстріли Чернівці-то підспівувати кацапам?Не війна-а спецоперація-це будуть його слідуючі слова...
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09.08.2023 15:59 Ответить
⁨Все може бути. Ті попи проходили вербовку в КГБ. Їм віри мало. Однак Московській церкві в Україні все дозволяють і все прощають... А тут такий гармидер

Михайло Степанович Ковальчук нар. 15 травня 1949, с.Голинь, Івано-Франківська область)

1963 закінчив восьмирічну школу, вчився у вечірній школі (11 класів), працюючи водночас у Калуському ремонтно-дорожному відділі Брошнівського деревообробного комбінату.

1970 вступив на денне відділення Московської Духовної Семінарії.

Після прийняття сану 1972 перейшов на заочну форму навчання, закінчивши семінарію 1976.

До 1990 служив кліриком в Івано-Франківській єпархії РПЦ МП.(W)
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09.08.2023 18:15 Ответить
...Потім, той метрополит не такий дурний, щоб подібним чином "проколюватися" в такий час, коли б'ють своїх, лояльних, і терплять відвертих ворогів з московського "КПСС&КГБ/ФСБ", pardon, РПЦ МП. Все ж здоровий глузд...
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10.08.2023 06:54 Ответить
Не треба гарячитись, він все правильно сказав, що влада придумала причину для заборони паломництва. Чомусь є заборона дляя ПЦУ, чи УГКЦ, а ось для секти УПЦ -відсутня заборона.
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10.08.2023 11:03 Ответить
Кати у рясах
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09.08.2023 14:58 Ответить
Ну тоді, раз у нього "такий вік" і такі проблеми з "речитативом" - може на пенсію?
Ато боюсь його за такі "помилки" скоро і сердечний удар накриє...
Лопатою!
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09.08.2023 15:19 Ответить
яке поганому попу оправдання? якщо ПЦУ дорожить авторитетом, гнати того юродивого попа нах!! ще й зверху кадилом по тупій макітрі стукати.
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09.08.2023 15:22 Ответить
попу треба сходити на курс української, а саме лексичне значення слів, полісемантика. промову треба писати зарання і заучувати. а не ляпати з голови, що він з паузами робить. тоді не будуть підбиратись на скору руку слова, які схожі на потрібні. там меседж "влада застерігає від паломництва і як аршумент війна чи ковід".
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10.08.2023 10:03 Ответить
аргумент
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10.08.2023 10:09 Ответить
це вже "вища метематика" для риторики... зазвичай попи городять свої проповіді, якщо не експронтом, про Бога, в них стара пластинка, по сценарному тексту, зазубрене на пам,ять, все інше, в довільний формі, обов,язково з вкрапленнями про Бога, або взагалі, по Фройду...(що на підсвідомості, те й на язику)
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10.08.2023 12:19 Ответить
Коли БОГ говорить про когось, то він вказує ім,я(Ной, Авраам,.......). Коли в Откровенні БОГ веде мову про те, що він дослідив апостолів, то говорить, що ВСІ ВОНИ Є ЗБОРИЩЕМ САТАНИНСЬКИМ(не вказує - не виділяє в часі як праведника ЖОДНОГО). ПИТАННЯ ДОВБОЙОБАМ: - КОМУ СДУЖИТЬ ХРИСТИЯНСТВО? АРХ М
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09.08.2023 15:45 Ответить
ніхто ніколи не бачив бога і тим паче не чув, щоби він щось казав.
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09.08.2023 15:49 Ответить
Прошу факти, де написано, а щодо кому служать Християни, то відповідь- Богу, а ось кому служать УПЦМП і так зване православіє в більшості, то сатані.
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10.08.2023 11:06 Ответить
слова "вигадують війну то бояться, що московські їх не засудили. А для вірян - подолаєте всі незгоди і будете разом. Та то про зелену шоблу, яка постійно від страху метає ікру
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09.08.2023 15:46 Ответить
сюди більше підійде "згадують, загадують війну". те, що у нього в голові "вигадують війну" синонімічне, і зробило йому проблему. для того ж і вчиться у школі класична українська мова, щоб її усі розуміли. а коли у території чи у когось у голові є у слова значення, якого у загала немає, ото вам тепер піздюля на дурну голову.
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10.08.2023 09:49 Ответить
ПЦУ це на 90% ті ж самі попи, що роками прославляли паРашу в УПЦ, тому те, що вони заховали свої будьоновкі під ліжко не значить, що вони стали українцями.
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09.08.2023 15:48 Ответить
Хай переходить на українську. Война по українськи-війна, тоді не помилиться.
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09.08.2023 15:57 Ответить
ти суржика ніколи не чув? суржик як раз чисто українске
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10.08.2023 09:50 Ответить
Знання ЗАКОНУ веде до світла, бо від знань його маємо(лампочку). Коли БОГ запропонував Ізраїлю БУТИ ЇХ ЦАРЕМ вони йому відмовили, натомість запросили дати їм царя з їхніх(по їм подібного). БОГ дав їм царя подібного іудеям: - над розп,яттям до хреста була прибита табличка з написом: ІНЦІ=Іісус Христос(КЛИКУХА=ПРОЗВІЩЕ=ФЕЙКОВЕ ІМЯ,.....) царь іудейський. Порівнюючи кількість ЗАПОВІДЕЙ вказаних БОГОМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ, щоб повернутись до РАЮ з кількістю заповідей Евангелій ми бачимо, що ЗАМІСТЬ ДЕСЯТИ вони зведені до двох, причому перша з них не має визначення БОГ, тобто любий дебіл влади є для іудеїв БОГ. Якщо БОГ є ЗНАННЯ, МУДРІСТЬ, СВІТЛО, БАГАТСТВО ВІД ЙОГО ПРАЦІ, то чим же є тоді АНТИ? Коли курви читаєте Біблію, то виконуйте те, про що кажуть пророки: - ДУМАЙТЕ НАД ТИМ, ЩО ЧИТАЄТЕ, а не соплі пускайте перед розп,яттям. АРХ М
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09.08.2023 16:01 Ответить
не знаю в чем ошибся,часом не служит ли мацкитам. .За свой **** в ответе хвост..
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09.08.2023 16:05 Ответить
ошибся в подборе значения слова. по смислу "власть отговаривает от паломничества аргументами "война" и "ковид".
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10.08.2023 09:51 Ответить
Сектант заперечує війну і наколядував собі на статтю кримінального кодексу.
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09.08.2023 16:14 Ответить
ніяку війну він не заперечує. там меседж "влада застерігає від паломництва по причині війни або ковіда". якщо послухати зелених при владі, там теж інколи ляпають слова, які не підходять за значенням, зовсім не синонімічні, а за звучанням подібні то потрібного слова.
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10.08.2023 09:54 Ответить
Бородатий нероба. Постригти його та відправити копати окопи біля гончарівська. Там поки нема війни.
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09.08.2023 16:17 Ответить
Знайшли до чого доколупатися. Те що собі дозволяють московські попи давно вже стало нормою...
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09.08.2023 21:19 Ответить
Бляха, ну зрозуміло ж що він має на увазі... Цензор деколи як кацапськи змі, фу...
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09.08.2023 21:55 Ответить
зрозуміло, у кого є чим зрозуміти. а 73% просто виривають словосплочення і носяться із ним як дурень зі ступою.
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10.08.2023 09:56 Ответить
слова вирвані з контексту. цікаво б було подивитись повністтю відео...
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10.08.2023 09:25 Ответить
а відео достатньо, щоб зрозуміти: там узято слово не з тим значенням. а в цілому там зрозуміло, що мається на увазі "влада ставить палки у колеса паломникам - не паломничайте, бо війна, чи ковід".
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10.08.2023 09:58 Ответить
нет разницы, что московский патриархат, что любой другой, попы одинаково алчные и тупые
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10.08.2023 09:28 Ответить
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10.08.2023 10:10 Ответить
Журналісти вирвали з контексту, він про паломників розказує, коли влада заборонила йти , придумавши причину -війну. Наша Зе-влада 2-лика, то в Почаїв дозволяють сектантам іти, а для ПЦУ забороняє. Будьте Українці розумними.
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10.08.2023 10:56 Ответить
Розумний хлоп, клав хробака на зелених задротів. Нагадаю, що офіційно, ніякої війни нема, йде якась мутна операція "відсіч" з сіма можливими і не можливими двіжухами на всіх рівнях.
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10.08.2023 22:36 Ответить
 
 