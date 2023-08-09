Блинкен об обещании РФ бесплатно поставить зерно в Африку: "Это не предмет смеха, но это смешно"
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал "смешным" обещание России поставить странам Африки примерно 50 тысяч тонн зерна в качестве компенсации за ее выход из "зернового соглашения" с Украиной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду
Отвечая на вопрос, не является ли проявлением доброй воли со стороны России то, что она пообещала бесплатное зерно некоторым из наиболее пострадавших стран, госсекретарь заявил, что "все это не предмет для смеха, но это смешно".
Он напомнил, что предложением РФ было "поставка зерна в полдюжины стран около 50 тысяч тонн", тогда как сорванная ею "Черноморская зерновая инициатива доставила 20 млн тонн в страны с низким и средним уровнем дохода".
"Иными словами, то, что россияне предлагали в качестве компенсации за выход из соглашения – это капля в море того, что страны получали и что им нужно", – резюмировал Блинкен.
По его словам, "сейчас на столе ООН лежит предложение для России по решению того, что, как она считает, вызывает ее беспокойство (в продлении "зернового соглашения""), но, добавил он, "РФ не ответила на предложение ООН".
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"На данный момент все просто.
Россия - пойманная и уличенная воровка, которая вцепилась в награбленное и не хочет его отдавать, «потому, что на украденном ею чемодане она успела написать свою фамилию».
Вокруг собрался весь вокзал.
Дуру пинают, стыдят и разжимают ей пальцы.
Да, разговорчики о том, что «проще отрезать руки» слышны, но пока доминируют «разжиматели»."
Невзоров