Судья Тандыр сдал на анализ слюну и воду вместо мочи, но в них тоже нашли алкоголь. Судью оставили под стражей
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Судья Алексей Тандыр, будучи пьяным насмерть сбивший на блокпосту нацгвардейца, останется под стражей по меньшей мере до 26 августа. Он пытался обмануть экспертизу, сдав на анализ алкоголя вместо мочи слюну и воду. И алкоголь нашли даже там.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Babel.
По решению суда, Тандыр останется в СИЗО по меньшей мере до 26 августа.
Адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк рассказал, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу, чтобы та не доказала состояния опьянения в момент сбития нацгвардейца Вадима Бондаренко. Вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.
Из-за этого проведение экспертизы затянулось более чем на два месяца. Сначала анализы показали, что в биоматериалах нет алкоголя, но когда исследовали сами биоматериалы, обнаружили воду и слюну. В слюне и обнаружили алкоголь.
Прокурор подтвердил слова адвоката о воде и слюне. Он зачитал в суде заключение экспертизы.
Адвокат Тандыра Олег Юрченко в суде заявил, что ознакомился с результатами экспертизы на алкоголь и говорит, что ни в крови, ни в моче не нашли алкоголя.
В итоге суд покинул Тандыра в СИЗО по меньшей мере до 26 августа.
Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр выпивший насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.
Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП, вызванного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
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в даному випадку П І С Я Ю Т Ь на Закони на Конституцію і на
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голови всій Україні..
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Кожен державний " Служитель" без " волосатої руки посади не отримає
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У кожного є прикриття
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З такими "законодавцями " в жопу а не в Європу...
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"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме
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схему ! ! !
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щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями
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ВС. Проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомили в антикорупційних органах.
При цьому вони виклали фотографію вилученого хабаря - велику кількість готівки в пачках купюр по 100 доларів США.
В НАБУ вказують, що йдеться про суму 2,7 млн доларів. Джерела ВВС підтверджують цю суму, але вказують, що "це ще не все".
А враховуючи посаду - строк повинен подвоюватись.
Нахіба ми їм платимо скажені зарплати та пенсії?
Якщо збільшена оплата "праці", пропорційно повинна збільшуватися і відповідальність!
"що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину"
так що все ж таки досліджували? вони воду від сечі відлічити не можуть?