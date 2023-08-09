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Новости Происшествия
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ДТП (7443) пьянство (867) экспертиза (292) Алексей Тандыр (20)

Судья Тандыр сдал на анализ слюну и воду вместо мочи, но в них тоже нашли алкоголь. Судью оставили под стражей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

тандир

Судья Алексей Тандыр, будучи пьяным насмерть сбивший на блокпосту нацгвардейца, останется под стражей по меньшей мере до 26 августа. Он пытался обмануть экспертизу, сдав на анализ алкоголя вместо мочи слюну и воду. И алкоголь нашли даже там.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Babel.

По решению суда, Тандыр останется в СИЗО по меньшей мере до 26 августа.

Адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк рассказал, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу, чтобы та не доказала состояния опьянения в момент сбития нацгвардейца Вадима Бондаренко. Вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

Смотрите: ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из-за этого проведение экспертизы затянулось более чем на два месяца. Сначала анализы показали, что в биоматериалах нет алкоголя, но когда исследовали сами биоматериалы, обнаружили воду и слюну. В слюне и обнаружили алкоголь.

Прокурор подтвердил слова адвоката о воде и слюне. Он зачитал в суде заключение экспертизы.

Также читайте: Судья Тандыр был в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил насмерть нацгвардейца: результат судебной экспертизы

Адвокат Тандыра Олег Юрченко в суде заявил, что ознакомился с результатами экспертизы на алкоголь и говорит, что ни в крови, ни в моче не нашли алкоголя.

В итоге суд покинул Тандыра в СИЗО по меньшей мере до 26 августа.

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр выпивший насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП, вызванного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
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Топ комментарии
+22
А можна суддю Тандира спалити в тандирі?
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09.08.2023 14:28
+19
А це взагалі законно, що суддя підроблює аналізи? А, ну так-так, я ж забув, якщо можна президенту, чого не можна скромному судді?
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09.08.2023 14:33
+9
А ми і не знали що так можна - налив в пробірочку води, плюнув, розкалатав і ва-а-ля - кращий аналіз у світі.
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09.08.2023 14:30
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А можна суддю Тандира спалити в тандирі?
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09.08.2023 14:28 Ответить
на мило...
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09.08.2023 14:33 Ответить
Там і у милі буде алкоголь...
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09.08.2023 15:24 Ответить
Ні, тандир не можна загадити. Краще спалити на звалищі, серед сміття
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09.08.2023 15:10 Ответить
А каку цей Тандир (яке ж ******** поганяло) здав? Ну ту, що довгі роки срав на голови українців.
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09.08.2023 14:29 Ответить
****, ну чому його тоді на місці не прибили? Нічого б месникам за це не було б. А тепер справу втіхаря спускатимуть на тормозах.
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09.08.2023 18:29 Ответить
На місці не можна було. Свідки. А от втихаря варто було б помацати.
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09.08.2023 18:38 Ответить
А ми і не знали що так можна - налив в пробірочку води, плюнув, розкалатав і ва-а-ля - кращий аналіз у світі.
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09.08.2023 14:30 Ответить
Цей імбіцил і тут так би мовити всрався, х...рканув в свою ж пробірку з водою бухий.
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09.08.2023 14:44 Ответить
Замість води він здав на аналіз горілку, ой 😁
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09.08.2023 14:32 Ответить
а шо, тепер на алкоголь - пісяють😳😳???? колись кров брали.....
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09.08.2023 14:33 Ответить
Є різні методи
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09.08.2023 15:11 Ответить
...
в даному випадку П І С Я Ю Т Ь на Закони на Конституцію і на
..
голови всій Україні..
...
Кожен державний " Служитель" без " волосатої руки посади не отримає
...
У кожного є прикриття
...
З такими "законодавцями " в жопу а не в Європу...
...


"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме
..
схему ! ! !
..
щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями
..
ВС. Проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомили в антикорупційних органах.

При цьому вони виклали фотографію вилученого хабаря - велику кількість готівки в пачках купюр по 100 доларів США.

В НАБУ вказують, що йдеться про суму 2,7 млн доларів. Джерела ВВС підтверджують цю суму, але вказують, що "це ще не все".
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09.08.2023 15:21 Ответить
А це взагалі законно, що суддя підроблює аналізи? А, ну так-так, я ж забув, якщо можна президенту, чого не можна скромному судді?
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09.08.2023 14:33 Ответить
Где то радосно захлопал в ладоши Пальчевский.
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09.08.2023 15:20 Ответить
Статті за спробу підробки речових доказів немає?
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09.08.2023 14:35 Ответить
Як в анекдоті; у ваших аналізах на алкоголь сечі не виявлено.
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09.08.2023 14:35 Ответить
В Україні немає промільної границі - тому скільки не розбавляй водою хоч слину, хоч сечу - все одно там знайдуть алкоголь) Та і взагалі рідин така штука, що якщо вилити стакан води у світовий океан, то з часом де б не зачернути у цілому світі стакан води, там все одно буде 2000 атомів з того стакану)
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09.08.2023 14:41 Ответить
"Промільна границя" давно є - 0,2 проміле є максимально допустимою дозою. З-за порєбріка пишеш, чи що?
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09.08.2023 14:54 Ответить
Таки є, протупив. Навіть не знав, що вона є. А здається, що зовсім недавно, всі обруювались, що навіть ліки не можна приймати за кермом. Загуглив - дісно у 2009 році писали, що ще тільки приймають інструкцію, ну і відповідно я з тих пір все думав, що так і понині. А той рік здається що був тільки вчора і я навіть не задумався, що так швидко все може змінитись)
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09.08.2023 15:14 Ответить
Потвора.
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09.08.2023 14:45 Ответить
Якщо б Тандир здав на аналіз просто воду,то там також знайшли би алкоголь
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09.08.2023 14:46 Ответить
але ж воно і дурне... а как жє он служіл в ачісткє?
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09.08.2023 14:47 Ответить
Навіть у слині алкоголь? То він вже за кермом допивав?
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09.08.2023 14:47 Ответить
підар думав, що відкупиться від вбивства, як Омельченко, як
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09.08.2023 14:48 Ответить
Подивимось, може й відкупиться. Мене не здивує, якщо ця мерзота отримає "умовно".
А враховуючи посаду - строк повинен подвоюватись.
Нахіба ми їм платимо скажені зарплати та пенсії?
Якщо збільшена оплата "праці", пропорційно повинна збільшуватися і відповідальність!
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09.08.2023 14:59 Ответить
Треба було сперму здавати, тоді б не виявили
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09.08.2023 14:52 Ответить
Підготовка рішення про непідсудність через розумову непридатність
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09.08.2023 14:56 Ответить
Мабуть дурень, налив ту воду та слину в склянку з якої бухав.
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09.08.2023 14:59 Ответить
Яка ж мразота хитра, але це для нього тільки погіршить ситуацію
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09.08.2023 15:13 Ответить
І ці "найліпші, майже святі" люди виносять вироки.
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09.08.2023 15:26 Ответить
Після перемоги над рашкою наступна війна в Україні із судовою системою. Правопорядок починається з СПРАВЕДЛИВОГО суду.
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09.08.2023 15:46 Ответить
Так вже ж були реформи. І цей суддя теж реформований. Що знов не так?
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09.08.2023 15:59 Ответить
надіємось,що "добрі люди"-влада,зробить виплати цій мерзоті лайном,це стосується 99,9% цих тварюк,за що вони пожиттєво грабують державу і так всім ясно що це бандити.
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09.08.2023 15:47 Ответить
...нету крыши,посадят-а если копнуть глубоко то надолго ..
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09.08.2023 16:03 Ответить
Де це воно аоду таку брало?
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09.08.2023 16:04 Ответить
шо за спец писав статтю?

"що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину"
так що все ж таки досліджували? вони воду від сечі відлічити не можуть?
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09.08.2023 16:16 Ответить
 
 