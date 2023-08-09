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Минобороны (8243) ГБР (2551) хищения (37)

Задержан чиновник Минобороны, присвоивший бюджетные средства на строительство дороги на сумму 15 млн грн, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

гбр

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии СБУ сообщили о подозрении одного из заместителей начальника Департамента финансов Министерства обороны Украины, из-за которого государство потеряло более 15 млн грн.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу ГБР.

"В 2017 году одно из частных предприятий стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка. Однако в нарушение сделки предприятие сразу запросило 70% от указанной суммы за предстоящую работу. Воинская часть обратилась в Миноборону по поводу разрешения на авансовые выплаты, а чиновник, вопреки своим полномочиям, разрешил это сделать", - говорится в сообщении.

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Таким образом, частное предприятие получило более 15 млн грн авансом, но никаких работ выполнено не было. Деньги были присвоены руководством предприятия и потрачены по своему усмотрению, добавили в ГБР.

Чиновник Минобороны подозревается в небрежном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Задержан чиновник Минобороны, присвоивший бюджетные средства на строительство дороги на сумму 15 млн грн, - ГБР 01
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Топ комментарии
+9
А що там з рєзніковим за чотири мільярди на продуктах? А як там ''поживають'' десятки мільярдів котрі МО профукало? Чи ета другоє?
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09.08.2023 14:55
+6
Звісно це дрібниці в порівнянні з 36 млрд сьогодення, до того ж мало хто звертає увагу що мова про 2017 рік. Шкода що люди не розуміють що корупція знищує цю країну 30 років
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09.08.2023 15:09
+5
І знову слуга наріду зашкварився ‼️
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09.08.2023 14:46
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І знову слуга наріду зашкварився ‼️
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09.08.2023 14:46 Ответить
Корупціонери під час війни це мародери, люті вороги, наволоч, був би Суд, то по законах воєнного часу вішали б мерзоту, бо розстріл це приймалось би за честь!
+Патріоти України ради Господа Бога і українського народу фіксуйте ВСЕ і ВСІХ - злодіїв, шпигунів, зрадників і їх покровителів, і прийде ж час, а він обов'язково наступить, а рукописи ж СБУ, ОГПУ, МВС, ДБР...не горять, і підписи також , і рано чи пізно а буде КАРА!!!!
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18.08.2023 12:07 Ответить
ГБР сдоит денег и отпустит чиновника на свободу.
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09.08.2023 14:52 Ответить
НОві обличчя зелено-блакитої влади
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09.08.2023 14:53 Ответить
Ну, так...нові..2017 року випуску
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09.08.2023 15:06 Ответить
Еще один «патриот», якій дуже файно володіє українською
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09.08.2023 14:54 Ответить
Скоріше за все, йдеться про полковника Васільєва з МО!!
Але кацапским луГандонам, і так - МОВА - просто дихати не дає, іх аж перевертає всередині, як чортів - від ладану!!))))

нє валнуйтєсь так - кацапорили!! до вас теж - черга дійде!!))
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09.08.2023 15:47 Ответить
А що там з рєзніковим за чотири мільярди на продуктах? А як там ''поживають'' десятки мільярдів котрі МО профукало? Чи ета другоє?
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09.08.2023 14:55 Ответить
Звісно це дрібниці в порівнянні з 36 млрд сьогодення, до того ж мало хто звертає увагу що мова про 2017 рік. Шкода що люди не розуміють що корупція знищує цю країну 30 років
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09.08.2023 15:09 Ответить
Вішать ****** на Хрещатику...
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09.08.2023 15:26 Ответить
Вішать це жорстоко, - підвішувать ..... за яйця.
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09.08.2023 15:31 Ответить
Вы , наверное, имели в виду коррупционеров. ****** не надо, они пользу приносят
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09.08.2023 15:40 Ответить
А є якісь реальні вироки чи подоїли і всі тихенько з накраденим пішли лісом, як казав Трухін.
Бо інакше це якась операція-імітація.
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09.08.2023 15:40 Ответить
ну які зараз вироки, їх тільки почали затримувати..., до цього ажіотажу теж таке було, а потім суд дивиться на докази й... всі йдуть лісом, як завжди...
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09.08.2023 15:51 Ответить
Корупція знищує країну тридцть років? Хлопці, ви помилились рівно ще на дві тисячі, бо в цьому все християнство=КОРИТО ЦЕРКВИ, тож покоління несунів виховувались тисячоліттями. АРХ М
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09.08.2023 16:15 Ответить
« Красти - це злочин, багато красти - це бізнес, грабувати весь народ - це вже політика.»
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09.08.2023 16:53 Ответить
 
 