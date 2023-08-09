Задержан чиновник Минобороны, присвоивший бюджетные средства на строительство дороги на сумму 15 млн грн, - ГБР. ФОТО
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии СБУ сообщили о подозрении одного из заместителей начальника Департамента финансов Министерства обороны Украины, из-за которого государство потеряло более 15 млн грн.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу ГБР.
"В 2017 году одно из частных предприятий стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка. Однако в нарушение сделки предприятие сразу запросило 70% от указанной суммы за предстоящую работу. Воинская часть обратилась в Миноборону по поводу разрешения на авансовые выплаты, а чиновник, вопреки своим полномочиям, разрешил это сделать", - говорится в сообщении.
Таким образом, частное предприятие получило более 15 млн грн авансом, но никаких работ выполнено не было. Деньги были присвоены руководством предприятия и потрачены по своему усмотрению, добавили в ГБР.
Чиновник Минобороны подозревается в небрежном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
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+Патріоти України ради Господа Бога і українського народу фіксуйте ВСЕ і ВСІХ - злодіїв, шпигунів, зрадників і їх покровителів, і прийде ж час, а він обов'язково наступить, а рукописи ж СБУ, ОГПУ, МВС, ДБР...не горять, і підписи також , і рано чи пізно а буде КАРА!!!!
Але кацапским луГандонам, і так - МОВА - просто дихати не дає, іх аж перевертає всередині, як чортів - від ладану!!))))
нє валнуйтєсь так - кацапорили!! до вас теж - черга дійде!!))
Бо інакше це якась операція-імітація.