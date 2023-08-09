Суд признал законным расторжение договора между монастырем УПЦ (МП) и заповедником "Киево-Печерская лавра"

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ (МП) и заповедником "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу Министерства культуры и информационной политики.

"Сегодня (9 августа, - Ред.) Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви. Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

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"Таким образом, судом подтверждена законность расторжения договора со стороны Заповедника", - резюмируют в министерстве.

Как сообщалось, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявил о расторжении договора об аренде с Украинской православной церковью московского патриархата с 29 марта 2023 года. Долгое время неизвестные закрывали помещение Лавры изнутри и препятствовали началу деятельности комиссии по инвентаризации имущества. Однако комиссия МКИП все-таки приступила к работе.

29 марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" относительно незаконного расторжения договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться до завершения судебного разбирательства.

Кабинет Министров Украины 30 марта также признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ (МП) зданий и сооружений. В ответ в УПЦ (МП) заявили, что монастырь подаст иски в суд и обратится в Генеральную прокуратуру, международные организации, ООН.

6 июня комиссия Минкультуры по приемке-передаче госимущества Лавры завершила работу и подписала с Национальным заповедником акт приема-передачи. Кроме того, сообщалось, что УПЦ (МП) должна в течение трех рабочих дней со дня получения письма-требования освободить помещения Лавры, а также в течение трех месяцев перерегистрировать Свято-Успенский монастырь по другому адресу. В УПЦ (МП) считают незаконным и безосновательным требование в течение трех дней освободить Киево-Печерскую лавру, а также не подписали в установленный срок акты приемки-передачи.

Работа комиссии Минкультуры по проверке сохранения культурных ценностей Киево-Печерской лаврой УПЦ (МП) была продлена до 30 июня.

В июле Национальный заповедник начал опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры, в УПЦ (МП) считают такие действия незаконными.