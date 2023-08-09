РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6927 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
2 318 20
Лавра (413) суд (24703) УПЦ МП (1456)

Суд признал законным расторжение договора между монастырем УПЦ (МП) и заповедником "Киево-Печерская лавра"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

лавра

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ (МП) и заповедником "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу Министерства культуры и информационной политики.

"Сегодня (9 августа, - Ред.) Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем самым Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви. Эта религиозная организация и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Читайте также: До конца года весь комплекс Киево-Печерской лавры должен быть передан государству, - директор заповедника Остапенко

"Таким образом, судом подтверждена законность расторжения договора со стороны Заповедника", - резюмируют в министерстве.

Как сообщалось, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявил о расторжении договора об аренде с Украинской православной церковью московского патриархата с 29 марта 2023 года. Долгое время неизвестные закрывали помещение Лавры изнутри и препятствовали началу деятельности комиссии по инвентаризации имущества. Однако комиссия МКИП все-таки приступила к работе.

29 марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" относительно незаконного расторжения договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться до завершения судебного разбирательства.

Кабинет Министров Украины 30 марта также признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ (МП) зданий и сооружений. В ответ в УПЦ (МП) заявили, что монастырь подаст иски в суд и обратится в Генеральную прокуратуру, международные организации, ООН.

6 июня комиссия Минкультуры по приемке-передаче госимущества Лавры завершила работу и подписала с Национальным заповедником акт приема-передачи. Кроме того, сообщалось, что УПЦ (МП) должна в течение трех рабочих дней со дня получения письма-требования освободить помещения Лавры, а также в течение трех месяцев перерегистрировать Свято-Успенский монастырь по другому адресу. В УПЦ (МП) считают незаконным и безосновательным требование в течение трех дней освободить Киево-Печерскую лавру, а также не подписали в установленный срок акты приемки-передачи.

Работа комиссии Минкультуры по проверке сохранения культурных ценностей Киево-Печерской лаврой УПЦ (МП) была продлена до 30 июня.

В июле Национальный заповедник начал опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры, в УПЦ (МП) считают такие действия незаконными. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
То якої біди московський сатанат там до сих пір робить?
показать весь комментарий
09.08.2023 15:01
+9
Гнати сцяними ганчірками фсбешну ряжену погань.
показать весь комментарий
09.08.2023 15:08
+8
ПНХ ******** московські!!!
показать весь комментарий
09.08.2023 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.08.2023 14:58 Ответить
-Хорошо, ваша поза меня удовлетворяет...
показать весь комментарий
09.08.2023 14:59 Ответить
ПНХ ******** московські!!!
показать весь комментарий
09.08.2023 15:00 Ответить
То якої біди московський сатанат там до сих пір робить?
показать весь комментарий
09.08.2023 15:01 Ответить
Отож. Загін спецпризначенців і срачельниками до рідних єпєнєй. Я не розумію, що вони з 2014 ще у нас роблять.

А Лавру передати в оренду нашим батюшкам, нехай до ладу приведуть й від сатаністів очистять.
показать весь комментарий
09.08.2023 15:09 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 15:02 Ответить
Слово « товарищи »---сложное, происходит от слов « товар» и «ищи ». Это, когда в ХV веке , Мы с Вами на Муромской дороге из Нижнего Новгорода грабили купцов и делили их товар между собой. Участники грабежа и делёжки и есть для купцов и потерпевших -- « товар -- ищи». Это -- для справки ,всем «россиянам».
показать весь комментарий
09.08.2023 16:09 Ответить
товар - в основном худоба, яку гонять на продаж товаріщі
показать весь комментарий
09.08.2023 16:26 Ответить
Гнати сцяними ганчірками фсбешну ряжену погань.
показать весь комментарий
09.08.2023 15:08 Ответить
Срачами цих гандонів гнати з лаври - аж до самої п*дерації...
показать весь комментарий
09.08.2023 15:27 Ответить
Поки суд «телився» а прокурори папірці оформляли випустили пашу мерседеса, там голі сціни залишилися.
показать весь комментарий
09.08.2023 16:06 Ответить
Суд повинен визнати не існуючою УПЦ мп, і всі угоди аналювати на
територіі України.
показать весь комментарий
09.08.2023 16:08 Ответить
Це краще ніж компрометувати судову систему такими рішеннями!
показать весь комментарий
09.08.2023 16:13 Ответить
Що за маячня виходить? МП орендував у України Лавру, яку сам же і побудував, і нікому в законному порядку не віддавав?
показать весь комментарий
09.08.2023 16:11 Ответить
мп лавру ніколи не будував, хіба що окремі готельні корпуси та ларьки. Лавра будувалася українськими князями та гетьманами за гроші українського народу. Про десятинну церкву чув? Пізніми спонсорами були київські княгині, графи всякі і чиновники, що й поховані на території лаври. але гроші все одно не привезені тими звідкілясь. вони отримані через податки на місці.
показать весь комментарий
09.08.2023 16:25 Ответить
то вам москвичі розповідали? " А потом на разваліах часовні... - я что - і часовню разваліл? - нет, ето било ещьо до вас в 14 вєке" може ж то москалі і розвалили?
Врахуйте мпцешнику - в мене історія християнства в Україні є. І я знаю, стільки гетьмани і полковники вкладали у будівництво і ремонт храмів.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:47 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 21:23 Ответить
так вони за час свого там панування набудували корпусів трохи. І шо з тим майном робити - ніби й не музейне. а розвалити - людської праці жалко. Слід було б давно СБУ приглядатися до монахів. Мені здається я бачив там Ромашку вживу. Ще подумалося: не монах а якийсь козарлюга із метровими кроками у тому темному одягу. То я там був разів з три. А по всьому видно, що там добре гніздо руцького міра обоснувалося. До речі: спецзагін беркутовців чи то з Криму чи із росії стояв у 2004 році на стоянці в автобусі поблизу лаври. Може вони і ночували в монастирі?
З огляду на минуле - наше сбу не робило нічого на користь України. А хто при Ющенку був головою сбу?
показать весь комментарий
09.08.2023 16:20 Ответить
 
 