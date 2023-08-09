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НАБУ (4031) Гунько Анатолий (23) подозрение (246)

НАБУ сообщило о подозрении "слуге народа" Гунько, разоблаченному на получении $85 тыс. взятки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

гунько

Национальное антикоррупционное Бюро сообщило о подозрении нардепу "Слуги народа" Анатолию Гунько, которого с помощниками разоблачили на получении 85 тыс. дол. США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным Бюро, нардеп (который одновременно является председателем ВСК Рады по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины) предложил предпринимателю получить землю под обработку. Эта земля находилась в сфере управления госпредприятий. Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов США/га земли.

"В результате достигнутых договоренностей, за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий, сумма переданной неправомерной выгоды должна составляла 221 тыс. дол. США. При этом 85 тыс. дол. США должны были стать "авансом" и были переданы до начала возделывания земель. Во время передачи "аванса" нардепа и двух его пособников разоблачили "на горячем". В этот же день нардепу сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Расследование этих фактов начато по заявлению предпринимателя, у которого потребовали неправомерную выгоду. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Речь идет о нардепе "Слуги народа" Анатолии Гунько, который 8 августа 2023 года был разоблачен на получение взятки.

Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук, читайте в материале Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Слуга народа" Гунько жалуется в Раде, что его не отпускают на виллу в Дубай. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+6
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09.08.2023 15:02
+6
Блін зелені , дайте хоч день перепочити від ваших зашкварів
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09.08.2023 15:06
+5
Шо, знову "Слуга уроду"?
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09.08.2023 15:03
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- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет.
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09.08.2023 15:02 Ответить
слуги Зеленского все воруют и воруют - а их все не садят и не садят
шлемазлы гребанные..
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09.08.2023 16:27 Ответить
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09.08.2023 15:02 Ответить
Надо всей этой ЗЕбанутой срани пидозру в измене вручать. Что-бы ответили за шашлыки в мае и сдаче Юга Украины без единого выстрела.
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09.08.2023 15:03 Ответить
заблокировать карточки и визы всей родне до пятого колена( ихним плядям и любовницам тоже) - по другому бороться с ЗЕ-плесенью - не реально
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09.08.2023 16:32 Ответить
Шо, знову "Слуга уроду"?
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09.08.2023 15:03 Ответить
Правильно писати ЗЕКО-*****!
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09.08.2023 15:08 Ответить
ЗЕКО-*****-це Верещук,Безугла та іші особи жіночої статі з партії "слуг" після вироку суду.
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09.08.2023 15:13 Ответить
Ну, тоді особи іншої статі - ЧЛЕНИ ЗЕКО-манд )))
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09.08.2023 15:49 Ответить
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09.08.2023 17:32 Ответить
Для партії, керівництво підбирає однодумців

відібрали - кращих із кращих, а самі кращі в керівництві

правда в партію потрапило пара "білих ворін", проте їх (Разумков, Лерос) швидко вирахували
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09.08.2023 15:14 Ответить
ЗЕ - Банда никак не угомониться
слуги Зеленского все воруют и воруют - а их все не садят и не садят
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09.08.2023 16:25 Ответить
Блін зелені , дайте хоч день перепочити від ваших зашкварів
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09.08.2023 15:06 Ответить
Гунько здасть на аналіз воду замість сечі,і його виправдають.
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09.08.2023 15:06 Ответить
Зелена команда корупціонерів зрадників, колоборантів та мерзотників!🤢
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09.08.2023 15:06 Ответить
Все в нас було, але таку сволоту і ********* до ВР ще не обирали... Ця ЗЕКО-***** перевершила вже й Ригню (((
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09.08.2023 15:10 Ответить
Хай не переймається.Далі "підозр" діло не заходить.
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09.08.2023 15:16 Ответить
Коли вже хоч одного п..ра до стінки поставлять з повною конфіскацією майна його та всієї родини, без права оскарження в суді і займати керівні посади.
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09.08.2023 15:27 Ответить
заблокировать карточки и визы всей родне до пятого колена( ихним плядям и любовницам тоже) - по другому бороться с ЗЕ-плесенью - не реально
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09.08.2023 16:31 Ответить
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09.08.2023 15:30 Ответить
вот поэтому этим ЗЕ-дякулам никто оружие не дает в полном обьеме
ПЕРЕСТАНЬТЕ КРАСТЬ зе-ПАДЛЫ !
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09.08.2023 16:28 Ответить
Неможуть слуги зупинитись -- забили хер на хазяів
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09.08.2023 15:51 Ответить
на каких хозяев? они же с Емраком все в доле
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09.08.2023 16:29 Ответить
Прокляті янкі взяли Зєлю за горлянку.
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09.08.2023 16:08 Ответить
не розумію чого тягнути кота за яйця:
вже пора всім "прислугам олігархів"
пручити повістки-кого в сізо,кого на фронт
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09.08.2023 16:33 Ответить
як тернопільського суд цього відпустить а гроші поверне
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09.08.2023 18:16 Ответить
 
 