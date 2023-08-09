НАБУ сообщило о подозрении "слуге народа" Гунько, разоблаченному на получении $85 тыс. взятки

Национальное антикоррупционное Бюро сообщило о подозрении нардепу "Слуги народа" Анатолию Гунько, которого с помощниками разоблачили на получении 85 тыс. дол. США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным Бюро, нардеп (который одновременно является председателем ВСК Рады по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины) предложил предпринимателю получить землю под обработку. Эта земля находилась в сфере управления госпредприятий. Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов США/га земли.

"В результате достигнутых договоренностей, за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий, сумма переданной неправомерной выгоды должна составляла 221 тыс. дол. США. При этом 85 тыс. дол. США должны были стать "авансом" и были переданы до начала возделывания земель. Во время передачи "аванса" нардепа и двух его пособников разоблачили "на горячем". В этот же день нардепу сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Расследование этих фактов начато по заявлению предпринимателя, у которого потребовали неправомерную выгоду. Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Речь идет о нардепе "Слуги народа" Анатолии Гунько, который 8 августа 2023 года был разоблачен на получение взятки.

Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук, читайте в материале Цензор.НЕТ.

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