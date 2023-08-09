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Новости Война в Украине
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Российские захватчики на оккупированных территориях не справляются с количеством раненых, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,росіяни

Россияне используют гражданские учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях в военных целях. Раненых российских военных размещают в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления. Затем их переводят в больницы в Крыму или на территорию РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск. Раненые оккупанты преимущественно находятся в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинское учреждение на ВОТ АР Крым или на территорию России", - говорится в сообщении.

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В то же время в этих больницах практически не предоставляются услуги гражданскому населению. Оккупанты позволяют обслуживать ограниченное количество жителей, чтобы потом использовать их как живой щит, добавляют в подполье.

Кроме того, как сообщили в ЦНС, россияне продолжают уничтожать медицинскую систему на временно оккупированных территориях, провалив принудительную паспортизацию.

"Центр национального сопротивления благодарит гражданское население за сопротивление оккупантам и информирование Сил обороны о размещении и передвижении врага", - добавили в ЦНС.

Также читайте: Своих кадровых военных россияне берегут. Мобилизованных и заключенных используют как "пушечное мясо", - Центр нацсопротивления
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терміново запускайте Верещук із гуманітарним конвоєм
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09.08.2023 15:41 Ответить
це добре , головне щоб крематорії справлялись ! бо приїде Грета Тунберг скаже що ми забруднюємо екологію дохлими свинособаками і шведи не дадуть Арчер !
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09.08.2023 15:43 Ответить
Ця дурепа вже самих шведів затрахала своє хворобливою активністю:
Прокуратура Швеції повідомила, що екоактивістка Грета Тунберг постане перед судом за звинуваченням у «непокорі поліції» під час акції протесту. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

У прокуратурі зазначили, що в червні разом з іншими протестувальниками активістка блокувала нафтові танкери у шведському порту Мальме та не підкорилася наказу поліції залишити місце події.

Як вказують правоохоронці, їй може загрожувати ув'язнення на пів року або штраф.
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09.08.2023 15:49 Ответить
Ну то нехай придушать тих поранених подушкою.
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09.08.2023 15:50 Ответить
Ефект від касетних *********** не заставив себе чекати.
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09.08.2023 15:51 Ответить
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09.08.2023 15:57 Ответить
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09.08.2023 16:06 Ответить
Раненые -- это обуза армии. Американцы во Вьетнаме принципиально не убивали,
а поражали противника, нанеся увечья, тем самим увеличивая нагрузку на тыловые
подразделения противника .
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09.08.2023 16:15 Ответить
 
 