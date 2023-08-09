Российские захватчики на оккупированных территориях не справляются с количеством раненых, - Центр нацсопротивления

Россияне используют гражданские учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях в военных целях. Раненых российских военных размещают в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления. Затем их переводят в больницы в Крыму или на территорию РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск. Раненые оккупанты преимущественно находятся в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинское учреждение на ВОТ АР Крым или на территорию России", - говорится в сообщении.

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В то же время в этих больницах практически не предоставляются услуги гражданскому населению. Оккупанты позволяют обслуживать ограниченное количество жителей, чтобы потом использовать их как живой щит, добавляют в подполье.

Кроме того, как сообщили в ЦНС, россияне продолжают уничтожать медицинскую систему на временно оккупированных территориях, провалив принудительную паспортизацию.

"Центр национального сопротивления благодарит гражданское население за сопротивление оккупантам и информирование Сил обороны о размещении и передвижении врага", - добавили в ЦНС.

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