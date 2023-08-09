По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"

По всей Украине объявлена воздушная тревога. В РФ зафиксирован взлет самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы ВСУ cообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

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