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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По всей Украине объявлена воздушная тревога. В РФ зафиксирован взлет самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя Кинжалов 01

Воздушные силы ВСУ cообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

Читайте также: По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)
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09.08.2023 16:21 Ответить
Надо хотя бы выяснять запустил что-то, или пробный полёт после ТО.
А то - там только взлетел - а тут всю страну ставят раком:
автобусы стоят, офисы закрыты, есть отмазка "тревога"...
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09.08.2023 16:28 Ответить
ех, скоріше б у нас з'явилися засоби щоб розваляти ту саваслейку в гівно...
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09.08.2023 16:31 Ответить
Так хто ж даватиме? Так не цiкаво буде. Народ не втiкатиме. Думайте!
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09.08.2023 16:41 Ответить
А Кинжалы, говорят, из-за своей гиперскорости, 10 махов, очень неточные, могут недолететь несколько километров, или наоборот, перелететь несколько километров. Пока все выпущенные Кинжалы были сбиты, и неясно, на какие объекты они были нацелены, и попали бы они туда вообще..
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09.08.2023 16:53 Ответить
 
 