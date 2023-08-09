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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине объявлена воздушная тревога. В РФ зафиксирован взлет самолета-носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы ВСУ cообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".
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А то - там только взлетел - а тут всю страну ставят раком:
автобусы стоят, офисы закрыты, есть отмазка "тревога"...