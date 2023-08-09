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"Слуга народа" Беленюк ответил на сравнение Рады с книжкой "Десять негритят": "Я собираюсь выжить"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк с юмором отреагировал на события во фракции, в частности, лишение мандатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий в Facebook написал: "Кажется, история этого парламента все больше напоминает книжку "Десять негритят".
"Ничего не знаю, Я собираюсь выжить!!!" - ответил Беленюк.
Напомним, Верховная Рада лишила мандата нардепа "Слуги народа" Холодова, Аристова. Из фракции монобольшинства также исключат Торохтия. Также при получении взятки задержали нардепа Гунько.
Глава фракции Давид Арахамия заявил, что из фракции "Слуга народа" за время каденции ушли или были исключены 17 нардепов, есть еще несколько претендентов на исключение.
Топ комментарии
+32 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий09.08.2023 16:32
+26 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий09.08.2023 16:29
+15 Старый зольдат
показать весь комментарий09.08.2023 16:55
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Якщо в'язати вузлом тих істот, вийде вже якась камасутра. Щоправда, якась протипрриродна і збочена, але то вже інша історія. Тут уже до лібералів треба звертатися: вони на всяких перверзіях мають добре знатися, так само, як і на захисті тих, хто такі перверзії практикує.
По другому питанню. Схоже, ми й тут впєрєді планєти всєй. Які-небудь колумбійці з мексиканцями чи африканські керманичі денервово смалять за рогом, дивлячись на наш лютий збочений треш.
Ти, ***, повинен працювати на Україну, а не зберігати свое тепло місце у раді!
Ганьба.
несіть наступного!
хоча було б бажання: можна почати з третьої другої лінії - скинути жирок.
Такмеди на фронті буває тягають і по 110-120 кіл.
а десять негретят, то алегорія, про зажравшихся підарів.
як раз про можновладців.
але: це все черговий серіальчик від ляльководів зе!лідора **********.
або у тебе з головою проблемми або ти це вона💩
може то єрмак всіх того? а потім сам, бо чесний.
А Беленюк - красунчик: спортсмен, депутат і просто порядна людина.
Час переходити до радикальних методів!
Любого опецькуватого вора від слуг... Зроби, шоб їсти не хотіло, і не могло.