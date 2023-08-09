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Новости Политика Украины
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Беленюк Жан (58) Слуга народа (2547)

"Слуга народа" Беленюк ответил на сравнение Рады с книжкой "Десять негритят": "Я собираюсь выжить"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

беленюк

Нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк с юмором отреагировал на события во фракции, в частности, лишение мандатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий в Facebook написал: "Кажется, история этого парламента все больше напоминает книжку "Десять негритят".

"Ничего не знаю, Я собираюсь выжить!!!" - ответил Беленюк.

Слуга народа Беленюк ответил на сравнение Рады с книжкой Десять негритят: Я собираюсь выжить 01

Напомним, Верховная Рада лишила мандата нардепа "Слуги народа" Холодова, Аристова. Из фракции монобольшинства также исключат Торохтия. Также при получении взятки задержали нардепа Гунько.

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что из фракции "Слуга народа" за время каденции ушли или были исключены 17 нардепов, есть еще несколько претендентов на исключение.

Читайте также: СБУ и НАБУ поймали на взятке народного депутата Анатолия Гунько. ФОТО
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Топ комментарии
+32
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09.08.2023 16:32
+26
Будеш слухняним пішаком ОПи, виживеш.
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09.08.2023 16:29
+15
Да ладно, где вы гомофобию у меня увидели? Или например Арахамия не сможет прикинуться абхазом или дЕрьмак евреем? По трезвому надо, товарисчь, по трезвому.
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09.08.2023 16:55
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Будеш слухняним пішаком ОПи, виживеш.
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09.08.2023 16:29 Ответить
Наоборот, если вырубит с одного удара Дерьмака, то спасет страну.
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09.08.2023 16:37 Ответить
Беленюкові простіше буде скрутити того персонажа кількома вузлами . "Одним ударом" - це не його спеціалізація.
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09.08.2023 18:10 Ответить
Ну так тогда и зеледента и дерьмака в один узел связать. Коломойский уедет в США за приговором лет от тридцати до пожизненного. И будет нашей Украине победа. Потому что именно эти три, твари, жадные и бессовестные твари, сдают Украину путлеру в режиме онлайн.
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09.08.2023 18:19 Ответить

Якщо в'язати вузлом тих істот, вийде вже якась камасутра. Щоправда, якась протипрриродна і збочена, але то вже інша історія. Тут уже до лібералів треба звертатися: вони на всяких перверзіях мають добре знатися, так само, як і на захисті тих, хто такі перверзії практикує.
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09.08.2023 18:25 Ответить
А сейчас у нас не Камасутра в политике сплошная? Покажите мне еще одну страну где во время войны такое ******** ************ творится? Им же не снятся кровавые мальчики, они только Украину грабят!!! В какой стране Мира еще было такое правительство???!!!
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09.08.2023 18:32 Ответить
Те, що діється у нас тяжко охарактеризувати одним-двома словами. Моє визначення вийде якимось таким: лютий треш, схожий на жабо-гадюкінг з елементами камасутри та садо-мазохізму.
По другому питанню. Схоже, ми й тут впєрєді планєти всєй. Які-небудь колумбійці з мексиканцями чи африканські керманичі денервово смалять за рогом, дивлячись на наш лютий збочений треш.
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09.08.2023 18:43 Ответить
Он прикинется иностранцем. Из Нигерии или ПАР. Может и проскочит мимо военных при шухере.
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09.08.2023 16:48 Ответить
Зольдат, ти помилився країною: кацапський гомофобський (фашистський) "гумор" - в цій Країні недоречний!
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09.08.2023 16:52 Ответить
Да ладно, где вы гомофобию у меня увидели? Или например Арахамия не сможет прикинуться абхазом или дЕрьмак евреем? По трезвому надо, товарисчь, по трезвому.
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09.08.2023 16:55 Ответить
Он збираетмя виживати?!!!

Ти, ***, повинен працювати на Україну, а не зберігати свое тепло місце у раді!

Ганьба.
несіть наступного!
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09.08.2023 17:31 Ответить
Не допоможе.
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09.08.2023 17:41 Ответить
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09.08.2023 16:32 Ответить
100%.
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09.08.2023 16:47 Ответить
Дуже сподіваюсь, що так і буде.
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09.08.2023 17:02 Ответить
Тому зепідри роблять все, аби якнайменше вмотивованих військових повернулося з війни.
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09.08.2023 17:15 Ответить
так, головне не попасти на фронт, бо там може вийти як з юзіком.
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09.08.2023 16:34 Ответить
а шо з юзіком?
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09.08.2023 16:43 Ответить
А он и не на фронте. У него фронт в кабаке. Может обожрётся и от заворота кишок или от обжорства того ......
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09.08.2023 16:46 Ответить
він публічно пояснив виборцям, чому він не може піти на фронт - тому що у нього великі габарити, і ворожий снайпер через це зразу його вб'є. Якщо не ліньки, то можете нагуглити це відео з цим спічем.
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09.08.2023 16:56 Ответить
він в окоп не влізе ))) і не хаховається швидко.

хоча було б бажання: можна почати з третьої другої лінії - скинути жирок.
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09.08.2023 17:49 Ответить
коли прилітає, то в окоп легко поміщаються навіть товстіші. Просто сцикун, як і вся кварталівська піздабратія.
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09.08.2023 17:55 Ответить
та куди вже товстіше! товстіші з кроваті не встають, бо кості ламаються від ваги жиру
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09.08.2023 18:38 Ответить
насправді ні - ламається осбистість від жиру в голові.
Такмеди на фронті буває тягають і по 110-120 кіл.
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09.08.2023 18:51 Ответить
у ньому явно більше 120
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09.08.2023 21:42 Ответить
намагаєтесь відмазати?
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09.08.2023 22:25 Ответить
а з чого ти взяв? ))) дивлюсь реально фактам в обличчя - медики його не здвинуть, якщо одразу зачепить, а він ще не схуд від окопного життя.
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09.08.2023 22:28 Ответить
з того, що на фронті у нас і товстіші за юзіка воюють. Не треба за гандона тягнути мазу.
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09.08.2023 22:31 Ответить
а ты не кради
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09.08.2023 16:35 Ответить
Поздно
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09.08.2023 16:37 Ответить
Він за кордоном пересидить, якщо шо.
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09.08.2023 16:38 Ответить
попросить притулок у ПАР від переслідувань білих прокурорів - там депутатам не конвертами заносять як у нас, а золотим піском у пляшечках
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09.08.2023 16:49 Ответить
У тій книзі живим залишився сам вбивця. Але і він потім застрелився.
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09.08.2023 16:40 Ответить
Статуэтки выжили.
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09.08.2023 16:46 Ответить
Слугам нарИда ЭТО ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ.
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09.08.2023 16:44 Ответить
Ого який оптиміст
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09.08.2023 16:46 Ответить
Десять негретят?що за підлабузництво.Знеславлені ублюдки!
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09.08.2023 16:46 Ответить
знеславлені ублюдки, то герої.
а десять негретят, то алегорія, про зажравшихся підарів.
як раз про можновладців.
але: це все черговий серіальчик від ляльководів зе!лідора **********.
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09.08.2023 16:52 Ответить
Ви путаєте,це фільм Тарантіно,більших мразей годі шукати(((
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09.08.2023 18:10 Ответить
Для "слуг" знову треба провести навчання у Трускавці. На цей раз не як на зелену кнопочку натискати по знаку спікера, а як красти народні гроші і не попадатись.
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09.08.2023 16:46 Ответить
Угу, навчання у Трускавеській тюрмі. У камері № 95.
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09.08.2023 16:56 Ответить
Це той Беленюк який просився до кацапської збірної з бородьби але його туди не взяли.
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09.08.2023 16:46 Ответить
Дитина вже вибачилась за цей інцидент і залишається однією з найулюбленіших українцями спортсменок. Проросійською вона не є, ти брехло.
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09.08.2023 17:26 Ответить
"і залишається однією з найулюбленіших українцями "

або у тебе з головою проблемми або ти це вона💩
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09.08.2023 17:29 Ответить
життя з дитинства спонукало його бути пристосуванцем. Тим більше - він зростав на вудиці лєніна )
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09.08.2023 17:23 Ответить
а цікаво, що в книзі, всіх мочив один з "негретят". суддя.
може то єрмак всіх того? а потім сам, бо чесний.
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09.08.2023 16:47 Ответить
На Западе книгу переименовали. А вместо негритят "маленькие индейцы".

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09.08.2023 16:51 Ответить
Что, прям на всём Западе? Или опять глупые обобщения?
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09.08.2023 17:27 Ответить
Негри - це ті, хто платить податки у власній країні і не знає куди і кому вони ідуть.
А Беленюк - красунчик: спортсмен, депутат і просто порядна людина.
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09.08.2023 17:17 Ответить
Агрохімія віщує як зав внутрішньою безпекою зелених. Вони живуть просто - не заносиш шекель, пішов н.......
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09.08.2023 17:26 Ответить
Заарештувати усю фракцію корупціонерів, а потім відпускати тих, хто довів, що депутат та його сім'я не мають незаконних доходів!
Час переходити до радикальних методів!
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09.08.2023 17:27 Ответить
Як водорості, пливе по течії, а він депутат. До країни немає нічого, головним завданням, щоб самому вижити .Цинізм
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09.08.2023 17:35 Ответить
Там уся фракція в тюрму проситься..
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09.08.2023 17:45 Ответить
Так там ж усі повмирали чи нє?
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09.08.2023 18:09 Ответить
Саме так. І теж всі думали, що все обійдеться. 😁
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09.08.2023 20:23 Ответить
Принаймні, у відсутності почуття гумору Беленюкові не дорікнути .
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09.08.2023 18:15 Ответить
Будь-ласка, скрути навиворіт хоч з десяток одіозних гризел!
Любого опецькуватого вора від слуг... Зроби, шоб їсти не хотіло, і не могло.
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09.08.2023 18:50 Ответить
Молодець Жан. Читав Агату Крісті. Добре зорієнтувався . Справжній афроукраїнець.
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09.08.2023 18:53 Ответить
А у Агати Крісті хтось вижив чи цей молодець "Мурзілку" читав?
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09.08.2023 20:21 Ответить
І так смугленький, а ще в гівно вляпався.
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09.08.2023 19:49 Ответить
Так і всі персонажі "10 негренят" збиралися вижити. Але сталося інакше - подохли всі. Бо було за що їх вбивати.
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09.08.2023 20:20 Ответить
Якщо все по сценарію буде,то Арахамія,як лідер фракції,має застрилитися вкінці. P&S: чекаєм з нетерпінням епілогу,якщо треба,то патрони Давиду Георгійовичу дамо).
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09.08.2023 21:36 Ответить
 
 