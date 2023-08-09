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"Бойцы очень просят дроны": волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит о помощи в приобретении дронов, зарядных станций, раций и тепловизоров. Также нужна помощь, чтобы выкупить автомобиль для артиллеристов.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, нужно помочь нашим защитникам. На фронте ужасные кровопролитные бои, очень много погибших и тяжелораненых, в госпиталях и больницах нет свободных мест. Каждый день десятки похорон наших воинов, страшная война!

Нашим бойцам нужна помощь на фронт. Бойцы очень просят дроны, потому что квадрокоптер спасает жизнь воинов и уничтожает врага. Завтра нужно выкупить: два Мавика 3 - 183 тыс. грн; для артиллеристов нужно две зарядные станции, выкупить автомобиль, потому что у них все погорело; нужны четыре рации Моторолла – 107 тыс. грн; тепловизоры – 85 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Волонтер также отчиталась, что купила пять прожекторов -125 тыс., два тепловизора - 86 тыс. грн, три дрона Мавик - 270 тыс. грн, три рации - 72 тыс. грн, две станции - 44 тыс. грн и три планшета - 26 тыс. грн.

Реквизити для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Юсупова Наталія

Монобанк - 5375411504293973 UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нашим бойцам срочно нужны 3 дрона Мавик-3, прожекторы и зарядные станции. Идут тяжелые бои в нескольких направлениях, - волонтер Юсупова. ФОТО

Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 01
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 02
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 03
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 04
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 05
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 06
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 07
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 08
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 09
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 10
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 11
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 12
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 13
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 14
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 15
Бойцы очень просят дроны: волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников 16
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Топ комментарии
+27
Резніков повинен сидіти в тюрмі разом з Зеленським та всією свитою.
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09.08.2023 17:40
+21
Та Притула їх вже прикупив дівати нікуди. Продають уже мабуть офісні. Бо довго на складах валяються. Заржавіють.
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09.08.2023 17:17
+18
27 мільярдів гривень в кішені зелених мародерів, замість дронів.
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09.08.2023 17:26
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Правила форума Совет форумчан
Та Притула їх вже прикупив дівати нікуди. Продають уже мабуть офісні. Бо довго на складах валяються. Заржавіють.
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09.08.2023 17:17 Ответить
А малярша кричала . що "дронами все абизпечени".
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09.08.2023 17:19 Ответить
Ім вірити: себе не поважати.
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09.08.2023 17:23 Ответить
https://biz.censor.net/resonance/3435816/popry_zaklyk_zelenskogo_chynovnyky_prodovjuyut_zakopuvaty_milyiony_v_asfalt
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09.08.2023 17:23 Ответить
,щось не склалося, там Миколаїв розробив дрони, ЗСУ не вводить їх в озброєння, то чому ця аолонтер не стикується з ними по темі дронів. І ще,вона НЕ може писати протщо написала.
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09.08.2023 17:25 Ответить
27 мільярдів гривень в кішені зелених мародерів, замість дронів.
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09.08.2023 17:26 Ответить
37!
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10.08.2023 00:25 Ответить
Так на синє ж око глаголив, і отой в очочках, якого преЗЕдент його призначив, і отой Данилов, і з Мінстратег …, а як до діла для Захисників України, так і втиканняі в усих на ПОСАДАХ, неначе поніміли!!
Знову, ВОЛОНТЕРИ та Українці, толоку роблять!!
Шмигаль з дизайном пральних заклопотаний, голови треба за такі справи милити, біля ШИЇ… Агенти *****, тільки Уряд «відволікають», систематично…, через це і маємо усілякі потреби!!
Слава Захисникам України та Волонтерам!!
Слава України!
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09.08.2023 17:30 Ответить
+
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09.08.2023 17:32 Ответить
Дякую!
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09.08.2023 19:48 Ответить
+++
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09.08.2023 17:32 Ответить
Дякую!
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09.08.2023 19:27 Ответить
Резніков повинен сидіти в тюрмі разом з Зеленським та всією свитою.
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09.08.2023 17:40 Ответить
+++++
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09.08.2023 17:42 Ответить
Дякую!
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09.08.2023 19:50 Ответить
Якийсь абсурд.
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09.08.2023 18:01 Ответить
Так хлопці, досить базікати про те, що зелені потвори безкінечно крадуть!
хлопцям на фронті від цього не легше! допомагаємо пані Юсуповій - це життя наших Героїв, їх здоров'я та добробут усієї країни.
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09.08.2023 18:02 Ответить
А к Резникову бойцы не обращались через своего командира?!
Резников пока что еще Министр Обороны Украины, Зеленский!
44 млрд гривен ушло на какую то армию дронов! Армия не видит ни дронов, ни 44 млрд!
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09.08.2023 18:04 Ответить
++
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09.08.2023 18:30 Ответить
Дякую!
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09.08.2023 19:51 Ответить
Западные союзники что, не могут уже дроны выделить ******....
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09.08.2023 18:41 Ответить
+ 300 гривен
Дякую,пани Наталья!
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09.08.2023 19:26 Ответить
+
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09.08.2023 19:45 Ответить
Дякую!
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09.08.2023 21:18 Ответить
+
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09.08.2023 20:30 Ответить
Дякую!
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09.08.2023 21:19 Ответить
Шапіто...
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09.08.2023 20:32 Ответить
Слуги б теж допомогли,але важливіші напрямки для коштів.

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09.08.2023 20:35 Ответить
ЩОСЬ МЕНІ КАЖЕ ЩО ГРОШІ З СУМКИ ГУНЬКА ЗМОЖУТЬ КУПУВАТИ МАЙЖЕ ВСЕ ЩО ТУТ Є
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09.08.2023 20:35 Ответить
"

Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: https://censor.net/ua/r3425566 "
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09.08.2023 20:36 Ответить
судя по тому что пишут, уже хорошо если 20% вылетов заканчивается попаданием хоть во что-то, т.к. РЭБа у кацапов всё больше
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09.08.2023 21:17 Ответить
По якому праву пише вона про десятки загиблих кожного дня? Цинічна ,груба . "Сама вирішую,що писати і до кого звертатися,а ви замовкніть" Це її слова при особистому спілкуванні і таким брехунам допомагати?
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09.08.2023 20:52 Ответить
А що, хіба меньше ніж десятки? Добре якщо не сотні.
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10.08.2023 00:00 Ответить
Не вам і не їй рахувати загиблих і поранених.
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10.08.2023 07:12 Ответить
Чого це?
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10.08.2023 11:43 Ответить
Мені, на приклад ,ні шкода грошей, але мені не подобається коли мене наьобують . Щось мені підсказує , що це якась подлива
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09.08.2023 21:03 Ответить
+
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09.08.2023 21:19 Ответить
Дякую!
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09.08.2023 21:20 Ответить
+
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09.08.2023 22:21 Ответить
 
 