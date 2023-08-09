"Бойцы очень просят дроны": волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Волонтер Наталья Юсупова просит о помощи в приобретении дронов, зарядных станций, раций и тепловизоров. Также нужна помощь, чтобы выкупить автомобиль для артиллеристов.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Люди, нужно помочь нашим защитникам. На фронте ужасные кровопролитные бои, очень много погибших и тяжелораненых, в госпиталях и больницах нет свободных мест. Каждый день десятки похорон наших воинов, страшная война!
Нашим бойцам нужна помощь на фронт. Бойцы очень просят дроны, потому что квадрокоптер спасает жизнь воинов и уничтожает врага. Завтра нужно выкупить: два Мавика 3 - 183 тыс. грн; для артиллеристов нужно две зарядные станции, выкупить автомобиль, потому что у них все погорело; нужны четыре рации Моторолла – 107 тыс. грн; тепловизоры – 85 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Волонтер также отчиталась, что купила пять прожекторов -125 тыс., два тепловизора - 86 тыс. грн, три дрона Мавик - 270 тыс. грн, три рации - 72 тыс. грн, две станции - 44 тыс. грн и три планшета - 26 тыс. грн.
Реквизити для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Юсупова Наталія
Монобанк - 5375411504293973 UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карточки Банки
5375 4112 0025 4253
Пожалуйста, подождите...
Знову, ВОЛОНТЕРИ та Українці, толоку роблять!!
Шмигаль з дизайном пральних заклопотаний, голови треба за такі справи милити, біля ШИЇ… Агенти *****, тільки Уряд «відволікають», систематично…, через це і маємо усілякі потреби!!
Слава Захисникам України та Волонтерам!!
Слава України!
хлопцям на фронті від цього не легше! допомагаємо пані Юсуповій - це життя наших Героїв, їх здоров'я та добробут усієї країни.
Резников пока что еще Министр Обороны Украины, Зеленский!
44 млрд гривен ушло на какую то армию дронов! Армия не видит ни дронов, ни 44 млрд!
Дякую,пани Наталья!
Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: https://censor.net/ua/r3425566 "