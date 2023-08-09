"Бойцы очень просят дроны": волонтер Юсупова призывает помочь в приобретении квадрокоптеров, раций и тепловизоров для защитников

Волонтер Наталья Юсупова просит о помощи в приобретении дронов, зарядных станций, раций и тепловизоров. Также нужна помощь, чтобы выкупить автомобиль для артиллеристов.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, нужно помочь нашим защитникам. На фронте ужасные кровопролитные бои, очень много погибших и тяжелораненых, в госпиталях и больницах нет свободных мест. Каждый день десятки похорон наших воинов, страшная война!

Нашим бойцам нужна помощь на фронт. Бойцы очень просят дроны, потому что квадрокоптер спасает жизнь воинов и уничтожает врага. Завтра нужно выкупить: два Мавика 3 - 183 тыс. грн; для артиллеристов нужно две зарядные станции, выкупить автомобиль, потому что у них все погорело; нужны четыре рации Моторолла – 107 тыс. грн; тепловизоры – 85 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Волонтер также отчиталась, что купила пять прожекторов -125 тыс., два тепловизора - 86 тыс. грн, три дрона Мавик - 270 тыс. грн, три рации - 72 тыс. грн, две станции - 44 тыс. грн и три планшета - 26 тыс. грн.

Реквизити для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Юсупова Наталія

Монобанк - 5375411504293973 UA753220010000026204306753142



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5375 4112 0025 4253

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