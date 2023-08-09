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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине вторично за день объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-ракетоносителя "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 17-43 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".
В КГВА сообщили о вероятных пусках ракет "Кинжал".
В18-07 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Топ комментарии
+5 Сергей Владимирович 6e24f63b
показать весь комментарий09.08.2023 18:10
+2 Oleksii Magas
показать весь комментарий09.08.2023 17:57
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Который сначала хотел обокрасть Украину на яйцах, затем засекретил, но обделался...
И почти 40 млрд грн ушло непонятно кому, под подписью Резникова, а армия ничегошеньки не получила из этих денег! Резников счастив.
Зеленский, ты как себя чувствуешь? Мы типа на одной волне, с Украиной?!
Выбирай, сидишь вместе с резниковым в одной камере, либо...