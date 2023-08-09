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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По всей Украине вторично за день объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-ракетоносителя "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя Кинжалов (обновлено) 01

В 17-43 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

В КГВА сообщили о вероятных пусках ракет "Кинжал".

В18-07 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"
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Топ комментарии
+5
Лично меня волнует реакция Зеленского на коррупционера Резникова.
Который сначала хотел обокрасть Украину на яйцах, затем засекретил, но обделался...
И почти 40 млрд грн ушло непонятно кому, под подписью Резникова, а армия ничегошеньки не получила из этих денег! Резников счастив.
Зеленский, ты как себя чувствуешь? Мы типа на одной волне, с Украиной?!
Выбирай, сидишь вместе с резниковым в одной камере, либо...
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09.08.2023 18:10
+2
Колись ранок почнеться заголовком "Вночі було завдано ударів по Саваслейка. Знищено Х МіГ-31К"
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09.08.2023 17:57
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Цікаво чим фіксують? Там біля 1 000 км до наших радарів.
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09.08.2023 17:53 Ответить
ігнат - телепат
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09.08.2023 17:58 Ответить
США фіксують і передають дані Україні
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09.08.2023 17:59 Ответить
Колись ранок почнеться заголовком "Вночі було завдано ударів по Саваслейка. Знищено Х МіГ-31К"
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09.08.2023 17:57 Ответить
Якась дебільна назва аеродрому!
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09.08.2023 18:07 Ответить
И за это спасибо нашим западным партнерам, которых зеледент постоянно нах посылает...
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09.08.2023 18:03 Ответить
🟩 ВІДБІЙ 18:08
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09.08.2023 18:10 Ответить
Лично меня волнует реакция Зеленского на коррупционера Резникова.
Который сначала хотел обокрасть Украину на яйцах, затем засекретил, но обделался...
И почти 40 млрд грн ушло непонятно кому, под подписью Резникова, а армия ничегошеньки не получила из этих денег! Резников счастив.
Зеленский, ты как себя чувствуешь? Мы типа на одной волне, с Украиной?!
Выбирай, сидишь вместе с резниковым в одной камере, либо...
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09.08.2023 18:10 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
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09.08.2023 18:13 Ответить
по статистиці злетів бортів МіГ-31К на підході вже відмова двигуна.
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09.08.2023 18:14 Ответить
Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.
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09.08.2023 18:39 Ответить
кацапчики взлетами МИГов со своих Шайковколеек обеспечивают жителям крупных городов Украины бесплатный путь домой на метро
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09.08.2023 20:54 Ответить
 
 