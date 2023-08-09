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Германия (6022) ПВО (1487) Patriot (95)

Германия предоставила Украине новую партию военной помощи, в том числе 2 пусковые установки к ЗРК Patriot

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

patriot

Германия предоставила Украине еще две пусковые установки Patriot для противовоздушной обороны.

Об этом говорится в отчете федерального правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается на официальном сайте правительства ФРГ, в новый пакет помощи также вошли:

  • 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206),
  • 6,525 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • материалы для обезвреживание взрывоопасных предметов;
  • 5 машин пограничной охраны;
  • 4 разведовательных БПЛА VECTOR;
  • 1163 бинокля;
  • 6 тягачей 8x8 HX81 та 5 полуприцепов;
  • 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;
  • 100 пулеметов MG5
  • 40 тыс. аптечек.

Как сообщается, со складов Бундесвера также будут переданы Украине 20 тысяч защитных очков. В правительстве Германии также сообщили о планах передать Украине материалы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и новую партию защитных очков – 80 тыс. шт.

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Топ комментарии
+24
Величезна подяка Німеччині!!!
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09.08.2023 19:30
+19
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09.08.2023 19:35
+16
Щиро дякуємо, друзі.
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09.08.2023 19:33
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2 нові пускові установки - це добре!

Але одночасно і погано...
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09.08.2023 19:25 Ответить
треба посилити ППО Києва - щоб і уламки не долітали до землі
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09.08.2023 19:26 Ответить
треба посилити Запоріжжя, Дніпро, бо Ще дамбу зірвуть Кінжалом- потім все змиє у море
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09.08.2023 20:02 Ответить
ОДЕССУ, харьков!
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09.08.2023 22:53 Ответить
У Великій Британії на об'єкті N N для українських військових готують нові партії ракет.
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09.08.2023 20:03 Ответить
Хоч я з Дніпра, але треба закрити Одесу. Порти - ворота для с/х продукції. В нас одна перемога на всіх. Відстоїмо чорноморський експорт - можна грати вдовгу з рашою.

Ну і по традиції Зєлю геть і дострокові. А потім всю його шоблу на вихід
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09.08.2023 20:22 Ответить
Особливо вражають - біноклі

Перемога забезпечена.

Це було б смішно, якби не було так сумно…
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09.08.2023 20:37 Ответить
Не стоял ты без биноклей. Иначе не говорил бы так.
Хорошая оптика очень ценится на передке.
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09.08.2023 21:42 Ответить
2 пускові установки до Петріота дуже допоможуть,так що не гавнякай.
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09.08.2023 21:49 Ответить
Німецькі біноклі дуже хороші, особливо цейсівські... Командири ЗСУ будуть задоволені
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09.08.2023 21:56 Ответить
В спам кацапського бота
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09.08.2023 21:07 Ответить
или вы хотите что бы к вам долетало?
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09.08.2023 21:25 Ответить
Германия медленно запрягает но едет быстро.
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09.08.2023 19:27 Ответить
Вони ще нікуди НЕ поїхали. Нажаль.

Мініст оборони Піздоріус міцно тримання у руках піпетку допомоги».
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09.08.2023 20:39 Ответить
...і їде повільно.
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09.08.2023 20:40 Ответить
Кацап, цього разу Німеччина на боці добра
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09.08.2023 21:08 Ответить
Что тебя бот российский во второй мировой смутило? Или ты тут сейчас будешь рассказывать басню о том,как совок спас всю планету и выиграл вторую мировую?
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09.08.2023 21:09 Ответить
диви, у Німеччині крота знайшли https://censor.net/ua/news/3436448/u_nimechchyni_areshtuvaly_spivrobitnyka_bundesveru_za_pidozroyu_u_shpygunstvi_na_koryst_rf - а ти мені казав, що в Україні їх нема, то б вони усі таемниці передали Ірану, Китаю, русні )
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09.08.2023 21:17 Ответить
Куди вона їде? Пускові установки можна хіба до київських добавити. Вони не самостійні. Потрібен увесь комплекс.
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09.08.2023 21:38 Ответить
Величезна подяка Німеччині!!!
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09.08.2023 19:30 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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09.08.2023 19:33 Ответить
дякуємо Германія , а Тауруси ми день-два почекаємо
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09.08.2023 19:34 Ответить
Які ракети?! Біконлі!
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09.08.2023 20:40 Ответить
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09.08.2023 19:35 Ответить
Та боневтіку усе пох: головне отримати дозу і зачитати текст для відосика.
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09.08.2023 19:51 Ответить
господи матінко-дай розум цим придуркам ботни найвеличнішого порошенка
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09.08.2023 20:03 Ответить
обоє рябоє
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09.08.2023 20:23 Ответить
Однії опи ягодиці.
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09.08.2023 21:39 Ответить
такі символізми дуже складні. от коли військові харкнуть в лице найвеличнішому, і на камеру (як він любить), тоді він може й опуститься....
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09.08.2023 20:42 Ответить
Йди в сраку зі своїм парашенкой, не дай Боже йому прийти знову до влади, Україні тоді кінець. Доречі з його статком, він міг би снарядити батальон як мінімум, а то й бригаду за свій кошт, а так один піар!
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09.08.2023 21:47 Ответить
Подяка без жартів!

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09.08.2023 19:41 Ответить
...прикольно, дякую
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09.08.2023 19:50 Ответить
Тисячя біноклів звісно підуть на користь, може німці і з оптичними прицілами допоможуть? Те ж саме стосується і японців, а Цейс і Нікон будуть тільки раді підзаробити. А оптичними прицілами можна хоч кожен калаш оснастити. Наприклад приціл змінної кратності може бути від нуля і тому навіть на відстані бою в 5 метрів не поступиться калашу зі звичайним механічним прицілом, а от на великій відстані точність стрільби значно покращиться з оптикою.
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09.08.2023 19:45 Ответить
В тому випадку,якщо він пристріляний правильно.
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09.08.2023 19:58 Ответить
Для калаша оптимально - коліматор.
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09.08.2023 20:44 Ответить
У тому то і справа, що приціл зі змінною кратністю нічим не поступається коліматору у ближньому - хоч бери таймер і вражай цілі від 5 метрів і далі і ніякої різниці у часі не буде. А от на більших дистанціях перевага очевидна. Підсвіти прицільну марку і різниці між коліматором просто не помітиш
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09.08.2023 20:53 Ответить
АК-76 прицільно б"є лише на пів кілометра. Далі кулі летять аби куди. Якісний приціл дає надійність на кілометр і більше. Тому це устаткування для фахівців
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09.08.2023 21:49 Ответить
Автомат то б'є, а от стрільця, який би прицільно бив з відкритого на пів кілометра ще треба пошукати, тому навіть на таких відстанях механічний приціл може служити перепоною для влучання у ціль. Та сумістити мушку, цілик та ціль складніше ніж стріляти з оптики. Навіть людина зовсім без підготовки, яка вперше візьме у роки зброю швидше влучить з оптики, ніж з відкритого на будь-якій дистанції, а про 500 метрів навіть і розмови немає. І я маю на увазі оптику з кратністю меншою, ніж кратність класичної снайперської гвинтівки і в неї зовсім інші задачі, тобта ті ж самі, що в звичайного автомата, але з величезним бонусом
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09.08.2023 22:07 Ответить
ліверна коавбаса кажете?...!
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09.08.2023 19:47 Ответить
Ні, вже сирокопчена. Висший сорт.
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09.08.2023 19:53 Ответить
Германофашистам Німцьобандерівцям слава! Чи може жидонімцям? Я вже заполутався нафік у кацапських тараканах!
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09.08.2023 20:01 Ответить
Спитай у свого пуйла, він пояснить, як правильно
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09.08.2023 20:45 Ответить
Так, *********** з цим текстом! Буває.
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09.08.2023 21:21 Ответить
Скоріше за все взамін знищених
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09.08.2023 19:58 Ответить
Нє. У нас всього дві батареї. Від США повного розміру, а німці передали тоді комплекс всього з двома пусковими.
Тепер додають...
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09.08.2023 20:13 Ответить
Знищених петріот? Проснись кацапе, ти обісрався.
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09.08.2023 20:15 Ответить
Дурню, ти хоч подивися що таке петріот і що таке пускові установку в цьому комплексі. Хоча ти настільки тупий що все рівно не зрозумієш
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10.08.2023 07:58 Ответить
Насколько я помню, Зеленский на саммите НАТО говорил что договорился с Шольцем про поставку дополнительных ПУ, это наверное они и есть.
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09.08.2023 20:17 Ответить
Бундесфер сам знаходиться у дуже скрутній сітуація після 16 років раззброення Меркель.

В НАТО вони теж недоплачували свої 2%.

Але Меркель досі не вибачилась за свою діяльність.
Навпаки. Щей голос інколи подае..
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09.08.2023 20:46 Ответить
Весь перечень по ссылке, что передали, а ещё вагоны гуманитарки которые попистили в Запорожье. В Украине наверное сейчас самая сильная танковая дивизия, и.т.д.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
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09.08.2023 21:12 Ответить
Vielen Dank!
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09.08.2023 21:45 Ответить
 
 