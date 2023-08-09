Германия предоставила Украине новую партию военной помощи, в том числе 2 пусковые установки к ЗРК Patriot
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия предоставила Украине еще две пусковые установки Patriot для противовоздушной обороны.
Об этом говорится в отчете федерального правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщается на официальном сайте правительства ФРГ, в новый пакет помощи также вошли:
- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206),
- 6,525 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- материалы для обезвреживание взрывоопасных предметов;
- 5 машин пограничной охраны;
- 4 разведовательных БПЛА VECTOR;
- 1163 бинокля;
- 6 тягачей 8x8 HX81 та 5 полуприцепов;
- 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;
- 100 пулеметов MG5
- 40 тыс. аптечек.
Как сообщается, со складов Бундесвера также будут переданы Украине 20 тысяч защитных очков. В правительстве Германии также сообщили о планах передать Украине материалы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и новую партию защитных очков – 80 тыс. шт.
Топ комментарии
+24 Вадим Карапіщенко
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Але одночасно і погано...
Ну і по традиції Зєлю геть і дострокові. А потім всю його шоблу на вихід
Перемога забезпечена.
Це було б смішно, якби не було так сумно…
Хорошая оптика очень ценится на передке.
Мініст оборони Піздоріус міцно тримання у руках піпетку допомоги».
фашистамНімцьобандерівцям слава! Чи може жидонімцям? Я вже заполутався нафік у кацапських тараканах!
Тепер додають...
В НАТО вони теж недоплачували свої 2%.
Але Меркель досі не вибачилась за свою діяльність.
Навпаки. Щей голос інколи подае..
https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514