Германия предоставила Украине новую партию военной помощи, в том числе 2 пусковые установки к ЗРК Patriot

Германия предоставила Украине еще две пусковые установки Patriot для противовоздушной обороны.

Об этом говорится в отчете федерального правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается на официальном сайте правительства ФРГ, в новый пакет помощи также вошли:

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206),

6,525 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

материалы для обезвреживание взрывоопасных предметов;

5 машин пограничной охраны;

4 разведовательных БПЛА VECTOR;

1163 бинокля;

6 тягачей 8x8 HX81 та 5 полуприцепов;

2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;

100 пулеметов MG5

40 тыс. аптечек.

Как сообщается, со складов Бундесвера также будут переданы Украине 20 тысяч защитных очков. В правительстве Германии также сообщили о планах передать Украине материалы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и новую партию защитных очков – 80 тыс. шт.

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