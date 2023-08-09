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взятка (5958) Ривненщина (1142) Гунько Анатолий (23)

50 – это аванс. Там всего 150 и все закрывается. Губернатор там, все, - Гунько озвучивает "услуги" за получение взятки. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

8 августа 2023 года НАБУ и САП при содействии СБУ поймали "на горячем" действующего народного депутата Украины и двух его сообщников, которые пытались предложить предпринимателю получить под обработку земли Национальной академии аграрных наук Украины. Правоохранительные органы обнародовали разговоры народного депутата Анатолия Гунько и его помощников с предпринимателем, которому прямо назвали сумму взятки с гектара земли и вовлеченность в коррупцию президента Аграрной академии наук и силовиков Ровенской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ.

Вашему вниманию предлагаются фрагменты разговора Гунько и его помощника с предпринимателем, где он выдвигает требования по срокам дачи взяток:

"Заявитель: Директор ваш?

Гунько: Да, мы ставим своего директора, и с вами договор подписывает и можете ехать. То есть можете там уже готовиться там, что там сеять. "Дед" (президент Национальной академии аграрных наук) говорит, что там будет рапс к зиме хорошо.

Заявитель: Угу

Гунько: А там вам решать.

Заявитель: Я понял

Гунько: Если озимую не будете сеять ничего, тогда пока вам смысла нет. Если будете, тогда надо готовить.

Заявитель: То бишь какие наши действия? В пятницу?

Гунько: В пятницу созваниваемся. Может, даже раньше. Я завтра поеду туда. Львов -Ровно. В четверг я вернусь и вам скажу уже.

Заявитель: Угу.

Гунько: И все, уже можно будет работать.

Заявитель: И заходим? Все нормально?

Гунько: Да, там просто будет просьба. Он (президент НААН) говорит, надо кинуть тысяч 300 гривен по договору сразу на предприятие, долги по зарплате. Ну и с нами там по ходу, по этапам. 50 долларов гектар - а потом все уже на следующий год там по урожаю.

Заявитель: Я вас понял. С Академией, с институтом (Институт сельского хозяйства западного Полесья НААН) там?

Гунько: Это все мы сами закрываем. Это входит: "Дед" (президент НААН), все-все входит.

Заявитель: Угу. В принципе все.

Гунько: 50 - это аванс, там все 150 долларов, там ### и мы и все закрывается. Губернатор, там все.

Заявитель: Я вас понял. Хорошо. Тогда, что? До пятницы?"

Как известно, нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько 8 августа 2023 поймали на взятке.

Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+30
що за питання?

Він вам не якийсь лох - звичайно в долі
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09.08.2023 19:33
+27
дорвались до корыта слуги Зеленского, Гарант ты чЁ молчишь это все твои люди - ты в доле ?
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09.08.2023 19:30
+25
Все це пшик, нічого йому не буде, відмажуть, просто виключать із фракції.
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09.08.2023 19:29
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В рот пианиста...
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09.08.2023 19:26 Ответить
президент академии гадзало крутит государственными землями как своими,уже не раз возбуждали уголовные дела по махинациям с землей,а с него как с члена вода---гребет бабло лопатой,когда эта ничтожество сядет за воровство ????????????????????
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09.08.2023 21:30 Ответить
Все це пшик, нічого йому не буде, відмажуть, просто виключать із фракції.
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09.08.2023 19:29 Ответить
ну, раз сам "губернатор" в доле и "силовики" то да, скажет, это бабло за "консультацию". интересно - "губернатора" ловить будут или это уже самострел?
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09.08.2023 21:12 Ответить
А де те бидло побачило в Україні губернатора? Губернатори є на росії, в нас здається немає, але, як казав Найвєлічайшій "какая разница".
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09.08.2023 22:44 Ответить
Так на засрашке і губерній немає!
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10.08.2023 01:20 Ответить
а губернатори є, там навіть президент х...ло
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10.08.2023 07:54 Ответить
дорвались до корыта слуги Зеленского, Гарант ты чЁ молчишь это все твои люди - ты в доле ?
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09.08.2023 19:30 Ответить
що за питання?

Він вам не якийсь лох - звичайно в долі
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09.08.2023 19:33 Ответить
Сказал же вам , мразь - гетманцев - все и в теме и в доле ! ОМЕРТА МАФИЯ ZE Ностра похлеще Коза Ностры
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10.08.2023 01:45 Ответить
Божья роса от Зеленского - В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали разом з вкраденими грошима -
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09.08.2023 19:31 Ответить
Ну вот чего им было не голосовать за распродажу земли? Но Тимошенко укралафсе.
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09.08.2023 19:33 Ответить
не встигла, часу не вистачило, поргнали ссаними ганчірками капітельманшу
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10.08.2023 07:57 Ответить
Дивно. Український депутат п**дить мовою путлєра.
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09.08.2023 19:34 Ответить
Штурмовики 3-ї, під Бахмутом, розмовляють українською. А гуньки в ВР па-рускі.
Так історично склалось у мудрого наріду...
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09.08.2023 20:00 Ответить
РегіАнали іншими мовами не спілкуються.
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10.08.2023 01:22 Ответить
А до "деда" в правоохоронних органів питання були, ато пропустив ?
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09.08.2023 19:35 Ответить
В Украине вроде нет губернаторов
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09.08.2023 19:40 Ответить
немає, але мали бути, просто шмаркля не встиг здати країну,
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10.08.2023 08:01 Ответить
З незап'ятних часів, мавпуючи сусіда, неофіційно губернаторами у нас називали голів ОДА.
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10.08.2023 09:06 Ответить
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09.08.2023 19:40 Ответить
Губернатор то, як і у ОРКІВ, губєрнія в московіі!!
Зкацаплена балачка…московських холуїв!!
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09.08.2023 19:46 Ответить
Та шо там голова адміністрації,от губернатор звучить круто
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09.08.2023 20:29 Ответить
ЗАШКВАРЕННЫЕ ПОЛИТИКИ: будет ли Институт репутации? / Кто РУКОВОДИТ Украиной? | БОБИРЕНКО
https://www.youtube.com/watch?v=v8cQSeP-yP8
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09.08.2023 19:50 Ответить
який інститут репутації, якщо наріт голосує за кловуна
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10.08.2023 08:02 Ответить
"Губернатор" це певно Коваль ровенський.
Той що з'їв мера Рівного і тепер видно все у нього харашо...
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09.08.2023 19:57 Ответить
мера з'їв інший чувак з яким той створив більшість, я не про шлакірзяна, а того що ними керує
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10.08.2023 08:03 Ответить
Благочинность,репутация,совесть,слова все какие-то старорежимные. Всё у нас не как у людей.
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09.08.2023 20:09 Ответить
Чимось мені це відео нагадало ось це.Результат буде таким самим.
Мосийчук берет взятку. Видео генеральной прокуратуры ...
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09.08.2023 20:26 Ответить
*****, всьо продано, на всьому вісииь цінник. Одне втішає - "Дєд" просить 300 тищ на борги по зарплаті, і то хз по чиїй, може найближчого кодла. Крочє - цій країні торба з такими цінностями "запроданства" 😴
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09.08.2023 20:58 Ответить
от челядь ненавчена... на баріна бочку котять .. .нічо , он не то шо губєрнатору ... он чєлобітную государю всей украйни напише... будуть потом холопи наглі в домє казьонном отвєт дєржать за наглость свою...
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09.08.2023 21:00 Ответить
Ненене, корупции у нас совсем нэма, бо корупционэры все повыезжали, а вот это вот - ето невсётакоднозначно, ето совсемдругое
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09.08.2023 21:02 Ответить
"губернатор" - это какой губернии?
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09.08.2023 21:03 Ответить
На Мальдивы поедет, пересидит месяца 3 или 4, возмущение уляжется и можно возвращаться к "работе"💩
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09.08.2023 21:23 Ответить
Любой коррупционер, взяточник, казнокрад - пособники *****. Потому что под угрозой огласки, этот коррупционер сделает все, от шпионажа до саботажа. Должна быть высшая мера наказания за коррупцию в военное время.
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09.08.2023 21:26 Ответить
Хтось бачив новину про затримання "губернатора" Рівненської Області на прізвище Коваль?
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09.08.2023 22:55 Ответить
а чаво субтитры на русском
тупари
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09.08.2023 23:43 Ответить
Напоминаю, что судебная власть это такая же власть как и все другие, и принадлежит народу. Если судов нет, когда они нужны, то простые граждане обязаны стать судьями, или должны терпеть беззаконие.
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09.08.2023 23:59 Ответить
Хабар - то таке, дрібне порушення. Більш. ніж на розстріл не тягне. А от за вживання слова «губєрнатор», треба висилати туди де вони водяться. Назавжди.
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10.08.2023 00:39 Ответить
Нічого дивного, Академія Неук складається з плагіаторів, злодюжок.
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10.08.2023 06:44 Ответить
Це "дно"! Зелене шобло розтягує країну на шматки.Однозначно що продібними речами займаються абсолютнго всі "НЕслуги народу" за революційним принципом "Грабуй награблене". Знаю одного депутата з нашого округу,який до обрання був бідний як церковна миша.Зараз він весь "в шоколаді". І навіть не обовязково пресувати бізнес,чи отримувати хабарі незаконним шляхом,просто сидячи в залі ВР потрібно натискати правильну кнопку і все. Кільканадцять "правильних" голосувань і ти доларовий мільйонер. Ну що ж,не втомлююся "дякувати" дебілам від 73% які добровільно і свідомо повішали на шию України цю владу і самі затягли зашморг на її шиї
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10.08.2023 07:05 Ответить
щось хриплий актор зовсім на мороз впав, його подельніки мародерять в 3 зміни, а найвеличніший знову не в курсі
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10.08.2023 07:30 Ответить
Скажіть Зе баньки, це вже як свинарчуки, чи ще ні?
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10.08.2023 08:33 Ответить
Ето другоє
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10.08.2023 11:14 Ответить
всє на пол - а там немає нікого, усі предбанніки пусті
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10.08.2023 10:35 Ответить
 
 