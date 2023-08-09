В Германии арестовали сотрудника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В среду Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении прокуратуры.
Томас Х. – сотрудник Федерального управления Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBw), расположенного в городе Кобленц.
Следствие утверждает, что обвиняемый в мае 2023 года несколько раз "по собственной инициативе" обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве.
"Однажды он передал информацию, которую получил во время своей профессиональной деятельности, с целью передать ее российской разведывательной службе", – говорится в сообщении ведомства.
В среду Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест Томаса Х. и отправил его под стражу. Кроме того, в квартире и на рабочем месте обвиняемого следователи криминальной полиции ФРГ провели обыски.
"Расследование осуществлялось в тесном сотрудничестве с Федеральной службой военной контрразведки и Федеральным управлением защиты конституции", – отмечается в заявлении немецкой генеральной прокуратуры.
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у Німеччини немае і корупції…
Не мае двійних стандартів…
Бо робота Шредера на ху&ла та лобіювання руських інтересів це «звичайний бізнес».
Неметчина мае також законодавство як і інші країни ЕС. Там е багато законів проти такоїкорупції.
в німеччині і без цього є кому зливати секрети