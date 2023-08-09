РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7102 посетителя онлайн
Новости За рубежом
2 779 16
Германия (6022) шпионаж (1224)

В Германии арестовали сотрудника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

германия

В среду Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Томас Х. – сотрудник Федерального управления Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBw), расположенного в городе Кобленц.

Следствие утверждает, что обвиняемый в мае 2023 года несколько раз "по собственной инициативе" обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве.

Читайте также: В Польше задержали белоруса, работавшего на российские спецслужбы, - СМИ

"Однажды он передал информацию, которую получил во время своей профессиональной деятельности, с целью передать ее российской разведывательной службе", – говорится в сообщении ведомства.

В среду Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест Томаса Х. и отправил его под стражу. Кроме того, в квартире и на рабочем месте обвиняемого следователи криминальной полиции ФРГ провели обыски.

"Расследование осуществлялось в тесном сотрудничестве с Федеральной службой военной контрразведки и Федеральным управлением защиты конституции", – отмечается в заявлении немецкой генеральной прокуратуры.

Читайте также: Молдова ограничит количество дипломатов из РФ из-за шпионского скандала
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Ну Германия точно найдет всех **@ных казачков... . Как всегда медленно, но неотвратимо.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:11
+7
А скільки ще на волі бігає, починаючи зі шрьодера та меркель
показать весь комментарий
09.08.2023 20:15
+6
При госпожу Меркель уже давно все известно. Она тянула резину, давая Украине время. Она официально заявила это ещё год назад. шредера считают предателем сами же германцы. Но в Германии нет закона, который он нарушил.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну Германия точно найдет всех **@ных казачков... . Как всегда медленно, но неотвратимо.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:11 Ответить
Почніть з муттер Меркель та Шредера
показать весь комментарий
09.08.2023 20:33 Ответить
При госпожу Меркель уже давно все известно. Она тянула резину, давая Украине время. Она официально заявила это ещё год назад. шредера считают предателем сами же германцы. Но в Германии нет закона, который он нарушил.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:47 Ответить
Так, так.
у Німеччини немае і корупції…
Не мае двійних стандартів…

Бо робота Шредера на ху&ла та лобіювання руських інтересів це «звичайний бізнес».

Неметчина мае також законодавство як і інші країни ЕС. Там е багато законів проти такоїкорупції.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:53 Ответить
Т.е вопрос про Меркель мы закрыли? В ЕС нет единой политики относительно первого лица. Поэтому есть орбан. Ни один германский суд не доказал виновность шредера. Двойные стандарты в Украине, об этом орет весь развитый Мир лет десять. Двойной стандарт - это смена правил в зависимости от конъюнктуры.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:03 Ответить
Коррупція є, але обмежена на вищих рівнях, побутової та в середній ланці фактично нема. Щодо подвійних стандартів, їх нема зовсім, принайні я не бачив/чув. Живу в Німеччині 7 років.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:41 Ответить
Штірліци нині вже не ті пішли... Виродились мабуть.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:12 Ответить
А скільки ще на волі бігає, починаючи зі шрьодера та меркель
показать весь комментарий
09.08.2023 20:15 Ответить
А також оп України, там бігають відкрито, а ви їх не бачите
показать весь комментарий
09.08.2023 20:34 Ответить
Чому не бачу? Їх всі бачать. Може досі не бачать 73%
показать весь комментарий
09.08.2023 20:56 Ответить
І що,бо гарба і нині там.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:00 Ответить
******** фрау Меркель. Їй можна, а йому ніззя?
показать весь комментарий
09.08.2023 20:23 Ответить
А в Украине не арестовали.
показать весь комментарий
09.08.2023 20:29 Ответить
Ершіссен!
показать весь комментарий
09.08.2023 21:06 Ответить
а ще бояться що зброю в Україні вкрадуть кацапи і дізнаються секрети,

в німеччині і без цього є кому зливати секрети
показать весь комментарий
09.08.2023 23:26 Ответить
 
 