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Антикоррупционный суд взял под стражу "слугу народа" Гунько с возможностью залога 30 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

гунько

Антикоррупционный суд взял под стражу народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, пойманного на получении взятки в 85 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу САП.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал народному депутату, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Прокурор САП настаивал на применении к Гунько меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 50 – это аванс. Там всего 150 и все закрывается. Губернатор там, все, - Гунько озвучивает "услуги" за получение взятки. АУДИО

Как известно, нардепа от "Слуги народу" Анатолия Гунько 8 августа 2023 года поймали на получении взятки в 85 тыс. доларов.

Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте также: СБУ и НАБУ поймали на взятке народного депутата Анатолия Гунько. ФОТО
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Топ комментарии
+20
а саме так і буде..-слуги урода-всі хабарники
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09.08.2023 20:31
+19
HolodnoЯrskiy

@HRskiy

·

8 серп.

Це списки тероборонівців які загинули у Бузковому парку 28 лютого захищаючи Херсон їх 30. Досі неопізнані - 13 вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.
Подивіться на роки народження
Діти, які стали на захист України.

Коли читаєш подібне появляється непереборне бажання негайно розпочати діяльність НАРОДНОГО ТРИБУНАЛУ по відношенню до всіх зрадників України, мародерів, що грабують гуманітарку - ешелонами, а особливо - до недовлади..





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09.08.2023 20:27
+13
Головне, щоб не було, як завжди, застава, відпустили, збіг.
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09.08.2023 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Головне, щоб не було, як завжди, застава, відпустили, збіг.
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09.08.2023 20:26 Ответить
а саме так і буде..-слуги урода-всі хабарники
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09.08.2023 20:31 Ответить
Ще листа від Буданова, що виїзд за кордон дозволено, додай.
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09.08.2023 20:41 Ответить
Так і буде.
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09.08.2023 20:57 Ответить
Откуда суд знает, что у Гунько есть 30 миллионов гривен наличными для внесения залога?
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10.08.2023 21:44 Ответить
HolodnoЯrskiy

@HRskiy

·

8 серп.

Це списки тероборонівців які загинули у Бузковому парку 28 лютого захищаючи Херсон їх 30. Досі неопізнані - 13 вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.
Подивіться на роки народження
Діти, які стали на захист України.

Коли читаєш подібне появляється непереборне бажання негайно розпочати діяльність НАРОДНОГО ТРИБУНАЛУ по відношенню до всіх зрадників України, мародерів, що грабують гуманітарку - ешелонами, а особливо - до недовлади..





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09.08.2023 20:27 Ответить
Ці Герої навіки з нами, і бузок завжди буде квітнуть у вільній України в їх Пам'ять. Вічна Пам'ять Героям
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09.08.2023 20:30 Ответить
Я вибачаюсь. Подивився список. Не побачив в ньому Лисинко Івана Миколаївича 1.10.1958 р/н. Він з групою захисників загинув в перших числах березня. Так сказали родичі Івана.
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10.08.2023 17:22 Ответить
30 мільйонів? Пф. Завтра чи післязавтра вийде під заставу
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09.08.2023 20:29 Ответить
Як слуга так і хабарник.
Зебіли, це ваші новиє літса за яких ви голосили і казали хуже нібудіт.
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09.08.2023 20:35 Ответить
Та ні,це жзвичайні зрадники України.Скільки З.******** воює, та ні вони ,або в раді,або за кордоном.
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09.08.2023 21:31 Ответить
за курицу 10 лет с конфискацией, злочевскому угоду, но, он просто приписал себе факт чьего то пожертвования. и ву- ля.
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09.08.2023 20:36 Ответить
***** товариш не Мерса?
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09.08.2023 20:40 Ответить
уявляю усмішку ляшка (який по факту такий же саме хабарник)
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09.08.2023 20:41 Ответить
абсолютно верится, что такие же персонажи изначально порешали с Хйлом и ко. но Хйло правильно решил, что такие д*билы ему совсем не всрались.
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09.08.2023 20:43 Ответить
30 мільйонів? Та вже завтра у Раді сидітиме і знову між голосуваннями щось продаватиме.
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09.08.2023 20:50 Ответить
Це має термін "Карп-фішинг". Спіймав, зважив, відпустив.
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09.08.2023 20:54 Ответить
Жодного дня без зашквару зеленої падалі.
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09.08.2023 20:59 Ответить
Гандунько...
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09.08.2023 21:01 Ответить
А почему он один арестован,судя по материалам там действовала целая группировка.
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09.08.2023 21:12 Ответить
зе-шваль видно решила одного сделать козлом отпущения, а остальных сохранить для новых "дел".
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09.08.2023 21:29 Ответить
ну таке, то з його слів, слідство буде розбиратись, а інших на гачок щоб слухняні були.
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10.08.2023 08:41 Ответить
А чим тебе патріоти дістали? Мерзота зебарижна?
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09.08.2023 21:33 Ответить
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09.08.2023 21:23 Ответить
Любой коррупционер, взяточник, казнокрад - пособники *****. Потому что под угрозой огласки, этот коррупционер сделает все, от шпионажа до саботажа. Должна быть высшая мера наказания за коррупцию в военное время.
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09.08.2023 21:31 Ответить
30 лямов , это его хабар за три месяца.
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09.08.2023 21:31 Ответить
В кожній області є таке підприємство НААН. Ці кадри створили чітку схему. Це гроші за підписання договору. Після початку експлуатації платіж іде від урожаю. У випадку порушення умов договору організується ліве звернення до МВС про обман Звичайно на Заході це Львів, організовується перевірка враз під жнива (збір урожаю) наскакує спецназ для забезпечення майбутнього позову разом з комбайнами. Поки орендар шукає по судам справу, зерно збирається. Новий власник зерна виплачує борг цим концесіонерам і все. А потім аорендаря прогашяють з простроченими штрафами від податкової по оренді. Тому так часто змінювались ці прези а з ними директора підприємств.
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09.08.2023 21:32 Ответить
партія слуга народу, має бути перейменована на "вороги народу".
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09.08.2023 21:37 Ответить
ворье урода ЗЕ.
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09.08.2023 23:26 Ответить
Очумєлая отара 73% в екстазє,апплодіруєт в кров стпраючи долоні.
Як казав їх гуру "Астанавітєсь"
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09.08.2023 21:56 Ответить
Гунька пов'язують з проросійським олігархом Віктором Поліщуком, який має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.
Дружина нардепа Наталія Гунько двічі була обрана депутаткою Київської облради (у 2020 - від "Слуги народу", у 2015 - від партії Ляшка). У 2021-2023 була головою Київоблради. 8 травня Гунько відправили у відставку, у рішенні зазначено, що вона "не виправдала довіру депутатів обласної ради".
https://lb.ua/news/2023/08/09/569297_nabu_opublikuvalo_video_vikrittya.html
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09.08.2023 22:13 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

Кожного дня курва, стрічку новин розриває: #Слуга #народу вимагав хабар… Воєнком вкрав… Народний депутат втік з краіни… Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані… А на фронті Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ!
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09.08.2023 22:54 Ответить
а потім ці тварі кажуть, що УБД буде діяти три роки після перемоги....
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10.08.2023 08:20 Ответить
А чи дійсно цей суд "антикорупційний"? Він же чудово знає що для хабарників 30 млн це кишенькові гроші.
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10.08.2023 08:32 Ответить
Сума аналогічну під заставу для нього не більша за кишенькові гроші.
Для нас - божевільна сума. А там - інші категорї.
Застава? Одне яйце вдома. Інше - куди витримає.
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10.08.2023 10:07 Ответить
Цікаво, що буде коли, врешті-решт, посадять усіх "Слуг народу"? Такими темпами, це може відбутись навіть скоріше ніж ми всі думаємо і, що тоді, залишиться один в полі воїн? Інтересна нас чекає перспектива.
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10.08.2023 10:18 Ответить
Хлопчик забыл про откаты, пришлось напомнить.🤓
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10.08.2023 14:54 Ответить
Суки в мантиях, почему залог не 300 млн. гривен, как Пороху ?
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10.08.2023 23:33 Ответить
у записах телефонних розмов цього зеленого підора фігурує такий собі академік ,,прохффесор,, то він непричетний до схематоза ???
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11.08.2023 06:52 Ответить
 
 