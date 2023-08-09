Антикоррупционный суд взял под стражу "слугу народа" Гунько с возможностью залога 30 млн грн
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Антикоррупционный суд взял под стражу народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, пойманного на получении взятки в 85 тыс. долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу САП.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал народному депутату, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога", - говорится в сообщении.
Подозреваемый взят под стражу в зале суда.
Прокурор САП настаивал на применении к Гунько меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн грн.
Как известно, нардепа от "Слуги народу" Анатолия Гунько 8 августа 2023 года поймали на получении взятки в 85 тыс. доларов.
Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.
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@HRskiy
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8 серп.
Це списки тероборонівців які загинули у Бузковому парку 28 лютого захищаючи Херсон їх 30. Досі неопізнані - 13 вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.
Подивіться на роки народження
Діти, які стали на захист України.
Коли читаєш подібне появляється непереборне бажання негайно розпочати діяльність НАРОДНОГО ТРИБУНАЛУ по відношенню до всіх зрадників України, мародерів, що грабують гуманітарку - ешелонами, а особливо - до недовлади..
Зебіли, це ваші новиє літса за яких ви голосили і казали хуже нібудіт.
Як казав їх гуру "Астанавітєсь"
Дружина нардепа Наталія Гунько двічі була обрана депутаткою Київської облради (у 2020 - від "Слуги народу", у 2015 - від партії Ляшка). У 2021-2023 була головою Київоблради. 8 травня Гунько відправили у відставку, у рішенні зазначено, що вона "не виправдала довіру депутатів обласної ради".
https://lb.ua/news/2023/08/09/569297_nabu_opublikuvalo_video_vikrittya.html
@JaWernulsa
Кожного дня курва, стрічку новин розриває: #Слуга #народу вимагав хабар… Воєнком вкрав… Народний депутат втік з краіни… Міністр виплатив мільярди підставним фірмам, але контракти не виконані… А на фронті Люди жертвують собою, тому що беруть відповідальність за свій народ!
Вищий антикорупційний суд засекретив вирок щодо угоди зі Злочевським
Для нас - божевільна сума. А там - інші категорї.
Застава? Одне яйце вдома. Інше - куди витримає.