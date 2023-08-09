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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кинжал

По всей Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В 20-45 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)
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Топ комментарии
+7
******* саваслейку...
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09.08.2023 20:54
+5
"Саваслейка"

Плятт!!!
Аж чухатись починаю від мерзенних рузьге топонімів!
Як вам, наприклад, московський мікрорайон "Коровіно-Фуніково"?
Вже не кажу про"славетні" рузьге назви Кукарєкі, Вонюх, Крівошляпи та Лютиє болоти...
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09.08.2023 20:59
+5
Ця Саваслєйка бачу дуууже Стрижа просить, там летіти з Чернігівської області десь 1000 км приблизно...ну або пару Бобрів))
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09.08.2023 21:02
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******* саваслейку...
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09.08.2023 20:54 Ответить
Сава, слєй-ка.
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09.08.2023 20:56 Ответить
Боневтіку нічого не загрожує, не панікуйте! Там де Боневтік обстріли припиняються, доказано статистикою
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09.08.2023 20:59 Ответить
Та да..той бункер точно не проб'є
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09.08.2023 21:01 Ответить
а замурувати не мона?
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09.08.2023 21:04 Ответить
Виходів багато, й виїзд навіть є)))
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09.08.2023 21:10 Ответить
"Саваслейка"

Плятт!!!
Аж чухатись починаю від мерзенних рузьге топонімів!
Як вам, наприклад, московський мікрорайон "Коровіно-Фуніково"?
Вже не кажу про"славетні" рузьге назви Кукарєкі, Вонюх, Крівошляпи та Лютиє болоти...
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09.08.2023 20:59 Ответить
Коли вже те гівно кацапське попадає
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09.08.2023 21:00 Ответить
Це «аналоговнєтне чудо техніки» можна якось збити?
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09.08.2023 21:02 Ответить
Теоретично так,але нама чим
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09.08.2023 21:10 Ответить
Ця Саваслєйка бачу дуууже Стрижа просить, там летіти з Чернігівської області десь 1000 км приблизно...ну або пару Бобрів))
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09.08.2023 21:02 Ответить
Треба щоб Бобри літали на військові об"єкти ,а не товкли вікна в москальських офісах.
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09.08.2023 21:59 Ответить
Русня говно и понторезы)) они знают, что мы плевать хотели на это корыто, и мгновенно собьем его, если он попадет в зону действия ПВО. Но упорно запускают свой самолёт, чтобы у нас сирены сработали 😂 какие же они дегенераты, это жесть
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09.08.2023 21:21 Ответить
зато жители крупных городов бесплатно доедут домой на метро
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09.08.2023 21:32 Ответить
Особливо на Троєщину !
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09.08.2023 21:57 Ответить
 
 