По всей Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В 20-45 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)