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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В 20-45 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".
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Плятт!!!
Аж чухатись починаю від мерзенних рузьге топонімів!
Як вам, наприклад, московський мікрорайон "Коровіно-Фуніково"?
Вже не кажу про"славетні" рузьге назви Кукарєкі, Вонюх, Крівошляпи та Лютиє болоти...