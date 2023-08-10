РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13386 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
4 536 33
следствие (231) Пивоварский (145)

Завершено следствие по делу экс-министра инфраструктуры Пивоварского, которого подозревают в причинении "АМПУ" ущерба более чем на 40 млн долларов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

пивоварский

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу в отношении бывших министра инфраструктуры и его первого заместителя, подозреваемых в причинении государству ущерба на $49,63 млн. Материалы дела откроют для ознакомления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в телеграм-канале.

"В 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Південний". Этот приказ был издан, несмотря на то, что акватория морского порта "Південний" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию. В соответствии с этим приказом государственному предприятию предназначалась всего часть средств, другая же часть взималась частными компаниями", - говорится в сообщении.

В результате ГП "АМПУ" было нанесено более $49,63 млн ущерба, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-министра инфраструктуры Пивоварского и его заместителя Шульмейстера подозревают в ущербе государству на $30 млн

Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, НАБУ и САП 22 февраля 2023 года сообщили о вручении уведомления экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и его первому заместителю Владимиру Шульмейстеру о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, причинившем государству более $30 млн убытков, обвиняя его в подписании в 2015 году приказа №316, согласно которому порт ТІС, построивший причалы, часть портового сбора мог реинвестировать в развитие.

Затем Кабмин 24 февраля принял распоряжение №178 "О согласовании изменений в Порядок взимания и размеров ставок портовых сборов". В открытой части документа отмечено: "согласовать предложение Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) о внесении изменений в Порядок взимания и размеров ставок портовых сборов".

Совладелец ТІС Андрей Ставницер ранее подчеркивал, что приказ позволил привлечь в Украину "двух мировых инвесторов и сотни миллионов долларов", и призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться и перенести расследование дела в компетентную среду.

Со своей стороны Пивоварский отмечал, что именно на Мининфраструктуры законодательство возлагает осуществление полномочий в сфере регулирования вопросов, связанных с определением и изменением порядка взимания портовых сборов, в частности, корабельного сбора. Экс-министр отметил, что приказ, инкриминируемый ему как преступление, был предварительно согласован рядом министерств и ведомств, завизирован Минюстом, в частности этот вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании Кабинета Министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любые обвинения в совершении уголовного правонарушения абсолютно надуманы и безосновательны, - Пивоварский о полученном подозрении
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Як там поживає кримінальна справа з екс головою нафтогазу - вітренко, який за рік зробив прибуткову компанію, збитковою. За рік його діяльності компанія обідніла на 50 млрд!
показать весь комментарий
09.08.2023 21:28
+15
А чому йому мають щось давати, коли він нічого не вкрав, а це судилище виключно для лошар які дивляться тєлємарафон.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:29
+13
Наступний раз будете думати, чому в Україні така ж*па з інвестиціями, згадайте цей кейс.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
співробітникі вивільнились, тепер можно нарешті і Омеляном зайнятись.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:21 Ответить
Urs - не зебіл.. Адекватний юзер. Це Ви пані Чайко, його сарказм не вловили... буває...
показать весь комментарий
09.08.2023 22:04 Ответить
у традиціях зевлади відкривати по декілька справ поспіль. Приклади треба?
показать весь комментарий
09.08.2023 22:35 Ответить
Я не бачу інфи скікі підару дали? чи знов тікі відписки
показать весь комментарий
09.08.2023 21:22 Ответить
А чому йому мають щось давати, коли він нічого не вкрав, а це судилище виключно для лошар які дивляться тєлємарафон.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:29 Ответить
Згідно ст. 49 КК України інкримінований йому злочин не відноситься до особливо тяжких, тому через півтора року спливає 10 річний строк давності, що є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Навіть не вникаючи в суть справи можна зробити висновок, що це якийсь піар. Якби був склад злочину, то за стільки років можна було не тільки слідство провести, але і справу в суді розглянути пройшовши всі інстанції. А так виглядає як намагання розбавити якимись псевдокримінальними новинами суцільний зелений зашквар останніх днів.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:49 Ответить
знов під заставу і знов на канарах їх шукать,.... як ви за.....ли сукі
показать весь комментарий
09.08.2023 21:25 Ответить
Розберіться в справі спочатку а не заголовки читайте
показать весь комментарий
09.08.2023 21:36 Ответить
Ви в своему можжечку розберіться спочатку перед тим як відповідать, а читати я вмію і написав чо буде далі. Включай мозок як що він е
показать весь комментарий
09.08.2023 21:44 Ответить
ти для початку назови всі свої логіни тут, в т.ч. останній забанений.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:10 Ответить
О, мсьє -хамло. Розумію. Питань більше нема. Одужуйте
показать весь комментарий
10.08.2023 00:03 Ответить
Наступний раз будете думати, чому в Україні така ж*па з інвестиціями, згадайте цей кейс.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:27 Ответить
Як там поживає кримінальна справа з екс головою нафтогазу - вітренко, який за рік зробив прибуткову компанію, збитковою. За рік його діяльності компанія обідніла на 50 млрд!
показать весь комментарий
09.08.2023 21:28 Ответить
Укради 50 лямов дол и получи 3 года . Укради 10 т. грн и получи 9 лет. Но даже на 3 он не сядет.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:29 Ответить
А що конкретно вкрав Пивоварський?
показать весь комментарий
09.08.2023 21:36 Ответить
В результате его решения государство понесло немалые убытки.
Даже если его видимой выгоды нет,то это не означает,что кто -то не получил профит,а он в свою очередь не получит профит "борзыми щенками".
«если звёзды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?»(В.М.)
Это "наш мерзавец",поэтому уместен вопрс "А что конкретно украл Пивоварский?".
показать весь комментарий
10.08.2023 10:55 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 21:34 Ответить
Слідчі дії закінчено,винен Порошенко,розходимось.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:49 Ответить
Як же ви всі ***** підараси *********** ,держава стікае кровью,кожень день гинуть люди а ви ***** мразота кончена виблюдки все не нажеретесь ?????
показать весь комментарий
09.08.2023 21:57 Ответить
Если 2015 год, то это патриот. А патриотов трогать нельзя, даже если они где то намутили или украли)
показать весь комментарий
09.08.2023 22:00 Ответить
Ага, проти Омеляна татаров також завів кримінальну справу, все закінчилося великим пшиком у суді. Тепер та сама історія. Бо бидло яке дивиться тєлємарафон має думати, що зараз крадуть не зелені ліца, а порохоботи.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:12 Ответить
кугут уХранцузький, поржав, пожрав, а тепер на творчість потягнуло.
показать весь комментарий
10.08.2023 12:04 Ответить
Ох сапа ти сапа...ганьба ганьбище. Парадокс просто. Реформовані і незалежні(хіба що від здорового глузду) заходились порішить реформаторів.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:03 Ответить
Судячи зі всього, пліснява верхівка вирішила зробити шоу на пішаках.
Ті, кого ще не чіпали - понесуть в клювах додатковий оброк.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:30 Ответить
Ті, хто складав підозру та формулював обвинувальний висновок Пивоварському - некомпетентні, оскільки кошти, які НЕ надійшли у фонди державного підприємства є упущеною вигодою, але не шкодою.
А диспозиція статті 364 КК України, що вміняється обвинуваченому, передбачає саме заподіяння істотної шкоди правам та інтересам особи.
Це по-перше.
А по-друге - суб'єктивною стороною кримінального правопорушення за даною статтею ККУ є прямий умисел на заподіяння такої шкоди або в особистих інтересах, або в інтересах інших осіб. Довести такий прямий зв'язок при наявності погоджень від низки міністерств і відомств та схвалення Кабміну відповідних рішень - неможливо.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:33 Ответить
Не знаю як там у справі це все висновлюєтся, але зі статті я не зрозумів звідки взялись ті самі "збитки " для т.з. АМПУ. Мабудь с пальців висмоктали
показать весь комментарий
09.08.2023 22:36 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 23:06 Ответить
Взагалі то строк давності пройшов, збитків немає, невеликої важкості. А судячи з упоротості слідаков (чи детективів) там було щось інше. Не вірю що ці двоє домовлялись поза спиною Сені без його відома. В Омеляна теж було про тарифи.
показать весь комментарий
09.08.2023 23:24 Ответить
Питання до більшості в темі, чуваки зробили це для інвестиційної привабливості, окей,
хто ці інвестори, і який прибуток отримав бюджет, з їхнім приходом окрім цих збитків.
Маєте відповідь ?
показать весь комментарий
10.08.2023 06:37 Ответить
 
 