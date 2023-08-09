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Новости За рубежом
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взрыв (6111) завод (489) Россия (91316)

Завод под Москвой, где прозвучали взрывы, участвовал в разработке новейшего бомбардировщика, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

посланник

"Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье, на котором 9 августа прогремел взрыв, участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения "Посланник".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.net со ссылкой на росСМИ "Агентство".

Согласно российскому сайту госзакупок, это предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, пишет росСМИ.

С марта 2022 года госконтракты завода прекратили публиковать, но заключенные ранее контракты до сих пор доступны.

Среди договоров – "выполнение составной части опытно-конструкторской работы на тему шифр: "Посланник-1ОЭП/Л", срок выполнения контракта – 2027 год, отмечает издание.

Стоимость этих работ – 69 млн рублей (около $711 000).

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Заказчиком работ является национальный исследовательский институт "Экран", занимающийся разработкой оборудования для военной авиации.

"Посланник" – дальний бомбардировщик-ракетоносец, разрабатываемый конструкторским бюро "Туполев" для Минобороны РФ с 2009 года.

Российская пропаганда сообщала, что в конструкции этого самолета будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность по технологии "стелс".

Согласно источникам оккупантов, "Посланник" якобы будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

По двум другим действующим госконтрактам завод в Сергиевом Посаде поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры.

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В 2019 году завод поставил НИИ "Экран" станции предупреждения об облучении, устанавливаемые на военные вертолеты и самолеты.

Напомним, 9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.
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Топ комментарии
+40
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09.08.2023 21:46
+36
Який "Стелс"? вони цвяхи самі зробити не можуть).
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09.08.2023 21:39
+30
Ми військовий завод, каци - церкву та дитячий садок. "Рівноцінно". Ця наволоч має горіти у пеклі всім ста мільйонним складом .
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09.08.2023 21:38
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Правила форума Совет форумчан
Так ми його того, послали до крєйсєра моцква.
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09.08.2023 21:37 Ответить
+💯!

цей "пасланнік єпл" зі своїм стелсом теж буде летіти з Мурманска на Каспій щоб пуляти ракети.
так само як супер-пупкр тушка 160 - самий швидкий бомбардирувальник 😂
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09.08.2023 21:52 Ответить
Очередное АНАЛговнетное изобретение...
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09.08.2023 23:24 Ответить
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09.08.2023 21:57 Ответить
Не лайте українських військових.

Іноді в коментарях після повідомлення ЗМІ про чергову атаку російських православних ракет «Х-22», «Х-32», «Х-101», «Х-555», «Калібр», «Онікс» та аеробалістичної ракети Х-47 « Кинжал» на житлові квартали українських міст, енергосистему та на торгово- розважальні центри, «дивані експерти» обурюються, чому 14 мокшанських ракет українські ППО збили, а три ракети вразили цілі.

У Ізраїлю за час палестино-ізраїльського конфлікту накопичен чималий досвід зі знищення повітряних цілей, що запускаються із сектора Гази. На захисті неба над обітованою землею стоїть складна система протиповітряної оборони «Залізний купол», якій складається з радара та контрольного центру. Ця установка розпізнає палестинські ракети, що наближаються, і можуть за кілька секунд прорахувати траєкторію польоту і навіть імовірну мету поразки. Така висока швидкість реакції системи на обстріл вкрай необхідна. Підлітний час від сектора Газа до ізраїльських міст становить від 15 до 90 секунд.

В новинах з Єрусалиму повідомлялося, що володіючи такою надійною протиракетною системою, ППО Ерець Ізраеля збиває до 90% ворожих ракет.

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10.08.2023 11:21 Ответить
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09.08.2023 21:38 Ответить
9 серпня - польот нормальний....
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09.08.2023 21:38 Ответить
Рашистам - серпень та молотень... в спину...
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09.08.2023 21:43 Ответить
Серпень в спину, молотень до голови 😁
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09.08.2023 21:47 Ответить
Ми військовий завод, каци - церкву та дитячий садок. "Рівноцінно". Ця наволоч має горіти у пеклі всім ста мільйонним складом .
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09.08.2023 21:38 Ответить
А те що рвонуло то рвонуло як раз на підземному виробництві. І одному Богові відомо що ж там виробляли. Чи не мирні кацапські комбайни з вертикальним зльотом і ядерним боєзапасом
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10.08.2023 00:15 Ответить
Який "Стелс"? вони цвяхи самі зробити не можуть).
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09.08.2023 21:39 Ответить
Та зроблять. Щось украдуть, щось приб'ють, щось прив'яжуть.
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09.08.2023 21:42 Ответить
ага,вже аналоговнєтний Супер джет зробили)
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09.08.2023 21:51 Ответить
Ключове слово зробили. І ракети на 1000км роблять сотнями на рік, а не просять "Китай, закрий нам небо".
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09.08.2023 21:55 Ответить
Ключове слово-зробили лайно.
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09.08.2023 22:19 Ответить
А не все одно що нас вбиває - унікальний "томагавк" або відсталий "калібр"?
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09.08.2023 22:36 Ответить
"ВАС" убиває? "Тімурчик"! Щось від тебе "пре кацапщиною"? Поки що "вас" убивають "Шторм Шедоу" Он як гарно вчора гупнуло
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10.08.2023 05:43 Ответить
Хоч синю ізоленту вони ще здатні випускати?
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09.08.2023 22:02 Ответить
Цвяхи - це для збудування чогось, конструктивний елемент. А от для руйнування всього навкруги і смертовбивства у касабів ("м'ясників") талант.
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10.08.2023 09:14 Ответить
Вони і Стелс із цвяхів робитимуть!
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10.08.2023 10:34 Ответить
Хай згорить разом із москвою!
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09.08.2023 21:39 Ответить
Може краще "Скіталєц"? Це так скрєпнєнько... Злетів і вештається десь, і вештається... Електроніка ж не працює (бо криворукі робили) і додому повернутися не може
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09.08.2023 21:40 Ответить
От наш ГУР того "посланника" і послав. За кАрАблЬОм.
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09.08.2023 21:41 Ответить
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!"
*****, досі нужніки в кінці городу, а туди ж - "стелс" розробляти!
"В БАБРУЙСК, ЖИВОТНОЄ!!!" (с)
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09.08.2023 21:44 Ответить
У Сергієвому Посаді після Че-Пе на території заводу постраждали 60 орків, 8 зникли безвісти, під завалими загиблих не знайдено.

Ймовірно ті 8 зниклих безвісти розклалися на атоми (c)
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09.08.2023 21:45 Ответить
По плану за 18 років мали зробити, оце пиляють
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09.08.2023 21:46 Ответить
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09.08.2023 21:46 Ответить
V піZде 🤣
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09.08.2023 21:50 Ответить
Ахахахахах
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09.08.2023 22:00 Ответить
На нього нарядів вже більше не буде.
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10.08.2023 10:58 Ответить
Это и есть Загорский оптико механический завод и там никаких феервеков непроизводилось и нехранилось. Взрыф на этом заводе как подают местные окутан враньем , даже сам губернатор врет что там взорвалось пиротехника ,несколько лет назад этот губернатор вручал работникам Загорского оптико механического завода грамоты . Там когдато при (ссср) работало около 60.000-70.000 людей а теперь около 700 .
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10.08.2023 14:23 Ответить
Тут головне слово «брав»….

русня шо з ї*балом…? …. і таке буває….
і да, тепер так можна буде….
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09.08.2023 21:49 Ответить
Що не кажіть, а зброю з лайна та палок кацапи добре вміють робити.
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09.08.2023 21:50 Ответить
Оте що на фото на манту схоже. Може це підводний апарат створюють а хочуть щоб воно летало.
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09.08.2023 21:52 Ответить
не може буть підводний. манту не мочать. це парашники з децтва знають )))
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09.08.2023 21:55 Ответить
Яке ще стелс у криворукої кацапні може бути? Хіба кукурудзяник з картону зліплять, щоб на радарах не світився... Анало-говнетні кинджали виявились допиляними іскандерами, такий же СУ-35 виявився тюнінгованим СУ-27 з дещо покращеною авіонікою імпортного виробництва. Можна наконтрабандити чіпів на калібри, але який дурень продасть тим шизонутим стелс-технологію?
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09.08.2023 21:52 Ответить
На тому заводі оптику для танків робили. Ви нема сенсу знищувати стратегічний обьект.
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09.08.2023 22:21 Ответить
Це укропен карателі в синіх в"єтнамках.
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09.08.2023 21:59 Ответить
Скульптор з якутії брав участь?
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09.08.2023 22:00 Ответить
у посланніка доля така бути посланим ... бавовну в кожен москальський будинок!
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09.08.2023 22:09 Ответить
Кто-то там хорошо сыграл роль Гастелло.. )
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09.08.2023 22:12 Ответить
Символично - прилетела "Посланнику" *****
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09.08.2023 22:12 Ответить
Показали бы видео. Там смотреть не на что. Взорвался одноэтажный арендованный склад пиротехники на территории завода. Одна женщина погибла.
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09.08.2023 22:13 Ответить
Это видео взрыва издалека, которое уже было тут.
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09.08.2023 22:25 Ответить
"Опубликованные с места происшествия кадры четко показывают, что сам ангар практически полностью разрушен, а во многих других зданиях, расположенных поблизости, взрывной волной вынесло окна."
t.me/Ukraine_365News/59116?single
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09.08.2023 22:23 Ответить
Площа пожежі 50 кв. м. Ангар громко сказано. Хотя конструкция соответствующая.
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09.08.2023 22:29 Ответить
Это что, значит, площадь пожара 7х7м? Сгорела какая-то бытовка? А площадь разрушения, судя по видео ~ 100х100м..
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09.08.2023 23:03 Ответить
Похоже это был какой-то однородный пиротехнический материал который сгорел в очень ограниченном пространстве. Даже остов ангара уцелел. Главной разрушительной силой была ударная волна.
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09.08.2023 23:10 Ответить
******, склады пиротехники так не горят. Можете загуглить про подарки на складах пиротехники, там салюты в разные стороны летят.
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09.08.2023 23:22 Ответить
Контужений кацап проболтался репортеру "дождя" что взрыв был на складе пороха...
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09.08.2023 23:35 Ответить
Це "кацапен отмазыватель" На одному з відео моя дружина навіть відмітила та вказала саме на "прильот" Потім був великий одиночний вибух Що саме грякнуло - не можу сказать - колір полум"я - дивний відтінок рожевого Чи то там у ракеті був якийсь "цікавий" заряд ВР чи так вибухнула "начинка заводу" І лише пізніше почався "фейєрверк" піротехніки Просто "рукожопі" вирішили "грошви заробить" - і на своїй технічній території розмістили склад ПП по виробництву та зберіганню піротехніки - зекономили "приватники" на охороні "об"єкту підвищеної небезпеки" Відносно недавно мені одне "чудо" доводило що весь цикл виробництва *********** - від виготовлення капсулів-детонаторів та ВР до упаковки снарядних ящиків робиться на одній технічній території - щоб усе було на місці От вони це й зробили Доводив я йому доводив що кожний технологічний процес проводять на окремій території або й на окремих підприємствах (щоб зменшить небезпеку вибуху) - та й махнув рукою!
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10.08.2023 06:02 Ответить
Смени флажок, касаб.
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09.08.2023 22:24 Ответить
Эти чмо-кацапы ставят себе флажки американские, польские, британские и т.д. То есть всех союзников Украины. Вонь этой тролятины видно как ладони
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09.08.2023 23:04 Ответить
руZZкие СМИ говорят что уже нашли тела 10 погибших.
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09.08.2023 23:15 Ответить
склад бытовой пиротехники никогда не будет на оборонном заводе, это все равно что склад кукол барби на территории кремля
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10.08.2023 09:51 Ответить
поищи в гугле взрывы пиротехники и сравни
Даже далекий от военки человек скажет что тут вовсе не пиротехника бахнула
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10.08.2023 10:38 Ответить
посланнік отримав посланіє.
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09.08.2023 22:29 Ответить
Telegram-канал База повідомив про загиблих. Спершу паблік написав, що під завалами знайшли тіла 10 осіб, пізніше повідомлення було відредаговано з формулюванням "знайшли фрагменти тіл, імовірно, 10 осіб".

"База" підкреслює, що є "велика ймовірність, що кількість загиблих може зрости до 15 і навіть більше", оскільки завали ще повністю не розібрали.

Також, за даними "Бази", російські слідчі, крім версії вибуху через порушення промислової безпеки і диверсії, також не відкидають версію дрона.

Припускають, що БПЛА міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух.
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09.08.2023 22:35 Ответить
Зеленский - росиянам: "Не курите, где попало!.. Курите там, куда еще не попало"
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09.08.2023 22:36 Ответить
Так, так, у маскаликів одне "...с дуба падают листья ясеня. Ни х-я себе, ни х-я себе. Посмотрел в окно. И, действительно, о-уительно, о-уительно."
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09.08.2023 22:52 Ответить
"Посланник" - это слишком пафосно, руслики могут не понять. Лучше просто "посланый" на три буквы.
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09.08.2023 22:55 Ответить
Штаты розработали Стелс уже как 25 лет назад . А эти с колен встают, разрабатывают дибилы. Хотят чтобы рвасея была вровень с ведущими странами мира. Быдло кацапское ...
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09.08.2023 22:57 Ответить
Поссанник. Сселссы закончиллисся для пида рассии у 91 гаду. А посся 91 у них глафный касрухтар шифет у Якутии.
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09.08.2023 23:00 Ответить
Оптіко-механічний завод з біноклів переключився на бомбардувальники. І це при наявності пачки профільних НДІ, тіпа того ж КБ Сухого. Кацапи, харе вже киздіти.
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09.08.2023 23:12 Ответить
"Участвовал в разработке..." - это может быть у него был заказ на разработку какой-нибудь вспомогательной системы.
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10.08.2023 00:12 Ответить
Цех піротехніки. Я спочаткту подумав про бенгальські вогники. А потім побачив 122 снаряд без маркуванн - стало ясно, що це виробництво снарядів. В минулому році показували відос, як в окупованому Дамбасє рвонув артсклад. Був у приміщенні реммайстерень старого РТП. бетонні стіни та покрівля - на молекули. А тут залишились рештки деревяних конструкцій. Цегла перетворилась у пісок. Біноклі, оптика зараз для орків баловство.
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09.08.2023 23:14 Ответить
Оптика это не только бинокли. Но согласен, там рядом был БК.
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09.08.2023 23:24 Ответить
...розробляє конструкторське бюро "Туполєв" для Міноборони РФ з 2009 року...

SpaceX 4 роки тому вперше підкинув пєпєлац на ім'я Starhopper на 20 м. А сьогодні вже має оце

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09.08.2023 23:23 Ответить
В Стелс не повірю, а от у виробництво ракет чи снарядів - легко. Скоріше, друге, ніж перше.
Від вибуху ракет розліт більше.
Тим більше, в цьому містечку хімічний завод теж присутній. Офіційно - виготовляє хімдобрива. А насправді?
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09.08.2023 23:54 Ответить
70% науково-дослідницьких інститутів які працювали на оборонку СРСР знаходились в Україні. Кацапи ніколи не мали достатньої кількості кваліфікованого персоналу для наукових досліджень. Все і всіх тянули з України. Звідси відродити науково-дослідницький персонал кацапи не здатні. Особливо коли у нас він в занепаді Залишається, як казало *****, "цап-царап" на Заході. Але схоже що "погнавшись" за Китаєм "наздоженуть" Північну Корею...
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10.08.2023 02:36 Ответить
Брав... Тепер в кобздона бере.
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10.08.2023 04:20 Ответить
який літак, за вказані кошти воли лише відосік для ***** знімуть...
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10.08.2023 07:25 Ответить
Слава Солдатам Великой Ukrainy...
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10.08.2023 07:49 Ответить
Телеграмм канал Сергиев Посад, походу взорвалось в литейном цеху, снаряды по заводу валяются

раньше делали оружие на этом заводе и не горел он каждый год как сейчас

И сейчас там делают

Народ, кто работал в пироросе свяжитесь со мной пожалуйста, пропал друг, в момент взрыва был на работе, в больнице родственники не нашли его, нужна хоть какая-то информация. Друга зовут Дикушин Александр, прошу дайте обратную связь! Пропал Ермаков Александр Николаевич. Помогите найти человека! При взрыве пропал мой папа Куланов Владимир Анатольевич 1961г.р.
работал в литейном отделе
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10.08.2023 08:37 Ответить
У кобзона на концерті пошукайте.
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10.08.2023 09:25 Ответить
"Посланіка" послалі 😄
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10.08.2023 09:51 Ответить
пасланник будет послан
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10.08.2023 09:53 Ответить
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИРО - РОСС" ИНН / КПП5042000812504201001

Среднесписочная численность189 сотрудников
Компания Пиро - Росс, ОАО принимала участие в 548 торгах из них выиграла 431. Основным заказчиком является АГКЦ, МУК
«Пиро-Росс» основали в 1994 году. О себе предприятие рассказывает, что сотрудничает с крупнейшими оборонными заводами - заказывать у них необходимые компоненты для пиротехники.

«Успешный опыт работы позволил нам с 2000 года стать основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Министерства Обороны РФ, что является гарантией надежности выпускаемого оборудования. Во всех наших фейерверках используется эксклюзивное оборудование» - гласит описание на сайте компании.
154 сотрудника предприятия неоднократно обращались в СМИ и записывали открытые обращения к властям, с просьбой оказать содействие: уверяли, что компания задолжала им 50 млн рублей по зарплате.
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10.08.2023 10:11 Ответить
У них там взагалі!... Одночасно: підірвався склад де лежали тільки труби і одночасно LOL, прєступная халатность. З ранку не можу зрозуміти як в наслідок недбалості можна підірвати металеві труби
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10.08.2023 10:40 Ответить
В тех сараях даже мультик не нарисуют, не то что самолет создать.
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10.08.2023 11:51 Ответить
Маю надію тепер це вже точно буде стелс і ми його ніколи не побачимо в повітрі
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10.08.2023 13:41 Ответить
Когда мы начнем уничтожать российские аеродромы с Тушками и Мигами, разве это сложнее чем запустить дрон на 600 км через Москву ?
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10.08.2023 13:47 Ответить
Пока они слепять этот самолет ,утечет много воды , санкций ... надо воровать или через подставные страны вывозить а всякие дроны теперь нужны и заправляли эти дроны взрыфчаткой , а вся безопасность " Ѳуй с ним" .... надо побольше!.
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11.08.2023 20:02 Ответить
 
 