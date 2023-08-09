Завод под Москвой, где прозвучали взрывы, участвовал в разработке новейшего бомбардировщика, - росСМИ
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"Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье, на котором 9 августа прогремел взрыв, участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения "Посланник".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.net со ссылкой на росСМИ "Агентство".
Согласно российскому сайту госзакупок, это предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, пишет росСМИ.
С марта 2022 года госконтракты завода прекратили публиковать, но заключенные ранее контракты до сих пор доступны.
Среди договоров – "выполнение составной части опытно-конструкторской работы на тему шифр: "Посланник-1ОЭП/Л", срок выполнения контракта – 2027 год, отмечает издание.
Стоимость этих работ – 69 млн рублей (около $711 000).
Заказчиком работ является национальный исследовательский институт "Экран", занимающийся разработкой оборудования для военной авиации.
"Посланник" – дальний бомбардировщик-ракетоносец, разрабатываемый конструкторским бюро "Туполев" для Минобороны РФ с 2009 года.
Российская пропаганда сообщала, что в конструкции этого самолета будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность по технологии "стелс".
Согласно источникам оккупантов, "Посланник" якобы будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.
По двум другим действующим госконтрактам завод в Сергиевом Посаде поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры.
В 2019 году завод поставил НИИ "Экран" станции предупреждения об облучении, устанавливаемые на военные вертолеты и самолеты.
Напомним, 9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.
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цей "пасланнік єпл" зі своїм стелсом теж буде летіти з Мурманска на Каспій щоб пуляти ракети.
так само як супер-пупкр тушка 160 - самий швидкий бомбардирувальник 😂
Іноді в коментарях після повідомлення ЗМІ про чергову атаку російських православних ракет «Х-22», «Х-32», «Х-101», «Х-555», «Калібр», «Онікс» та аеробалістичної ракети Х-47 « Кинжал» на житлові квартали українських міст, енергосистему та на торгово- розважальні центри, «дивані експерти» обурюються, чому 14 мокшанських ракет українські ППО збили, а три ракети вразили цілі.
У Ізраїлю за час палестино-ізраїльського конфлікту накопичен чималий досвід зі знищення повітряних цілей, що запускаються із сектора Гази. На захисті неба над обітованою землею стоїть складна система протиповітряної оборони «Залізний купол», якій складається з радара та контрольного центру. Ця установка розпізнає палестинські ракети, що наближаються, і можуть за кілька секунд прорахувати траєкторію польоту і навіть імовірну мету поразки. Така висока швидкість реакції системи на обстріл вкрай необхідна. Підлітний час від сектора Газа до ізраїльських міст становить від 15 до 90 секунд.
В новинах з Єрусалиму повідомлялося, що володіючи такою надійною протиракетною системою, ППО Ерець Ізраеля збиває до 90% ворожих ракет.
*****, досі нужніки в кінці городу, а туди ж - "стелс" розробляти!
"В БАБРУЙСК, ЖИВОТНОЄ!!!" (с)
Ймовірно ті 8 зниклих безвісти розклалися на атоми (c)
русня шо з ї*балом…? …. і таке буває….
і да, тепер так можна буде….
t.me/Ukraine_365News/59116?single
Даже далекий от военки человек скажет что тут вовсе не пиротехника бахнула
"База" підкреслює, що є "велика ймовірність, що кількість загиблих може зрости до 15 і навіть більше", оскільки завали ще повністю не розібрали.
Також, за даними "Бази", російські слідчі, крім версії вибуху через порушення промислової безпеки і диверсії, також не відкидають версію дрона.
Припускають, що БПЛА міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух.
SpaceX 4 роки тому вперше підкинув пєпєлац на ім'я Starhopper на 20 м. А сьогодні вже має оце
Від вибуху ракет розліт більше.
Тим більше, в цьому містечку хімічний завод теж присутній. Офіційно - виготовляє хімдобрива. А насправді?
раньше делали оружие на этом заводе и не горел он каждый год как сейчас
И сейчас там делают
Народ, кто работал в пироросе свяжитесь со мной пожалуйста, пропал друг, в момент взрыва был на работе, в больнице родственники не нашли его, нужна хоть какая-то информация. Друга зовут Дикушин Александр, прошу дайте обратную связь! Пропал Ермаков Александр Николаевич. Помогите найти человека! При взрыве пропал мой папа Куланов Владимир Анатольевич 1961г.р.
работал в литейном отделе
Среднесписочная численность189 сотрудников
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