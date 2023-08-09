Это спасет тысячи жизней украинцев, - Зеленский поблагодарил Шольца за пакет помощи в сфере безопасности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставленный пакет помощи в сфере безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
В сообщении отмечается: "Спасибо Германии и канцлеру Олафу Шольцу за новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины. Именно то, о чем мы договаривались с господином канцлером. Есть дополнительные пусковые установки Patriot от Германии. Выполнение этой нашей украино-немецкой договоренности спасет тысячи жизней украинцев. Работаем дальше ради усиления Украины и защиты от российского террора".
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Чи знову "царь хороший - бояре плохие"....?
)))
В Білому домі вважають - американцям важливо розуміти, до чого може призвести поразка України у війні.
Якщо США дозволять Путіну підкорити Україну, то у майбутньому американці будуть змушені розплачуватись не лише фінансами, але й власною кров'ю за агресію РФ. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
"...Впродовж цієї війни ми бачили непохитну підтримку американського народу, непохитну підтримку Конгресу на двопартійному та двопалатному рівнях, щодо продовження допомоги Україні. І ми й надалі будемо на цьому зосереджуватись. Тому що це важливо. Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, особливо наших союзників по НАТО. Враховуючи, що бойові дії ведуться на кордонах багатьох наших союзників по НАТО. Але це також важливо для національної безпеки американського народу. І якщо деякі американці цього не відчувають, - то тут важливо пам'ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?" - заявив Кірбі..."
В "Українському русі пацифістів", керівником якого є український блогер Руслан Коцаба, відреагували на висунення на премію, назвавши його "особливо зворушливим". "Я пишаюся тим, що наша організація номінована в компанії хоробрих друзів з Білорусі та Росії, які роблять багато для того, щоб допомогти людям відмовитися від вбивства українців (або будь-якого іншого народу), вирватися з путінської м'ясорубки", - заявив виконавчий секретар організації Юрій Шеляженко.
У 2019 році Коцабі вирішили вручити Аахенську премію миру (Aachener Friedenspreis). Тоді його кандидатуру висунув депутат німецького Бундестагу від Лівої партії Андрей Гунко (Andrej Hunko). Втім присудження премії Коцабі викликало хвилю критики в соціальних мережах і ЗМІ - через антисемітські висловлювання блогера. У результаті правління премії виступило проти нагородження, а сам Коцаба відмовився від премії.
Коцаба раніше працював на телеканалах "112-Україна" та NewsOne. У 2016 році Коцабу визнали винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України (ЗСУ). Його засудили до 3,5 року позбавлення волі. Вже за кілька місяців блогера виправдав апеляційний суд. Однак це рішення було оскаржене у вищій судовій інстанції, і з квітня 2019 року справа перебуває на повторному розгляді.
Як повідомила адвокатка Коцаби на засіданні в лютому 2023 року, він перебуває у США за статусом політичного біженця. Втім, у березні цього року суд заявив, що той виїхав у США за програмою для біженців з України.