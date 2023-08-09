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Это спасет тысячи жизней украинцев, - Зеленский поблагодарил Шольца за пакет помощи в сфере безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский,шольц

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставленный пакет помощи в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Спасибо Германии и канцлеру Олафу Шольцу за новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины. Именно то, о чем мы договаривались с господином канцлером. Есть дополнительные пусковые установки Patriot от Германии. Выполнение этой нашей украино-немецкой договоренности спасет тысячи жизней украинцев. Работаем дальше ради усиления Украины и защиты от российского террора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предоставила Украине новую партию военной помощи, в том числе 2 пусковые установки к ЗРК Patriot
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Топ комментарии
+14
Лише в одному Маріуполі ти вже врятував. Рятувальник сраний.
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09.08.2023 21:54
+11
Опять вечерний рыгасик ни о чём.
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09.08.2023 21:53
+10
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09.08.2023 21:55
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Може таки "ЧаоРус" передадуть... на 600км...
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09.08.2023 21:47 Ответить
Молодец, немцы это любят и ценят
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09.08.2023 21:52 Ответить
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09.08.2023 21:55 Ответить
если бы не его окружение, то свою роль он играет нормально во время войны. А остальное уже суд решит
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09.08.2023 22:04 Ответить
А окруженіє до нього з неба впало?
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09.08.2023 22:07 Ответить
Про суд правильно.
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09.08.2023 22:19 Ответить
"Короля делает свита"....
Чи знову "царь хороший - бояре плохие"....?
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10.08.2023 08:21 Ответить
А на яких фронтах зараз воює цей "настоящій палковнік" Гриценко? На Швейцарських чи на Мальдівських?
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10.08.2023 09:10 Ответить
Это хорошо, но пора уже прямую военную помощь просить, технику вместе с персоналом
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09.08.2023 21:53 Ответить
Опять вечерний рыгасик ни о чём.
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09.08.2023 21:53 Ответить
Лише в одному Маріуполі ти вже врятував. Рятувальник сраний.
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09.08.2023 21:54 Ответить

)))
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09.08.2023 21:54 Ответить
Тільки що їв таку ковбаску.
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09.08.2023 21:57 Ответить
Трохи не зрозумів Ваш меседж, пан Скела.....
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09.08.2023 21:59 Ответить
Мабуть натяк на ліверну ковбаску про яку товк торік колишній посол в ФРН Мельник, та під рукою не було підходящої фотки?
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10.08.2023 00:20 Ответить
Падла, а сколько десятков тысяч жизней лично ты загубил своим воровством и предательством?
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09.08.2023 21:57 Ответить
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09.08.2023 22:02 Ответить
Файні новини - в Білому домі відреагували на опитування CNN, яке засвідчило меншу підтримку допомоги Україні серед американців:

В Білому домі вважають - американцям важливо розуміти, до чого може призвести поразка України у війні.

Якщо США дозволять Путіну підкорити Україну, то у майбутньому американці будуть змушені розплачуватись не лише фінансами, але й власною кров'ю за агресію РФ. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
"...Впродовж цієї війни ми бачили непохитну підтримку американського народу, непохитну підтримку Конгресу на двопартійному та двопалатному рівнях, щодо продовження допомоги Україні. І ми й надалі будемо на цьому зосереджуватись. Тому що це важливо. Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, особливо наших союзників по НАТО. Враховуючи, що бойові дії ведуться на кордонах багатьох наших союзників по НАТО. Але це також важливо для національної безпеки американського народу. І якщо деякі американці цього не відчувають, - то тут важливо пам'ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?" - заявив Кірбі..."
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09.08.2023 21:57 Ответить
Українці це бачили с самого початку. Захід тільки зараз. А начебто розумні люди.
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09.08.2023 22:22 Ответить
Міжнародне бюро миру (IPB) в Берліні висуне на Нобелівську премію миру 2024 року три організації, які займаються захистом права на відмову від військової служби з міркувань совісті. Серед них "Український рух пацифістів", російський "Рух свідомих відмовників від військової служби" та білоруська організація "Наш Дім". Їх номінують, коли з 1 вересня розпочнеться прийом заявок.

В "Українському русі пацифістів", керівником якого є український блогер Руслан Коцаба, відреагували на висунення на премію, назвавши його "особливо зворушливим". "Я пишаюся тим, що наша організація номінована в компанії хоробрих друзів з Білорусі та Росії, які роблять багато для того, щоб допомогти людям відмовитися від вбивства українців (або будь-якого іншого народу), вирватися з путінської м'ясорубки", - заявив виконавчий секретар організації Юрій Шеляженко.

У 2019 році Коцабі вирішили вручити Аахенську премію миру (Aachener Friedenspreis). Тоді його кандидатуру висунув депутат німецького Бундестагу від Лівої партії Андрей Гунко (Andrej Hunko). Втім присудження премії Коцабі викликало хвилю критики в соціальних мережах і ЗМІ - через антисемітські висловлювання блогера. У результаті правління премії виступило проти нагородження, а сам Коцаба відмовився від премії.

Коцаба раніше працював на телеканалах "112-Україна" та NewsOne. У 2016 році Коцабу визнали винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України (ЗСУ). Його засудили до 3,5 року позбавлення волі. Вже за кілька місяців блогера виправдав апеляційний суд. Однак це рішення було оскаржене у вищій судовій інстанції, і з квітня 2019 року справа перебуває на повторному розгляді.

Як повідомила адвокатка Коцаби на засіданні в лютому 2023 року, він перебуває у США за статусом політичного біженця. Втім, у березні цього року суд заявив, що той виїхав у США за програмою для біженців з України.
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09.08.2023 22:03 Ответить
п.Зеленський, а кому має дякувати народ України за Гром-2? Що за нах
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09.08.2023 22:16 Ответить
Дякуємо Німеччині і всім нашим Друзям ! Вони прийняли в себе мільйони наших жінок та дітей , забезпечують їх і піклуються про них , допомагають нам фінансово , допомагають нам зброєю . Безмежна Подяка від всього серця ! Але ж треба показати нашим партнерам що їх допомога нам не крадеться місцевими гнидами .Як бути з вже зашкваренними ? Де адекватне і дієве покарання для цих покидьків ?
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09.08.2023 22:45 Ответить
 
 