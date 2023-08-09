Расходы американцев, если Путин завоюет Украину, будут значительно больше, чем нынешняя помощь Киеву, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Белом доме считают, что американцам важно понимать, что поражение Украины в войне угрожает нацбезопасности США и союзников по НАТО.
Если США позволят Путину покорить Украину, то в будущем американцы будут вынуждены расплачиваться не только финансами, но собственной кровью за агрессию РФ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Таким образом, чиновник ответил на вопрос журналиста, делают ли Белый дом и Совет нацбезопасности США достаточно, чтобы объяснить американцам, какие цели Вашингтона в Украине и почему американская поддержка и в дальнейшем необходима. Вопрос журналиста базировался на недавнем опросе CNN, который показал, что 55% американцев не поддерживают предоставление дополнительного финансирования для Украины.
"На протяжении этой войны мы видели непреклонную поддержку американского народа, непреклонную поддержку Конгресса на двухпартийном и двухпалатном уровнях о продолжении помощи Украине. И мы и дальше будем на этом сосредотачиваться. Потому что это важно. Это важно не только для народа Украины, но и для наших европейских союзников и партнеров, особенно наших союзников по НАТО, учитывая, что боевые действия ведутся на границах многих наших союзников по НАТО, но это также важно для национальной безопасности американского народа. И если некоторые американцы этого не чувствуют, то здесь важно помнить: если мы просто сядем сложа руки и позволим Путину победить, позволим захватить Украину, где он остановится дальше?" - заявил Кирби.
Чиновник также подчеркнул, что в вопросах российской войны речь идет не только об Украине, но и о нацбезопасности США и обязательствах перед альянсом НАТО.
"А в отношении людей, которые озабочены тем, что финансовые расходы становятся слишком высокими, мы бы попросили их подумать, какую цену - не только в финансах, но и кровью, возможно даже кровью американцев, - нам придется платить, если Путин покорит Украину и затем нацелится на наших союзников по НАТО. Потому что мы обязаны защищать наших союзников по НАТО, так что здесь вопрос гораздо больше, чем суверенитет Украины, хотя, конечно, в первую очередь речь идет именно об этом. И президент продолжит объяснять, что речь идет о гораздо больших обязательствах по национальной безопасности. Это включает как нашу собственную нацбезопасность, так и нацбезопасность и обязательства, которые мы взяли на себя перед альянсом НАТО. Все это потенциально поставлено на карту", - подытожил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США.
Напомним, что на прошлой неделе опрос CNN показал, что в общей сложности 55% американцев считают, что Конгресс не должен авторизировать дополнительное финансирование для Украины. 45% считают, что Конгресс должен разрешить такое финансирование. Еще 51% говорят, что США уже сделали достаточно для Украины, против 48% американцев, которые говорят, что США должны сделать больше. Аналогичный опрос, проведенный в первые дни российского вторжения в конце февраля 2022 года, показал, что 62% американцев считали, что США должны были сделать больше.
Пожалуйста, подождите...
Якби штати (разом з європою) хотіли перемоги України і СПРАВДІ були віддані тим цінностям, про які вони без упину терендять, то рашка була б знищена ще в минулому року.
А якщо зовсім чесно, то і 24.02. теж не було б.
Але ми маємо справу з продажними західними мерзотами, "цінності" яких зовсім не мир, правда, демократія, свобода, цінність людського життя, рівноправність і т.д.
Я знаю, що правда очі коле.
Я на таких час не марную. Що тобі відповідати ? Розібрати твою брехню, маячню і фантазії по складах ?
Ще хто з бутово пише ? (я таких населених пунктів, до речі, не знаю).
Не подобається чиясь думка -це твої проблеми. Не вмієш дискутувати - то хамиш.
при этом рассказываешь, как нам здесь жить, проталкивая кацапские нарративы.
ПРИКЛАДИ, де я розказую, ЯК ТОБІ жити ?
І наративів москальських також ? Заодно повідом, хто їх визначає.
Хоча насправді я з тобою спілкуватися зовсім не бажаю.
Тому можеш не відповідати.
Я пропоную (тільки коменти зносять, а мене банять).
Найперше: (вже, правда, часу, кіт наплакав) - вимагати виконання закону про ленд-ліз.
Негайно !
Зараз гадюка маркарова, типу, заворушилася і квакає про "роботу над ПРОДОВЖЕННЯМ" того, що так і не запрацювало.
Українська сторона має зробити все, щоб закон продовжили і не злізти з притирка, поки воно не активує його. В мене надія на те, що Залужний нарешті озвучить це. Бо він і так уже дуже прозоро в своїх інтерв'ю на це натякав.
Я абсолютно не прихильник Зе, але я згодна з тим, що він говорив і що не хотів їхати у Вільнюс (пост його, правда, не читала - після якого істерика у "героїчних" натівців була аж до неба).
І їхня поведінка свідчить, що він влучив у ціль.
Так, вони - огидні лицеміри. І так, їм треба нагадувати їхні обіцянки (хай "гегемони" подають приклад дотримання слова, нє ?) і вимагати-вимагати-вимагати.
Вони, звичайно, морозяться, тому слід (жаль, якщо цього ще не зроблено) приготувати доступний, аргументований і по пунктах документ про те, що їх чекає, якщо вони дозволять своїй дорогій рашці захопити Україну.
Більше того, таку роботу потрібно проводити з закордонними медіа і на усіх доступних майданчиках.
Оскільки за кордоном для пересічних громадян насамперед вбивається в голову - гроші.
Борці зі здоровим глуздом так накерували під час ковідосказу, що тепер пишуть про те, що тут середнього класу вже нема. Все більше їжу крадуть з магазинів. Житло неймовірно дорого (включно з рентом), к-сть бомжів зростає, проблеми нашаровуються (починаючи від жахливої мед.допомоги і закінчуючи дурдомом в освіті) і суспільний вибух цілком можливий. А кловун ще більше дратує людей і хоче приймати по 500 000 імігрантів щороку, хоча їх просто нема де селити: нема стільки житла.
І от на цьому тлі (яке сворене штучно) допомога Україні і взагалі війна в чужій країні сприймається не так, як мала б. Викликається негатив: нам самим важко, нема чого ще Україні допомагати.
Я про це писала ще минулого літа: що зумисне затягування допомоги (бо ж у "козачка" домовленості з х**лом), саботаж ленд-лізу, натомість викачування грошей з бюджету (хоча для штатів це маленькі суми - на мільйони нелегалів і списання студенського боргу персонаж тратить значно більше + решта дебільних лівацьких ініціатив), що спричиняє зубожіння простих американців, приведуть до зменшення підтримки України.
cnn - це помийка, яку я не читаю, але якщо раптом їхні цифри про підтримку - правдиві, то я мала рацію. І це було очевидним.
А ви, виглядає, бачите смисл у подальшому розбиванні лоба в поклонах тим, хто вмивається нашою кров'ю.
@UKRINFORM
Нас у НАТО не чекають, тому Україні варто думати про власну суб'єктність. Як показує практика, сподіватися можна лише на українську армію й українське суспільство - це найкращі союзники нашої держави. Боєць «Азов» Арсеній «Процес» Федосюк в інтерв'ю Укрінформу про перебування в російському полоні, феномен бригади «Азов» та повернення Дениса «Редіса» Прокопенка.
історія завжди одна і та сама.....