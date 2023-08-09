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Расходы американцев, если Путин завоюет Украину, будут значительно больше, чем нынешняя помощь Киеву, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кирби

В Белом доме считают, что американцам важно понимать, что поражение Украины в войне угрожает нацбезопасности США и союзников по НАТО.

Если США позволят Путину покорить Украину, то в будущем американцы будут вынуждены расплачиваться не только финансами, но собственной кровью за агрессию РФ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Таким образом, чиновник ответил на вопрос журналиста, делают ли Белый дом и Совет нацбезопасности США достаточно, чтобы объяснить американцам, какие цели Вашингтона в Украине и почему американская поддержка и в дальнейшем необходима. Вопрос журналиста базировался на недавнем опросе CNN, который показал, что 55% американцев не поддерживают предоставление дополнительного финансирования для Украины.

"На протяжении этой войны мы видели непреклонную поддержку американского народа, непреклонную поддержку Конгресса на двухпартийном и двухпалатном уровнях о продолжении помощи Украине. И мы и дальше будем на этом сосредотачиваться. Потому что это важно. Это важно не только для народа Украины, но и для наших европейских союзников и партнеров, особенно наших союзников по НАТО, учитывая, что боевые действия ведутся на границах многих наших союзников по НАТО, но это также важно для национальной безопасности американского народа. И если некоторые американцы этого не чувствуют, то здесь важно помнить: если мы просто сядем сложа руки и позволим Путину победить, позволим захватить Украину, где он остановится дальше?" - заявил Кирби.

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Чиновник также подчеркнул, что в вопросах российской войны речь идет не только об Украине, но и о нацбезопасности США и обязательствах перед альянсом НАТО.

"А в отношении людей, которые озабочены тем, что финансовые расходы становятся слишком высокими, мы бы попросили их подумать, какую цену - не только в финансах, но и кровью, возможно даже кровью американцев, - нам придется платить, если Путин покорит Украину и затем нацелится на наших союзников по НАТО. Потому что мы обязаны защищать наших союзников по НАТО, так что здесь вопрос гораздо больше, чем суверенитет Украины, хотя, конечно, в первую очередь речь идет именно об этом. И президент продолжит объяснять, что речь идет о гораздо больших обязательствах по национальной безопасности. Это включает как нашу собственную нацбезопасность, так и нацбезопасность и обязательства, которые мы взяли на себя перед альянсом НАТО. Все это потенциально поставлено на карту", - подытожил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США.

Напомним, что на прошлой неделе опрос CNN показал, что в общей сложности 55% американцев считают, что Конгресс не должен авторизировать дополнительное финансирование для Украины. 45% считают, что Конгресс должен разрешить такое финансирование. Еще 51% говорят, что США уже сделали достаточно для Украины, против 48% американцев, которые говорят, что США должны сделать больше. Аналогичный опрос, проведенный в первые дни российского вторжения в конце февраля 2022 года, показал, что 62% американцев считали, что США должны были сделать больше.

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Топ комментарии
+20
а якщо різко збільшити номенклатуру і, головне, кількість поставленої зброї, то витрати американців ще можуть бути меншими.
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09.08.2023 22:13
+9
Цікаво, коли це дійде до Європи?
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09.08.2023 22:13
+9
Ну, наконец Кирби заговорил!

»слова не мальчик , но мужа» ( как говорили древние).

Четкая и понятная позиция о которой говорила Украина еще с 2014 года.

Теперь это все надо вложить в уши Джо без всяких комментариев Саливана и Бернса.
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09.08.2023 22:22
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Нет, она обретет смыслы. Украина никогда не считалась на России отдельным государством, как например Литва или Польша. Без Украины РФ не РФ, а так, огрызок совка.
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10.08.2023 10:59 Ответить
Без країн Балтії чи Середньої Азії це й буде огризок совка, а без Польщі - огризок імперії.
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10.08.2023 11:50 Ответить
Чергова пустопорожня тріпологія лицемірів-боягузів-імпотентів.

Якби штати (разом з європою) хотіли перемоги України і СПРАВДІ були віддані тим цінностям, про які вони без упину терендять, то рашка була б знищена ще в минулому року.

А якщо зовсім чесно, то і 24.02. теж не було б.

Але ми маємо справу з продажними західними мерзотами, "цінності" яких зовсім не мир, правда, демократія, свобода, цінність людського життя, рівноправність і т.д.
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09.08.2023 23:04 Ответить
Тебе никто ничего не должен. Без помощи США Украина уже стала бы частью московской орды. Так что засунь свою критику себе в одно место.
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09.08.2023 23:11 Ответить
А ти - язик.

Я знаю, що правда очі коле.
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09.08.2023 23:25 Ответить
Відповісти по суті тобі нема чого. At the same time, I live in Ukraine, and you, perhaps in Canada, or пишешь из Северного Бутово через прокси, при этом рассказываешь, как нам здесь жить, проталкивая кацапские нарративы.
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09.08.2023 23:41 Ответить
До чого тут мова ? Зовсім уже ?

Я на таких час не марную. Що тобі відповідати ? Розібрати твою брехню, маячню і фантазії по складах ?

Ще хто з бутово пише ? (я таких населених пунктів, до речі, не знаю).

Не подобається чиясь думка -це твої проблеми. Не вмієш дискутувати - то хамиш.

при этом рассказываешь, как нам здесь жить, проталкивая кацапские нарративы.
ПРИКЛАДИ, де я розказую, ЯК ТОБІ жити ?

І наративів москальських також ? Заодно повідом, хто їх визначає.

Хоча насправді я з тобою спілкуватися зовсім не бажаю.
Тому можеш не відповідати.
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09.08.2023 23:47 Ответить
Даже если вы и правы. То какой смысл это писать? Какой у Украины выбор, и есть ли он вообще, вот вопрос? Не брать помощь у этих "лжецов"? Или что вы предлагаете делать конкретно и по существу, можете ответить? Чтобы Украине спастись? Может орать на них? Возмущаться?Обвинять в лицемерии? Всё это уже делали! Зеленского после этого чуть с дерьмом не сожрали- до сих пор, вспоминают, заставляют молчать и кланяться (мол, не достаточно нас благодаришь собака такая).
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10.08.2023 01:58 Ответить
Значить, ви неуважно читали.

Я пропоную (тільки коменти зносять, а мене банять).

Найперше: (вже, правда, часу, кіт наплакав) - вимагати виконання закону про ленд-ліз.
Негайно !

Зараз гадюка маркарова, типу, заворушилася і квакає про "роботу над ПРОДОВЖЕННЯМ" того, що так і не запрацювало.

Українська сторона має зробити все, щоб закон продовжили і не злізти з притирка, поки воно не активує його. В мене надія на те, що Залужний нарешті озвучить це. Бо він і так уже дуже прозоро в своїх інтерв'ю на це натякав.

Я абсолютно не прихильник Зе, але я згодна з тим, що він говорив і що не хотів їхати у Вільнюс (пост його, правда, не читала - після якого істерика у "героїчних" натівців була аж до неба).

І їхня поведінка свідчить, що він влучив у ціль.

Так, вони - огидні лицеміри. І так, їм треба нагадувати їхні обіцянки (хай "гегемони" подають приклад дотримання слова, нє ?) і вимагати-вимагати-вимагати.

Вони, звичайно, морозяться, тому слід (жаль, якщо цього ще не зроблено) приготувати доступний, аргументований і по пунктах документ про те, що їх чекає, якщо вони дозволять своїй дорогій рашці захопити Україну.

Більше того, таку роботу потрібно проводити з закордонними медіа і на усіх доступних майданчиках.

Оскільки за кордоном для пересічних громадян насамперед вбивається в голову - гроші.

Борці зі здоровим глуздом так накерували під час ковідосказу, що тепер пишуть про те, що тут середнього класу вже нема. Все більше їжу крадуть з магазинів. Житло неймовірно дорого (включно з рентом), к-сть бомжів зростає, проблеми нашаровуються (починаючи від жахливої мед.допомоги і закінчуючи дурдомом в освіті) і суспільний вибух цілком можливий. А кловун ще більше дратує людей і хоче приймати по 500 000 імігрантів щороку, хоча їх просто нема де селити: нема стільки житла.

І от на цьому тлі (яке сворене штучно) допомога Україні і взагалі війна в чужій країні сприймається не так, як мала б. Викликається негатив: нам самим важко, нема чого ще Україні допомагати.

Я про це писала ще минулого літа: що зумисне затягування допомоги (бо ж у "козачка" домовленості з х**лом), саботаж ленд-лізу, натомість викачування грошей з бюджету (хоча для штатів це маленькі суми - на мільйони нелегалів і списання студенського боргу персонаж тратить значно більше + решта дебільних лівацьких ініціатив), що спричиняє зубожіння простих американців, приведуть до зменшення підтримки України.

cnn - це помийка, яку я не читаю, але якщо раптом їхні цифри про підтримку - правдиві, то я мала рацію. І це було очевидним.

А ви, виглядає, бачите смисл у подальшому розбиванні лоба в поклонах тим, хто вмивається нашою кров'ю.
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10.08.2023 02:44 Ответить
Ведано, та спершу же розберися, що таке ленд-ліз і чим він відрізняється від ******** подарунків техніки/зброї від Байдена! Та ж тобі там на місці легше легшого це зробити! Та невже ти по своїй дурості вважаєш, що по ленд-лізу Залужному буде легше отримати ті ж самі F16 (не кажу вже за F-35), чи В52, чи Абрамси?
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10.08.2023 19:15 Ответить
З такою "помощью" ніяких ворогів не потрібно з такими "друзями".
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10.08.2023 00:29 Ответить
пока кацапы в оон и магате - очевидно "ценности" у оон, магате и т.п. - такие же.
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10.08.2023 00:47 Ответить
Світла голова
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09.08.2023 23:15 Ответить
Ukrinform

@UKRINFORM

Нас у НАТО не чекають, тому Україні варто думати про власну суб'єктність. Як показує практика, сподіватися можна лише на українську армію й українське суспільство - це найкращі союзники нашої держави. Боєць «Азов» Арсеній «Процес» Федосюк в інтерв'ю Укрінформу про перебування в російському полоні, феномен бригади «Азов» та повернення Дениса «Редіса» Прокопенка.
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09.08.2023 23:16 Ответить
Именно, всё упирается, в первую очередь, в народ, в нашем случае - в 73% зедебильный народ, и в еще бОльшую часть из оставшихся - в колаборантов. С таким нарідом и народом дела в Украине не будет, будут убиты (утилизированы) на полях сражения все до последнего патриотов, а невоюющих в рабство, ну, или в сотрудничество. 2 выхода: 1 - выживать, 2 - ******** за границу, есть конечно 3-й - убиться или быть убитым...
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10.08.2023 12:54 Ответить
Іноді американські керманичі висловлюють розумні думки. Росія повинна заплатити за цей бенкет сповна. Протягом декількох поколінь як це свого часу зробила Німеччина.
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09.08.2023 23:29 Ответить
так, поки що все йде до нової ядерної карибської "кризи" десь в році так 2062-ому і подальшим злетом цін на жижу раз так в три в 2070-их роках.
історія завжди одна і та сама.....
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09.08.2023 23:31 Ответить
Висновок - Supper! Нема змарнованих грошей на підтримку України. Це все інвестиції на майбутнє. Досить терпіти розбійників, гвалтівників і крадунів дітей в свойому домі. Раша має бути обеззброєна
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09.08.2023 23:36 Ответить
Східна Європа - країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина - у процентному відношенні до свого ВНП надають допомогу навіть більше ніж США, інші країни Європи теж допомагають (не беремо до уваги травмовану невиліковним імперіалізмом Угорщину, яка на стороні Пуйла), звісно у США могутня економіка і вони є лідером НАТО, але на статистику впливає те, що країна занедужала на трампізм
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10.08.2023 05:14 Ответить
Ого як вже заговорили
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10.08.2023 07:37 Ответить
Чувствуют, что обосрались на самом деле. США - никто - ссыкуны - это им выйдет плохим боком. *****, и только крепкие ***** ракетами по параше массированно - 1000 штук за раз каждый день в течении месяца - ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ!
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10.08.2023 12:57 Ответить
.....дешевле искоренить *********** в начале эпидемии...Увы поздно имеются последствия на болотах мацковии, родилась новая генерация ***********...Не видно конца этому, распространяется по миру,как беженцы из мокшании,несущие идеи манкуртизма ..
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10.08.2023 07:46 Ответить
Все эти "атаки" беспилотниками по подмосковью - это пуки, сделанные самими кацапами чтобы дальше оправдывать агрессию против Украины. Только РЕАЛЬНЫЕ ********* могут остановить паРашу - это массированные ракетные атаки по паРаше по 1000 штук за раз, в день, в течении месяца, по разным объектам, и в т.ч., ОБЯЗАТЕЛЬНО и по жилым домам. Иначе дела не будет... А пока контрнаступ захлебнулся, США с гейропой ссут...
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10.08.2023 13:03 Ответить
Штаты создают себе проблемы и мужественно стараются их преодолевать! А не дешевле ли было бы просто уничтожить ублюдка? Мир вздохнул бы с облегчением. Так нет же, Штаты не хотят смены ублюдочного режима, так пусть тогда создают условия безопасности для Украины и тратят миллиарды на поддержку!
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12.08.2023 20:09 Ответить
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