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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кинджал

По всей Украине четвертый раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 23-24 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

23-49 объявлен отбой угрозы.

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Кацапи! Ви повинні здохнути! Усі!
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09.08.2023 23:33 Ответить
Зл1тали - у якому сенс1 ? Що верзеш, сам хоч розум1еш?
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09.08.2023 23:49 Ответить
На нижньогородську область повинн1 лет1ти наш1 дрони, а не на москву.
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09.08.2023 23:47 Ответить
вбивають двох зайців: тероризують мозок та піднімають на вуха засоби ппо... зважаючи на кількість нинішніх підходів, вночі, можливо, треба чекати реальник подарунків...
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09.08.2023 23:53 Ответить
Задовбали...нащо ці тривоги під 1 МІГ31? Наша влада не розуміє, що навчає народ НЕ РЕАГУВАТИ на сигнали тривог?
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10.08.2023 00:20 Ответить
Точно, якщо вiн злетiв у Нижегородськiй областi тупо оголошувати тривоги на Пiвднi та Заходi, наприклад.
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10.08.2023 00:32 Ответить
 
 