Ночью ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, станция на грани очередного блэкаута, - "Энергоатом"

Ночью 10 августа Запорожская атомная электростанция потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. Ее переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (блэкаут).

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.

"В случае блэкаута главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", которую оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)", - говорится в сообщении.

Врио исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач отметил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "природной циркуляции": "В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его при отсутствии охлаждающих насосов".

"Такой режим трудный для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу от основного оборудования энергоблока", - добавил Ткач.

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