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Энергоатом (377) Тарифы на электроэнергию (1906) Запорожская АЭС (543)

Ночью ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, станция на грани очередного блэкаута, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

Ночью 10 августа Запорожская атомная электростанция потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. Ее переключили на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (блэкаут).

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", информирует Цензор.НЕТ.

"В случае блэкаута главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", которую оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)", - говорится в сообщении.

Врио исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач отметил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "природной циркуляции": "В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его при отсутствии охлаждающих насосов".

"Такой режим трудный для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу от основного оборудования энергоблока", - добавил Ткач.

Читайте: "Энергоатом" объявил тендеры для оккупированной ЗАЭС на 566 млн грн, - Железняк
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Як може в 21 сторіччі існувати така дичина,як кацапи? Вони ж ментально ще з кам'яного віку не вийшли. Треш 🤦
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10.08.2023 08:05 Ответить
А нагадайте, яким чином сама велика атомна електростанція в Європі за лічені години опинилася в руках ворога? Як там розмінувальники єрмак і верещук? Їм спиться нормально? Попробуйте в мирний час потрапити на такий обєкт. Ніяк туди не пройдете, ви що там секрети, там сидять пузаті дяді і 5-ть видів охорони під контролем нацгвардії. То куди воно все поділося за одну ніч?
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10.08.2023 08:29 Ответить
Если я не ошибаюсь, еще в 2014 году на уровне КМУ или Укратома было принято решение про отключение ЗАЕС в случае наступу РФ из Крыма. АЕС отключаеться, блокируются все входы-выходы, персонал покидает АЕС, выезжает в безопасное место. АЕС превращаеться в кучу хлама, который никто не в состоянии запустить кроме персонала. А вот почему это не сделано в 22м.
Наверное потому что зеленский продал свою недвижимость в Украине, но в 21м короновирус помешал
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10.08.2023 12:23 Ответить
фигово...
еще и ставленник Деркача - Кости во главе Энергоатома..
стоит ли удивляться что станцию сдали без боя - горожане сами руками танки останавливали да нацгвардейцы на станции бились..
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10.08.2023 08:29 Ответить
Так, "зелена влада" віддала "Енергоатом" в руки російського шпіона, а точніше зрадника України - деркача, який ще мав доступ до секретних плівок, записів зустрічі Президента Порошенка і Байдена. Хто ж міг передати йому ці плівки, які мали зберігатися в адміністрації презилента і під контролем СБУ? А деркач їх отримав і разом з ФСБ(можливо і на територіх московії) монтував туди те що потрібно для дискридитації Порошенка і сина Байдена, вставляючи туди якісь домовленності з медведчуком, і останній давав якісь покази на Порошенко, підтверджуюсчи ніби автентичність записів... Ось де був початок спецоперації кацапів і антимайданівців проти України, Порошенка і США щоб навішати локшини наріду і облегчити їхніми, наріду руками, подальші дії по захопленню України. Як ви думаєте, проведено розслідування, яким чином такі секретні записи потрапили до рук ворога Укрїни?
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10.08.2023 08:45 Ответить
Кацапи бачачи що світ трясеться від їхніх дії будуть продовжувати.
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10.08.2023 08:38 Ответить
ця зрада на сумлінні (совісті) 73% виборців "героя" на ім'я боневтік він же нелох, він же зеля, він же пісюніст, він же яка різниця й ще зеля. радійте 73% за свій вибір. 73% і є зрадники України.
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10.08.2023 08:48 Ответить
 
 