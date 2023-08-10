Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 200 человек (+580 в сутки), 4278 танков, 5028 артсистем, 8303 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 252,2 тысяч военных РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составляют:
личный состав - около 252 200 (+580) единиц ликвидировано,
танков - 4278 (+16) ед,
боевых бронированных машин - 8303 (+13) ед,
артиллерийских систем - 5028 (+15) ед,
РСЗО - 711 (+0) ед,
средств ПВО - 469 (+0) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 313 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 4179 (+4) ед,
крилатых ракет - 1377 (+0) ед,
кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7495 (+16) ед,
специальной техники - 746 (+4) ед.
Пожалуйста, подождите...
64! одиниць техніки, один пєпєлац та 580!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Окремо по танках - 16!!! коробочек, хлопці Ви найкращі!
Масованих повітряних атак не було, хоча тривогами за цей день дістали ...
Рахунок ППО:спецтехніка 0:4
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 252 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
1. ЗСУ не вбивають жінок, дітей та глибоких дідусів
2. Тому 250 000 / 2 = 125 000 мінус діти та дідусі буде 125 000 / 2 = 62 000 чумардосів
Отже наші герої знищили 4 нальчики.
В Галичині нічну вазу(горшок) називали нальчик
А так як це типу "кадрові" (хоч і вже на 70+% з чмобіків) частини, то і наступають вони не як "загони Шторм" (пєшкодралом, з рпк/пкм), а по їхній армійській доктрині - на броні.