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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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армия РФ (15394) Генштаб ВС (4304) ликвидация (1952) уничтожение (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 200 человек (+580 в сутки), 4278 танков, 5028 артсистем, 8303 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бмп,уничтожение

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 252,2 тысяч военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составляют:

личный состав - около 252 200 (+580) единиц ликвидировано,

танков - 4278 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 8303 (+13) ед,

артиллерийских систем - 5028 (+15) ед,

РСЗО - 711 (+0) ед,

средств ПВО - 469 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 313 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4179 (+4) ед,

крилатых ракет - 1377 (+0) ед,

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7495 (+16) ед,

специальной техники - 746 (+4) ед.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 200 человек (+580 в сутки), 4278 танков, 5028 артсистем, 8303 бронированные машины 01
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Топ комментарии
+21
Минув 3459 день москальсько-української війни.
64! одиниць техніки, один пєпєлац та 580!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Окремо по танках - 16!!! коробочек, хлопці Ви найкращі!
Масованих повітряних атак не було, хоча тривогами за цей день дістали ...
Рахунок ППО:спецтехніка 0:4
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 252 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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10.08.2023 08:55
+20
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10.08.2023 08:33
+20
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10.08.2023 08:36
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10.08.2023 08:30 Ответить
Пане Николай Водяной 9dd6159, Ваш кіт танцює 7-40?
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10.08.2023 09:38 Ответить
Коли гарні новини з фронту,то він ще і співає..https://fi.darakchi.uz:8443/video/kot%20spel%20gruzinskuju%20pesnju.mp4
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10.08.2023 09:52 Ответить
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10.08.2023 08:33 Ответить
Рясненько так танків накосили!
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10.08.2023 08:34 Ответить
ну так рыпаються в направлении купянска там большинство вангую и накосили)
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10.08.2023 08:36 Ответить
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10.08.2023 08:36 Ответить
Защіщать від укропен какрателів.
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10.08.2023 08:47 Ответить
Минув 3459 день москальсько-української війни.
64! одиниць техніки, один пєпєлац та 580!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Окремо по танках - 16!!! коробочек, хлопці Ви найкращі!
Масованих повітряних атак не було, хоча тривогами за цей день дістали ...
Рахунок ППО:спецтехніка 0:4
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 252 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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10.08.2023 08:55 Ответить
Супер!!!
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10.08.2023 08:58 Ответить
Пане Qq Qqq f1a4586b, маю цінну пропозицію:

1. ЗСУ не вбивають жінок, дітей та глибоких дідусів
2. Тому 250 000 / 2 = 125 000 мінус діти та дідусі буде 125 000 / 2 = 62 000 чумардосів
Отже наші герої знищили 4 нальчики.
В Галичині нічну вазу(горшок) називали нальчик
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10.08.2023 10:01 Ответить
16 танків та 13 ббм - мабуть знов пробували, наволочі, на цьому тижні "наступати" батальйони "таманської" дивізії на Куп'янськ та Борову/Лиман.

А так як це типу "кадрові" (хоч і вже на 70+% з чмобіків) частини, то і наступають вони не як "загони Шторм" (пєшкодралом, з рпк/пкм), а по їхній армійській доктрині - на броні.
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10.08.2023 10:30 Ответить
Танчиків накосили ого-го. І гвинтокрил зверху як вишенка. Дякую нашим воїнам!
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10.08.2023 11:20 Ответить
Добре працює ЗСУ, навіть танків прибрали більше ніж арти, але арта орків у плані знищення, завжди має бути в прерогативі
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10.08.2023 12:34 Ответить
 
 