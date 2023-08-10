Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 200 человек (+580 в сутки), 4278 танков, 5028 артсистем, 8303 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 252,2 тысяч военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составляют:

личный состав - около 252 200 (+580) единиц ликвидировано,

танков - 4278 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 8303 (+13) ед,

артиллерийских систем - 5028 (+15) ед,

РСЗО - 711 (+0) ед,

средств ПВО - 469 (+0) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 313 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4179 (+4) ед,

крилатых ракет - 1377 (+0) ед,

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7495 (+16) ед,

специальной техники - 746 (+4) ед.

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