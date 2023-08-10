ВР призвала Макрона не допускать россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже

Верховная Рада обратилась к лидерам и парламентам других стран, в частности президенту Франции Эмманюэлю Макрону, об ограничении въезда на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям. Депутаты просят Францию запретить участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект постановления № 9409 поддержали 306 депутатов.

Как отмечается в документе, в России и Беларуси спорт является составной частью государственной пропаганды войны. Большинство их спортсменов являются представителями силовых структур и часть из них принимает участие в боевых действиях в захватнической войне против Украины. На суверенной территории Украины в результате войны, развязанной РФ, гибнут от бомбежек спортсмены, теряют жизнь и здоровье защитники страны, которые вынуждены были сменить спортивную форму на военную.

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Народные депутаты считают ошибочной политику Международного олимпийского комитета (МОК) с рекомендациями по возвращению россиян и белорусов в международные соревнования под нейтральным флагом.

"Надеемся, что МОК будет следовать олимпийским принципам и не позволит участия в Олимпийских играх - 2024 в Париже представителям государств-агрессоров", - говорится в постановлении.

В случае же бездействия международных спортивных институтов свое веское слово должно сказать государство, где будут проходить Олимпийские Игры 2024 года, отмечается в постановлении.

"Мы благодарны госпоже мэру Парижа Анн Идальго, которая выступила за запрет участия россиян в этих соревнованиях. В связи с этим, Верховная Рада призывает президента Франции Эмманюэля Макрона и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию рашистов и белорусов, которые

прикрываясь спортом, исповедуют античеловеческую пропаганду", - говорится в документе.

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Отметим, ранее мэр Парижа Анн Идальго в очередной раз выступила против допуска россиян и белорусов к летним Олимпийским играм-2024 под их национальными флагами, добавив, что она сделает все возможное, чтобы этого не произошло.