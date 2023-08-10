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Самый горячий этап спора с Украиной – уже в прошлом, – канцелярия президента Польши

україна,поляки,польща,українці

Глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже в прошлом.

Об этом он сказал в эфире Польского радио, сообщает Цензор.НЕТ.

Шрот рассказал, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

По его словам, это свидетельствует об улучшении отношений.

"Думаю, это не единственное расхождение между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", - сказал Шрот.

Читайте: Варшава ведет относительно Киева "политику гиен и шакалов", - бывший глава МИД Польши Чапутович

Предметом спора между Польшей и Украиной стал, среди прочего, вопрос эмбарго на украинское зерно и заявление Польши о том, что, несмотря на прекращение блокады со стороны ЕС, она будет продолжать запрет в одностороннем порядке.

Напомним, МИД Украины вызвал посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвало посла Украины.

Премьер Польши Моравецкий назвав виклик Україною польського посла до МЗС помилкою. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоциям следует остыть. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами", – сказал он.

Також читайте: Кулеба: "Ми не спровокували жодного загострення українсько-польських відносин"

После возвращения посла Украины Василия Зварыча из Киева в Варшаву МИД Польши пригласил его на разговор.

Автор: 

дипломатия (1463) Польша (8407)


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Топ комментарии
+11
Україна та Польща пов'язані однією мотузкою - рашиською

Треба не допускати у майбутньому того бздуру у наших відносинах, що нещодавно був
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10.08.2023 13:28
+10
Дякуємо Польському народу, побратимам-сусідам, за Підтримку і Розуміння Українців у їх протистоянні московській навалі!!
Слава Україні Єще Польська нє згнєла!
Слава Захисникам України та Волонтерам!
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10.08.2023 13:26
+8
польща ніколи нічого не робитиме собі у збиток про це неодноразово казали польські можновладці. За минулий рік вони ввезли своєї продукції в Україну на 60% більше ніж у 2021-му. За минулий рік біженці принесли їм понад 4 млрд євро. А ще багато мільярдні контракти на виконання військових замовлень. Кому війна, а кому шалена вигода.
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10.08.2023 14:19
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Дякуємо Польському народу, побратимам-сусідам, за Підтримку і Розуміння Українців у їх протистоянні московській навалі!!
Слава Україні Єще Польська нє згнєла!
Слава Захисникам України та Волонтерам!
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10.08.2023 13:26 Ответить
польща ніколи нічого не робитиме собі у збиток про це неодноразово казали польські можновладці. За минулий рік вони ввезли своєї продукції в Україну на 60% більше ніж у 2021-му. За минулий рік біженці принесли їм понад 4 млрд євро. А ще багато мільярдні контракти на виконання військових замовлень. Кому війна, а кому шалена вигода.
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10.08.2023 14:19 Ответить
Што?
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10.08.2023 13:27 Ответить
Україна та Польща пов'язані однією мотузкою - рашиською

Треба не допускати у майбутньому того бздуру у наших відносинах, що нещодавно був
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10.08.2023 13:28 Ответить
Конечно мынула.Украина сразу разрешила их курятину ввозить.
Зе понимает только так,ссаными тряпками по рылу.
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10.08.2023 13:43 Ответить
Так курятину заборонили із-за епідемії на польських фермах. Політика тут не причому.
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10.08.2023 14:20 Ответить
Так просто совпало?
Так и в пшенице жучок завёлся внезапно.
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10.08.2023 14:28 Ответить
Так польска курва заборонила весь український агроекспорт, а не тільки пшеницю.
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10.08.2023 14:53 Ответить
Имеют право,Украина не в ЕС
А была бы в ЕС была бы обязана своим гражданам по той же цене как и всем гражданам ЕС продукты продавать
Иначе это дискриминация.
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10.08.2023 15:25 Ответить
Між Україною і ЄС є договір про зону вільної торгівлі. Згідно цього договору, поляки не повинні перешкоджати доступу до свого ринку. Так працює ЄС.
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10.08.2023 16:37 Ответить
Україна повністю відкрила свій ринок для дотаційної польської продукції, бо виконує зобов'язання
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10.08.2023 16:39 Ответить
Велика шана та повага до польщі за підтримку та допомогу, але!
Польща цим робить безпечною в першу чергу себе та всю європу
Бо ***** на кордоні, це загроза яку Україна взяла на себе
Одна за всю європу
І під час найстрашнішої війни після другої світової, порушувати питання пам'яті, культурних чи інших цінностей, вимагати якихось дій не пов' язаних з обороною, це як мінімум не гарно
Це, знаєте?
Коли через годину треба дати 20000 баксів на операцію а у Вас нема
А є квартира вартісттю 100000
І ваш товариш каже що дасть 20 прямо зараз, а Ви за це віддасте йому квартиру
Забере житло ще й скаже що як би не він то Ваша людина померла б і ви йому маєте дякувати до кінці житя
Ну приблизно так
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10.08.2023 13:49 Ответить
Це співпали інтереси. І нічого поганого тут немає. Поляки багато роблять для України, і не тільки заради своєї безпеки, а тому, що ментально ми їм значно ближчі ніж кацапські дикуни.
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10.08.2023 14:16 Ответить
Почитайте, що пишуть поляки в коментарях на фб і ютубі в англомовному серидовищі. Вони вважають, що якщо допомагають Україні, то Україна зобов'язана відмовитися від героїзації Бандери і УПА, визнати волинську різанину геноцидом поляків... Я б на вашому місці не зачаровувався ними, у майбутньому нас чекають непрості відносини і заборона усього українського агроекспорту - яскраве тому підтвердження.
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10.08.2023 14:27 Ответить
Кожен поляк окремо може собі дозволити хоч гавкати на Украіну, але це не є офіціальною політикою польського уряду. Серед ураінців теж немало горлопанів, щотрепетуютть і вважають, що іх думка вирішальна. Польща і так зробила занадто багато для украінців і потратилась немало . Т Нашиим урядовцям і дипломатам треба навчитись бути вдячними за допомогу, а не корчити з себе гонорових "уродзоних".
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10.08.2023 18:17 Ответить
польща ніколи нічого но робитиме собі в збиток, ті 2.8 млрд які вона потратила - вона вже давно відбила із тих 10 млрд євро, які вона вивезла із України завдяки безлімітній торгівлі. Про біженців там взагалі окрема історія, ті принесли їй і принесуть багато мільярдів. Так що не треба зачаровуватися. Допомагають Україні зараз дуже багато країн, однак чомусь героїзують тільки одну польщу, хоч вона має найбільший зиск від цієї війни.
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10.08.2023 19:36 Ответить
"Найгарячіший етап суперечки з Україною - вже в минулому"

А шо таке? Передвиборча істерія вже закінчилася у польських політиків?
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10.08.2023 14:14 Ответить
Ща кацапи (самі, або руками всеядних зебаранів) ще дровець підкинуть в полумʼя, щоб не згасло, бо їм дружні відносини Польщі і України як кістка в горлі.
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10.08.2023 14:54 Ответить
Оля, ти глибше поцікався у чому проблема. І проблема тут не у дешевому укр зерні, а у виборах у польщі, де с/г люмпен, який сидить на дотаціях із Брюсселю є значним електоратом для діючої влади. А найкращий спосіб задовольнити бажання люмпену - пнути українців
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10.08.2023 16:42 Ответить
Та я якраз і беру глибше, бо це не вчора із зерна почалося, а десятиліттями тягнеться. Як тільки наші з Польщею стосунки покращуються, так і витягає якесь рашистське гівно кусок історії і настирливо суне його в політику. А кремлівських агентів по світу як тарганів ще з часів совка.
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10.08.2023 17:23 Ответить
 
 