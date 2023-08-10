Самый горячий этап спора с Украиной – уже в прошлом, – канцелярия президента Польши
Глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже в прошлом.
Об этом он сказал в эфире Польского радио, сообщает Цензор.НЕТ.
Шрот рассказал, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.
По его словам, это свидетельствует об улучшении отношений.
"Думаю, это не единственное расхождение между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", - сказал Шрот.
Предметом спора между Польшей и Украиной стал, среди прочего, вопрос эмбарго на украинское зерно и заявление Польши о том, что, несмотря на прекращение блокады со стороны ЕС, она будет продолжать запрет в одностороннем порядке.
Напомним, МИД Украины вызвал посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвало посла Украины.
Премьер Польши Моравецкий назвав виклик Україною польського посла до МЗС помилкою. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоциям следует остыть. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами", – сказал он.
После возвращения посла Украины Василия Зварыча из Киева в Варшаву МИД Польши пригласил его на разговор.
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Слава Україні Єще Польська нє згнєла!
Слава Захисникам України та Волонтерам!
Треба не допускати у майбутньому того бздуру у наших відносинах, що нещодавно був
Зе понимает только так,ссаными тряпками по рылу.
Так и в пшенице жучок завёлся внезапно.
А была бы в ЕС была бы обязана своим гражданам по той же цене как и всем гражданам ЕС продукты продавать
Иначе это дискриминация.
Польща цим робить безпечною в першу чергу себе та всю європу
Бо ***** на кордоні, це загроза яку Україна взяла на себе
Одна за всю європу
І під час найстрашнішої війни після другої світової, порушувати питання пам'яті, культурних чи інших цінностей, вимагати якихось дій не пов' язаних з обороною, це як мінімум не гарно
Це, знаєте?
Коли через годину треба дати 20000 баксів на операцію а у Вас нема
А є квартира вартісттю 100000
І ваш товариш каже що дасть 20 прямо зараз, а Ви за це віддасте йому квартиру
Забере житло ще й скаже що як би не він то Ваша людина померла б і ви йому маєте дякувати до кінці житя
Ну приблизно так
А шо таке? Передвиборча істерія вже закінчилася у польських політиків?