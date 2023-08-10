Самый горячий этап спора с Украиной – уже в прошлом, – канцелярия президента Польши

Глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже в прошлом.

Об этом он сказал в эфире Польского радио, сообщает Цензор.НЕТ.

Шрот рассказал, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

По его словам, это свидетельствует об улучшении отношений.

"Думаю, это не единственное расхождение между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", - сказал Шрот.

Читайте: Варшава ведет относительно Киева "политику гиен и шакалов", - бывший глава МИД Польши Чапутович

Предметом спора между Польшей и Украиной стал, среди прочего, вопрос эмбарго на украинское зерно и заявление Польши о том, что, несмотря на прекращение блокады со стороны ЕС, она будет продолжать запрет в одностороннем порядке.

Напомним, МИД Украины вызвал посла Польши из-за заявлений польского министра Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше. После этого МИД Польши также вызвало посла Украины.

Премьер Польши Моравецкий назвав виклик Україною польського посла до МЗС помилкою. Президент Украины Зеленский заявил, что эмоциям следует остыть. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами", – сказал он.

Також читайте: Кулеба: "Ми не спровокували жодного загострення українсько-польських відносин"

После возвращения посла Украины Василия Зварыча из Киева в Варшаву МИД Польши пригласил его на разговор.