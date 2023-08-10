Россия выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море из-за перевозки контрабанды

Россия продолжает массово выключать датчики для идентификации своих гражданских судов в Черном море из-за незаконной перевозки нефти.

Об этом заявил начальник кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины капитан 1 ранга Степан Якимяк, сообщает Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.

По словам Якимяка, суда под флагом России очень часто осуществляют незаконную перевозку грузов – прежде всего это касается нефти.

Для незаконных перевозок россияне используют территориальные воды Украины на территории Крыма и другие районы, что является нарушением Международного морского права.

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"Международная морская организация рекомендует использовать датчики на каждом корабле, которые дают данные о том, где находится судно, под чьим флагом, какая миссия и т.д. Это делается для обеспечения безопасности, прозрачности", - добавил Якимяк.

По его словам, Россия массово, постоянно и ежедневно отключает датчики, нарушая при этом правовые аспекты относительно временно оккупированного территориального моря и Международное право, речь идет о контрабанде и некоторых других видах нарушений.