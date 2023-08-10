Россия выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море из-за перевозки контрабанды
Россия продолжает массово выключать датчики для идентификации своих гражданских судов в Черном море из-за незаконной перевозки нефти.
Об этом заявил начальник кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины капитан 1 ранга Степан Якимяк, сообщает Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.
По словам Якимяка, суда под флагом России очень часто осуществляют незаконную перевозку грузов – прежде всего это касается нефти.
Для незаконных перевозок россияне используют территориальные воды Украины на территории Крыма и другие районы, что является нарушением Международного морского права.
"Международная морская организация рекомендует использовать датчики на каждом корабле, которые дают данные о том, где находится судно, под чьим флагом, какая миссия и т.д. Это делается для обеспечения безопасности, прозрачности", - добавил Якимяк.
По его словам, Россия массово, постоянно и ежедневно отключает датчики, нарушая при этом правовые аспекты относительно временно оккупированного территориального моря и Международное право, речь идет о контрабанде и некоторых других видах нарушений.
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Для дрона простіше - без зайвої обузи...
Тільки лишати ходу! Тоді у власників великий гемор! При затопені власник не відповідає за шкоду довкілю - відповідає той,хто втопив.
А от при пошкоджені рулів,гвинтів,машини - за все відповідає власник! І за буксировку,і за довкіля.
Звісно власник може відмовитись,тоді будь хто має право на судно та його зміст.
Там ювелірна робота дрона. Танкер перетворили на баржу,без пошкодженя нафтових танків!
Ще один нюанс. Не змогли безпечно бусувати,мабуть побоювались пошкоджень корпусу,бо такі великі не тільки тягнуть,а і штовхають.
Великій гемор власникам з мінімумом шкоди довкілю.
Тільки правильно - як ZIG!
Ходу нема - розливу нема - волає SOS! на весь світ.
Як завжди 2 питання до ЗЕ: закінчення судової реформи, та де наші ракети, які можуть потопити ці ********?