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Россия выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море из-за перевозки контрабанды

судно,танкер

Россия продолжает массово выключать датчики для идентификации своих гражданских судов в Черном море из-за незаконной перевозки нефти.

Об этом заявил начальник кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины капитан 1 ранга Степан Якимяк, сообщает Military Media Center, передает Цензор.НЕТ.

По словам Якимяка, суда под флагом России очень часто осуществляют незаконную перевозку грузов – прежде всего это касается нефти.

Для незаконных перевозок россияне используют территориальные воды Украины на территории Крыма и другие районы, что  является нарушением Международного морского права.

Читайте: Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны

"Международная морская организация рекомендует использовать датчики на каждом корабле, которые дают данные о том, где находится судно, под чьим флагом, какая миссия и т.д. Это делается для обеспечения безопасности, прозрачности", - добавил Якимяк.

По его словам, Россия массово, постоянно и ежедневно отключает датчики, нарушая при этом правовые аспекты относительно временно оккупированного территориального моря и Международное право, речь идет о контрабанде и некоторых других видах нарушений.

Карта Facebook/ Andrii Klymenko 01

Автор: 

контрабанда (2409) нефть (1918) россия (95467) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+16
Так в чому проблема? Неідентифіковане судно треба вважати піратським, з усіма подальшими наслідками.
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10.08.2023 13:35
+15
пора топить
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10.08.2023 13:33
+7
Законна ціль для будь-кого ("іх там нєт" (с) )
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10.08.2023 13:35
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пора топить
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10.08.2023 13:33 Ответить
Нема транспондера - нема *********....
Для дрона простіше - без зайвої обузи...
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10.08.2023 13:40 Ответить
Ні в якому разі! Це расяне все загижують!
Тільки лишати ходу! Тоді у власників великий гемор! При затопені власник не відповідає за шкоду довкілю - відповідає той,хто втопив.
А от при пошкоджені рулів,гвинтів,машини - за все відповідає власник! І за буксировку,і за довкіля.
Звісно власник може відмовитись,тоді будь хто має право на судно та його зміст.
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10.08.2023 13:49 Ответить
Так в чому проблема? Неідентифіковане судно треба вважати піратським, з усіма подальшими наслідками.
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10.08.2023 13:35 Ответить
Танкери фігово..нафта море понівичить остаточно
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10.08.2023 13:40 Ответить
Приклад ZIG не навчив? Ніякої шкоди довкілю,і великій гемор власникам!
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10.08.2023 13:52 Ответить
Капець..я всі мізки зломала з ZIG, то Ви про танкер SIG??
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10.08.2023 22:55 Ответить
Так,не та літера. Поспіх. Не перевірив.
Там ювелірна робота дрона. Танкер перетворили на баржу,без пошкодженя нафтових танків!
Ще один нюанс. Не змогли безпечно бусувати,мабуть побоювались пошкоджень корпусу,бо такі великі не тільки тягнуть,а і штовхають.
Великій гемор власникам з мінімумом шкоди довкілю.
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11.08.2023 08:52 Ответить
Законна ціль для будь-кого ("іх там нєт" (с) )
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10.08.2023 13:35 Ответить
Так вроде бы судна без идентификации являются пиратскими и по международному морскому праву должны уничтожаться. Это рашисты сами себя в пираты записывают? Ничего себе отмазались...
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10.08.2023 13:37 Ответить
Тоді вони є законими цілями.
Тільки правильно - як ZIG!
Ходу нема - розливу нема - волає SOS! на весь світ.
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10.08.2023 13:37 Ответить
Потопити ще 3 штуки, і буде зовсім інша розмова з москалями. Тільки ЗЕ нікера не робить. Або мудак, або зрадник.
Як завжди 2 питання до ЗЕ: закінчення судової реформи, та де наші ракети, які можуть потопити ці ********?
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10.08.2023 13:40 Ответить
Тоді Україні, треба ТОПИТИ ВОРОГІВ!!
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10.08.2023 13:41 Ответить
Можно Асфальтом с катапульты их накрыть и побарабанить ещё
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10.08.2023 13:45 Ответить
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10.08.2023 13:59 Ответить
Виробництво морських дронів вже на потік поставили. Чому зволікають зі знищенням танкерів? Це ж гроші на війну для пуйла.
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10.08.2023 14:06 Ответить
..тем худе им самим,нет сигнала значит корыто военное...
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10.08.2023 14:59 Ответить
Ну автору статті було б не зайвим перед тим як писати вивчити матчастину. Не датчики, а - автоматична ідентифікаційна система (AIS)...
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10.08.2023 15:23 Ответить
Оце міна першим ділом кинеться перевіряти той датчик.
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10.08.2023 15:36 Ответить
відкрито чудові перспективи для операцій з "піратами, кораблями - привидами, НПО, кракенами та рєптілоЇдами". фіксація тільки що нікого не було раптом сос...
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10.08.2023 18:19 Ответить
 
 